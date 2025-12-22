Радев и "Движение Трети март": каква е целта?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Никой не е пощаден от ментета в ХХI век, не му се размина и на политическия проект на президента, който още е в ембрионален стадий.

Новината за "Движение Трети март", появило се на 20 декември в хотел "Хризантема" в Слънчев бряг, напомня на ония събития, на които канят хора уж за лекция, а после им пробутват нискокачествени стоки или договор за участие в някоя пирамидална схема.

Кой стои зад "3 март"?

Формацията има амбицията да узрее до партия и да участва в предсрочните парламентарни избори идната пролет. В опит да демонстрира пропрезидентска лоялност председателят ѝ Тихомир Атанасов дори заяви, че подкрепят политиката на Румен Радев и го приемат като свой неформален лидер. Зад това послание се разчита внушение, че Атанасов едва ли не ще крепи партията, докато Радев "слезе", подобно на ситуацията отпреди 19 години, когато Цветан Цветанов оглави ГЕРБ, тъй като Бойко Борисов още кметуваше в София.

Впрочем, достатъчно е да се погледне генезиса на лидера, за да се проясни цялата картинка. Преди "3 март" Тихомир Атанасов е участвал в партия "Справедливост за България" на бившия главен прокурор Иван Гешев, също и в "България без цензура" на Николай Бареков - все свързани с модела "Борисов-Пеевски". В такива формации човек може да чиракува само за умалена версия на лидерите им, а Атанасов изглежда е амбициран за партийно строителство.

Има ли нещо общо Радев?

Обоснованите предположения, че това едва ли е президентски проект се появиха заедно с липсващите имена. И то още преди Румен Радев официално да заяви, че този проект няма нищо общо с него.

Няма обявени лица от инициативния комитет за издигането на Радев за държавен глава или от служебните му правителства. Отсъстват имена като проф. Искра Баева, Весела Лечева, боксьора Тервел Пулев, проф. Андрей Пантев, акад. Иван Юхновски, д-р Цветеслава Гълъбова и други.

Имитацията на запазени марки е изпитан трик - от храни до модни аксесоари и даже партии. Така се подвеждат потребителите и докато се изясни юридическият спор за интелектуалната собственост, едните са спечелили пари, а другите - избиратели. Главната цел на политическите формации, които дублират имена, е да разпръснат вота за тези, чиито ментета се явяват. Понякога успяват.

Отровните двойници не са от вчера

Точно появата на "отровни двойници" попречи на НДСВ (Национално движение Симеон Втори) да получи мнозинство от 121 гласа на изборите през 2001 г. Тогава един депутат не им достигна. Във вота участваха още две партии със сходни имена - Коалиция "Симеон Втори" и "Национално обединение за цар Симеон", спечелили общо около 260 хиляди гласа (5%). Резултатът е, че НДСВ се сдоби с коалиционен партньор в лицето на ДПС.

Именните сурогати се плодят. "Коалиция за теб България" например пообърка избирателите на "Коалиция за България", с която БСП се явяваше на избори дълго време, но спря да използва след 2014 г. А на местните избори през 2011 година в ЦИК се регистрираха за участие "Зелена партия", "Партия на Зелените" и партия "Зелените".

Вероятно за да предпази евентуален президентски проект от такива проблеми, близката до Радев Весела Лечева - бивш министър в негови служебни кабинети, запази правата върху марката ПП "3-ти март" до 4 август 2033 г. и още преди две години регистрира и "Движение Трети март".

Проблем ли е това за плановете на президента?

Президентът е свързан с "Трети март" от 2023 г., когато обяви създаването на национално движение с това име, за да съхрани тази дата в националната памет и българската държавност. На 3 март 1878 г. между представители на Руската и Османската империя е подписан Санстефанският мирен договор, с който официално приключва Руско‑турската война, а България е предвидена да стане автономно княжество под върховенството на султана. По-късно същата година в Берлин договорът е ревизиран, а територията на българската държава - значително намалена.

Наскоро самият Радев предупреди за евентуална измама. Той каза, че ако реши да регистрира партия, сам ще обяви новината и ще я оглави. "Движение Трети март" и "Движение за президентска република", както и всякакви други продукти, нямат нищо общо с мен. Онези, които се представят, че действат от моето име, са подставени лица на олигархията", заяви той.

Не закъсняха и първите коментари. Новата партия прилича на нещо средно между "отровен двойник" и "заблуждаваща маневра", коментира социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов по bTV.

Тази маневра може да се окаже и заблуждаваща, и възпираща. Регистрацията на име като търговска марка не означава и наименование на политическа формация. При разглеждане на заявление за регистрация, Централната избирателна комисия и съдът ще проверяват дали името е вече регистрирано като партия. Стигне ли се пък до съдебен спор, делото би забавило всеки проект.

Освен ако Румен Радев не си е избрал друго име. Да кажем - "Алтернатива за България". Ако изобщо е решил да се състезава за алтернатива.