Кристиян Шкварек: Не, не са били избити 110 милиона индианци в САЩ

Кристиян Шкварек: Не, не са били избити 110 милиона индианци в САЩ

9 Декември, 2025 13:01 1 379 24

Към 2025-та популацията им е вече възстановена до значително над бройката, от преди пристигането на европейците

Кристиян Шкварек: Не, не са били избити 110 милиона индианци в САЩ - 1
Снимка: Архив
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
Не, не са били "избити 110 милиона индианеца в САЩ". Един особено нишов въпрос, но ми се набива на очи при всяко споменаване на темата из българския Фейсбук.

Това твърдение, и то точно с това число - 110 милиона, го чета буквално от години, всеки път някой го изръсва, като се споменат САЩ по някаква причина. Нямам идея откъде е тръгнало.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

На територията на днешните САЩ и Канада заедно взети живеят между 3.8 и 8 милиона индианци при първия контакт с европейците, според минималните и максималните теории за популацията. Повечето учени възприемат междинна бройка от около 5 милиона. Ограниченото земеделие, климатът и животът на ловци-събирачи на голям брой от племената просто не позволява по-голяма бройка.

Повечето от тези около 5 млн. индианци не са убити във войни с белите или в планиран геноцид, а от шарката, срещу която нямат имунитет. Множество племена са покосени от шарката дори преди да срещнат въобще белите, тъй като тя се разпространява като горски пожар през другите племена от изток на запад.

Към 2025-та популацията им е вече възстановена до значително над бройката, от преди пристигането на европейците. Тоест днес живеят повече индианци в САЩ, отколкото са живели някога там въобще. Особено бързо расте след ВСВ в следствие на модерната медицина и срива в детската смъртност, както се случва генерално с всички народи по света. Расте бързо и през последните 10 години, обаче, защото раждаемостта им е сред най-високите от тази на всички демографски групи в САЩ в момента.

Ако трябва да предполагам, масово повтаряната фраза "110 милиона индианци, избити в САЩ" идва от максималната, теоретична бройка за всички индианци, общо, на двата американски континента. Тя е 100 милиона, като по-реалистичните данни се опират на между 50 и 60 млн индианци за цяла Америка, северна и южна.

От тези 50-60 млн души малко над половината са живели в централна Америка (предимно днешно Мексико), концентрирани в цивилизацията на Маите и по-късната империя на Ацтеките. Над 20 млн. са живели в днешно Перу, където е цивилизацията на Инките, и едва около 5 млн в цяла Северна Америка над Мексико, тоест днешните САЩ и Канада.

Всеки отнет невинен живот е грях и нито един не бива да бъда оправдаван, но не знам откъде навлезе в България тази измислица със 110-те милиона индианци, избити в САЩ. Дори, когато се обсъждат трагедии, фактите имат значение и разлика от над 22 ПЪТИ напълно профанизира самата тема.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    40 2 Отговор
    Не знам, на автора много ли му олеква, че избитите са има-няма 3-4 милиона! Нищо работа!

    13:05 09.12.2025

  • 2 Лицемерни 60клуци

    27 3 Отговор
    Да те сложат на тяхно място,ще те видим ти как ще си развиваш популацията, "популист"

    13:06 09.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Отнеха земята и добитъка на българите и ги затвориха в резервата в Софийското поле.

    Коментиран от #10

    13:07 09.12.2025

  • 5 Пич

    10 4 Отговор
    Кажи, Шкварек, що ни дреме на нас тази работа?! Там индианци, тук индийци..........все за едра шарка са !!!

    13:08 09.12.2025

  • 6 Изкукуригал

    16 3 Отговор
    Да ти ще изкараш американците светци даже са помагали на индианците както турците на нас помагали са в прираста

    13:10 09.12.2025

  • 7 Жожо

    14 1 Отговор
    Шкварек, това ChatGPT ли ти го подшушна?

    13:10 09.12.2025

  • 8 Неоспорим факт!

