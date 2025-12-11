Новини
"Напуснах Германия. В България ми остават повече пари."

"Напуснах Германия. В България ми остават повече пари."

11 Декември, 2025

Очертава се нова тенденция на завръщащи се българи - висококвалифицирани хора, които напускат Германия, но продължават да работят за германския си работодател

"Напуснах Германия. В България ми остават повече пари." - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Мария Илчева

„В България от заплатата ми остават повече пари, отколкото в Германия. С около 600 лева повече на месец“, казва Кристина Борисова. В началото на 2025 тя се е върнала в България – след над осем години в Германия. Започнала да обмисля тази стъпка по време на пандемията от Ковид-19 , когато хоум офисът станал правило. „Така или иначе вече работех от вкъщи. В личен план също настъпиха промени и с децата ми решихме да се върнем в България“, разказва пред ДВ 41-годишната жена.

Днес Кристина живее в Поморие и продължава да работи за германския си работодател – фирма Adhoc със седалище в Гера, на старата си позиция като специалист по обработка на данни. В България тя получава германската си заплата. Не плаща наем, защото живее в собствен дом. И е близо до роднините си.

И Радимир Бицов се е завърнал в България след осем години в Германия. Днес живее в София и продължава да работи за германския си работодател – ACB Studio, малка IT компания със седалище в Дюселдорф. Върнал се е преди пет години.

„В началото на пандемията ни се роди дете и искахме да сме близо до роднините ни. А и в Берлин, където живеехме, беше много трудно да намерим по-голямо жилище“, разказва 38-годишният IT специалист. „Това, че от германската ми заплата в България ми остава доста повече нето, отколкото в Германия, е приятен страничен ефект.“

Все повече завръщащи се в България

Кристина и Радимир далеч не са единствените. „В България открай време се говори за изтичане на мозъци, но през последните години ставам свидетел на една обратна тенденция – все повече млади и образовани българи се завръщат от Германия в България и продължават да работят за германския си работодател“, казва Константин Русков пред ДВ.

Той е юрист и неговата кантора обслужва германски работодатели, чиито български служители се местят в България , откъдето продължават да работят дистанционно. „Ако в началото на пандемията имахме пет такива клиенти, то сега са поне 80. Някои имат по един служител в България, други - по 20“, подчертава Русков.

Няма официална статистика, която да обхваща точния брой на българите, завърнали се от Германия и продължаващи да работят за германския си работодател от България.

Но данните на Германската статистическа служба Destatis за 2024 година отчитат за първи път от 2014 насам намаляващ брой регистрирани в страната българи – като част от обща тенденция в миграцията на граждани от страни членки на ЕС от и към Германия (през 2014 в Германия са регистрирани 183 263 българи, оттогава насам броят им нараства - до 2023, когато е достигнат пикът - 436 860; през 2024 са 432 080).

А последните три статистики на българския Национален статистически институт (НСИ) сочат, че от 2022 насам завърналите се в България български граждани са повече, отколкото заминалите в чужбина (2022 година: 19 032 завърнали се, 11 972 напуснали; 2023 година: 17 017 завърнали се, 11 913 напуснали; 2024: 18 205 завърнали се, 9119 напуснали).

4500 евро нето в Германия, 6000 евро в България

Силви Бояджиева също е напуснала Германия по време на пандемията и се е върнала в България – след десет години в Мюнхен, където е следвала и работила. Днес 34-годишната икономистка живее в София и работи за финландска компания с клон в Германия - Avidly Germany GmbH. Върнала се е най-вече заради партньора си, с когото искали да живеят в един град и да изградят семейство. И Силви потвърждава пред ДВ, че преместването е имало и голямо финансово предимство - да получаваш западна заплата в България.

„Причините за завръщането в България са строго индивидуални . Но за немалко от младите висококвалифицирани българи, предприели тази крачка, мотивацията е финансова“, казва Константин Русков и дава следния пример: „Имах един 30-годишен клиент, който в Мюнхен печелеше 8000 евро бруто и след всички удръжки при германската данъчна класа 1 на него му оставаха около 4500 евро нето. Оттам нататък трябваше да плаща наем, а в град като Мюнхен през последните години наемите скочиха силно. В България в момента от 8000 евро му остават около 6000 евро нето“.

И строителни работници се завръщат

Юристът посочва, че през последните години се завръщат и много строителни работници. Напоследък в България те печелят поне толкова, колкото и в Германия. "Но при тази група нещата са малко по-различни. В Германия те взимат добри заплати, но всичко е легално и не им остава много след данъците и осигуровките. В България този бранш е почти изцяло в сивия сектор - трудно ще намерите плочкаджия, който да ви издаде фактура. А и цените на работната ръка в строителството много се покачиха", подчертава Русков.

