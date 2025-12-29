Белият дом: Положителен разговор между Тръмп и Путин относно Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе положителен разговор с руския си колега Владимир Путин относно Украйна, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.
„Президентът Тръмп завърши положителен разговор с президента Путин относно Украйна“, написа тя, без да предоставя подробности.
По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви на брифинг, че съвсем скоро ще се проведе нов телефонен разговор между Путин и Тръмп.
На 28 декември Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха в имението на американския лидер Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида. Същия ден, преди разговорите си със Зеленски, американският лидер се обади на Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нашийник
20:02 29.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #15
20:04 29.12.2025
3 минаващия
20:05 29.12.2025
4 Крум
Коментиран от #7
20:05 29.12.2025
5 Телефонист
20:06 29.12.2025
6 овч,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Харесвам котките , но не и проскуба.....ните котаци като теб !
20:06 29.12.2025
7 Ще бъде ,
До коментар #4 от "Крум":ако не си трезвен .🤣
20:07 29.12.2025
8 Леля Гошо
20:07 29.12.2025
9 Не мога да разбера?!
...и т.н...
И накрая-резултат-НикъФ!
Коментиран от #11
20:08 29.12.2025
10 Абсурдистан
20:09 29.12.2025
11 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #9 от "Не мога да разбера?!":Това е резултатът.
20:12 29.12.2025
12 Цвете
20:12 29.12.2025
13 Тези две старчета
Коментиран от #20
20:13 29.12.2025
14 Цвете
20:13 29.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
Коментиран от #19
20:18 29.12.2025
17 овч,
До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един бандерофил не замина за укрията да помага на укрите ? Благодаря за вниманието !
20:18 29.12.2025
18 Активист на ГЕРБ
20:20 29.12.2025
19 село мое ,
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Никой на никого не се моли , Русия ще си вземе Донбас , бъди сигурен !
Коментиран от #22
20:20 29.12.2025
20 Старчета разбойници
До коментар #13 от "Тези две старчета":И двете старухи се изпускат, и двете са с единия крак в... отвъдното!
Ха-ха-ха
Коментиран от #24
20:21 29.12.2025
21 ха-ха
20:22 29.12.2025
22 Последния Софиянец
До коментар #19 от "село мое ,":Чети какво съм написал, МАН го.
20:23 29.12.2025
23 Русия идва тук
До коментар #15 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А ти в Сибир при тунгусите.
Ще ти се радват тлъстяко
Коментиран от #26
20:26 29.12.2025
24 Коиго
До коментар #20 от "Старчета разбойници":Те разчекнаха
20:27 29.12.2025
25 Христо
20:30 29.12.2025
26 Хихихихи
До коментар #23 от "Русия идва тук":Че монголите 12 год идват...у селото ПОКРОВСК, ма г-- ЕЙ
Хихихихи
В Киев,кога? В България, кога?
20:30 29.12.2025