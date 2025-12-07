"Пеевски ще падне": новата ера в България вече настъпва

Автор: Александър Детев
За и срещу какво беше протестът на 1 декември?
Петър Танев: Предложеният бюджет не беше в интерес на държавата . Освен това сегашното правителство няма подкрепа и за всеки е очевидно, че зад него все по-ясно се издига санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски .
Аз съм поразен как се инструментализира този протест . Че едва ли не е бил срещу еврото, срещу европейското бъдеще на България . Това ми го говориха дори хора, с които се познавам отдавна и които добре знаят моите проевропейски виждания - виждания, за които съм се борил още от времето, когато съм живял в Русия.
"Не искам да имам нищо общо с Радев"
И тук идва друг наратив, който разпространяват привържениците на управляващите - че протестът обслужва Румен Радев и проруските наративи, които се разпространяват в България. Като човек, който беше на първите линии на протеста, как коментирате това?
Петър Танев: Относно Румен Радев - пределно ясно е, че този човек подкрепя протеста, защото вижда себе си като политическа алтернатива . Аз лично, както и мнозинството от младите протестиращи хора, не искам да имам нищо общо с него. За нас президентът Радев е пример как външен фактор влияе върху бъдещето на една европейска държава. В дадения случай - Русия. След изказванията му как Украйна трябва да се предаде не виждам този човек като фактор, който може да повлияе позитивно върху България.
Аз не смятам, че може да говорим за европейско бъдеще, докато имаме зависимости, които ни дърпат назад. Искам да попитам хората от ГЕРБ и БСП: Как европейското бъдеще на България се връзва с тези зависимости от Пеевски, който се опитва да изяжда и вашите партии? Как подкрепата и съгласието с Пеевски се вписва в идеята за модерна и демократична България?
Работите в Брюксел. Как коментират евродепутатите и представителите на европейските институции събитията в България и влиянието на Пеевски, известен и там като символ на олигархията?
Петър Танев: Говоря в лично качество като граждански активист: хората тук разбират, че Пеевски има влияние в сегашното управление и че то нараства, че той изкупува институции, че има влияние върху медиите. Видяхме отразяването на Българската национална телевизия. Хората в Европа не са слепи. Европейската комисия подчерта, че може да не отговаряме на фискалните изисквания, ако този бюджет беше приет .
Протестът не е само за бюджет, това е пределно ясно. Той иска оставка на правителството и рестарт на българската политика. Отвън ли трябва да дойде натискът, за да започнат тези процеси?
Петър Танев: Много е важно и отвън да има сигнал, че нещата не вървят, както трябва, а европейското бъдеще на България е застрашено. Много е важно водещите представители на протеста да бъдат в комуникация с европейските институциите. Очаквам по-ясна позиция от страна на тези институции.
"Младите хора превръщат протеста в революция"
Кои са лидерите на протеста? Той започна от недоволството на Асен Василев и ПП-ДБ срещу бюджета, но впоследствие протестът обедини активни групи граждани - младите лекари, активисти. Чий е този протест?
Петър Танев: Това е граждански протест, подкрепян и от политически сили. Когато бях на площада, видях много хора, които не са гласували за ПП-ДБ. За мен това беше доказателство, че причината за протеста е, че хората не разбират как може, когато народът ти казва, че не иска и не харесва нещо, ти да продължаваш да го гневиш. Аз наистина не разбирам как ГЕРБ не се дистанцират от изказванията на представителите на "ДПС-Ново начало ", които заплашваха протестиращите. Сега за хората те са равни на Пеевски.
Фактът, че толкова много млади хора излязоха на протеста, го превръща в революция . За мен в Украйна революцията беше революция на достойнството, в България говорим за революция на бъдещето. Всички мои приятели, всички хора около мен в Брюксел са вдъхновени как младите могат да влияят на процесите и да променят системата. Младите българи стават част от световната история. Защото когато те видяха, че европейският път на България е изправен пред сериозна заплаха, те застанаха един до друг и въпреки различията си заедно се противопоставиха на едно голямо "Д", което може да се превърне в диктатура. И се обединиха.
Новата ера в България вече настъпва. В тази нова ера младите хора застават срещу тази система, подчинена на Пеевски. Поколението Z казва "не" на олигархичния контрол и на превръщането на страната ни в клептокрация .