Думите му се потвърждават от Атанас Тошков. Самият той има строителна фирма в Бон, негов работник наскоро се е завърнал. "В България в строителството се работи 90% в сивия сектор и цените на квадратен метър са вече почти същите като в Германия. Но в България тези пари майсторите ги взимат без удръжки. Един добър майстор може така да изкарва от 10 до 20 хиляди лева на месец. В Германия това е трудно - защото всичко е легално", казва строителят в разговор с ДВ.

Тошков споделя, че животът в Германия е станал по-труден и по-скъп, но самият той не би се завърнал в България. "Тук в Германия дълги години съм си градил името и съм се доказвал. А и все пак се живее по-спокойно. Няма как с лека ръка да го загърбя и да отида в България, където не знам какво ме чака."

Какви са предимствата за германските работодатели?

Юристът Русков казва, че завръщащи се строителни работници рядко търсят неговите услуги. Кантората му работи най-вече с германски фирми, чиито служители се местят в България. Той посочва, че преместването има предимство и за компаниите – за служителите си в България те имат по-ниски трудови разходи, отколкото в Германия, тъй като ги осигуряват по българската система. „Тези германски фирми нямат никакви инвестиционни разходи, те нямат седалище в България. Просто служителите им са регистрирани там“, разяснява Русков и казва, че става дума за най-различни висококвалифицирани кадри - архитекти, юристи, икономисти, IT специалисти.

На ниво ЕС прехвърлянето е регулирано изключително добре, изтъква юристът. „Регистрацията е лесна и евтина. В Германия трябва да се извадят няколко документа, като това може да отнеме няколко седмици, но в България всичко става много бързо.“

Русков посочва, че водещият мотив на германските фирми да се съгласят с преместването на българските си служители е, че така запазват кадрите си. А това е особено важно на фона на недостига на висококвалифицирани служители в Германия.

Клаус Дирзен e директор на германската компания Aurebus Consulting GmbH със седалище в Брюл. Той има български служител, който работи за фирмата му дистанционно от София. В разговор с ДВ Дирзен посочва, че финансовите предимства не са изиграли роля при назначаването на българския IT специалист. „Не сме го направили, за да пестим пари. Ние плащаме същата заплата като в Германия – независимо в коя страна живеят нашите служители. За нас най-важно е качеството на работата“, казва той.

"Доста добре се живее с германска заплата в България"

Неговият служител Илия Чимев не е работил за Aurebus Consulting GmbH в Германия. Кандидатствал е за позицията директно от България и вече трета година e част от екипа на компанията. „Доста добре се живее с германска заплата в България. Това беше и една от причините да си търся германски работодател. Макар че в България в IT сферата като цяло заплатите са добри“, казва 44-годишният IT специалист.

„Но на мен много ми харесва и германската трудова култура. Живял съм като по-млад в Германия и още тогава много ми хареса начинът, по който работят там – спокойни хора, занимават се наистина само с това, с което трябва, не се разпиляват в различни сфери. Ако може, винаги бих работил с германци. Но най-добре с германци от България.“

"В България някои неща са по-скъпи, отколкото в Германия"

Илия, Кристина, Радимир и Силви споделят, че напоследък ефектът от германските им заплати е понамялал - защото цените в България са се покачили, особено в София. "В България някои неща - като дрехи и храна - са дори по-скъпи, отколкото в Германия", възмущава се Кристина. И четиримата казват, че им липсват редът и чистотата от Германия, както и здравното обслужване. Споделят, че там никога не са се чувствали изолирани или дискриминирани.

И за четиримата най-големият плюс на това да работиш от България е близостта до семейството. "Няма перфектно място. Навсякъде има някакви проблеми", казва Илия. Но бързо след това добавя, че е разочарован и притеснен от политическата обстановка в страната, която според него е трагична. "В момента хора със съмнителна репутация са застанали начело на държавата и управлението е катастрофално . Ако вдигнат още данъците и осигуровките, те ще изгонят чуждестранните инвеститори, а и хора като мен."

Според Илия бизнес средата, която години наред е била много добра, започва да се разваля. "Тези двамата начело на държавата създават много токсична среда", казва Илия и споделя, че участва в антиправителствените протести, защото според него моментът е преломен . "Притеснен съм за бъдещето на България. Не знам дали ЕС е виждал друга своя държава да е под толкова силно влияние на политик, на когото са наложени международни санкции."

