Новини
Мнения »
Властта се търкаля по улицата, но тежко на този, който се наведе за нея...

Властта се търкаля по улицата, но тежко на този, който се наведе за нея...

11 Декември, 2025 09:23, обновена 11 Декември, 2025 09:31 2 109 29

  • власт-
  • евро-
  • протести-
  • борисов

Протестите и отблъскващото поведение на Пеевски напълно устройват Борисов, за да избяга преди влизането на еврото и предстоящия хаос, който сам прогнозира

Властта се търкаля по улицата, но тежко на този, който се наведе за нея... - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кабинетът ще подаде оставка вероятно няколко дни след новогодишното епикурейство на социума, а Борисов ще прибере в Банкя превърналата се във фетиш Еврозона.

В тази връзка протестите и отблъскващото поведение на Пеевски напълно го устройват, защото в противен случай трябваше да си търси оправдание защо е избягал. А той бяга, защото знае какво предстои от 1 януари. Самият той прогнозира хаос. Борисов иска да отнесе само спорната слава от членството във валутния съюз, приписвайки си изцяло заслугите за него, но не и да е част от проблема на терен, който ни очаква само след три седмици.

И най-големите телевизионни апологети на еврозоната спихнаха ентусиазма, защото видяха какво се случи в аванс с цените, а каруцата ще продължи да затъва. Народът ще напипва два пъти по-малко банкноти в джоба си, което ще му нанесе сериозни психологически щети, потреблението ще се свие а това ще повлече всичко надолу.

Всички са наясно, че това с еврото ни беше в повече, левът си е вързан за него отдавна и никой не се е залетял да го пришива за рублата, но някои още се правят на улави по напълно прозрачни причини. И защо беше всичко и каква ще ни е файдата? Ами...влизането ни в Еврозоната щяло да улесни чуждите инвеститори, които ще започнат да ни наливат с големия маркуч, защото... вече нямало да се налага да превалутират. Нелепо, но това им остана като довод. Това е последната причина, поради която чуждите инвеститори твърдо ни заобикалят.

Борисов ще има желязно алиби в очакване народа пак да зажали за него, защото "неможачите, дето един пирон не са забили", са го довели до просия, а "той крадеше, но строеше".

Властта се търкаля по улицата, но тежко му на този, който я набара...


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    26 6 Отговор
    Кокорчо ще се наведе няколко пъти !!! Озъртайки се с надежда.....

    Коментиран от #28

    09:39 11.12.2025

  • 2 Факт

    20 4 Отговор
    "Кабинетът ще подаде оставка вероятно няколко дни след новогодишното епикурейство на социума, а Борисов ще прибере в Банкя превърналата се във фетиш Еврозона."

    Коментиран от #19

    09:40 11.12.2025

  • 3 Факт

    28 1 Отговор
    Дълговете ще трябва да се плащат, независимо в Евро или в Лева по 1.955836.

    Коментиран от #15, #20

    09:41 11.12.2025

  • 4 ГЕРБ

    15 22 Отговор
    Нови избори и после ГЕРБ първи ДПС втори Израждане трети Пълните Простаци четвърти БСП пети ИТН шести Величие аут

    Коментиран от #18

    09:47 11.12.2025

  • 5 Сила

    18 6 Отговор
    Прочетете внимателно доклада на Петър Младенов от 11 декември 1989 година ( има го по долу в новините )..... 36 години по късно !!!! Как , защо и какво ....?!? А тези , които са го писали навремето са си разбирали от работата и по точно не може да бъде анализирана ситуацията в НРБ тогава .... И 36 години по късно ...Какво разбрахме и какво поуки си взехме .... Никакви !!!

    09:47 11.12.2025

  • 6 Един

    9 9 Отговор
    Всичко се готви за Радев.Децата пак ще ги използват.Имат ги българите в чужбина дето живеят с Интернет и е знаят на кой свят са..Ще им прехвърлят сигани те и др.етнос плюс българи от старо време и.бм.

    Коментиран от #21

    09:51 11.12.2025

  • 7 Коко

    15 7 Отговор
    По-големи глупости от слугинажните шишеви журналя не бах-чел!

    09:52 11.12.2025

  • 8 СССР

    15 9 Отговор
    Корумпетата протестират. Искат пак да корупстват.

    09:53 11.12.2025

  • 9 Опиянение

    18 4 Отговор
    Борбата е да има безвластие.Някой си иска мътната вода.

    09:55 11.12.2025

  • 10 112

    4 2 Отговор
    Ало,на ул"Сан Стефано" № 29 от БНТ"КОШЛУК"по време на снощните
    протести та и сутринта,се усеща остър миризлив дим и ярко
    протестърско облъчване.

    10:04 11.12.2025

  • 11 Александър 3

    8 2 Отговор
    Дувара в Банкя няма да го спаси !

    10:10 11.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Радев е удобен и на САЩ и на Русия.

    10:10 11.12.2025

  • 13 Миленчо

    5 7 Отговор
    трябва да отидеш да повториш смятане в отделенията. Толкова некадърна статия. Какво беше при курс един долар равен на 3000 лева? Получавахме 2- 3 долара заплата. И нямаше нищо по магазините.

    10:17 11.12.2025

  • 14 Родина

    11 4 Отговор
    Като протестирахме , за да запазим борда и лева ,
    къде бяха младите? Е, събрахте си попарата .
    Обиждахте ни на копейки . Въпреки че , Русия и
    Китай са 100 години напред . А , в Европа има
    корупция , цензура , военен режим . Само нашите
    медии , мълчат .