    8 19 Отговор
    Московските opки са избили много повече индианци в Аляска, буквално ги е заличила.
    Да не говорим за масовия геноцид над народите от Азия.

    Коментиран от #12

    13:10 09.12.2025

  • 9 Новак

    2 1 Отговор
    Първокласниците всичко знаят и от всичко разбират, само не разбират кога са спрат с магарийте си.

    13:11 09.12.2025

  • 10 Отец Чапаев

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ееее все пак имат популация, каруци и коне индианците в София.

    13:14 09.12.2025

  • 11 Венета та Бойко

    7 1 Отговор
    Долу противният сайт факти. Пак пуска фалшиви товини.

    13:15 09.12.2025

  • 12 не може да бъде

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Неоспорим факт!":

    Разбира се че Путин е виновен... не може да бъде иначе -и за Аляска и за другите индианци даже и за индийците !?

    13:17 09.12.2025

  • 13 Аеде

    0 0 Отговор
    Индианците са убили един човек.

    13:18 09.12.2025

  • 14 Шкварьо

    4 1 Отговор
    и един милиард да бяха, белите пак щяха да ги избият.

    13:18 09.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Шкварек пак изплиска легена и то много яко!
    Ма то по неговата логика англетата не ИЗТРЕБИХА 20 милиона индийци с гладомора - всъщност 20 милиона са само при най-големия 18ти век, щото те имат традиции и 19 парят пак гладомор и последно Чърчил ги мореше пак с глад...

    Според Шкварек тва не е ставало щото видиш ли сега Индийците са 1,5 милиарда и са повече от тогава?!

    Пълен малоумник - жалко че Зукито ми изтри фейса иначе Пан Шкварек щеше да отнесе една сочна за малоумията си!

    13:19 09.12.2025

  • 16 Читател

    0 2 Отговор
    Бе , Покварен има и прозрения :
    " в който завърши тази война и стане ясно, че Украйна няма да запази териториалната си цялост и Европа бъдем бити на фронта – европейските лидери, участвали в това, ще изградят един наратив, че тази война вървеше много добре и точно Украйна щеше да влезе в Кремъл, но в последния момент бе предадена от страна на американците и Тръмп. И Тръмп ни удари в гръб и ни предаде. Вече има наченки на този наратив и той е тотална лъжа“, анализира Кристиян Шкварек."

    13:25 09.12.2025

  • 17 ССС

    1 2 Отговор
    Сега, ако ни осветлиш и колко азиатци са изтребили руснаците при колонизирането на Сибир и всички останали територии в т. число и Аляска преди да я продадат, цена няма да имаш!!!

    13:28 09.12.2025

  • 18 Анон

    2 1 Отговор
    Бройката е около 110 милиона за около 5 века. Този да се беше информирал, а не да се излага.

    13:34 09.12.2025

  • 19 факуса

    0 1 Отговор
    шментарек,и избитите евреи в всв не са били 6млн ама ги пишат толкоз и още лежат на тез "жертви",и са надминали популацията на индианците и пак мътят света,а ти странно що с индианците се хващаш

    13:37 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Демократичен ЦЕНТър

    1 1 Отговор
    Колко центчета ти платиха за този брътвеж,палячо?

    13:38 09.12.2025

  • 22 Анджо

    1 0 Отговор
    Ама вие вярно не разбирате какво иска да опровергае. То в Америка са се избили повече бели отколко индианци. Но тука като пишат хора , неуки , не могат да направят правилният анализ . Ако са избити как така в Южна и централна Америка са толкова много индианци. Не защитавам никой, а просто вижте реалните факти.

    13:38 09.12.2025

  • 23 Аха аха

    0 0 Отговор
    Този мисли на принципа на Сталин...
    До един милион е човешка трагедия, над един милион статистика.

    Пич, вземи върви свърши някаква РАБОТА. Писане на свободни мисли не е работа.

    13:39 09.12.2025

  • 24 Глей го па тоя

    0 0 Отговор
    с кво се занимава. Чудак

    13:42 09.12.2025