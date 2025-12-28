Американският инвеститор Джим Роджърс проявява интерес към международните активи на Лукойл

Известният американски инвеститор Джим Роджърс изрази потенциален интерес към международните активи на руската петролна и газова компания Лукойл.

Роджърс подчерта в интервю за РИА Новости, че няма да купува активите на сляпо, а е готов да ги проучи подробно. Решението ще зависи от ценовите условия.

Джим Роджърс, съосновател на Quantum Fund заедно с Джордж Сорос, е известен с успешните си глобални инвестиционни стратегии.

На 16 декември Ройтерс съобщи, че саудитската компания Midad Energy се е превърнала в един от водещите претенденти за международните активи на Лукойл.

На 12 декември Politico съобщи, че Брайън Ланза, бивш старши съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, е станал съветник на международното подразделение на Лукойл по продажбата на международните му активи.

Според осведомен източник, Ланза „работи по продажбата на активи на американската инвестиционна банка Xtellus Partners“, която е предложила безкасова размяна на акции.