Илиян Василев: Кой всъщност вдига цените – протестите или властта?

21 Декември, 2025 13:02 1 141 23

  • илиян василев-
  • цени-
  • поскъпване-
  • мерки-
  • евро-
  • корупция

Властта не се бори с цените, защото спекулантите се покровителства от нея и тя печели от тях

Илиян Василев: Кой всъщност вдига цените – протестите или властта? - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой всъщност вдига цените – протестите или властта?

Цените излитат с темпо, което вече не може да се скрие. Личен пример: хранителна добавка от 17 лв. стана 24 лв. за три месеца – над 40% ръст. Това не е изключение. Това е новата норма – при лекарства, храни, услуги, предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Голямата лъжа на властта

Вече се налага удобният разказ: „Протестите създават нестабилност и затова има инфлация.“

Не. Това е бягство от отговорност.

Държавата не спира да функционира, защото някой протестира. Борбата със спекулата е задължение на регулаторите и правителството, дори и в оставка. Безвластието е избор, не съдба.

Регулаторите отсъстват

КЗК и Комисията за защита на потребителите са в пълна кома. Няма проверки, няма санкции, няма дела.

Спекулата върви ръка за ръка с модела „Борисов–Пеевски“. Затова и няма виновни.

Еврозоната като алиби

Следващият акт е ясен: „преизчисляване“ на цените в евро.

Истината: няма икономическа причина влизането в еврозоната да води до такъв ценови шок.

Политическата цел е друга – чрез страх и проксита да се удари гражданската енергия и да се посочат нови „виновници“. Междувременно да се пренасочи протестната енергия в платната на Възраждане и Радев.

Властта не се бори с цените, защото спекулантите се покровителства от нея и тя печели от тях.

Сега се опитва да ни накара ние да платим – за тяхното оцеляване.

И финансово. И политически.

Грабежът продължава. След като не става през бюджета, ще стане през цените.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко е Картел

    16 0 Отговор
    с подкрепата на държавните институции!

    13:04 21.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 14 Отговор
    На въпроса – колко години левът е бил независим след освобождението. Тъй като гостът не спомена, по-лесно би било да се каже кога е бил зависим:
    1881–1912 г. с френския франк по златен паритет.
    1940–1944 г. с германската райхсмарка.
    1952–1990 г. със съветската рубла.
    1997–днес с германската марка и еврото.

    Коментиран от #6

    13:05 21.12.2025

  • 3 Обективен

    11 1 Отговор
    Територията се управлява не от партии ,а от ОПГ , и докато Боко и лоши са на свобода ,тази територия никога няма да стане бяла страна

    13:06 21.12.2025

  • 4 Ех, морето

    2 4 Отговор
    И кои точно са спекулантите?
    Не е ли точно този вездесъщ, структуроопределящи среден бизнес, тарикатите, търгаши?
    Големите вериги са в перманентна промоция и да проверявани непрекъснато. А дребните играчи надуват цените яко и не плащат данъци.

    13:06 21.12.2025

  • 5 Бялджип

    12 2 Отговор
    Не знам какъв експерт е този по енергийните въпроси, както тук го посочват. Знам само че е една политическа проститутка, въртял здраво задник и захлебвал през соца, даже стигнал до посланик в СССР, после се завъртял типично за такива като него. Знам също че беше силен застъпник да се разкопае плодородна Добруджа, за да търсят шистов газ...

    13:08 21.12.2025

  • 6 Тично навреме

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да сменяме валутата днес е като да си купим фабрика на 9 септември. Европейските дългове ще ги платим с високи цени. Трябва да си въведем електронен лев, за да не сме пълно капо когато се сринат старите валути.

    Коментиран от #9

    13:11 21.12.2025

  • 7 Пее в ски

    7 0 Отговор
    Бойко дава субсидии на земеделци, зърнари, хлебари и той им казва когато не е на власт да клатят държавата, ама иначе не сваля цените само казва Асен Василев е виновен.

    13:18 21.12.2025

  • 8 Дика

    4 1 Отговор
    Ограничаване на потреблението и толкова. Вместо да продадат 100 опаковки по 17 лв, като продадат 60 по 24 и ще разберат че са се прецакали.

    13:24 21.12.2025

  • 9 Дика

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тично навреме":

    Да, и електронни хляб и ракия може си въведем. Тогава не могат ни пипна.

    13:26 21.12.2025

  • 10 Да,бе

    4 0 Отговор
    Риба се лови в мътна вода според нашите "пазарни" спекуланти,но само докато закачат големият крокодил.Тогава риболова рязко приключва...И не е далече.

    13:26 21.12.2025

  • 11 Със сигурност

    5 0 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски не влязат в затвора, България ще тъпче на едно място, а българите ще страдат от престъпленията им. Ние сме търпеливи и ще дочакаме момента в който и двамата ще са зад решетките.

