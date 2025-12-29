Новини
Белият дом: Положителен разговор между Тръмп и Путин относно Украйна
  Тема: Украйна

Белият дом: Положителен разговор между Тръмп и Путин относно Украйна

29 Декември, 2025 20:00 871 26

Песков: Съвсем скоро ще се проведе нов телефонен разговор между двамата

Белият дом: Положителен разговор между Тръмп и Путин относно Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе положителен разговор с руския си колега Владимир Путин относно Украйна, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Президентът Тръмп завърши положителен разговор с президента Путин относно Украйна“, написа тя, без да предоставя подробности.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви на брифинг, че съвсем скоро ще се проведе нов телефонен разговор между Путин и Тръмп.

На 28 декември Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха в имението на американския лидер Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида. Същия ден, преди разговорите си със Зеленски, американският лидер се обади на Путин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нашийник

    8 3 Отговор
    Логично. Зильонъй пръхти нервно от коневръза.

    20:02 29.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 8 Отговор
    жалко че ги няма Рейгън и Тачър-ботоксовото отдавна щеше да КАПИТУЛИРА , като изравнят силите откъм ракети...но то достатъчно се изложи-да не можеш да биеш вързан с 1ръка / на всичкото отгоре там 50 % са руснаци , дето не искат руЗкий мир

    Коментиран от #6, #15

    20:04 29.12.2025

  • 3 минаващия

    6 1 Отговор
    Русия и Щатите , като две велики сили , ще се разберат помежду си .Зеленият папугай пак ще е прелъстен и изоставен ...

    20:05 29.12.2025

  • 4 Крум

    6 8 Отговор
    Всичко на изток от Днепър плюс Одеса към рашките. Иначе сво продължава.

    Коментиран от #7

    20:05 29.12.2025

  • 5 Телефонист

    5 2 Отговор
    С приказки по телефона не се върши такава работа .

    20:06 29.12.2025

  • 6 овч,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Харесвам котките , но не и проскуба.....ните котаци като теб !

    20:06 29.12.2025

  • 7 Ще бъде ,

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Крум":

    ако не си трезвен .🤣

    20:07 29.12.2025

  • 8 Леля Гошо

    6 3 Отговор
    Защо нашата преса не споменава, че на срещата в имението на Тръмп, Зеленски без да иска се е и3пьрдял?

    20:07 29.12.2025

  • 9 Не мога да разбера?!

    3 0 Отговор
    Всеки път-големи хвалби...голямо чудо,че поредните преговорни срещи били...,,много продуктивни...войната била към края си..."
    ...и т.н...
    И накрая-резултат-НикъФ!

    Коментиран от #11

    20:08 29.12.2025

  • 10 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    И резултатът е пак НИЩО!

    20:09 29.12.2025

  • 11 СВО=ПРОВАЛ

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Не мога да разбера?!":

    Това е резултатът.

    20:12 29.12.2025

  • 12 Цвете

    3 0 Отговор
    РАЗГОВОРИ, РАЗХОДКИ ИЗ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ЗАРАДИ ЕДИН НЕВМЕНЯЕМ ТИП. КОЛКО ОЩЕ " ПРЕГОВОРИ " ЩЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ВОДЯТ? ТОЗИ НЕРАЗБРАЛИ ,ЧЕ Е КАУЗА ПЕРДУТА.☹️😠🙄🤕🤔👎👎😠🤕🤔

    20:12 29.12.2025

  • 13 Тези две старчета

    3 3 Отговор
    вече близо година,я карат на телефонна любов.Мдааа,от тая ялова работа,мисля дека нищо нема да излезе.

    Коментиран от #20

    20:13 29.12.2025

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    РАЗГОВОРИ, РАЗХОДКИ ИЗ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ЗАРАДИ ЕДИН НЕВМЕНЯЕМ ТИП. КОЛКО ОЩЕ " ПРЕГОВОРИ " ЩЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ВОДЯТ? ТОЗИ НЕРАЗБРАЛИ ,ЧЕ Е КАУЗА ПЕРДУТА.☹️😠🙄🤕🤔👎👎😠🤕🤔

    20:13 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    А ние очаквахме вова да върне всички държави от Соц лагера ,поне копейките така твърдяха вече 4 год., уж го чакаха на Дунав със погачи а сега излиза че вова се моли на Бай Дончо за половин Донбас?!? Какво стана със Киев, със връщането на Украйна в СССР, със Демилитаризацията, със про- москалско правителство?!?

    Коментиран от #19

    20:18 29.12.2025

  • 17 овч,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един бандерофил не замина за укрията да помага на укрите ? Благодаря за вниманието !

    20:18 29.12.2025

  • 18 Активист на ГЕРБ

    3 0 Отговор
    Зеления скоро ще се пресели във вечните ловни полета.

    20:20 29.12.2025

  • 19 село мое ,

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Никой на никого не се моли , Русия ще си вземе Донбас , бъди сигурен !

    Коментиран от #22

    20:20 29.12.2025

  • 20 Старчета разбойници

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тези две старчета":

    И двете старухи се изпускат, и двете са с единия крак в... отвъдното!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #24

    20:21 29.12.2025

  • 21 ха-ха

    2 0 Отговор
    След поредната щуротия от укринска страна снощи , на зеля едва ли ще му е до Донбас .Каквото си търсиха - ще си го намерят бандюхите на зеля .

    20:22 29.12.2025

  • 22 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "село мое ,":

    Чети какво съм написал, МАН го.

    20:23 29.12.2025

  • 23 Русия идва тук

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ти в Сибир при тунгусите.
    Ще ти се радват тлъстяко

    Коментиран от #26

    20:26 29.12.2025

  • 24 Коиго

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Старчета разбойници":

    Те разчекнаха

    20:27 29.12.2025

  • 25 Христо

    0 0 Отговор
    Зеленото има още малко мръсотия да върши на този свят. Само мигаше като "плъх у брашнО", подсмърчаше и въртеше очички преди да влезе в столовата на Тръмп. Путин се е разбрал с Тръмп какво да се случи.

    20:30 29.12.2025

  • 26 Хихихихи

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Русия идва тук":

    Че монголите 12 год идват...у селото ПОКРОВСК, ма г-- ЕЙ
    Хихихихи
    В Киев,кога? В България, кога?

    20:30 29.12.2025