Еврото мачка долара, догодина всички ще сме по-богати

14 Декември, 2025 18:06 956 44

От една година насам, курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи от 1.03 - 1.04 евро за долар, до 1.17 евро за долар, което означава че щатският долар се обезценява спрямо еврото

Еврото мачка долара, догодина всички ще сме по-богати - 1
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наближаващото приемане на еврото, т.е. присъединяване на България към единната европейска валута, изисква известна мобилизация на българската нация. Или ако не мобилизация, то поне известна концентрация в процеса на смяната на лева с евро. Вместо това, обикновено четем объркващи и негативни статии, които предсказват близкия край на еврото, разпад на ЕС и т.н.

Истината е, че в момента еврото е доста силно. От една година насам, курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи от 1.03 - 1.04 евро за долар, до 1.17 евро за долар, което означава че щатският долар се обезценява спрямо еврото. В изражението лев към долар, за една година курсът спадна от 1.90 лева за долар до 1.67 лева за долар към днешна дата. Тоест за последната една година, също както и еврото, левът е поскъпнал спрямо долара.

Въпреки всички празни приказки, с цел да се наплаши народонаселението, ние българите се присъединяване към един голям и силен икономически съюз. Страната ни ще стане двадесет и първата, която ще приеме и използва единната европейска валута - еврото.

Разликата при евромонетите почти няма да бъде усетена. Ще виждаме същите изображения, които и досега - на Мадарския конник, на св. Иван Рилски и на отец Паисий Хилендарски. При банкнотите - всички евробанкноти са едни и същи, т.е. унифицирани, за държавите използващи еврото. Противното би създало известно объркване, а и по-лесна възможност за фалшификация. Така или иначе, с новите банкноти и монети ще свикнем много бързо отколкото очакваме.

Инфлацията през последните две години е по-висока от официално обявената. Това също е факт. Но това се дължи на много фактори, като войната в Европа, наличие на картел, който държавата не може да пребори, на спекула, свързана с очакваното въвеждане на еврото, на неразумно изразходване на държавни средства и т.н. Всичко това обаче ще бъде в размер голяма степен регулирано и контролирано, когато в България започнем да използваме еврото. Европейската комисия и Съветът на ЕС ще контролират нашия бюджет и ще наблюдават спазването на бюджетния дефицит, а ЕЦБ има възможност да влияе върху фискалната дисциплина и държавните разходи, определени от държавния бюджет.

С приемането на еврото ще се вдигне стойността на собствеността, която притежаваме. Инвеститорският интерес, не само от страна на европейските държави, а на всички големи икономики по света, ще се увеличи по отношение на България. Ние вече ще станем истинска част от един огромен пазар и от една мощна, обединена икономика. Необходимо е само повече концентрация, реални действия и доверие между самите нас и към нашите настоящи и бъдещи партньори.


  • 1 Последния Софиянец

    33 12 Отговор
    До една година няма да има нито евро нито еврозона.Обръщайте левове в долари и злато.

    Коментиран от #29

    18:07 14.12.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    34 6 Отговор
    Авторът е археолог.Без коментар

    18:08 14.12.2025

  • 3 Иво

    22 5 Отговор
    Но тази оценка на икономическата ситуация Ви прави или глупави,или злонамерени!

    18:08 14.12.2025

  • 4 Любопитен

    30 6 Отговор
    Това е огромна заблуда. Следващите години когато започне бюджетната криза във Франция и спасителния план се окаже невъзможен тогава еврото ще се стине под 0.50$. Франция е твърде голяма за да бъде спасена от останалите страни в еврозоната или МВФ, а това значи огромен срив на еврото на хоризонта...

    Коментиран от #20, #41

    18:10 14.12.2025

  • 5 АРХЕОЛОГЧЕТО АНДРЕЙ

    25 4 Отговор
    ПИШИ ПО ФИНАНСОВИ ТЕМИ И НЕЩА КОИТО ХИПЕР СА МУ НЕПОНЯТНИ.ЧУТОВНА ТЪПОТИЯ

    18:10 14.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    В чейнчбюрата са изкупени всички долари и курса се вдига.Отидох да купувам долари и имаха само дребни.

