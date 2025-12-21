Илиян Василев: Кой всъщност вдига цените – протестите или властта?

бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой всъщност вдига цените – протестите или властта?

Цените излитат с темпо, което вече не може да се скрие. Личен пример: хранителна добавка от 17 лв. стана 24 лв. за три месеца – над 40% ръст. Това не е изключение. Това е новата норма – при лекарства, храни, услуги, предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Голямата лъжа на властта

Вече се налага удобният разказ: „Протестите създават нестабилност и затова има инфлация.“

Не. Това е бягство от отговорност.

Държавата не спира да функционира, защото някой протестира. Борбата със спекулата е задължение на регулаторите и правителството, дори и в оставка. Безвластието е избор, не съдба.

Регулаторите отсъстват

КЗК и Комисията за защита на потребителите са в пълна кома. Няма проверки, няма санкции, няма дела.

Спекулата върви ръка за ръка с модела „Борисов–Пеевски“. Затова и няма виновни.

Еврозоната като алиби

Следващият акт е ясен: „преизчисляване“ на цените в евро.

Истината: няма икономическа причина влизането в еврозоната да води до такъв ценови шок.

Политическата цел е друга – чрез страх и проксита да се удари гражданската енергия и да се посочат нови „виновници“. Междувременно да се пренасочи протестната енергия в платната на Възраждане и Радев.

Властта не се бори с цените, защото спекулантите се покровителства от нея и тя печели от тях.

Сега се опитва да ни накара ние да платим – за тяхното оцеляване.

И финансово. И политически.

Грабежът продължава. След като не става през бюджета, ще стане през цените.