Калоян Методиев: Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти?

Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти? С театрално гневна тирада пред военен декор. Участник е в процеса и е напуснал МВР, след като е отказал да се деполитизира.
Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Изсипа се канонада от реакции срещу него - напомняния, карикатури, колажи, несъответствия.... Нещо не ми се връзва.
Опитен е - няма как да не го е пресметнал. Защо го направи? И то чак няколко дни след посещението на ДБ на Тюркян Чешма.
Тяхното си беше предизборна ПР акция, а не заплаха за етническия мир. Обикновено като прави такива емоционално-гневни включвания е, за да отклонява внимание от нещо друго. Вид димка. Чудя се какво се случва зад кадър.
А иначе има богат набор от етюди - дядото убит от комунисти, ушите на Тодор Живков, Царя като университет....
Оставете българските мюсюлмани на мира. Те са граждани и избиратели като всички останали. Не са крепостни селяни или разменна монета в евтини политически игри.
1 Нехис
Ама голям трън ви е Борисов в задниците на всички платени мижитурки.
Вземете свършете работа за 5 лв, безделници.
Коментиран от #7
20:09 29.12.2025
2 Как кой ?
20:09 29.12.2025
3 Налудник
20:10 29.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Най вече
20:11 29.12.2025
6 12340
..... Добър въпрос! :))
20:11 29.12.2025
7 Не позна
До коментар #1 от "Нехис":Простотията, простотията на Борисов е огромна. И кражбите му, разбира се. Та той все още е комунист, защото е отказал да напусне червената партия и запазвайки партийната си книжка, остава верен на задачите поставени му от държавна сигурност.
Коментиран от #14
20:12 29.12.2025
8 Евгени от Алфапласт
20:13 29.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 лъжливата тиква
600 000
на какво се надяват че ще живеят по добре ли
или се надяват да бъдат лъгани и крадени отново като го преизберат пролетта
и старата песен наново
мижи да та лажем
Коментиран от #17, #19
20:13 29.12.2025
11 Предчувствие че
20:14 29.12.2025
12 Гласове от зайчарника в Банкя
20:14 29.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нехис
До коментар #7 от "Не позна":Борисов има огромен опит в политиката. Лъжецът и Ококореният за 3 години успяха да откраднат повече от него, при това без да направят нищо за хората, освен свръхинфлацията. Цялата крадлива сган от розови понита и руски партии няма шанс срещу него.
20:17 29.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Майора
20:20 29.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нехисс
Коментиран от #29
20:21 29.12.2025
19 Дупничанин
До коментар #10 от "лъжливата тиква":Никой не го избира тоя оръфляк. Купува гласове и цели комисии. Включително и подправка на резултатите. Бе, он Роско Розавия, най-добре че ви ги каже как стават работите. Ма нещо нема желание, щот и он требе да лежи.
20:22 29.12.2025
20 Цвете
20:22 29.12.2025
21 Факт
20:22 29.12.2025
22 Б.Борисов
20:24 29.12.2025
23 Цвете
20:25 29.12.2025
24 Симеон
20:25 29.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Б.Б ЛАПАЧА НА ГОЛЯМОТО Д
20:27 29.12.2025
27 Този
20:28 29.12.2025
28 Иван Грозни
20:29 29.12.2025
29 Ами гласувай за когото искаш,
До коментар #18 от "Нехисс":имаш право. Но и попрочитай по нещичко , например аксиомата, че когато не достигат доводи, започват квалификациите.
20:30 29.12.2025