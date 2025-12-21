Илиян Василев: Кой всъщност вдига цените – протестите или властта?

Кой всъщност вдига цените – протестите или властта?
Цените излитат с темпо, което вече не може да се скрие. Личен пример: хранителна добавка от 17 лв. стана 24 лв. за три месеца – над 40% ръст. Това не е изключение. Това е новата норма – при лекарства, храни, услуги, предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
Голямата лъжа на властта
Вече се налага удобният разказ: „Протестите създават нестабилност и затова има инфлация.“
Не. Това е бягство от отговорност.
Държавата не спира да функционира, защото някой протестира. Борбата със спекулата е задължение на регулаторите и правителството, дори и в оставка. Безвластието е избор, не съдба.
Регулаторите отсъстват
КЗК и Комисията за защита на потребителите са в пълна кома. Няма проверки, няма санкции, няма дела.
Спекулата върви ръка за ръка с модела „Борисов–Пеевски“. Затова и няма виновни.
Еврозоната като алиби
Следващият акт е ясен: „преизчисляване“ на цените в евро.
Истината: няма икономическа причина влизането в еврозоната да води до такъв ценови шок.
Политическата цел е друга – чрез страх и проксита да се удари гражданската енергия и да се посочат нови „виновници“. Междувременно да се пренасочи протестната енергия в платната на Възраждане и Радев.
Властта не се бори с цените, защото спекулантите се покровителства от нея и тя печели от тях.
Сега се опитва да ни накара ние да платим – за тяхното оцеляване.
И финансово. И политически.
Грабежът продължава. След като не става през бюджета, ще стане през цените.
1 Всичко е Картел
13:04 21.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
1881–1912 г. с френския франк по златен паритет.
1940–1944 г. с германската райхсмарка.
1952–1990 г. със съветската рубла.
1997–днес с германската марка и еврото.
Коментиран от #6
13:05 21.12.2025
3 Обективен
13:06 21.12.2025
4 Ех, морето
Не е ли точно този вездесъщ, структуроопределящи среден бизнес, тарикатите, търгаши?
Големите вериги са в перманентна промоция и да проверявани непрекъснато. А дребните играчи надуват цените яко и не плащат данъци.
13:06 21.12.2025
5 Бялджип
13:08 21.12.2025
6 Тично навреме
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да сменяме валутата днес е като да си купим фабрика на 9 септември. Европейските дългове ще ги платим с високи цени. Трябва да си въведем електронен лев, за да не сме пълно капо когато се сринат старите валути.
Коментиран от #9
13:11 21.12.2025
7 Пее в ски
13:18 21.12.2025
8 Дика
13:24 21.12.2025
9 Дика
До коментар #6 от "Тично навреме":Да, и електронни хляб и ракия може си въведем. Тогава не могат ни пипна.
13:26 21.12.2025
10 Да,бе
13:26 21.12.2025
11 Със сигурност
13:28 21.12.2025
12 Бай Иван
Коментиран от #22
13:33 21.12.2025
13 дядото
13:37 21.12.2025
14 Най-накрая, броят на покупките
А нашият тарикат производител със задръстени складове ще фалира окончателно.
Коментиран от #21
13:38 21.12.2025
15 нда
13:39 21.12.2025
16 Това говоря тук вече цяла година и
За Една Година Правителството което подаде Оставка им 30 Акта за Спекула при стотици хиляди Магазини и Милион Услуги?
13:39 21.12.2025
17 Хаха
Коментиран от #19
13:44 21.12.2025
18 Правителството на Мутро Олигархията
На Следващите Избори, Всички Гласуваме за да не са ИТН и БСП в Парламента, за да не са НН в позиция Парламентът да зависи от Тях и ГЕРБ да не са първа сила!
Протестът е тук и Протестът ще Остане докато не Въведем Ред в Родината и Българският Парламент!❤️🇧🇬😁
13:46 21.12.2025
19 никой не
До коментар #17 от "Хаха":печата пари, пич.
Цените ги вдигат банките с кредита и медиите с пропагандата.
Банките дават 5 пъти повече пари кредит. Народа чете какво щяло да става и купува храна и имоти. Не инвестира в бизнес, акции, финансови инстроменти. Само в имоти и ядене.
Ето това вдига цените.
Тъпотата, подхранвана от медии и псевоучени.
Сега сторителната мафия ще изсмуче милиарди и ще ги прави по чужбна.
Късно е за корекция на поведението.
13:58 21.12.2025
20 Дойче зеле
13:59 21.12.2025
21 поредния неграмоен си
До коментар #14 от "Най-накрая, броят на покупките":Производители си произвежда. Който иска купува и зарежда.
Какво щял да разбере производителя?
Ти чуваш ли се какви ги плещиш?
Складовте ще се препълнят ако търговците се набутат с непродаваеми стоки на високи цени.
Дреме им на производителите, къде ще им отлежават стоките.
И простите са купувачите. Вземат боклуци с качество всичко за един лев и плащат премия 1000%.
Масово сте кухи та дрънкате.
14:00 21.12.2025
22 Дойче зеле
До коментар #12 от "Бай Иван":ЕС не позволява развитието на ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА чрез РЕГУЛАЦИИ И ДОТАЦИИ
14:02 21.12.2025
23 ЕДГАР КЕЙСИ
14:03 21.12.2025