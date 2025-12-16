Новини
Николай Слатински: Може да се окаже фатално късно! Дали САЩ осъзнават как Тръмп ще ги закрие, но и ще ги затрие!?

16 Декември, 2025 16:01

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • политика

До голяма степен глобалното, геополитическото надмощие на САЩ се дължеше на факта, че доларът е световната валута

Николай Слатински: Може да се окаже фатално късно! Дали САЩ осъзнават как Тръмп ще ги закрие, но и ще ги затрие!? - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако това не засягаше с потенциална катастрофична несигурност целия свят, а главното - Европа, можеше наистина да се запасим с пуканки и да наблюдаваме, казано по пернишки, сеира на САЩ.

До голяма степен глобалното, геополитическото надмощие на САЩ се дължеше на факта, че доларът е световната валута.

Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.

САЩ бяха държавата, в която доларите не свършват, защото печатницата за долари е в техните ръце. А всички недъзи на американската икономика, покривани с нови и нови отпечатани долари, мигом се разнасяха по света и другите държави и народи плащаха за тези недъзи прилична и често дори неприлична лепта.

САЩ бяха като една - с извинение за сравнението - пернишка мутра, която някога ходеше с пачка, тогава марки, в предното джобче на ризата и понякога любовно поглаждаше тази пачка - да му пошуми до ушенцето. И всички с ресторантчета и кафененца, сергийки и магазинчета около центъра на града му се усмихваха почтително и искаха той да купи стока именно от тях. Те дори му продаваха на по-ниска цена, знаейки, че той може да купува много стига да пожелае, защото има огромна пачка марки в джобчето. Освен това конкуренцията между тях да му продават именно на него, също снижаваше цената на продаваното. Продаваха му с отстъпка. Понякога голяма.

Същото ставаше десетилетия наред със САЩ, само дето пачката беше от никога несвършващи долари.

А разликата между реалната цена на това, което му продаваха и цената, на която те му го продаваха, някои левичари наричаха "имперски данък".

Но имаше и все повече има един проблем.

Само на пръв поглед световната икономика, финанси, геополитика, социална политика и т.н. бяха вързани за световната валута - долара. То всъщност беше малко като ловеца и мечката - той ли държи нея или тя държи него? По-скоро тя държи ловеца. Каквото и да разправя (и да си мисли) той.

Американската изключителност в геостратегията, геополитиката, геоикономиката, геофинансите, геоенергетиката и т.н. и на теория и още повече на практика беше и се дължеше - да потретя - на и заради изключителната световна, глобална роля на долара.

Но световната политика във всичките тези измерения не само бе вързана за долара, но и доларът и американската многопосочна и многостранна, дори много странна политика бяха вързани за световната политика.

Светът с политиките си бе мечката, а САЩ с долара си бе ловецът.

Сега Тръмп иска да насочи САЩ единствено към себе си, да ги махне от досегашната им роля на Америка фърст в света за да бъде Америка фърст в ... Америка.

Това е абсолютно невъзможно, освен ако не доведе до катастрофа на САЩ.

Мечката няма да пусне ловеца. И ще го държи. А може да го изяде.

Ловецът е силен само защото всички вярват, че той държи мечката!

Малко опростявам нещата. Но смисълът дори и без Бръснача на Окам е този:

- САЩ могат да бъдат САЩ само ако световната икономика е вързана за изключителната роля на долара като световна валута. Падне ли доверието към САЩ, защото те без бой сдават от две трети до три четвърти от света (Европа и Азия, Африка и Австралия), ще падне авторитетът и на долара, а светът ще му намери заместваща валута - святото място празно не остава.

И тогава ще бъде американско чудо, та ничие, както казват в Перник! Или експлозия - отвътре навън, или имплозия отвън - навътре.

Дали САЩ осъзнават как Тръмп ще ги закрие. И че преди да ги закрие ще ги затрие!?

А това ще бъде неизбежно, защото никак другояче няма да може да се съвмести световната роля на САЩ чрез долара с тяхната изолация, чрез вглеждане в пъпа.

Ако тази мрачна американска перспектива и по-скоро безперспективност на всичко, което прави Тръмп не засягаше и всички нас, особено в Европа, щяхме да гледаме уникален трилър, чийто хепиенд е възможен само ако докато е време не махнат или не премахнат главния злодей.

Време е да го направят!!!! Тук не важи По-добре късно, отколкото никога. Защото просто "късно" няма, а има само фатално късно.

И наистина може да се окаже фатално късно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 1 Отговор
    Важното е ,че геният Коля Слотински вижда и осъзнава,че Тръмп ще затрие САЩ. Заслужи си гранта!🦍🥳🤣🖕

    16:03 16.12.2025

  • 2 Майна

    26 2 Отговор
    Мъка ли ти е Слатински?
    Стискам му палци на Тръмп да унищожи либерастията и в Европа

    16:03 16.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Тръмп чакаше точно дърт комунист, пребоядисван бог знае колко пъти, да му даде акъл!
    Безценно просто!

    Много и здраве на Европа - не Тръмп я затрива, нейната собствена глупост е виновна за краха на старата блудница!

    16:04 16.12.2025

  • 4 честен ционист

    16 1 Отговор
    Бай Дончо е фалирал 2 пъти и пак е ставал милиярдер. Нищо не пречи да фалира и САЩ и след рестарта пак да са номер 1.

    Коментиран от #9

    16:05 16.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор
    Точно в десетката , плюс още малко
    " САЩ бяха като една - с извинение за сравнението - пернишка мутра, която някога ходеше с пачка, тогава марки, в предното джобче на ризата" и.... запасан Колт на колана❗

    16:07 16.12.2025

  • 6 Тоя

    18 2 Отговор
    Слатински е вече изкукуригал !

