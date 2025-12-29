Новини
Камен Алипиев - Кедъра е в болница

29 Декември, 2025 19:48

Причината е бронхоспазъм

Камен Алипиев - Кедъра е в болница - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камен Алипиев - Кедъра е настанен в болница заради бронхоспазъм. Това обяви самият той в пост във Facebook, съобщи dariknews.

"Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание. Чичо ви не го направи и вместо да отиде на (поне един) Стефановден, да се качи на Черни връх, да бъде част от величествения трибют в чест на Леми Килмистър и да отида на най-интересния мач от българското баскетболно първенство тази вечер във Варна, той си седи кротко в болницата и му вливат разни безалкохолни неща през абокат, защото от много акъл си причини бронхоспазъм", пише спортният журналист.

"В резултат на това може да пропусне и нова година, и Васильовден и да си прекара много добре", завършва поста си той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 4 Отговор
    Дано се оправи човека!

    Коментиран от #3

    19:49 29.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    11 0 Отговор
    Дано поне тоя да дочака евро рая в България...

    19:51 29.12.2025

  • 3 Налудник

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    С тези сатанински знаци, които показва...сам си го прави.

    19:52 29.12.2025

  • 4 Феникс

    9 1 Отговор
    Ваксините не прощават!

    19:53 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    Кедър , стегни се !!! Не ми се кибичи в тоя студ пред "Седмочисленици " !!! Тая година се отседехме там братко ...айде стига !!! Засега ....

    19:58 29.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