    Коментиран от #18, #23

    18:10 14.12.2025

  • 7 Дориана

    19 9 Отговор
    Точно обратното Еврото се срива надолу и времето ще го докаже. Европа готви Трета световна война между НАТО и Русия и това ще срине Еврото.

    18:12 14.12.2025

  • 8 Хаха

    13 3 Отговор
    Си гледа архилогията тоя лудия мачка чаршафи те хаха

    18:12 14.12.2025

  • 9 Русофил

    15 5 Отговор
    Явно свършиха парите, отпуснати за пропаганда на еврото.
    Подобни глупости могат да пишат само пълни аматьори, на самодейни начала.

    Коментиран от #30

    18:12 14.12.2025

  • 10 ?????

    6 0 Отговор
    Абе ще заживеем най-накрая.
    Или не? А?

    18:13 14.12.2025

  • 11 Андрей Киряков

    8 10 Отговор
    аз съм геь и се гордея с тва бе купейки некьпани

    18:13 14.12.2025

  • 13 Ти си

    12 3 Отговор
    И какво че ще съм по-богат спрямо долара при положение че съм беден в евро ....

    18:13 14.12.2025

  • 14 Майна

    7 3 Отговор
    Днес да не е първи април..?
    Щото цял ден и " официални$ медии се шегуват
    В Германия една дори заяви, че Орбан бил или прелюбодеец или педофил
    Аз ..,обаче не съм весел..
    Това е лудост - официално заявена

    18:14 14.12.2025

  • 15 Абе момче

    12 3 Отговор
    Ти направо изкърти глупомера,оди се прегледай при психиатър.Прототията верно не знае почивен ден.

    18:14 14.12.2025

  • 16 Гошо

    6 4 Отговор
    Разкажете ги тези глупости на българите който видяха с очите си смяната с евро и как се промениха нещата за няколко месеца.Политиците не поеха никаква отговорност а се скриха като мишки.

    18:14 14.12.2025

  • 17 Кръстосан курс

    13 2 Отговор
    Всички археолози ще са по-богати, а всички динозаври ще са по-умрели и по-изчезнали.

    18:15 14.12.2025

  • 18 Щоо

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не си купи рубли ,те са стабилна валута в момента ,а ако ги внесеш в руска банка ще получаваш 17% годишна лихва

    Коментиран от #31

    18:16 14.12.2025

  • 19 000

    12 1 Отговор
    Авторът на тази безсмислица е АРХЕОЛОГ!!!!

    18:16 14.12.2025

  • 20 Дедо

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Тия у франция ли режеа тиквите на кой не им аресва с ена машина де пада ено жилезо и тимбирицата пада у един кош?

    18:18 14.12.2025

  • 21 Това момченце

    3 1 Отговор
    е облъчено от Чернобил.
    Ако някой разбира без повече коментар.

    18:18 14.12.2025

  • 22 ФЕЙК

    3 2 Отговор
    Бравос! Добре че България влиза в еврото та смазахме долара на омразния на всички т.н. "евролидери" Тръмп- откритието на баш икономиста КириякоФФФФ СтефчоФФФФ!

    18:18 14.12.2025

  • 23 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Миш,в,шок ти пари за баничка нямаш едри долари искал да купи

    18:19 14.12.2025

  • 24 Уса

    5 5 Отговор
    Това се случва с всеки преди да даде фира и гушне букета.Когато долара пада печалбите в САЩ стават по-големи.Това е механизъм,който работи почти цял век и не е за неразбиращи еврогеи

    18:21 14.12.2025

  • 25 Файърфлай

    7 3 Отговор
    Чак пък да "мачка" и то американския долар.Мачка баба Макроновица мъжлето си.

    18:21 14.12.2025

  • 26 Григор

    6 2 Отговор
    Не виждам грам логика в твърдението! Ето защо. Европа се отказа от руските нефт и газ и ще ползува американски такива, които са с повече от 30% по-скъпи.Това ще оскъпи продукцията и ще доведе до свиване на производства и освобождаване на хора. Най-тежко ще пострада най-могъщата икономика в Европа, тази на Германия.Затова държави като Унгария и Словакия не искат да се отказват от руските нефт и газ. Те са наясно, че НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ВИСОК СТАНДАРТ СЪС СКЪПИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, КАКВИТО СА АМЕРИКАНСКИТЕ.