    Коментиран от #14, #19

    16:07 16.12.2025

  • 7 николайчо за пореден път

    12 2 Отговор
    ДОКАЗВА ,ЧЕ Е ОЛИГО И МЯСТОТО МИ НА 4ти КМ.

    16:08 16.12.2025

  • 8 Водете Николай Слатински на

    13 2 Отговор
    Психиатър, моля?
    Ганчо от Занзибар за Щатите експертно?🆘😁

    16:09 16.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не 2 , а 5! При това е фалирал и .... казино🤔❗
    А ШАШт технически си е във фалит още преди Бай Дончо да стане Президент ‼️

    16:09 16.12.2025

  • 10 Лост

    8 1 Отговор
    Добре,че от време на време го поместват този да знаем,че е още жив.Някакъв пернишки лаладжия.

    16:10 16.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Опа

    4 0 Отговор
    Тадж махал, Тадж махал....

    16:13 16.12.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    9 0 Отговор
    Ама имат много бомби!
    А Европа няма!

    16:14 16.12.2025

  • 14 Смахнатият професор

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя":

    Слатински много отдавна е изкукуригал!

    16:14 16.12.2025

  • 15 Дориана

    10 2 Отговор
    Точно обратното Тръмп е много по- умен и далновиден политик от военолюбивите Европейски лидери , които ежедневно провокират война с Русия. Той вече няколко пъти ги предупреди, че водят Европа към война и когато това стане, Америка ще се оттегли. Така, че загубите и последиците за Европа ще бъдат жестоки.

    16:16 16.12.2025

  • 16 Пампаец

    13 0 Отговор
    А бе Николайчо . А бе Слатински . А бе платено грантаджийско соросоидче . Защо плачиш на чужд гроб ? Ти в изпаднала криза фирма , работил ли си ? Ако беше работил , щеше да знаеш , че чорбаджията започва да уволнява първо чистачките и портиерите и накрая уволнява последен себе си. Така , че Тръмп и САЩ не ги мисли . Мисли за себе си. Щото Ти ще бъдеш един от първите изритани от соросоидната хранилка.

    16:20 16.12.2025

  • 17 Край

    11 1 Отговор
    Малии какви открития прави тоя Слатински. Как се е пръкнало в Слатина такова умно нещо. Геополитик, финансист и анализатор - три в едно. Само не му е ясно как така печатането на световната валута приключи американската промишленост. Да се напъне още малко докато се стиска и ще излезе.

    16:21 16.12.2025

  • 18 ФЕЙК

    7 1 Отговор
    Съветския възпитаник от Перник много умен "БРЕЙ" /марка лютеница на известна търговска верига/ !

    16:23 16.12.2025

  • 19 Знае

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя":

    Кара я Слатински на условен рефлекс като кучето на Павлов . Облайва този който му посочат соросоидните му господари за да му подхвърлят поредното кокалче .

    16:24 16.12.2025

  • 20 хасан двата у..

    4 1 Отговор
    ТОЗ КОЛЮ КАК Е ПИШЯЛ ГА ГО НАБУЗИХ ПЪРВИЯ ПЪТ ,МАЛИИИИИ А ОТ ПОСЛЕ - И СИ СЕ ВЪРТИ

    16:27 16.12.2025

  • 21 Розови понита

    5 0 Отговор
    в шок. Все едно са при пили и им трябва афтършок.

    16:27 16.12.2025

  • 22 Абе

    5 1 Отговор
    Тоа па исклесак какво дава оценки на президента Тръмп.

    16:28 16.12.2025

  • 23 Василеску

    5 1 Отговор
    Соросоизни разсъждения и вопли на на доказан соросоид

    16:30 16.12.2025

  • 24 мдаа

    6 1 Отговор
    Много фалшиви лекарства има на територията, този пациент хич не се повлиява от лечението.

    16:36 16.12.2025

  • 25 анонимен

    1 2 Отговор
    Истината казва професора.Тръмп първо ще затрие долара,а после фамилия/клана/Тръмп,ще закрие ЕООД-САЩ.
    Не мога само да си обесня,мълчанието на агнетата.Та те,въпреки постригани до кожа,все още са живи,макар и на прага на транжорната.Защо не заблеят?Не знам.Може би е късно.Може би се страхуват от гвардията на специалните готвачи.Мдаа.Тръмп ги пръсна из цялата си фирма.

    16:41 16.12.2025

  • 26 АЛООООУ

    2 1 Отговор
    СЛАТИНСКИ ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ ЧЕ ЗА САЩ СЕ РАЗТРЕВОФИ МАЛИИИИ

    16:50 16.12.2025

  • 27 Хмм

    2 0 Отговор
    оправиха България, сега дават акъл на американския президент, който е избран от американския народ

    17:01 16.12.2025

  • 28 малко факти

    1 1 Отговор
    Слатински , в твоето състояние, редовните медицински прегледи са задължителни , поради рязко и систематично влошаващото ти се състояние ....

    17:02 16.12.2025

  • 29 Ами

    2 1 Отговор
    после се чудят защо нямаме безвизов режим със САЩ, ей заради такива като този

    17:02 16.12.2025

  • 30 Мечки. Пачки. Пернишки бабаити

    1 1 Отговор
    Тоя чиляк се е сдухал. Ама яко.

    17:04 16.12.2025

  • 31 Николай Слатински

    1 0 Отговор
    Коя е тази въшка бе? Веднага се докладва където трябва.

    17:12 16.12.2025