Барселона без ключовия си плеймейкър Дани Олмо в градското дерби срещу Еспаньол

Барселона без ключовия си плеймейкър Дани Олмо в градското дерби срещу Еспаньол

29 Декември, 2025 19:55

29 Декември, 2025 19:55 393 0

Футболистът получи неприятна травма в рамото по време на сблъсъка с Атлетико Мадрид

Барселона без ключовия си плеймейкър Дани Олмо в градското дерби срещу Еспаньол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона ще трябва да се справя без един от най-важните си футболисти – Дани Олмо, в предстоящото дерби срещу Еспаньол, което ще се състои на 3 януари. Липсата на испанския национал, който е сред основните двигатели в атаката на „блаугранас“, със сигурност ще се усети в първия мач на тима за 2026 година.

Олмо, който е на 27 години, получи неприятна травма в рамото по време на сблъсъка с Атлетико Мадрид по-рано този месец. Вследствие на контузията, талантливият полузащитник пропусна последните пет срещи на Барса във всички надпревари, а феновете с нетърпение очакваха новини за неговото възстановяване.

Въпреки първоначалните опасения, че може да се наложи хирургическа интервенция, медицинският екип на каталунците избра по-предпазлив и щадящ метод на лечение.

Според информация на испанското издание „Sport“, Дани Олмо ще се завърне към тренировъчния процес заедно със съотборниците си още в началото на януари. Очакванията са, че звездата на Барселона ще бъде напълно готов за участие в битките за Суперкупата на Испания, които ще се проведат в Саудитска Арабия. До тогава обаче, треньорският щаб ще трябва да търси алтернативни решения в средата на терена, за да компенсира отсъствието на креативния халф.


