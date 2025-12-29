Калоян Методиев: Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти?

Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти? С театрално гневна тирада пред военен декор. Участник е в процеса и е напуснал МВР, след като е отказал да се деполитизира.

Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Изсипа се канонада от реакции срещу него - напомняния, карикатури, колажи, несъответствия.... Нещо не ми се връзва.

Опитен е - няма как да не го е пресметнал. Защо го направи? И то чак няколко дни след посещението на ДБ на Тюркян Чешма.

Тяхното си беше предизборна ПР акция, а не заплаха за етническия мир. Обикновено като прави такива емоционално-гневни включвания е, за да отклонява внимание от нещо друго. Вид димка. Чудя се какво се случва зад кадър.

А иначе има богат набор от етюди - дядото убит от комунисти, ушите на Тодор Живков, Царя като университет....

Оставете българските мюсюлмани на мира. Те са граждани и избиратели като всички останали. Не са крепостни селяни или разменна монета в евтини политически игри.