    18:21 14.12.2025

  • 27 фбр

    6 4 Отговор
    Бързо си пий хапчетата , че нещо не си добре !!! Това "блестящо" умозаключение , кой ти го нашепва- помощник -гинеколожката Урсула или крадливата , психясала естонка - Кая ? И ти си същия "щастливец" , като тях !!!

    18:23 14.12.2025

  • 28 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Пълно безумие! Когато АРХЕОЛОГ пише пълни простотии за икономика е ясно, че нещата отиват на много зле!
    С диплома за копач, дава акъл от неща, за които очевидно не е наясно! И тук е проблема - общественото мнение се формира от безумно прости хорица - не слушаме икономисти за еврото - слушаме политици и селски баячки като тоя!

    18:24 14.12.2025

  • 29 Аман

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аман

    18:25 14.12.2025

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русофил":

    Въвеждане на еврото в България е "Още една стъпка напред" към прекратяване на войната в Украйна...На грамадната и необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!

    18:25 14.12.2025

  • 31 Аз само в украински гривни си

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Щоо":

    държа парите, купувам също и украински държавни ценни книжа и акции на украински предприятия и съм спокоен за бъдещето!

    18:27 14.12.2025

  • 32 Това е вицът на годината!

    7 1 Отговор
    Догодина еврото няма да го има!

    18:27 14.12.2025

  • 33 Уса

    0 2 Отговор
    С падането на долара спрямо еврото падат цените на горивата в САЩ а в БЪлгария се покачват. САЩ засилват износа към Европа,но в долари а не в евро.Заради по-ниския долар и ниските цени европейците идват на екскурзия в САЩ а не в България.Самолетите от Европа са винаги пълни а на обратно пътуват повече балканците от европейците.Има много плюсове в това долара да пада изкуствено,защото е изкуствено да се смята,че ЕС са по-силни от САЩ и имат повече ресурси,напротив нищо нямат едни гольовци завладяни от исляма

    18:29 14.12.2025

  • 34 което означава износ за щатите

    1 0 Отговор
    което означава че щатският долар се обезценява спрямо еврото
    което означава че щатскте стоки са все-по евтини от европейските и техния износ ще расте за сметка на скъпите европейски стоки

    18:31 14.12.2025

  • 35 Археолог на хонорар в ЕЦБ

    5 0 Отговор
    Догодина еврото ще е минало и ще е част от археологията!

    18:34 14.12.2025

  • 36 Бялджип

    2 0 Отговор
    Още не дошла Коледа, а тук започнаха първоаприлските ?! Плюс това не видях автора, да не е Хампарцумян?

    18:35 14.12.2025

  • 37 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор
    Автора на статията е абсолютен смешник че дори не е яка към финансист или икономист !

    Аз съм по-богат спрямо турската лира и сръбският динар , това правили ме по-богат в евро ?

    18:36 14.12.2025

  • 38 инфо

    2 0 Отговор
    Поредния тъпанар с приказки за малоумници.

    18:37 14.12.2025

  • 39 Вужъст

    1 0 Отговор
    Къв е тоз шеpбет ве🤮

    18:38 14.12.2025

  • 40 Студопор

    1 0 Отговор
    Археолог да ми говори за финанси е като водещ на комедийно шоу да ми стане политик. И двете не се връзват.
    Как господин археолога знае, че страховете на българина, че ще дозатънем, няма да се оправдаят?

    18:38 14.12.2025

  • 41 🤔.....

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Гечев ти ли бе дърт катър? 🤔

    18:42 14.12.2025

  • 43 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    То още от тази година започнахме да чувстваме "богатството" в джоба си!

    🤣🤣🤣

    18:43 14.12.2025

  • 44 Андрей Киряков

    0 0 Отговор
    Влез в Магази К. Р. Е. Т. Е. Н

    18:43 14.12.2025