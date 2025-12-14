Еврото мачка долара, догодина всички ще сме по-богати

Наближаващото приемане на еврото, т.е. присъединяване на България към единната европейска валута, изисква известна мобилизация на българската нация. Или ако не мобилизация, то поне известна концентрация в процеса на смяната на лева с евро. Вместо това, обикновено четем объркващи и негативни статии, които предсказват близкия край на еврото, разпад на ЕС и т.н.
Истината е, че в момента еврото е доста силно. От една година насам, курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи от 1.03 - 1.04 евро за долар, до 1.17 евро за долар, което означава че щатският долар се обезценява спрямо еврото. В изражението лев към долар, за една година курсът спадна от 1.90 лева за долар до 1.67 лева за долар към днешна дата. Тоест за последната една година, също както и еврото, левът е поскъпнал спрямо долара.
Въпреки всички празни приказки, с цел да се наплаши народонаселението, ние българите се присъединяване към един голям и силен икономически съюз. Страната ни ще стане двадесет и първата, която ще приеме и използва единната европейска валута - еврото.
Разликата при евромонетите почти няма да бъде усетена. Ще виждаме същите изображения, които и досега - на Мадарския конник, на св. Иван Рилски и на отец Паисий Хилендарски. При банкнотите - всички евробанкноти са едни и същи, т.е. унифицирани, за държавите използващи еврото. Противното би създало известно объркване, а и по-лесна възможност за фалшификация. Така или иначе, с новите банкноти и монети ще свикнем много бързо отколкото очакваме.
Инфлацията през последните две години е по-висока от официално обявената. Това също е факт. Но това се дължи на много фактори, като войната в Европа, наличие на картел, който държавата не може да пребори, на спекула, свързана с очакваното въвеждане на еврото, на неразумно изразходване на държавни средства и т.н. Всичко това обаче ще бъде в размер голяма степен регулирано и контролирано, когато в България започнем да използваме еврото. Европейската комисия и Съветът на ЕС ще контролират нашия бюджет и ще наблюдават спазването на бюджетния дефицит, а ЕЦБ има възможност да влияе върху фискалната дисциплина и държавните разходи, определени от държавния бюджет.
С приемането на еврото ще се вдигне стойността на собствеността, която притежаваме. Инвеститорският интерес, не само от страна на европейските държави, а на всички големи икономики по света, ще се увеличи по отношение на България. Ние вече ще станем истинска част от един огромен пазар и от една мощна, обединена икономика. Необходимо е само повече концентрация, реални действия и доверие между самите нас и към нашите настоящи и бъдещи партньори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #29
18:07 14.12.2025
2 Делю Хайдутин
18:08 14.12.2025
3 Иво
18:08 14.12.2025
4 Любопитен
Коментиран от #20, #41
18:10 14.12.2025
5 АРХЕОЛОГЧЕТО АНДРЕЙ
18:10 14.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #23
18:10 14.12.2025
7 Дориана
18:12 14.12.2025
8 Хаха
18:12 14.12.2025
9 Русофил
Подобни глупости могат да пишат само пълни аматьори, на самодейни начала.
Коментиран от #30
18:12 14.12.2025
10 ?????
Или не? А?
18:13 14.12.2025
11 Андрей Киряков
18:13 14.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ти си
18:13 14.12.2025
14 Майна
Щото цял ден и " официални$ медии се шегуват
В Германия една дори заяви, че Орбан бил или прелюбодеец или педофил
Аз ..,обаче не съм весел..
Това е лудост - официално заявена
18:14 14.12.2025
15 Абе момче
18:14 14.12.2025
16 Гошо
18:14 14.12.2025
17 Кръстосан курс
18:15 14.12.2025
18 Щоо
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Не си купи рубли ,те са стабилна валута в момента ,а ако ги внесеш в руска банка ще получаваш 17% годишна лихва
Коментиран от #31
18:16 14.12.2025
19 000
18:16 14.12.2025
20 Дедо
До коментар #4 от "Любопитен":Тия у франция ли режеа тиквите на кой не им аресва с ена машина де пада ено жилезо и тимбирицата пада у един кош?
18:18 14.12.2025
21 Това момченце
Ако някой разбира без повече коментар.
18:18 14.12.2025
22 ФЕЙК
18:18 14.12.2025
23 Абе
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Миш,в,шок ти пари за баничка нямаш едри долари искал да купи
18:19 14.12.2025
24 Уса
18:21 14.12.2025
25 Файърфлай
18:21 14.12.2025
26 Григор
18:21 14.12.2025
27 фбр
18:23 14.12.2025
28 ДрайвингПлежър
С диплома за копач, дава акъл от неща, за които очевидно не е наясно! И тук е проблема - общественото мнение се формира от безумно прости хорица - не слушаме икономисти за еврото - слушаме политици и селски баячки като тоя!
18:24 14.12.2025
29 Аман
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аман
18:25 14.12.2025
30 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #9 от "Русофил":Въвеждане на еврото в България е "Още една стъпка напред" към прекратяване на войната в Украйна...На грамадната и необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!
18:25 14.12.2025
31 Аз само в украински гривни си
До коментар #18 от "Щоо":държа парите, купувам също и украински държавни ценни книжа и акции на украински предприятия и съм спокоен за бъдещето!
18:27 14.12.2025
32 Това е вицът на годината!
18:27 14.12.2025
33 Уса
18:29 14.12.2025
34 което означава износ за щатите
което означава че щатскте стоки са все-по евтини от европейските и техния износ ще расте за сметка на скъпите европейски стоки
18:31 14.12.2025
35 Археолог на хонорар в ЕЦБ
18:34 14.12.2025
36 Бялджип
18:35 14.12.2025
37 Луд Скайуокър
Аз съм по-богат спрямо турската лира и сръбският динар , това правили ме по-богат в евро ?
18:36 14.12.2025
38 инфо
18:37 14.12.2025
39 Вужъст
18:38 14.12.2025
40 Студопор
Как господин археолога знае, че страховете на българина, че ще дозатънем, няма да се оправдаят?
18:38 14.12.2025
41 🤔.....
До коментар #4 от "Любопитен":Гечев ти ли бе дърт катър? 🤔
18:42 14.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 az СВО Победа 80
То още от тази година започнахме да чувстваме "богатството" в джоба си!
🤣🤣🤣
18:43 14.12.2025
44 Андрей Киряков
18:43 14.12.2025