Виждал съм подобно нещо в Русия. В началото на века Русия имаше шанс да се превърне в демокрация, но заради безхаберието на управляващите тогава и допускането на олигарсите в управлението такива като Пеевски изградиха тази система, която олицетворява Русия днес. Путин е абсолютно същият тип човек - човек, който изкупи институции, медии, съдебната система.
За мен това е лична битка. Трябва да се дава пример. Спомням си как го правехме в Русия. Трябват студентски протести. Трябват масови протести. Не е нужно някой да те организира. Излизаш с плакат, както аз направих в софийското метро, и правиш мълчалив протест. Правите го по лекции, в часовете, хората трябва да чуят позицията ви! Трябва да е ясно, че има достатъчно много хора, които са против системата, която се опитва да овладее държавата.
"Ако допуснем Пеевски да стане премиер, както мечтае, край"
Давате пример с Русия, но опозицията там не успя. В България наблюдаваме същото и след 2013-а, и след 2020-а година. Едни и същи призраци не само излизат в гардероба, те дори не могат да бъдат натикани в него. Какви са грешките - в Русия и България, които не трябва да се повтарят?
Петър Танев: Тежко ми е да го кажа. Аз съм роден през 2000 година. Когато аз станах на 15-16 и вече осъзнавах какво се случва, системата вече беше под контрола на Путин. Бих го сравнил тогава с това, което се случва в Турция с Ердоган сега. През 2017 година, когато Алексей Навални правеше разследвания срещу Медведев, младите хора по същия начин веднага излязоха по площадите на Москва. Десетки хиляди хора. За съжаление, тогава в Русия вече действаше един авторитарен режим, още не режим диктатура като днес, който допускаше някакви демократични процеси, но фиктивно. Ходенето на протест вече беше проблем тогава. Шансът да бъдеш репресиран след това беше висок. В България все още не е така. Точно затова казвам, че България засега не е автокрация. България е демократична държава с големи проблеми. И тези проблеми са началото по пътя към това, което е Русия днес. Много се страхувам да не загубя втората си родина, както загубих първата. Ясно е - ако допуснем Пеевски да стане премиер, както мечтае, край.
Затова Русия не успя. Руската опозиция загуби, защото беше репресирана още от самото начало. България има шанс. Това, че протестиращите през 2020-а не успяха да премахнат олигархията, означава, че хората не са били постоянни. Подобни мафиотски системи не се разграждат с 1, 2 или 3 протеста. Необходимо е постоянство и всеки един човек да действа. Импровизирайте. По време на протеста в понеделник отидох в един ресторант, където хората си вечеряха, и им казах: "Извинявайте, че ви притеснявам, но само искам да ви кажа, че режимът на Пеевски ще падне". И те започнаха да викат и да се радват. Има хора, които се страхуват и не са готови да действат. Трябва да ги мотивираш, трябва да видят, че може. Същото направих на летище в София. Преди да замина за Брюксел в деня след протеста, видях микрофона на интеркома и споделих на пътуващите, че режимът на Пеевски ще падне. Искам да вдъхновя хората да действат! Тази система ще започне да се страхува, когато всичко излезе извън контрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
Коментиран от #20, #23
23:06 07.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #33
23:08 07.12.2025
4 ООрана държава
23:12 07.12.2025
5 Откъде щял да пада Пеевски?
23:14 07.12.2025
6 Липсващата държава
Коментиран от #17
23:19 07.12.2025
7 На бас 👍
23:19 07.12.2025
8 Колкото и
23:20 07.12.2025
9 Дзън-дзън
Забавна е популацията говорещи глави, която ДВ си отглежда, за да пуска през тях мъдростта на немската либерастия, унищожаваща Германия през последните няколко десетилетия😂😂😂
23:24 07.12.2025
10 Ей неспряхте
23:24 07.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФИРМИТЕ НА БИЗНЕС ТАТКОТО МУ , ТЪРГОВЕЦА НА ОРЪЖИЕ
ПЕТЪР МАНДЖУКОВ И ЦЯЛАТА МУ РОДА :))
Коментиран от #15
23:25 07.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 име
23:29 07.12.2025
15 Бащите на Пеевски
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Биологичният баща на Пеевски е Славчо Кънчев. Не го познавате.
