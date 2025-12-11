Властта се търкаля по улицата, но тежко на този, който се наведе за нея...

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кабинетът ще подаде оставка вероятно няколко дни след новогодишното епикурейство на социума, а Борисов ще прибере в Банкя превърналата се във фетиш Еврозона.

В тази връзка протестите и отблъскващото поведение на Пеевски напълно го устройват, защото в противен случай трябваше да си търси оправдание защо е избягал. А той бяга, защото знае какво предстои от 1 януари. Самият той прогнозира хаос. Борисов иска да отнесе само спорната слава от членството във валутния съюз, приписвайки си изцяло заслугите за него, но не и да е част от проблема на терен, който ни очаква само след три седмици.

И най-големите телевизионни апологети на еврозоната спихнаха ентусиазма, защото видяха какво се случи в аванс с цените, а каруцата ще продължи да затъва. Народът ще напипва два пъти по-малко банкноти в джоба си, което ще му нанесе сериозни психологически щети, потреблението ще се свие а това ще повлече всичко надолу.

Всички са наясно, че това с еврото ни беше в повече, левът си е вързан за него отдавна и никой не се е залетял да го пришива за рублата, но някои още се правят на улави по напълно прозрачни причини. И защо беше всичко и каква ще ни е файдата? Ами...влизането ни в Еврозоната щяло да улесни чуждите инвеститори, които ще започнат да ни наливат с големия маркуч, защото... вече нямало да се налага да превалутират. Нелепо, но това им остана като довод. Това е последната причина, поради която чуждите инвеститори твърдо ни заобикалят.

Борисов ще има желязно алиби в очакване народа пак да зажали за него, защото "неможачите, дето един пирон не са забили", са го довели до просия, а "той крадеше, но строеше".

Властта се търкаля по улицата, но тежко му на този, който я набара...