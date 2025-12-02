Новини
Мнения »
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои

"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои

2 Декември, 2025

Протестната вълна срещу управляващите надхвърли тази от 2013 и се изравни с протестите от началото на 90-те

"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Протестната вълна срещу управлението вече e факт. В понеделнишката вечер десетки хиляди протестираха в София и много областни градове на страната – в пъти повече от предишния протест на 26 ноември. По мащабите си протестната вълна надхвърли тази от 2013-а и се изравни с протестите от началото на 1990-те. Гъстотата на протестиращите, особено около "Дондуков", Народното събрание, Президентството и БНБ, чак до "Съборна" наподобяваше претъпканите автобуси в пиковите часове при социализма. Мнозина носеха невръстните си деца на ръце. И най-забележителното бе, че отново половината от протестиращите бяха най-младите, т.нар. джензита – поколението Z .

"Нека главното Д са децата ни"

Протестите бяха напълно мирни – срещу Делян Пеевски, Бойко Борисов и управляващите . Бюджетът бе само повод от предния протест и само част от негодуванието срещу нелегитимния начин на управление. В София се скандираше "Шиши вън", "Кой не скача е прасе", носеха се плакати "Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира" и "Румене, не се облизвай, и теб те мразим толкова! Тук не е Москва!". А един най-убедителните плакати бе "Нека главното Д са децата ни".

Към 21 часа в София голяма част от протестиращите вече се разотидоха, дори разходката и скандиранията пред централата на ДПС-Ново начало бе мирна, макар и вече да се бяха появили типични вулгарни скандирания от футболните мачове между столичните грандове, с включени имена на Борисов и Пеевски. После към 22 ч, сякаш по традиция, се случиха погромите пред централата на ДПС-Ново начало и клуба на ГЕРБ за район "Оборище". По странно съвпадение заради авария (с официални съмнения за злоумишлена) нямаше електричество в част от бул. "Левски" и по много околни улици в центъра. Полицията не реагираше, не изтласкваше, не арестуваше 30-ина ултраси погромаджии, дори видимо не ги снимаше. Появиха се свидетелства за добре координирани и дори платени шпиц команди от агитки, които полицията остави да трошат дори собствените ѝ коли (стара патрулка и бус, неясно защо изкарани на фронтови план на "Дондуков" и "Левски").

Лидерите на опозицията гневно призоваха за оставката на вътрешния министър Даниел Митов, дори го нарекоха "сламено мекере на Пеевски". Междувременно националните телевизии, които повърхностно отразяваха многохилядните протести в София и страната, включваха като в риалити формат с часове излъчвания от погрома на шепа провокатори в късните часове. Така по стара рецепта още от 1990-те протестът трябваше публично да се дискредитира: вкарват се провокатори от футболните агитки, полицията ги оставя да чупят и палят, телевизиите излъчват и се създава фалшив образ сред широката общественост за характера на протеста, или най-малкото биват сплашвани мнозина, че не е безопасно да се ходи на протести и така да се ограничава надигаща се протестна вълна.

Фалшификация на протеста е невъзможна

Тази полицейско-медийна стратегия обаче е силно уязвима по две причини. Първо, мащабът е толкова голям, с толкова много участници и толкова много независими източници на директна информация (всеки стриймва и снима с телефона си, а и младите по принцип не гледат телевизия), че комуникационна фалшификация на протеста е невъзможна. Второ, генеалогията на всеки протест, надигащ се като вълна, е да расте още, а провокативните опити за делегитимирането му могат да го заредят още повече и да радикализират исканията му. Особено след като той осъзнава силата си и е записал вече първа победа от първия път миналата сряда с обещаното оттегляне на бюджета. След втория протест правителството със свое решение на практика внесе искова молба парламентът да изтегли бюджета (той единствено може да го направи след приемането му на първо четене) и заяви готовност да предложи нов.

Управляващите затъват в закъсняло отстъпление

Така управляващите затъват в закъсняло отстъпление. Защото исканията за оставка на управляващите още миналата сряда надделяваха над претенциите към бюджета, а в понеделник те вече останаха единствените искания на площадите.

Президентът Румен Радев веднага се присъедини към исканията за оставка и призова за предсрочни избори. ДПС-Ново начало го обявиха за организатор на погромите и че заедно с ПП -ДБ са употребили младите хора. ПП-ДБ пък, които първо казваха, че това не е техен протест, а протест на гневните хора, вече признаха, че са организатори, но продължават да следват исканията на протеста и да се налагат като негови политически изразители. Те вече директно призовават за оставка на правителството и категорично отричат всякаква възможност да участват във властта в рамките на този парламент. Дори не смятат, че еврозоната е застрашена, защото е въпрос на автоматизъм еврото да бъде въведено реално от 1 януари, от което и да е правителство – в оставка, служебно или ново, защото по конституция винаги има действащо правителство.

Предсрочни парламентарни избори през 2026 без Радев?

