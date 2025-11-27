Калина Андролова: Наистина политическата система в България е в тотална катастрофа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Асен Василев сътвори голям цирк днес (т.е. вчера) в Комисията по бюджет и финанси. Крещя дълго "Кой разпореди това безобразие!", повтаряйки го непрекъснато като развалена грамофонна плоча. После продължи да повтаря друга реплика, "Няма да се случи тази комисия по този начин!", около 200 пъти без да спре.

Скандалът дойде, заради изтеглянето на началния час на комисията към по-ранен от планирания. Забавно е, че Делян Добрев и Асен Василев обитават заедно тази комисия и е необходимо да си общуват отблизо при положение, че едва дишат общ въздух заедно.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Асен беше посъветван да си пие хапчетата, за да не изпада в подобни истерии на зацикляне. "Млъкни, бе папагал!", "Чакаме лекарката!" се чуха реплики към Асен Василев! Асен твърдеше, че бюджетът на държавата ще се приеме на тъмно в почивката на Народното събрание. И по този повод направи истинско представление.

Йордан Цонев му повиши тон, заради нескончаемото повторение на една и съща реплика: "Мога ли да ви изнеса, за да не пречите!" И в словесните пререкания между двамата Цонев се обърна към Асен с думите: "Кой си ти, господин Никой!".

Наистина политическата система в България е в тотална катастрофа. И ако някой не удари някаква спирачка, този псевдоелит ще бъде пометен от някой наистина силен, или от поредната кукла, но от някой друг, чието единствено предимство ще е, че е нещо друго, различно от тези, сегашните. Това е горивото на Румен Радев. Най-жалки са ПП-тата, които не можаха да задържат капиталната победа, която им подариха.

Всяка съпротива от тяхна страна е толкова глупава днес, толкова безсмислена. Летяха в облаците, самозабравили се, както апропо, летят в облаците всички фаворити и фаворитки поначало. Фаворизирането създава агресивна безпомощност, ако мога така да се изразя. Неоправдано самочувствие, което замъглява реалната оценка за способностите ти, и накрая катастрофираш в стената, която не виждаш, поради нарцистичните очилца, които си си сложил.

Властта, славата, парите са изпитание за човешката природа. Малко хора имат дълбочина, за да издържат това изпитание без да се бъгнат до мозъка на костите си. А балансите на вселенското равновесие, както и друг път съм писала, не понасят разгула, излишъците, оргиите, ексцесиите и внезапното развитие на самовлюбеност, която се разправя с всички останали.

Този банален филм сме го гледали толкова пъти, че вече ни е писнало на всички. Фаворизирането е голяма грешка и беля. Не само бъгва системата, която ръководиш, но бъгва и индивидите, които считаш, че контролираш. Ако си добър ръководител, ще знаеш, че не може фаворитките ти да колят и бесят, да се разпореждат вместо теб, да упражняват натиск по лично настроение, да те въртят, макар и за кратко на малкия си пръст, да те правят смешен и манипулируем в очите на другите, и пр. И всичко, заради едната свирка! Лекомислени тъпанари управляват държавата с лостовете на пороците.