Радимир и Силви също участват в протестите . 38-годишната икономистка споделя, че е разтревожена от масовото примирение и културата на краткосрочно печелене на всяка цена. Казва, че ако данъчният товар и социалните разходи се увеличат, но системата същевременно не предоставя по-добри услуги и инфраструктура, това би довело до спад в качеството на живот.

И Константин Русков смята, че развитията в България са силно притеснителни. "Тенденцията е такава, че държавата започва да раздава пари на свои хора ." Според него ако политическата ситуация не се подобри, страната може отново да загуби тези върнали се от чужбина висококвалифицирани хора. "Те са добре образовани, говорят няколко езика, прагматици са и могат да работят както от България, така и от всяка друга страна в Европа и света."

"Ако политическата ситуация не се промени, може и да напусна България"

"Най-щастлив бих бил да остана в България. Но ако политическата ситуация не се подобри , ще започна да се замислям дали да не замина", признава 44-годишният Илия.

Силви също не изключва тази възможност. "Дори го обмислям в перспектива, когато децата ми пораснат, ако условията в България не се подобрят. Най-вероятно бих търсила държава с по-стабилни публични услуги и по-високо качество на здравеопазване и образование — например Швейцария или Дания", казва тя.

И Радимир може да си представи отново да напусне България. "Близостта със семейството е много голям фактор, но въпреки това оставам отворен за заминаване в друга държава. Дори отново в Германия. Липсва ми подредеността и практичността на тази страна."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В В.П.

    21 4 Отговор
    Душланд е един клозет .С кюрди и арапи..

    23:05 11.12.2025

  • 2 Хайти

    19 0 Отговор
    Немска заплата за IT в територията е поносимо, но цените на хранителните стоки са по скъпи от западно европейските.

    23:06 11.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    23 3 Отговор
    И германци идват да живеят в България. Пенсионери и такива женени за българки напускат Германия. Райха се превърна в нещо средно между Халифат и ромско гето.

    23:07 11.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дойче Зеле

    15 1 Отговор
    Трябва да разкараме навлеците, затова пускаме такива репортажи.

    23:08 11.12.2025

  • 6 Данъчен

    8 4 Отговор
    Как по-точно получава немска заплата? Къде плаща данъците? Ако не плаща данъците тук, това е данъчно престъпление. Моля данъчните да се самосезират.

    Коментиран от #10, #19, #22

    23:11 11.12.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    11 2 Отговор
    Като почнаха да ги бият хирурзи и архитекти по улиците и гледай как се юрнаха да бягат🤣

    23:15 11.12.2025

  • 8 защо само 600 евро

    11 0 Отговор
    Ако лови риба на кея в поморие през зимата, ще и остава цялата заплата

    23:15 11.12.2025

  • 9 Аве

    8 0 Отговор
    Като въведат еврото след нова ходина и лъснат "новите" цени, ще почнат да дрънкат обратно!

    23:17 11.12.2025

  • 10 хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Данъчен":

    Ти си ети и клиничния случай. хахаха!
    Все неразбрал някакъв.

    23:17 11.12.2025

  • 11 Виж ти

    7 0 Отговор
    Забележете проста неука писерушка в Германия получава 8000 евро на месец. Какво евро приемаме по-точно?

    23:18 11.12.2025

  • 12 Механик

    7 0 Отговор
    Преди 30 години, пропагандата ни обясняваше, че само най-образованите и квалифицирани българи заминават за Германия защото там е рай. Сега, над 30 години по-късно, същите медии ни втълпяват как "най-кадърните българи" се връщат от германия в България.
    Истината е, че по онова време ние изнасяхме към запада разни болногледачки, миячи на чинии, жени с леко поведение и все такива. И когато там свърши яката лапачка, тия ешиха да се връщат в БГ.

    Коментиран от #17

    23:20 11.12.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    7 2 Отговор
    Пропаганда! Примерите са от малки фирми, които днес ги има, утре фалират. Фирмите от ранга на Амазон задължиха ИТ да ходят 5 дни в офиса! Няма ремоут ворк анимор!

    Коментиран от #42

    23:20 11.12.2025

  • 14 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Махай се от България,ма! Никой не те е викал тук да не плащаш данъци и да ни съсипвате пътищата.Връщай се в Дойчланд и забрави за България .Тя е само за българи.