    10:19 11.12.2025

  • 15 Каква

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    е тази 6 накрая? Курсът е едно евро равно на 1,95583.

    10:21 11.12.2025

  • 16 бай Иван

    5 2 Отговор
    А никой не казва какво ще стане с гаранционния фонд за валутния борд, който е към 30 млрд лв???

    Коментиран от #25

    10:21 11.12.2025

  • 17 Бай Данчо

    4 3 Отговор
    Станишев вкара България в ЕС, как Бойко ще остане по назад макар че точно сега не беше времето за Еврозоната! Той бутна държавата в пропаста и след нова година ще се оправдава с протестиращите, че свалили правителството, докарали до хаос, инфлация и не изплатени субсидии, държавни поръчки и там каквито има плащания!

    10:28 11.12.2025

  • 18 А Киро

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРБ":

    къде го сложи? Не се съмнявай че за него също ще има част от баницата. Между другото той се надява на нак-голямото парче.

    10:28 11.12.2025

  • 19 Дзън-дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Пак си объркал предположение с факт.
    При недолекувани пациенти от твоя тип тази симптоматика е неизбежна...

    10:30 11.12.2025

  • 20 Тагарев Тошко

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    По 1.9555 до нова година след това не сме вързани за валутния така че обмена може да стигне и 3.9555 пък и нагоре! А ако слушаме Желясков икономиката ни е втора в Европа тогава може и 1.05555!

    10:31 11.12.2025

  • 21 Заблуждаваш се

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Радев има мижави шансове и се съмнявам че ще влезе в блатото, ноо кой знае.

    10:32 11.12.2025

  • 22 Хахахаха

    3 5 Отговор
    А защо да подава оставка правителството????? Защо като за 1 година свърши само положителни неща за страната !!
    Каква логика сэщо има в това като зад тях има милион техни избиратели И още няколко милиона които не искат пак избори след избори При това парадокса е че метежжниците от пипедебе дори нямат с кого да управляват хахаха Око това не е лудост кое е ??? Герб.итн бсп ново начало трябва да се съобразят с тези милиони българи които не желаят нов хаос и застой и избори до дупка

    10:32 11.12.2025

  • 23 хихи

    0 0 Отговор
    Бери, бери, ты честно заработал....
    се казваше в оня виц

    10:32 11.12.2025

  • 24 Станчев

    2 1 Отговор
    Ееее, да върнем времето на Виденов, дори и аз бях милионер тогава!
    Хора, сравнявайте кой какво е направил, а не кой какво е обещал!

    10:35 11.12.2025

  • 25 007 лиценз ту кил

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "бай Иван":

    Половината ще отиде в ЕЦБ, а другата половина остава за безотчетно харчене от правителството извън бюджета.

    10:39 11.12.2025

  • 26 Край

    3 0 Отговор
    Тя властта се търкаля по улицата НО от телевизора ще ви кажат кой да я вземе. А чии са телевизиите....?

    10:41 11.12.2025

  • 27 Дзън-дзън

    3 2 Отговор
    Този текст е пълен с множество твърде конкретни прогнози.
    Ще е любопитно да видим какво от прогнозираното ще се случи наистина.
    А аз само ще напомня, че до обявяването на дата за влизане в еврозоната всички основни политически анализатори, всички политици, обикновените хора бяха твърдо за еврото. От 2004 та до лятото на 2025, 21 години подред, всички бяха ЗА еврото. Нямаше никакъв особен дебат, никакви масови призиви за референдум или отхвърляне.
    Е, ЕС и Буци обявиха осъществена последната цел по пътя на пълното ни присъединяване към ЕС - влизането в еврозоната от 1.01.2026.
    И лудницата започна моментално.
    Сещайте се защо. И в чия полза вият до небесата толкова тихите до неотдавна загриженяци за всеобщото благо в последната минута преди присъединяването.

    10:42 11.12.2025

  • 28 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Във всяка държава, от изборите зависи, всичко останало след това!

    "Не можеш да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат", кзал го е Айнщайн.
    Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
    ако се провеждат по същият Изборен кодекс!

    Не може винаги да има стотици хиляди "мъртви души" в списъците,
    чрез които ЦИК и Борисов, за пореден път, ще фалшифицират изборите!
    За да няма "мъртви души", необходима е активна регистрация, на българите и в чужбина, и в България,
    както има за гражданите във всички останали държави от ЕС.

    Както във всички останали държави от ЕС,
    гласуване с неотбелязана преференция,
    да се отчита за недействително, а не с него да се привилегироват водачите на партийни листи!
    При погазване на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ.
    Прочети я!
    Така партийните олигарси се самоизбират, независимо от предпочитанията на симпатизантите на партиите!
    От всичките 240 депутата, 160 партийни олигаси са "избрани" преди гласуването, като водачи на листите!
    Поради това, в Парламента няма народни представители, а има бутончета на партийните централи.
    На практика, България не е Демократична държава, а е Партократична държава, макар и многопартийна.

    Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
    ако се провеждат по същият Изборен кодекс!

    Няма как изборите да са по руски, а резултатите да са по европейски!

    При старият изборен закон, и при новите избори ще имаме
    още веднъж от същото!

    10:50 11.12.2025

  • 29 Сараф

    0 0 Отговор
    Е, като "левът си е вързан за еврото отдавна", какво значение има как ще се казва банкнотата, бе рубльо?

    10:58 11.12.2025