Големият резултат от протестите е, че те начертаха незаобиколима писта за предсрочни парламентарни избори през 2026 година. Въпросът е кога точно и как те ще се случат. Дали има достатъчно политическо време те да са заедно със или след президентските в късната есен, или да бъдат още през пролетта? Отговорът ще зависи до голяма степен от това дали протестният натиск ще продължи с неотслабваща сила и от евентуални размествания в парламентарното мнозинство.

Въпросът е дали ПП-ДБ като политически изразител на протестната вълна ще съумее да натрупа по-голяма обществена подкрепа, за да се утвърди като голямата нова политическа алтернатива и да остави зад гърба си президента Радев – до степен, че дори да го откаже да подаде оставка, за да се яви на партийния терен при предсрочни избори преди президентските.


  • 1 Мунчо

    32 14 Отговор
    Като го гледам това "ново" поколение и ми става смешно......ако това ще са тези, които ще спасяват България, то спокойно можем да затваряме "сергията"... 🙏😂😂😂

    Коментиран от #9, #13, #30

    21:05 02.12.2025

  • 2 Пич

    36 10 Отговор
    Точно поколението Z не знае какво предстои , защото това поколение нищо не знае ! Това са едни Гугъл образовани илитерати , продукт на соросослуги точно като ДВ !!!

    Коментиран от #12

    21:05 02.12.2025

  • 3 родител

    30 8 Отговор
    За 20 г. двете свине убиха и окрадоха държавата и народа , и изгониха над 2 мил. млади на запад .

    21:06 02.12.2025

  • 4 щом му плащат

    11 7 Отговор
    Този господин ще се пенсионира, ръсейки изтъркани клишета.

    21:06 02.12.2025

  • 5 Да , но...

    10 8 Отговор
    Гнус ме е Прасун и Тиквун , но на жълтия паветаж и Пърформънса им не вярвам.

    21:07 02.12.2025

  • 6 Феникс

    19 8 Отговор
    Поколението Z е съставено от полуграмотни индоктринирани джендъри и локали! Явно някой плаща добри пари за пропаганда, забелязвам че когато възраждане правиха протести имаше пълна тишина, сега е различно, даже по нашите ЦРУ телевизии имаше извънредни предавания по въпроса! Явно боко и шиши я закъсаха щом сатанистите взеха да им спретват розови революции! Лошото тук е че в тези протести участват и много читави хора! Но ако ни гласят за двупартиен модел от неолиберали и президента като опозиция, тогава ни е спукана работата!

    21:16 02.12.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    5 3 Отговор
    Миленялите мислеха само как да избягат на Запад а поколението З се доказаха като истинскинпатриоти и да си подредят дръжавата

    21:19 02.12.2025

  • 8 Сатана Z

    12 11 Отговор
    Поколение ,което си бръсне краката и си татуира задните части го пиши багАло.Ще свали Баце и Шиши кога пръдне гущер.Чеп за зеле не стават

    21:21 02.12.2025

  • 9 Новак

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Такова поколение сте отгледали.

    21:21 02.12.2025

  • 10 Ха сега де...

    8 9 Отговор
    Поколението Z се намира в Русия и няма нищо общо с нормалните човешки измерения, в България поколението Z се нарича чалгари! На тях ли да разчитаме?

    21:21 02.12.2025

  • 11 Вярно е

    5 4 Отговор
    Сега в предаването "Референдум" по БНТ политолози и социолози заявиха че мащаба на протеста е надхвърлил очакванията на организаторите и са най мащабните от 35 години насам. А Радев след изявлението му го очакваха многобройни граждани да го поздравят и с искане да ги поведе срещу мафията

    Коментиран от #33

    21:21 02.12.2025

  • 12 Новак

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прочети 9. Вие си избирахте Бойко, а сега поколението Z ви е виновно.

    Коментиран от #22, #26

    21:23 02.12.2025

  • 13 А на мен

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    ми става тъжно , честно !

    21:23 02.12.2025

  • 14 тома

    14 3 Отговор
    Каква пенсия за тиквата и мамута.Тези трябва да се закопаят

    21:24 02.12.2025

  • 15 Титк

    11 3 Отговор
    Това са коледните подаръци за Боко и Шиши поредната оставка.

    21:24 02.12.2025

  • 16 Шпек

    7 6 Отговор
    Жълтопаветните шушумиги се правят на Сръбски протестъри ,но след първия бой от полицията ще подвият опашки и седнат на ГЗ.
    Поколение Z са в Донбас ,а не играят ръченица на жълтите павета.

    21:25 02.12.2025

  • 17 НЯКОЙ

    7 5 Отговор
    Някои се радват, че младото поколение излезе на площада. Проблема за тях е, че това младо поколение, когато дойде време за избори те просто няма да отидат да гласуват. Бъдете сигурни.