    23:21 11.12.2025

  • 15 Мола Акбар

    6 1 Отговор
    Ако се върнете в сирия да живеете, още повече ще спечелите! Ама не са толкова глупави сирийците като българите

    23:21 11.12.2025

  • 16 Студопор

    4 1 Отговор
    Ако приемем, че тази статия е исти ска и историите вътре са реални, то това са единици. Като цяло ми се струва, че са глупости. Излишни компромати, дето да накарат слабо характерните да поддадат и да се върнат.

    23:21 11.12.2025

  • 17 В германия има 6% безработица

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Така им внушават да се махат един вид. Казват им, колко ще ви е добре в къщи. Го хоме!

    23:23 11.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    В Англия е същото. Започнаха да се прибират на талази. Това, което не се казва в статията е, че си идват голи и боси, без пукнато евро в джоба. Северозапада се напълни с такива. Дори циганите взеха да възират обратно.

    23:25 11.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данъчен

    4 0 Отговор
    Дойче Зеле подстрекава майстори да се връщат от Германия и да работят без данъци в България. Това е то истински либерална медия.

    23:27 11.12.2025

  • 21 от северна германия

    4 0 Отговор
    А къде е мармота???? Да кажем, че цените на абсолютно всичко, освен горивата, в България доста са задминали немските, а за ред и закони изобщо да не говорим. Немците в момента тичат назад със страшна скорост, и пак не могат да ни стигнат. Ако пестиш от наем и осигуровки, ок. Но това се изравнява с гигантските цени в България на всичко. Та къде е мармота???

    Коментиран от #28

    23:28 11.12.2025

  • 22 Исторически парк

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Данъчен":

    Га н ю не читател, г а ню посател.. ако беше прочел статията щеше да разбереш, че ги плаща тук

    23:29 11.12.2025

  • 23 Данъчен

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Студопор":

    Данъците се плащат където се извършва работата. Нарича се работно място. Ако работиш хоум офис от България, плащаш данъци в България. Другото е престъпление. Има изключение за до 20 дни на година.

    23:30 11.12.2025

  • 24 Как е на източния фронт?

    8 0 Отговор
    Каквото пише Зелето, първо проверявайте къде е слънцето.

    23:32 11.12.2025

  • 25 България

    7 0 Отговор
    Трябва да въведе входящи визи. Аман от всякаква продажна гмеш!

    23:32 11.12.2025

  • 26 от северна германия

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Студопор":

    превежда ти се НЕТНАТА заплата, брутната я виждаш в абрехнунга, който фирмата ти издава всеки месец. Заплатата ти ВИНАГИ И ВИНАГИ се превежда в немска банкова сметка. НЕмската банка не ти удиржа 10000 таксички за всяко нещо, в България е по-евтино да я ползваш нея, от българска! А накрая на годината си получаваш и сведението за годишното възнаграждение, данъци, и т.н. които са ти удържани, платил си и т.н. Правиш един Steuererklaerung и си получаваш обратно една добра сума, от Finanzamt, особено ако пътуваш по-далечко до работа. Статията е някаква абсолютна приказка на Шехерезада. Данъци за кола, застраховки, сметка за мобилен номер - всичко ти е по карта, и автоматично ти се отчислява. Спираш регистрацията на колата - до месец ти идва обратно остатъчната сума от застрахователя, в сметката. Пак казвам - немците в момента назад тичат със страшна скорост, заради последните три канцлера, и не могат да ни стигнат.

    Коментиран от #29, #31

    23:34 11.12.2025

  • 27 Май им казват на гастербайтерите

    4 1 Отговор
    Чемодан, вокзал, Поморие. Ще ви дадем 600 евра ако се разкарате

    23:35 11.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "от северна германия":

    Благоденствието у немачко и британско приключи. За това матрияла се прибира на талази гол и бос, без пукната пара. От Австрия и Испания за сега не е така масово. Само единици.

    23:35 11.12.2025

  • 29 Данъчен

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "от северна германия":

    Ако живее в България, това е данъчно престъпление.

    23:37 11.12.2025

  • 30 ахахаха

    3 2 Отговор
    А в Русия дали могат да отидат? Там колко пари ще спестят?

    23:40 11.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Тотални тъпотии

    23:44 11.12.2025

  • 33 Краят на дните

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    Само идиот ще живее доброволно в цифрово робство където всичко се следи до стотинка и те бодът с вакси.