Духовният баща не Пеевски е Ангел Александров, бивш директор на Национаната следствена служба и следовател по делото на Ахмед Доган преди промените през 1989 г.
Коментиран от #19
23:32 07.12.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
2-300 ЛЕЙТЕНАНТИ
ОБЩО СЪС СЕМЕЙСТВАТА ИМ СА 4-5000 ЧОВЕКА
......
СА ЗА ИЗБИВАНЕ ... И ВСИЧКО ЩЕ СЕ КРОТНЕ
23:33 07.12.2025
17 Дзън-дзън
До коментар #6 от "Липсващата държава":Защо не дискутираш Пеевски с ония 11,5%, които гласуваха за партията му на последните избори?
Защо радетелите на законността не сезират органите на следствието и прокуратурата, а си въобразяват, че улицата е справедливата съдебна зала, в която се съдят обявените за виновни от самообявилите се за непогрешими улични юристи?
Кога най-после ще разберете, че демокрацията се основава на законови процедури, а не на граждански протести, които се опитват да ги шиканират?
Коментиран от #24
23:33 07.12.2025
18 Българин
23:34 07.12.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Бащите на Пеевски":АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ Е САМО АДВОКАТА, ТАТКОТО
Е ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ АГЕНТА - ОРТАК НА МАНДЖУКОВ
23:36 07.12.2025
20 име
До коментар #1 от "АБВ":Ами, с такива политикани, които проспаха работата на калин стоянов на местните избори 2023, които си замълчаха за ротацията на гешев и сарафов, които подтичваха след шиши сякаш той е премиера, които вкараха домовата книга, пълна с ГЕРБаджии и ДПСари само за да направят секано на Радев, вместо да направят реформа в правосъдието/прокуратурата, да попълнят квотите в лъв ВСС, да изберат нови шефове на регулаторите, с такива политически опоненти е нормално шиши да е номер едно. Те или са супер пpoсти да допуснат всичко това, или са платени и зависими от боко и шишо.
23:36 07.12.2025
21 И така,
23:37 07.12.2025
22 ДрайвингПлежър
23:42 07.12.2025
23 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "АБВ":И така ще бъде, докато има в списъците, стотици хиляди "мъртви души", чрез които Борисов и ЦИК фалшифицират изборите!
23:47 07.12.2025
24 Оплачи се на пияната ханъма
До коментар #17 от "Дзън-дзън":Никога! Защото процедурите ги пишат такива с 11%, които трудно четат и трудно разбират, от 20%, а на улицата са вече всички и гласували и негласували, но твърдо не купувани. Демокрацията, която някои не разбират в корен е власт на демоса(народа), а не на миллета. Властта на миллета, с един водач за всичко, се нарича Халифат!
Коментиран от #30
23:54 07.12.2025
25 12340
.. Дано не са всични джен зита такива..
23:55 07.12.2025
26 Анонимен
23:57 07.12.2025
27 Димо
23:58 07.12.2025
28 ПП Продуктово Позициониране
00:01 08.12.2025
29 Дойче Веле
00:19 08.12.2025
30 Дзън-дзън
До коментар #24 от "Оплачи се на пияната ханъма":Само твърдението ти, че "процедурите ги пишат тия с 11%" показва ясно интелектуалното ти ниво на таксиметров шофьор, имащ се за водещ уличен юрист.
Този тип тъпопитаещи винаги носят самочувствието на богове на разума, владетели на ханъмите и арменските попове. А когато се окажат с власт в ръцете си - оказват се или чалгопитеци от клана "Слави", или харвардци, от подразделението на БКП, наречено ППДС...
Така стоят нещата, въздухоклатъре!
Затова ще скачате възторжено по протестите без да забелязвате, че срещу иначе справедливото ви желание за промяна в момента няма нито ЕДИН адекватен политик / да не говорим за цяла партия/ способен да осъществи промяната, която толкова инфантилно се опитвате да постигнете...
00:20 08.12.2025
31 Венсеремос
00:22 08.12.2025
32 И стачки в
00:27 08.12.2025
33 Все тая
До коментар #3 от "Пич":И така ще бъде, докато има в списъците, стотици хиляди "мъртви души", чрез които Борисов и ЦИК фалшифицират изборите!
00:27 08.12.2025
34 Референдум
00:29 08.12.2025
35 Генерал Радев
00:29 08.12.2025