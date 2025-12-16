Николай Слатински: Може да се окаже фатално късно! Дали САЩ осъзнават как Тръмп ще ги закрие, но и ще ги затрие!?

Ако това не засягаше с потенциална катастрофична несигурност целия свят, а главното - Европа, можеше наистина да се запасим с пуканки и да наблюдаваме, казано по пернишки, сеира на САЩ.
До голяма степен глобалното, геополитическото надмощие на САЩ се дължеше на факта, че доларът е световната валута.
Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.
САЩ бяха държавата, в която доларите не свършват, защото печатницата за долари е в техните ръце. А всички недъзи на американската икономика, покривани с нови и нови отпечатани долари, мигом се разнасяха по света и другите държави и народи плащаха за тези недъзи прилична и често дори неприлична лепта.
САЩ бяха като една - с извинение за сравнението - пернишка мутра, която някога ходеше с пачка, тогава марки, в предното джобче на ризата и понякога любовно поглаждаше тази пачка - да му пошуми до ушенцето. И всички с ресторантчета и кафененца, сергийки и магазинчета около центъра на града му се усмихваха почтително и искаха той да купи стока именно от тях. Те дори му продаваха на по-ниска цена, знаейки, че той може да купува много стига да пожелае, защото има огромна пачка марки в джобчето. Освен това конкуренцията между тях да му продават именно на него, също снижаваше цената на продаваното. Продаваха му с отстъпка. Понякога голяма.
Същото ставаше десетилетия наред със САЩ, само дето пачката беше от никога несвършващи долари.
А разликата между реалната цена на това, което му продаваха и цената, на която те му го продаваха, някои левичари наричаха "имперски данък".
Но имаше и все повече има един проблем.
Само на пръв поглед световната икономика, финанси, геополитика, социална политика и т.н. бяха вързани за световната валута - долара. То всъщност беше малко като ловеца и мечката - той ли държи нея или тя държи него? По-скоро тя държи ловеца. Каквото и да разправя (и да си мисли) той.
Американската изключителност в геостратегията, геополитиката, геоикономиката, геофинансите, геоенергетиката и т.н. и на теория и още повече на практика беше и се дължеше - да потретя - на и заради изключителната световна, глобална роля на долара.
Но световната политика във всичките тези измерения не само бе вързана за долара, но и доларът и американската многопосочна и многостранна, дори много странна политика бяха вързани за световната политика.
Светът с политиките си бе мечката, а САЩ с долара си бе ловецът.
Сега Тръмп иска да насочи САЩ единствено към себе си, да ги махне от досегашната им роля на Америка фърст в света за да бъде Америка фърст в ... Америка.
Това е абсолютно невъзможно, освен ако не доведе до катастрофа на САЩ.
Мечката няма да пусне ловеца. И ще го държи. А може да го изяде.
Ловецът е силен само защото всички вярват, че той държи мечката!
Малко опростявам нещата. Но смисълът дори и без Бръснача на Окам е този:
- САЩ могат да бъдат САЩ само ако световната икономика е вързана за изключителната роля на долара като световна валута. Падне ли доверието към САЩ, защото те без бой сдават от две трети до три четвърти от света (Европа и Азия, Африка и Австралия), ще падне авторитетът и на долара, а светът ще му намери заместваща валута - святото място празно не остава.
И тогава ще бъде американско чудо, та ничие, както казват в Перник! Или експлозия - отвътре навън, или имплозия отвън - навътре.
Дали САЩ осъзнават как Тръмп ще ги закрие. И че преди да ги закрие ще ги затрие!?
А това ще бъде неизбежно, защото никак другояче няма да може да се съвмести световната роля на САЩ чрез долара с тяхната изолация, чрез вглеждане в пъпа.
Ако тази мрачна американска перспектива и по-скоро безперспективност на всичко, което прави Тръмп не засягаше и всички нас, особено в Европа, щяхме да гледаме уникален трилър, чийто хепиенд е възможен само ако докато е време не махнат или не премахнат главния злодей.
Време е да го направят!!!! Тук не важи По-добре късно, отколкото никога. Защото просто "късно" няма, а има само фатално късно.
И наистина може да се окаже фатално късно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
16:03 16.12.2025
2 Майна
Стискам му палци на Тръмп да унищожи либерастията и в Европа
16:03 16.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Безценно просто!
Много и здраве на Европа - не Тръмп я затрива, нейната собствена глупост е виновна за краха на старата блудница!
16:04 16.12.2025
4 честен ционист
Коментиран от #9
16:05 16.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" САЩ бяха като една - с извинение за сравнението - пернишка мутра, която някога ходеше с пачка, тогава марки, в предното джобче на ризата" и.... запасан Колт на колана❗
16:07 16.12.2025
6 Тоя
Коментиран от #14, #19
16:07 16.12.2025
7 николайчо за пореден път
16:08 16.12.2025
8 Водете Николай Слатински на
Ганчо от Занзибар за Щатите експертно?🆘😁
16:09 16.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "честен ционист":Не 2 , а 5! При това е фалирал и .... казино🤔❗
А ШАШт технически си е във фалит още преди Бай Дончо да стане Президент ‼️
16:09 16.12.2025
10 Лост
16:10 16.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Опа
16:13 16.12.2025
13 Ганя Путинофила
А Европа няма!
16:14 16.12.2025
14 Смахнатият професор
До коментар #6 от "Тоя":Слатински много отдавна е изкукуригал!
16:14 16.12.2025
15 Дориана
16:16 16.12.2025
16 Пампаец
16:20 16.12.2025
17 Край
16:21 16.12.2025
18 ФЕЙК
16:23 16.12.2025
19 Знае
До коментар #6 от "Тоя":Кара я Слатински на условен рефлекс като кучето на Павлов . Облайва този който му посочат соросоидните му господари за да му подхвърлят поредното кокалче .
16:24 16.12.2025
20 хасан двата у..
16:27 16.12.2025
21 Розови понита
16:27 16.12.2025
22 Абе
16:28 16.12.2025
23 Василеску
16:30 16.12.2025
24 мдаа
16:36 16.12.2025
25 анонимен
Не мога само да си обесня,мълчанието на агнетата.Та те,въпреки постригани до кожа,все още са живи,макар и на прага на транжорната.Защо не заблеят?Не знам.Може би е късно.Може би се страхуват от гвардията на специалните готвачи.Мдаа.Тръмп ги пръсна из цялата си фирма.
16:41 16.12.2025
26 АЛООООУ
16:50 16.12.2025
27 Хмм
17:01 16.12.2025
28 малко факти
17:02 16.12.2025
29 Ами
17:02 16.12.2025
30 Мечки. Пачки. Пернишки бабаити
17:04 16.12.2025
31 Николай Слатински
17:12 16.12.2025