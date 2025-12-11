Властта се търкаля по улицата, но тежко на този, който се наведе за нея...

Кабинетът ще подаде оставка вероятно няколко дни след новогодишното епикурейство на социума, а Борисов ще прибере в Банкя превърналата се във фетиш Еврозона.
В тази връзка протестите и отблъскващото поведение на Пеевски напълно го устройват, защото в противен случай трябваше да си търси оправдание защо е избягал. А той бяга, защото знае какво предстои от 1 януари. Самият той прогнозира хаос. Борисов иска да отнесе само спорната слава от членството във валутния съюз, приписвайки си изцяло заслугите за него, но не и да е част от проблема на терен, който ни очаква само след три седмици.
И най-големите телевизионни апологети на еврозоната спихнаха ентусиазма, защото видяха какво се случи в аванс с цените, а каруцата ще продължи да затъва. Народът ще напипва два пъти по-малко банкноти в джоба си, което ще му нанесе сериозни психологически щети, потреблението ще се свие а това ще повлече всичко надолу.
Всички са наясно, че това с еврото ни беше в повече, левът си е вързан за него отдавна и никой не се е залетял да го пришива за рублата, но някои още се правят на улави по напълно прозрачни причини. И защо беше всичко и каква ще ни е файдата? Ами...влизането ни в Еврозоната щяло да улесни чуждите инвеститори, които ще започнат да ни наливат с големия маркуч, защото... вече нямало да се налага да превалутират. Нелепо, но това им остана като довод. Това е последната причина, поради която чуждите инвеститори твърдо ни заобикалят.
Борисов ще има желязно алиби в очакване народа пак да зажали за него, защото "неможачите, дето един пирон не са забили", са го довели до просия, а "той крадеше, но строеше".
Властта се търкаля по улицата, но тежко му на този, който я набара...
1 Пич
Коментиран от #28
09:39 11.12.2025
2 Факт
Коментиран от #19
09:40 11.12.2025
3 Факт
Коментиран от #15, #20
09:41 11.12.2025
4 ГЕРБ
Коментиран от #18
09:47 11.12.2025
5 Сила
09:47 11.12.2025
6 Един
Коментиран от #21
09:51 11.12.2025
7 Коко
09:52 11.12.2025
8 СССР
09:53 11.12.2025
9 Опиянение
09:55 11.12.2025
10 112
протести та и сутринта,се усеща остър миризлив дим и ярко
протестърско облъчване.
10:04 11.12.2025
11 Александър 3
10:10 11.12.2025
12 Последния Софиянец
10:10 11.12.2025
13 Миленчо
10:17 11.12.2025
14 Родина
къде бяха младите? Е, събрахте си попарата .
Обиждахте ни на копейки . Въпреки че , Русия и
Китай са 100 години напред . А , в Европа има
корупция , цензура , военен режим . Само нашите
медии , мълчат .
10:19 11.12.2025
15 Каква
До коментар #3 от "Факт":е тази 6 накрая? Курсът е едно евро равно на 1,95583.
10:21 11.12.2025
16 бай Иван
Коментиран от #25
10:21 11.12.2025
17 Бай Данчо
10:28 11.12.2025
18 А Киро
До коментар #4 от "ГЕРБ":къде го сложи? Не се съмнявай че за него също ще има част от баницата. Между другото той се надява на нак-голямото парче.
10:28 11.12.2025
19 Дзън-дзън
До коментар #2 от "Факт":Пак си объркал предположение с факт.
При недолекувани пациенти от твоя тип тази симптоматика е неизбежна...
10:30 11.12.2025
20 Тагарев Тошко
До коментар #3 от "Факт":По 1.9555 до нова година след това не сме вързани за валутния така че обмена може да стигне и 3.9555 пък и нагоре! А ако слушаме Желясков икономиката ни е втора в Европа тогава може и 1.05555!
10:31 11.12.2025
21 Заблуждаваш се
До коментар #6 от "Един":Радев има мижави шансове и се съмнявам че ще влезе в блатото, ноо кой знае.
10:32 11.12.2025
22 Хахахаха
Каква логика сэщо има в това като зад тях има милион техни избиратели И още няколко милиона които не искат пак избори след избори При това парадокса е че метежжниците от пипедебе дори нямат с кого да управляват хахаха Око това не е лудост кое е ??? Герб.итн бсп ново начало трябва да се съобразят с тези милиони българи които не желаят нов хаос и застой и избори до дупка
10:32 11.12.2025
23 хихи
се казваше в оня виц
10:32 11.12.2025
24 Станчев
Хора, сравнявайте кой какво е направил, а не кой какво е обещал!
10:35 11.12.2025
25 007 лиценз ту кил
До коментар #16 от "бай Иван":Половината ще отиде в ЕЦБ, а другата половина остава за безотчетно харчене от правителството извън бюджета.
10:39 11.12.2025
26 Край
10:41 11.12.2025
27 Дзън-дзън
Ще е любопитно да видим какво от прогнозираното ще се случи наистина.
А аз само ще напомня, че до обявяването на дата за влизане в еврозоната всички основни политически анализатори, всички политици, обикновените хора бяха твърдо за еврото. От 2004 та до лятото на 2025, 21 години подред, всички бяха ЗА еврото. Нямаше никакъв особен дебат, никакви масови призиви за референдум или отхвърляне.
Е, ЕС и Буци обявиха осъществена последната цел по пътя на пълното ни присъединяване към ЕС - влизането в еврозоната от 1.01.2026.
И лудницата започна моментално.
Сещайте се защо. И в чия полза вият до небесата толкова тихите до неотдавна загриженяци за всеобщото благо в последната минута преди присъединяването.
10:42 11.12.2025
28 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Пич":Във всяка държава, от изборите зависи, всичко останало след това!
"Не можеш да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат", кзал го е Айнщайн.
Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
ако се провеждат по същият Изборен кодекс!
Не може винаги да има стотици хиляди "мъртви души" в списъците,
чрез които ЦИК и Борисов, за пореден път, ще фалшифицират изборите!
За да няма "мъртви души", необходима е активна регистрация, на българите и в чужбина, и в България,
както има за гражданите във всички останали държави от ЕС.
Както във всички останали държави от ЕС,
гласуване с неотбелязана преференция,
да се отчита за недействително, а не с него да се привилегироват водачите на партийни листи!
При погазване на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ.
Прочети я!
Така партийните олигарси се самоизбират, независимо от предпочитанията на симпатизантите на партиите!
От всичките 240 депутата, 160 партийни олигаси са "избрани" преди гласуването, като водачи на листите!
Поради това, в Парламента няма народни представители, а има бутончета на партийните централи.
На практика, България не е Демократична държава, а е Партократична държава, макар и многопартийна.
Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
ако се провеждат по същият Изборен кодекс!
Няма как изборите да са по руски, а резултатите да са по европейски!
При старият изборен закон, и при новите избори ще имаме
още веднъж от същото!
10:50 11.12.2025
29 Сараф
10:58 11.12.2025