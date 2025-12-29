Камен Алипиев - Кедъра е в болница

Камен Алипиев - Кедъра е настанен в болница заради бронхоспазъм. Това обяви самият той в пост във Facebook, съобщи dariknews.
"Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание. Чичо ви не го направи и вместо да отиде на (поне един) Стефановден, да се качи на Черни връх, да бъде част от величествения трибют в чест на Леми Килмистър и да отида на най-интересния мач от българското баскетболно първенство тази вечер във Варна, той си седи кротко в болницата и му вливат разни безалкохолни неща през абокат, защото от много акъл си причини бронхоспазъм", пише спортният журналист.
"В резултат на това може да пропусне и нова година, и Васильовден и да си прекара много добре", завършва поста си той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #3
19:49 29.12.2025
2 Пустиня(к)
19:51 29.12.2025
3 Налудник
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":С тези сатанински знаци, които показва...сам си го прави.
19:52 29.12.2025
4 Феникс
19:53 29.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
19:58 29.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.