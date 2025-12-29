Новини
Калоян Методиев: Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти?

Калоян Методиев: Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти?

29 Декември, 2025 20:04 870 29

  • бойко борисов-
  • възродителен процес-
  • турци-
  • мюсюлмани

Оставете българските мюсюлмани на мира. Не са крепостни селяни или разменна монета в евтини политически игри!

Калоян Методиев: Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти? - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Кой го дърпа за езика Бойко Борисов да говори за Възродителен процес и комунисти? С театрално гневна тирада пред военен декор. Участник е в процеса и е напуснал МВР, след като е отказал да се деполитизира.

Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Изсипа се канонада от реакции срещу него - напомняния, карикатури, колажи, несъответствия.... Нещо не ми се връзва.

Опитен е - няма как да не го е пресметнал. Защо го направи? И то чак няколко дни след посещението на ДБ на Тюркян Чешма.

Тяхното си беше предизборна ПР акция, а не заплаха за етническия мир. Обикновено като прави такива емоционално-гневни включвания е, за да отклонява внимание от нещо друго. Вид димка. Чудя се какво се случва зад кадър.

А иначе има богат набор от етюди - дядото убит от комунисти, ушите на Тодор Живков, Царя като университет....

Оставете българските мюсюлмани на мира. Те са граждани и избиратели като всички останали. Не са крепостни селяни или разменна монета в евтини политически игри.


  • 1 Нехис

    5 18 Отговор
    Платено политологче, първи започнаха нискочелите примати от ДБ (Комунистическа България). Борисов само отчита факта.
    Ама голям трън ви е Борисов в задниците на всички платени мижитурки.
    Вземете свършете работа за 5 лв, безделници.

    Коментиран от #7

    20:09 29.12.2025

  • 2 Как кой ?

    20 1 Отговор
    Страхът !

    20:09 29.12.2025

  • 3 Налудник

    19 3 Отговор
    Дърпа го простият му престъпен селски манталитет.

    20:10 29.12.2025

  • 5 Най вече

    19 2 Отговор
    Нарича се шубе , паника и страх …

    20:11 29.12.2025

  • 6 12340

    12 2 Отговор
    ".... Вид димка. Чудя се какво се случва зад кадър...."
    ..... Добър въпрос! :))

    20:11 29.12.2025

  • 7 Не позна

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Простотията, простотията на Борисов е огромна. И кражбите му, разбира се. Та той все още е комунист, защото е отказал да напусне червената партия и запазвайки партийната си книжка, остава верен на задачите поставени му от държавна сигурност.

    Коментиран от #14

    20:12 29.12.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    14 3 Отговор
    Умира от страх бъзливецът. Той затова и заплашва и му трепери гласът. Щото е юнак.🤣🤣🤣

    20:13 29.12.2025

  • 10 лъжливата тиква

    12 4 Отговор
    що ли го преизбират тоз човечец
    600 000
    на какво се надяват че ще живеят по добре ли
    или се надяват да бъдат лъгани и крадени отново като го преизберат пролетта
    и старата песен наново
    мижи да та лажем

    Коментиран от #17, #19

    20:13 29.12.2025

  • 11 Предчувствие че

    13 3 Отговор
    Идва кармата !?. А народа много го обича приготвил му е дървен господ .

    20:14 29.12.2025

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    11 4 Отговор
    Бацо си е дъртофелник вече, нормално е да се упуща! Вие му мислете, като ходите пак до урните😉

    20:14 29.12.2025

  • 14 Нехис

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Не позна":

    Борисов има огромен опит в политиката. Лъжецът и Ококореният за 3 години успяха да откраднат повече от него, при това без да направят нищо за хората, освен свръхинфлацията. Цялата крадлива сган от розови понита и руски партии няма шанс срещу него.

    20:17 29.12.2025

  • 16 Майора

    3 6 Отговор
    Жалко Калоянчо , личи си че защитаваш наслдници на комунисти и хора от ДС , ясно е че и ти спадаш към тях! Само едно не ми е ясно, защо не учихте във вашата любима Русия, ав загнилия според вас капитализъм!

