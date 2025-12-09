Кристиян Шкварек: Не, не са били избити 110 милиона индианци в САЩ

Не, не са били "избити 110 милиона индианеца в САЩ". Един особено нишов въпрос, но ми се набива на очи при всяко споменаване на темата из българския Фейсбук.
Това твърдение, и то точно с това число - 110 милиона, го чета буквално от години, всеки път някой го изръсва, като се споменат САЩ по някаква причина. Нямам идея откъде е тръгнало.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
На територията на днешните САЩ и Канада заедно взети живеят между 3.8 и 8 милиона индианци при първия контакт с европейците, според минималните и максималните теории за популацията. Повечето учени възприемат междинна бройка от около 5 милиона. Ограниченото земеделие, климатът и животът на ловци-събирачи на голям брой от племената просто не позволява по-голяма бройка.
Повечето от тези около 5 млн. индианци не са убити във войни с белите или в планиран геноцид, а от шарката, срещу която нямат имунитет. Множество племена са покосени от шарката дори преди да срещнат въобще белите, тъй като тя се разпространява като горски пожар през другите племена от изток на запад.
Към 2025-та популацията им е вече възстановена до значително над бройката, от преди пристигането на европейците. Тоест днес живеят повече индианци в САЩ, отколкото са живели някога там въобще. Особено бързо расте след ВСВ в следствие на модерната медицина и срива в детската смъртност, както се случва генерално с всички народи по света. Расте бързо и през последните 10 години, обаче, защото раждаемостта им е сред най-високите от тази на всички демографски групи в САЩ в момента.
Ако трябва да предполагам, масово повтаряната фраза "110 милиона индианци, избити в САЩ" идва от максималната, теоретична бройка за всички индианци, общо, на двата американски континента. Тя е 100 милиона, като по-реалистичните данни се опират на между 50 и 60 млн индианци за цяла Америка, северна и южна.
От тези 50-60 млн души малко над половината са живели в централна Америка (предимно днешно Мексико), концентрирани в цивилизацията на Маите и по-късната империя на Ацтеките. Над 20 млн. са живели в днешно Перу, където е цивилизацията на Инките, и едва около 5 млн в цяла Северна Америка над Мексико, тоест днешните САЩ и Канада.
Всеки отнет невинен живот е грях и нито един не бива да бъда оправдаван, но не знам откъде навлезе в България тази измислица със 110-те милиона индианци, избити в САЩ. Дори, когато се обсъждат трагедии, фактите имат значение и разлика от над 22 ПЪТИ напълно профанизира самата тема.
13:05 09.12.2025
13:06 09.12.2025
13:07 09.12.2025
13:07 09.12.2025
13:08 09.12.2025
13:10 09.12.2025
13:10 09.12.2025
Да не говорим за масовия геноцид над народите от Азия.
Коментиран от #12
13:10 09.12.2025
13:11 09.12.2025
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ееее все пак имат популация, каруци и коне индианците в София.
13:14 09.12.2025
13:15 09.12.2025
До коментар #8 от "Неоспорим факт!":Разбира се че Путин е виновен... не може да бъде иначе -и за Аляска и за другите индианци даже и за индийците !?
13:17 09.12.2025
13:18 09.12.2025
13:18 09.12.2025
Ма то по неговата логика англетата не ИЗТРЕБИХА 20 милиона индийци с гладомора - всъщност 20 милиона са само при най-големия 18ти век, щото те имат традиции и 19 парят пак гладомор и последно Чърчил ги мореше пак с глад...
Според Шкварек тва не е ставало щото видиш ли сега Индийците са 1,5 милиарда и са повече от тогава?!
Пълен малоумник - жалко че Зукито ми изтри фейса иначе Пан Шкварек щеше да отнесе една сочна за малоумията си!
13:19 09.12.2025
" в който завърши тази война и стане ясно, че Украйна няма да запази териториалната си цялост и Европа бъдем бити на фронта – европейските лидери, участвали в това, ще изградят един наратив, че тази война вървеше много добре и точно Украйна щеше да влезе в Кремъл, но в последния момент бе предадена от страна на американците и Тръмп. И Тръмп ни удари в гръб и ни предаде. Вече има наченки на този наратив и той е тотална лъжа", анализира Кристиян Шкварек."
13:25 09.12.2025
13:28 09.12.2025
13:34 09.12.2025
13:37 09.12.2025
13:38 09.12.2025
13:38 09.12.2025
До един милион е човешка трагедия, над един милион статистика.
Пич, вземи върви свърши някаква РАБОТА. Писане на свободни мисли не е работа.
13:39 09.12.2025
13:42 09.12.2025