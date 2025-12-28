Украинските въоръжени сили се опитват да си върнат Купянск, който е под руски контрол. Според Министерството на отбраната на Русия, украинските войски са опитали пет контраатаки в тази посока през последните два дни.

Целта им е „да си върнат града на всяка цена преди Нова година“, съобщава Mash. Руското министерство на отбраната подчертава, че всички атаки са били "успешно отблъснати".

Подразделения на 6-та гвардейска комбинирана армия, част от Западната група войски, контролират град Купянск в Харковска област, съобщи руското министерство на отбраната.

Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на Западната група войски, съобщи, че подразделения на 6-та армия "осуетяват опитите" на украинските въоръжени сили да пробият към Купянск. Пет контраатаки вече са успешно отблъснати през последните два дни.

Украинските въоръжени сили са се опитали да пробият в районите на Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдиревка и Моначиновка.

Киев е загубил там над 20 военнослужещи и пет единици техника, включително два американски бронетранспортьора M113 и брониран автомобил „Пантера“.

На 20 ноември началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин за превземането на Купянск. Армията сега е изправена пред важната задача да елиминира групировката на украинските въоръжени сили на левия бряг на река Оскол.

Командир на рота с позивна „Уран“ от 1427-и мотострелков полк докладва, че изпълнява задачи на една от централните улици на града и че неговото подразделение „действа успешно“. Думите на войника бяха публикувани от Министерството на отбраната.

„Ние стоим твърдо и ще продължим да стоим твърдо на позициите си в града“, заяви войникът.

Командирът на щурмовата група на 1486-и мотострелков полк с позивна „Колос“ от своя страна увери, че в района на Купянския млекопреработвателен завод „няма и не може да има“ подразделения на украинските въоръжени сили.

А командир на рота от 1843-и мотострелков полк на 6-та гвардейска комбинирана армия с позивна „Тайфун“ съобщи, че руските войски "разчистват" сгради в Купянск от останалите украински бойци.

„Разчистваме сгради и мазета от разпръснати вражески групировки“, каза войникът, чиито думи бяха цитирани от Министерството на отбраната.

Според Telegram канала „Военни кореспонденти на руската пролет“ украинските въоръжени сили продължават контраофанзивата си срещу Купянск, опитвайки се да си върнат града.

„Ситуацията е тежка, но градът не е напълно загубен. Момчетата се бият. Информацията е 100% потвърдена от място. Точните зони на контрол в момента са неясни; боевете продължават в различни райони“, се казва в публикацията.

Телеграм каналът „Военен наблюдател“ съобщава, че на практика всички боеспособни части на украинските въоръжени сили са разположени в Купянск. Ситуацията ескалира и може да се превърне във "втора месомелачка след Бахмут“.

Както Mash разбра, украинските въоръжени сили са преместили оцелелите колумбийски наемници, атакували Теткино в Курска област, в Купянск. Те прилагат изпитаната си тактика на „жабешки скокове“, опитвайки се да си върнат Купянск на всяка цена преди Нова година. Киев увеличи броя на бойците до 6000.

Миналата седмица главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви, че украинските въоръжени сили контролират 90% от Купянск. По-рано украинският президент Володимир Зеленски публикува видеоклип, за който твърди, че е заснет близо до Купянск. Коментирайки кадрите, Путин заяви, че стелата, пред която е сниман Зеленски, „сега изглежда съвсем различно“.

„Казват, че стелата изглежда съвсем различно сега, но не това е въпросът. Стелата е на около километър от самия град. Защо да стоим на прага? Влезте вътре“, пошегува се той.

Купянск се намира на брега на река Оскол, на 85 километра по права линия и на 110 километра по шосе от Харков. Градът е с площ от 33,34 квадратни километра.

Контрол върху Купянск дава възможност на руските войски да напредват по-на запад в тази част на Харковска област и в бъдеще да слеят фронта с Волчанския сектор.

Руските войски успяват да поемат контрола над града още през февруари 2022 г., но по време на контраофанзива през септември същата година украинските въоръжени сили успяват да си върнат Купянск.