    20:20 29.12.2025

  • 18 Нехисс

    1 8 Отговор
    Аз съм един от тези 650 000 и веднага ти казвам защо гласувам за него. Най-малкото зло за България е. Останалите ги видяхме - розовите ни нахакаха 18 млрд дълг плюс 6000% кумулативна инфлация, а проруските мъ%;:"рши от Сеч, Двуличие и Израждане няма каквонда ги коментираме. Мунчо Боташев с пликовете и договора за 4.9 млрд на анадолците също е ясен.

    Коментиран от #29

    20:21 29.12.2025

  • 19 Дупничанин

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "лъжливата тиква":

    Никой не го избира тоя оръфляк. Купува гласове и цели комисии. Включително и подправка на резултатите. Бе, он Роско Розавия, най-добре че ви ги каже как стават работите. Ма нещо нема желание, щот и он требе да лежи.

    20:22 29.12.2025

  • 20 Цвете

    5 1 Отговор
    КАТО Е ТАКЪВ " РОДОЛЮБЕЦ " ,ЗАЩО НЕ ПОСЕТИ И ТОЙ ТАЗИ " ЧЕШМА " ? ЗАЩОТО ЩЕ ГО ПОДГОНЯТ, ТАКА СА МУ НАБРАЛИ ,КАКТО БЪЛГАРИТЕ ТАКА И ХОРАТА ОТ МЕСТНОСТТА.КАКВО КРИЕ ЛИ, АМИ МИЛИАРДИТЕ ,КОИТО ПРИСТИГНАХА У НАС ДНЕС. 🤡😢🤔

    20:22 29.12.2025

  • 21 Факт

    3 2 Отговор
    Твоят актив е, че тогава са били малък за партиец!

    20:22 29.12.2025

  • 22 Б.Борисов

    3 1 Отговор
    е напълно изчерпил се политик. Не му достига интелигентност, силата му беше във времето на ефектните жестове - непосредствено след крякането и скачането. Жалкото при него и тези от неговия тип е, че недостигащите интелигентност и интелект му пречат да разбере кога трябва да се оттегли. Сега просто се възпроизвежда чрез клакьори и последователи - Теменужка, Георг, Томислав,,, но за всички е ясно, че без тях е по- добре за всички, дори и за ГЕРБ..

    20:24 29.12.2025

  • 23 Цвете

    3 1 Отговор
    КАТО Е ТАКЪВ " РОДОЛЮБЕЦ " ,ЗАЩО НЕ ПОСЕТИ И ТОЙ ТАЗИ " ЧЕШМА " ? ЗАЩОТО ЩЕ ГО ПОДГОНЯТ, ТАКА СА МУ НАБРАЛИ ,КАКТО БЪЛГАРИТЕ ТАКА И ХОРАТА ОТ МЕСТНОСТТА.КАКВО КРИЕ ЛИ, АМИ МИЛИАРДИТЕ ,КОИТО ПРИСТИГНАХА У НАС ДНЕС. 🤡😢🤔

    20:25 29.12.2025

  • 24 Симеон

    2 0 Отговор
    Страх го е да не дръпнат гласове от Пеевски.

    20:25 29.12.2025

  • 26 Б.Б ЛАПАЧА НА ГОЛЯМОТО Д

    1 1 Отговор
    БОЙЧЕ КАК ГО КАЗА ТОВА С ЧЛЕНА НА ГОЛЯМОТО Д В УСТАТА

    20:27 29.12.2025

  • 27 Този

    1 0 Отговор
    Този безсрамник не седна на о..с..р...а...н...и...я си зъг.Не разбра ли мутри ,че колкото повече дрънкаш глупости повече дълбаеш дъното.То твойто дъно е много дълбоко.Простотията ти няма лимит.Нали участва с оръжие,Тикво в този срамен процес.Скрий се завинаги ГНУС!

    20:28 29.12.2025

  • 28 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Всичко може да направи само той да е добре. затова приказва пълни глупости. Той охранявал реколтата. Кой ти вярва бе?Аз съм свидетел, но бяхме завардили важни кръставища с оръжие. И за какво?Истински покръстени българи на сила.Не бе ше нужно. Но кой говори за покръстването и то на два пъти от царя. И защо не се соменава?

    20:29 29.12.2025

  • 29 Ами гласувай за когото искаш,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нехисс":

    имаш право. Но и попрочитай по нещичко , например аксиомата, че когато не достигат доводи, започват квалификациите.

    20:30 29.12.2025