    21:25 02.12.2025

  • 18 Иван

    12 1 Отговор
    Просто идва Видов Ден
    Всички трябва да си платят
    Да живее България и Всички Българи

    21:29 02.12.2025

  • 19 Шиши

    5 2 Отговор
    Кокала го пускам само след монетизирането на ангажимента ми за евро зоната

    21:31 02.12.2025

  • 20 Въпрос

    2 6 Отговор
    Трубадурът на жълтопаветниците изскочи на барикадата.И лъже, и маже.Мирен бил протестът, ама някакви неизвестни го опорочили. А кого водеше брадясалият с мегафона?

    21:31 02.12.2025

  • 21 Дойче велету

    3 2 Отговор
    Иска да ни прави майдан ми се струва а? Веднага да бъде забранено ! Точка

    21:32 02.12.2025

  • 23 Опааа

    6 1 Отговор
    Това поколение Z е изключително калпаво! Боклук!

    21:39 02.12.2025

  • 24 Българин

    6 2 Отговор
    Днеска се дръвят утре ще се окаже,че дпс е 2ра в парламента щото 4 милиона пак за били за гъби 🤣

    21:40 02.12.2025

  • 25 БеГемот

    1 1 Отговор
    Поколението З хахаха та тия май се образоваха през прехода...спомням си как ходеха без учебници щото били скъпи....

    21:40 02.12.2025

  • 27 Пешо

    1 2 Отговор
    Кой ще победи?
    Голямото двойно Д или голямата двойна П. Защо Д- то се надупи на Спецов

    21:52 02.12.2025

  • 28 Гнусна пропаганда

    3 2 Отговор
    ПП-ДБ не е политическият изразител на протестната вълна и никога няма да съумее да натрупа по-голяма обществена подкрепа.

    21:54 02.12.2025

  • 29 Всички атлантици са

    4 1 Отговор
    Еднакво вредни, независимо от коя партия са. Да се знае!

    21:56 02.12.2025

  • 30 Б.Огнянов

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Тя, сергията, отдавна е затворена. Няма стока, няма клиенти, няма работници.
    Това, така наречено поколение Z е по-зле от предишните поколения и това не е нещо ново. Втори Иван Вазов не се очаква. Няма желаещи да работят усърдно без ИИ. Може би, единственно, ако има пак Османско иго, след това Възраждане, и ново Освобождение. Може би, едва тогава ще се роди втори Вазов, за да напише "Под Игото 2". Историята понякога се повтаря, за да научум важните неща.

    21:58 02.12.2025

  • 31 Хахахахахаха

    2 3 Отговор
    Те тиквите на изненадани ли ти прилчат ве, Илиретат? Ми то и Дядо Гошо от Саранци знаеше от пролетта, че ще е в зависимост от времето през късната есен! Тълпа! Рая! Гнута!

    22:01 02.12.2025

  • 32 Хмм

    0 1 Отговор
    "какво предстои" ????? Ами както и преди ... Едни и същи ще се въртят на ротационен принцип ... Вече е видяно !

    22:02 02.12.2025

  • 34 Гост

    2 2 Отговор
    "Смелчагата" бойко мълчи като биен г.з

    22:07 02.12.2025

  • 36 Ганя Путинофила

    1 0 Отговор
    Какво предстои?
    Кирчо ни става Цар, а кака Лена Парапета ни става Първа Дама!

    22:10 02.12.2025

  • 38 Коки

    0 0 Отговор
    За сваляне на властта в България за нужни 250 000 - 300 000 на улицата. Преживели сме го. Сега сме далече от това. Тези хиляди сега са на Черен петък, в големите магазини, пазарят Новогодишни почивки, в колите карат с ефтин бензин и дизел, плащат си ипотеките, пазарят като за последно. Не е като днес да ти се смени три пъти цената на хляба. Така че, спокойно, еврото идва, далече сме от смяна. Цяла Европа се бунтува срещу бюджета... иии нищо.

    22:15 02.12.2025

  • 39 ббб

    1 0 Отговор
    Дойче веле е на всяка манджа мюродия. Да живеят медиите на Сорос!

    22:16 02.12.2025

  • 40 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Малките олита нещо са се объркале и то сериозно. Кокорчо удобно внася ВОТ !!! Вот беееее, не иска оставка иска ВОТ!!! Тоя вот е удобен за баце, баце трябва да тупа топката докаде 15 декември, после трезвен нема да остане по тея земи.....ще отрезнее народа докаде 5 ядуари догодин.....Протеста прилкючи безславно

    22:17 02.12.2025

  • 41 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ГЛЕДАХ "ПРОТЕСТИТЕ" И ВИЖДАМ РАЗНИ ПИКЛИ И ЛИГЛИ КОИТО .......................... ИСКАТ МНОГО ПАРИ ,ЗАЩОТО "ЛОШО" ЖИВЕЕЛИ В БЪЛГАРИЯ .......................... АКО СЕ ВЪРНЕ "СВОБОДАТА" (КОМУНИZМА) НА ЧОРАПА ............................ ДАЛИ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРОТЕСТИРАТ ЗА ПО ДОБЪР ЖИВОТ В (Вg) ? ? ? .....................

    22:22 02.12.2025