    13:28 21.12.2025

  • 12 Бай Иван

    5 1 Отговор
    Тоя изтъкнат "демократ", не беше ли радетел на "Пазарната икономика"? За каква спекула ми говори? Как може да се регулират цените от Държавата? Та той от най-големия враг на Социализма, днес се явява негов защитник! Аман от нагаждачи и тъп@нари, като тоя хитрец! Цените се вдигат, защото обявихте влизане в Еврозоната и отприщихте бента на инфлацията! Спомням си, когато по времето на Иван Костов деноминираха лева. Тогава всичко което струваше примерно 1000 лева, изведнъж стана не един лев, а 1.5, 2, че и повече лева, защото чисто психологически 1000 лева бе голяма цифра, а 1 лев е нещо малко. Сега е същото и го виждаме по магазините-едната цена в лева ни се вижда голяма, а в Евро е два пъти по малка-направо евтиния! Това ще даде възможност на търговците отново да вдигнат цените след 01.01.2026 г. За съжаление това е истината!

    Коментиран от #22

    13:33 21.12.2025

  • 13 дядото

    7 0 Отговор
    и се налага да си зададем въпросите - защо ни е такава държава,такава власт,и политици.защо да издържаме като последните глупаци мафията и не се вдигнем срещу евро подлогите,милеещи за укро фашистите а на за българския народ

    13:37 21.12.2025

  • 14 Най-накрая, броят на покупките

    4 1 Отговор
    ще намалее, складовете ще се задръстят със стока и следва стагнация.Производителя, ако е чужденец ще разбере, че България е слаб пазар и ще си отзове магазините, за да ги прехвърли на друга държава.
    А нашият тарикат производител със задръстени складове ще фалира окончателно.

    Коментиран от #21

    13:38 21.12.2025

  • 15 нда

    3 2 Отговор
    още един бивш ДС-ар от ппдбейската кохорта

    13:39 21.12.2025

  • 16 Това говоря тук вече цяла година и

    4 0 Отговор
    от една седмица, откакто "Подреденото Правителство" падна говоря че се опитват да вменяват вина на българските граждани че виж ти са, без "Подредено Правителство", хаосът настъпва и цените отиват в стратосферата, АЛООУУ, цените вече са в стратосферата и това е процес продължил вече почти Една Година с присъствието и знанието на същото "Подредено Правителство" което сега се опитва да Вменява Вина на Българските Граждани!
    За Една Година Правителството което подаде Оставка им 30 Акта за Спекула при стотици хиляди Магазини и Милион Услуги?

    13:39 21.12.2025

  • 17 Хаха

    1 2 Отговор
    Печатането на пари вдига цените.

    Коментиран от #19

    13:44 21.12.2025

  • 18 Правителството на Мутро Олигархията

    5 1 Отговор
    и на Комунистическата Олигархия в България трябва да бъде взето под Отговорност за Цените в България на Стоки Услуги!
    На Следващите Избори, Всички Гласуваме за да не са ИТН и БСП в Парламента, за да не са НН в позиция Парламентът да зависи от Тях и ГЕРБ да не са първа сила!
    Протестът е тук и Протестът ще Остане докато не Въведем Ред в Родината и Българският Парламент!❤️🇧🇬😁

    13:46 21.12.2025

  • 19 никой не

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    печата пари, пич.
    Цените ги вдигат банките с кредита и медиите с пропагандата.

    Банките дават 5 пъти повече пари кредит. Народа чете какво щяло да става и купува храна и имоти. Не инвестира в бизнес, акции, финансови инстроменти. Само в имоти и ядене.
    Ето това вдига цените.

    Тъпотата, подхранвана от медии и псевоучени.
    Сега сторителната мафия ще изсмуче милиарди и ще ги прави по чужбна.
    Късно е за корекция на поведението.

    13:58 21.12.2025

  • 20 Дойче зеле

    1 1 Отговор
    Антибългарската политика на еничарите вече 30г. И. Василев и бившият му шеф Алекс Алексиев и цялата банда на краварите/ЦРу и Сорос успешно ни водят към края

    13:59 21.12.2025

  • 21 поредния неграмоен си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Най-накрая, броят на покупките":

    Производители си произвежда. Който иска купува и зарежда.
    Какво щял да разбере производителя?
    Ти чуваш ли се какви ги плещиш?
    Складовте ще се препълнят ако търговците се набутат с непродаваеми стоки на високи цени.
    Дреме им на производителите, къде ще им отлежават стоките.

    И простите са купувачите. Вземат боклуци с качество всичко за един лев и плащат премия 1000%.
    Масово сте кухи та дрънкате.

    14:00 21.12.2025

  • 22 Дойче зеле

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Иван":

    ЕС не позволява развитието на ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА чрез РЕГУЛАЦИИ И ДОТАЦИИ

    14:02 21.12.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ЦЕНИТЕ СЕ ВДИГАТ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ .................. ЗА ПО ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ ................... ЗАТОВА ХРИСТОС Е КАЗАЛ : "ВЪН ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА" .................... ФАКТ !

    14:03 21.12.2025