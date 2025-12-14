Еврото мачка долара, догодина всички ще сме по-богати

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наближаващото приемане на еврото, т.е. присъединяване на България към единната европейска валута, изисква известна мобилизация на българската нация. Или ако не мобилизация, то поне известна концентрация в процеса на смяната на лева с евро. Вместо това, обикновено четем объркващи и негативни статии, които предсказват близкия край на еврото, разпад на ЕС и т.н.

Истината е, че в момента еврото е доста силно. От една година насам, курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи от 1.03 - 1.04 евро за долар, до 1.17 евро за долар, което означава че щатският долар се обезценява спрямо еврото. В изражението лев към долар, за една година курсът спадна от 1.90 лева за долар до 1.67 лева за долар към днешна дата. Тоест за последната една година, също както и еврото, левът е поскъпнал спрямо долара.

Въпреки всички празни приказки, с цел да се наплаши народонаселението, ние българите се присъединяване към един голям и силен икономически съюз. Страната ни ще стане двадесет и първата, която ще приеме и използва единната европейска валута - еврото.

Разликата при евромонетите почти няма да бъде усетена. Ще виждаме същите изображения, които и досега - на Мадарския конник, на св. Иван Рилски и на отец Паисий Хилендарски. При банкнотите - всички евробанкноти са едни и същи, т.е. унифицирани, за държавите използващи еврото. Противното би създало известно объркване, а и по-лесна възможност за фалшификация. Така или иначе, с новите банкноти и монети ще свикнем много бързо отколкото очакваме.

Инфлацията през последните две години е по-висока от официално обявената. Това също е факт. Но това се дължи на много фактори, като войната в Европа, наличие на картел, който държавата не може да пребори, на спекула, свързана с очакваното въвеждане на еврото, на неразумно изразходване на държавни средства и т.н. Всичко това обаче ще бъде в размер голяма степен регулирано и контролирано, когато в България започнем да използваме еврото. Европейската комисия и Съветът на ЕС ще контролират нашия бюджет и ще наблюдават спазването на бюджетния дефицит, а ЕЦБ има възможност да влияе върху фискалната дисциплина и държавните разходи, определени от държавния бюджет.

С приемането на еврото ще се вдигне стойността на собствеността, която притежаваме. Инвеститорският интерес, не само от страна на европейските държави, а на всички големи икономики по света, ще се увеличи по отношение на България. Ние вече ще станем истинска част от един огромен пазар и от една мощна, обединена икономика. Необходимо е само повече концентрация, реални действия и доверие между самите нас и към нашите настоящи и бъдещи партньори.