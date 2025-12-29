Белият дом: Положителен разговор между Тръмп и Путин относно Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе положителен разговор с руския си колега Владимир Путин относно Украйна, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Президентът Тръмп завърши положителен разговор с президента Путин относно Украйна“, написа тя, без да предоставя подробности.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви на брифинг, че съвсем скоро ще се проведе нов телефонен разговор между Путин и Тръмп.

На 28 декември Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха в имението на американския лидер Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида. Същия ден, преди разговорите си със Зеленски, американският лидер се обади на Путин.