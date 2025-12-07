"Пеевски ще падне": новата ера в България вече настъпва

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

За и срещу какво беше протестът на 1 декември?

Петър Танев: Предложеният бюджет не беше в интерес на държавата . Освен това сегашното правителство няма подкрепа и за всеки е очевидно, че зад него все по-ясно се издига санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски .

Аз съм поразен как се инструментализира този протест . Че едва ли не е бил срещу еврото, срещу европейското бъдеще на България . Това ми го говориха дори хора, с които се познавам отдавна и които добре знаят моите проевропейски виждания - виждания, за които съм се борил още от времето, когато съм живял в Русия.

"Не искам да имам нищо общо с Радев"

И тук идва друг наратив, който разпространяват привържениците на управляващите - че протестът обслужва Румен Радев и проруските наративи, които се разпространяват в България. Като човек, който беше на първите линии на протеста, как коментирате това?

Петър Танев: Относно Румен Радев - пределно ясно е, че този човек подкрепя протеста, защото вижда себе си като политическа алтернатива . Аз лично, както и мнозинството от младите протестиращи хора, не искам да имам нищо общо с него. За нас президентът Радев е пример как външен фактор влияе върху бъдещето на една европейска държава. В дадения случай - Русия. След изказванията му как Украйна трябва да се предаде не виждам този човек като фактор, който може да повлияе позитивно върху България.

Аз не смятам, че може да говорим за европейско бъдеще, докато имаме зависимости, които ни дърпат назад. Искам да попитам хората от ГЕРБ и БСП: Как европейското бъдеще на България се връзва с тези зависимости от Пеевски, който се опитва да изяжда и вашите партии? Как подкрепата и съгласието с Пеевски се вписва в идеята за модерна и демократична България?

Работите в Брюксел. Как коментират евродепутатите и представителите на европейските институции събитията в България и влиянието на Пеевски, известен и там като символ на олигархията?

Петър Танев: Говоря в лично качество като граждански активист: хората тук разбират, че Пеевски има влияние в сегашното управление и че то нараства, че той изкупува институции, че има влияние върху медиите. Видяхме отразяването на Българската национална телевизия. Хората в Европа не са слепи. Европейската комисия подчерта, че може да не отговаряме на фискалните изисквания, ако този бюджет беше приет .

Протестът не е само за бюджет, това е пределно ясно. Той иска оставка на правителството и рестарт на българската политика. Отвън ли трябва да дойде натискът, за да започнат тези процеси?

Петър Танев: Много е важно и отвън да има сигнал, че нещата не вървят, както трябва, а европейското бъдеще на България е застрашено. Много е важно водещите представители на протеста да бъдат в комуникация с европейските институциите. Очаквам по-ясна позиция от страна на тези институции.

"Младите хора превръщат протеста в революция"

Кои са лидерите на протеста? Той започна от недоволството на Асен Василев и ПП-ДБ срещу бюджета, но впоследствие протестът обедини активни групи граждани - младите лекари, активисти. Чий е този протест?

Петър Танев: Това е граждански протест, подкрепян и от политически сили. Когато бях на площада, видях много хора, които не са гласували за ПП-ДБ. За мен това беше доказателство, че причината за протеста е, че хората не разбират как може, когато народът ти казва, че не иска и не харесва нещо, ти да продължаваш да го гневиш. Аз наистина не разбирам как ГЕРБ не се дистанцират от изказванията на представителите на "ДПС-Ново начало ", които заплашваха протестиращите. Сега за хората те са равни на Пеевски.

Фактът, че толкова много млади хора излязоха на протеста, го превръща в революция . За мен в Украйна революцията беше революция на достойнството, в България говорим за революция на бъдещето. Всички мои приятели, всички хора около мен в Брюксел са вдъхновени как младите могат да влияят на процесите и да променят системата. Младите българи стават част от световната история. Защото когато те видяха, че европейският път на България е изправен пред сериозна заплаха, те застанаха един до друг и въпреки различията си заедно се противопоставиха на едно голямо "Д", което може да се превърне в диктатура. И се обединиха.

Новата ера в България вече настъпва. В тази нова ера младите хора застават срещу тази система, подчинена на Пеевски. Поколението Z казва "не" на олигархичния контрол и на превръщането на страната ни в клептокрация .

Виждал съм подобно нещо в Русия. В началото на века Русия имаше шанс да се превърне в демокрация, но заради безхаберието на управляващите тогава и допускането на олигарсите в управлението такива като Пеевски изградиха тази система, която олицетворява Русия днес. Путин е абсолютно същият тип човек - човек, който изкупи институции, медии, съдебната система.

За мен това е лична битка. Трябва да се дава пример. Спомням си как го правехме в Русия. Трябват студентски протести. Трябват масови протести. Не е нужно някой да те организира. Излизаш с плакат, както аз направих в софийското метро, и правиш мълчалив протест. Правите го по лекции, в часовете, хората трябва да чуят позицията ви! Трябва да е ясно, че има достатъчно много хора, които са против системата, която се опитва да овладее държавата.

"Ако допуснем Пеевски да стане премиер, както мечтае, край"

Давате пример с Русия, но опозицията там не успя. В България наблюдаваме същото и след 2013-а, и след 2020-а година. Едни и същи призраци не само излизат в гардероба, те дори не могат да бъдат натикани в него. Какви са грешките - в Русия и България, които не трябва да се повтарят?

Петър Танев: Тежко ми е да го кажа. Аз съм роден през 2000 година. Когато аз станах на 15-16 и вече осъзнавах какво се случва, системата вече беше под контрола на Путин. Бих го сравнил тогава с това, което се случва в Турция с Ердоган сега. През 2017 година, когато Алексей Навални правеше разследвания срещу Медведев, младите хора по същия начин веднага излязоха по площадите на Москва. Десетки хиляди хора. За съжаление, тогава в Русия вече действаше един авторитарен режим, още не режим диктатура като днес, който допускаше някакви демократични процеси, но фиктивно. Ходенето на протест вече беше проблем тогава. Шансът да бъдеш репресиран след това беше висок. В България все още не е така. Точно затова казвам, че България засега не е автокрация. България е демократична държава с големи проблеми. И тези проблеми са началото по пътя към това, което е Русия днес. Много се страхувам да не загубя втората си родина, както загубих първата. Ясно е - ако допуснем Пеевски да стане премиер, както мечтае, край.

Затова Русия не успя. Руската опозиция загуби, защото беше репресирана още от самото начало. България има шанс. Това, че протестиращите през 2020-а не успяха да премахнат олигархията, означава, че хората не са били постоянни. Подобни мафиотски системи не се разграждат с 1, 2 или 3 протеста. Необходимо е постоянство и всеки един човек да действа. Импровизирайте. По време на протеста в понеделник отидох в един ресторант, където хората си вечеряха, и им казах: "Извинявайте, че ви притеснявам, но само искам да ви кажа, че режимът на Пеевски ще падне". И те започнаха да викат и да се радват. Има хора, които се страхуват и не са готови да действат. Трябва да ги мотивираш, трябва да видят, че може. Същото направих на летище в София. Преди да замина за Брюксел в деня след протеста, видях микрофона на интеркома и споделих на пътуващите, че режимът на Пеевски ще падне. Искам да вдъхновя хората да действат! Тази система ще започне да се страхува, когато всичко излезе извън контрол.