    23:44 11.12.2025

  • 34 Роско Плевнелиев

    2 0 Отговор
    И ние така с Биби се върнахме след затвора в германия

    23:46 11.12.2025

  • 35 Не знам какво да кажа

    2 0 Отговор
    За тези "висококвалифицирани хора" , за които някакви 600 лв. ...и "остават ми повече пари" е от значение. Не мога да повярвам до каква деградация в мисленето са стигнали тези хора от глад и мизерия. Па вземете някакво дребно престъпление направете, че да влезете в затвора и от там с хоум офисът ще спестите и още 600 лв....потресаващо е ей....хоум офисът

    23:48 11.12.2025

  • 36 Сега се връщат, предателите

    4 0 Отговор
    А като беше зора избягаха, вместо да себорят за България!

    23:49 11.12.2025

  • 37 Клубът на богатите

    4 0 Отговор
    Един вид бягат от клуба на богатите. Дори северомакедония не ще и да чуе за тези. Тръм ще им обяви война.

    23:49 11.12.2025

  • 38 356

    1 1 Отговор
    Споко,след нова година няма да е все така....

    23:49 11.12.2025

  • 39 Ханс Зайдел

    2 0 Отговор
    Ние така издържахме Тиквата и Цвъ-Цвъ

    23:50 11.12.2025

  • 40 356

    2 1 Отговор
    Просто и ограничено племе Сър.....само пари в тиквите им....никакви идеи.....роби.

    23:51 11.12.2025

  • 41 Анонимен

    1 0 Отговор
    Е нали всички бягат от Буци и Шиши?!?

    23:52 11.12.2025

  • 42 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    Има доста SP фирми, които са изградени на принципа remote-first, или римоут-фърст, както ти би го нарекал.
    И заплатите са американски и се работи от къщи.
    Е, малко скучно е като човек не е в офиса и не може да се задява със засуканите колежки ама кво да се прави.

    Коментиран от #45

    23:54 11.12.2025

  • 43 София Зеле

    3 0 Отговор
    Ако новите софиянци се върнат по селата ще спестят по 1000 лева от наем.

    Коментиран от #46, #47

    23:55 11.12.2025

  • 44 Хубава статия

    1 1 Отговор
    Прекрасно описва изключително малоумното, осакатено психически и безполезно младо поколение.

    23:56 11.12.2025

  • 45 Револют

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "6135":

    Повечето снимат гай порно от хомето. Да видим как ще им се отрази цифровото евро

    23:59 11.12.2025

  • 46 Ей тея нещастници с хоум офиса

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "София Зеле":

    В една панелка да ги съберат с легла на по 3 етажа че да им е по евтиничко и да могат по едни 3000 евро тъй да си спестят годишно че да могат поне две три вечери някъде като хора да се почувстват лятото като българи - висококвалифицирани хора

    00:03 12.12.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "София Зеле":

    За новите не зная, но старите софиянци взеха да купуват къщи на село и да напускат стлицата, че в София вече не се издържа.

    Коментиран от #49

    00:05 12.12.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Райха бавно и полека се превърна в Халифат, а за Вермахта, който Урсула и Мерц ще възраждат, няма ариици. В интерес на истината Заксен и Бранденбург все още се държат. Но и там обраха Цвингера, а Фрау Кирхе, която я реставрираха 50 години, няма кой да я посещава.

    00:12 12.12.2025

  • 49 Разбира ти главата на теб

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Болница, училище, хипермаркет, свясни съседи ... нямаш ли на 100 м от жилището си нищо не струва. Ходи се набий у некое село и ще те намерят на пролет като се стопи снега чак

    00:17 12.12.2025

  • 50 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Да бе ,ако децата ми не работеха там ,вече само дъщеря ми.......защото сина ми вече не е сред нас ....можеше и да ме излъжете!Дъщеря ми ,не само работи там ,но в понеделник ще се явява на изпит ....Да взима тапия....тук вси сте професории ,та и там сигур е решила.......не само не се кани да се връща ,но ми споменава ,че тук ще ..........дарява ....като ви гледам и какви сте русохили може да се махна преди да отида при синът ни.......Та какви пари е получавала тук и кое и е по евтиното???Може пък услугите за погребения да са по евтини........кое и е по евтиното???Сигурно маслото ,хляба или месото???Кое е по евтино тук???Може би ябълките ,щото тази година ми носиха ябълки от тяхната вил в Потсдам ,защото при мен 2години като цъфнат и ги унищожава студ ,изпратен от климатичното оръжие на кремъл....

    Коментиран от #51

    00:17 12.12.2025

  • 51 русохил

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "димитър дончев":

    Значи викаш че като ти цъфнат ябълките и ги унищожава студ , изпратен от климатичното оръжие на кремъл.... тва е много интересно. Я ни разкажи и още подробности

    00:24 12.12.2025