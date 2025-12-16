Новини
Мнения »
Срещата в Берлин: приближаваме ли се до мир в Украйна?
  Тема: Украйна

Срещата в Берлин: приближаваме ли се до мир в Украйна?

16 Декември, 2025 18:00 732 20

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • джаред къшнър-
  • стив уиткоф

Декларацията от Берлин обаче не е нищо повече от само една междинна стъпка, защото Русия не присъства на този кръг от преговори

Срещата в Берлин: приближаваме ли се до мир в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Многонационални сили, които да бъдат разположени в Украйна, международни гаранции за сигурност и финансова подкрепа за възстановяването: западните лидери очертаха условията за примирие в Украйна. Ще се съгласи ли Кремъл?

През последните два дни в Берлин се проведоха разговори в различни формати в търсене на мирно решение за Украйна. Снощи германският домакин канцлерът Фридрих Мерц прие на среща на върха европейските държавни и правителствени ръководители, а след разговорите групата от общо дванайсет политици излезе със съвместна декларация.

От нея става ясно, че както САЩ, така и държавните и правителствени ръководители на Европа са се съгласили, че Украйна трябва да получи солидни гаранции за сигурност, както и подкрепа за икономическото възстановяване на страната. Ето най-важните точки:

Многонационални сили за гарантиране на примирието

За да се гарантира, че едно бъдещо примирие ще бъде спазвано, на терен ще бъдат разположени многонационални сили. Водените от Европа и подкрепяни от САЩ сили ще подпомагат армията на Украйна и ще гарантират сигурността на въздушното пространство и моретата.

Дейността ще включва и операции в самата Украйна, както се посочва изрично в декларацията.

800 хиляди украинци ще бранят страната

В мирно време числеността на украинската армия ще бъде 800 000 души. Това трябва да е достатъчно, за да може страната да се отбранява и същевременно ще изпълнява ролята на възпираща мярка.

Освен това Украйна ще получи "продължителна и значителна подкрепа" за въоръжените си сили, става ясно още от документа, подписан в Берлин.

Международни гаранции за мир

Под ръководството на САЩ ще заработи механизъм за наблюдение на примирието с международно участие. Той ще има и още една важна функция - да предупреждава навреме за възможни бъдещи атаки.

Потенциалните нарушения на примирието трябва да могат да се проследяват и да се реагира своевременно. Предвиден е и механизъм за намаляване на конфликтния потенциал, включващ разработването на взаимни мерки за деескалация, информира още АРД.

Освен това се говори за "правно обвързващо задължение". В случай на бъдещо въоръжено нападение трябва да бъдат предприети "мерки за възстановяване на мира и сигурността". Конкретно се споменават използването на въоръжени сили, разузнавателна и логистична подкрепа, както и икономически и дипломатически мерки.

Замразените руски активи са на масата

Предвиждат се и значителни инвестиции в икономическото и материално възстановяване на Украйна. Става дума и за търговски споразумения от взаимен интерес, "като се отчита необходимостта Русия да компенсира Украйна за нанесените щети".

В тази връзка се прави препратка към замразените руски активи в ЕС.

Въпросът за териториите остава нерешен

Декларацията беше подписана от германския канцлер Фридрих Мерц, както и от неговите колеги от Франция, Великобритания, Полша, Италия, Дания, Финландия, Нидерландия, Норвегия и Швеция, от председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На срещата снощи в канцлерската служба присъстваха също украинският президент Володимир Зеленски и представители на американската делегация. От казаното от германския канцлер Мерц на съвместната му пресконференция със Зеленски обаче стана ясно, че въпросът за "териториите" не е намерил решение. В тази връзка германският канцлер подчерта изрично, че отговор на този въпрос могат да дадат само украинският народ и украинският президент.

"Има шансове за мир"

Русия настоява ултимативно да получи онази част от Донбас, която тя не успя да завладее за почти четири години пълномащабна война. Именно този въпрос се счита за най-сложния и болезнен в първоначално съгласувания с Москва "мирен план на Тръмп", който Украйна и нейните европейски партньори съкратиха от 28 на 20 точки

Декларацията от Берлин обаче не е нищо повече от само една междинна стъпка, защото Русия не присъства на този кръг от преговори, уточнява АРД. "Вече има шансове за реален мирен процес в Украйна", коментира Фридрих Мерц, но посочи - "това растение все още е мъничко".

Предстои САЩ да обсъдят с Кремъл резултатите от разговорите в Берлин.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 18 Отговор
    Мир в Украйна ще има, само след разпад на русията на феоди с частни армии.

    Коментиран от #9, #20

    18:02 16.12.2025

  • 2 Гост

    12 3 Отговор
    Сметки без кръчмар.

    18:05 16.12.2025

  • 3 Песента е българска

    6 1 Отговор
    Ако продължи войната, коалицията на желаещите страни ще купува оръжия и боеприпаси само от САЩ.
    Ако войната в Украйна приключи, коалицията на желаещите страни ще предоставя парични средства само на САЩ за възстановяване на Украйна.
    "Тази вечер аз ще плащав Само зо вас, Само за вас".

    18:05 16.12.2025

  • 4 Някой

    10 1 Отговор
    Тия на срещите наливат масло в огънят и не допринасят за никакъв мир. Накрая тези ще са унищожителите на Украйна. Нищо че го започнаха бандеровците самоопределящи се за фашисти.
    И си правят сметката без кръчмарят - Путин.

    18:06 16.12.2025

  • 5 Абсолютно,

    8 1 Отговор
    Не.
    Одеса до Приднестровието до Харков на север до Днепър!
    Избори в Киев и ново Правителство!

    18:06 16.12.2025

  • 6 Следва, ново Правителство в Германия и

    7 0 Отговор
    нов Бундес Канцлер, тогава може би сме към краят на Войната в Украйна!

    18:09 16.12.2025

  • 7 нннн

    10 0 Отговор
    - Дъще, искаш ли да се омъжиш за внука на Рокфелер?
    - Да, да, да...
    - Чудесно! Остава само да попитаме него.

    18:12 16.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Аз не чух за никакви гаранции, че Нацистка Украйна няма да продължи да напада и провокира Русия?!

    18:14 16.12.2025

  • 9 Срещата в Берлин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това е като нашето ала-бала, но без Президента..

    Коментиран от #15

    18:16 16.12.2025

  • 10 До последно ще лъжат и мажат

    9 0 Отговор
    А многонационални сили в Украйна е директно влизане на НАТО в конфликта. Някой ще бъде живо одран. Не евромошениците, за тях има кой, а дране на нашите роднитапири. Няма да им се размине. Всичко се пише.

    18:19 16.12.2025

  • 11 НЕ МОЖЕ ДА ИМА МИР

    9 2 Отговор
    БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ПУТИН.

    18:19 16.12.2025

  • 12 !!!?

    2 11 Отговор
    Путлер груби, а мужика печели...руски мир !!!?

    Коментиран от #19

    18:23 16.12.2025

  • 13 Ццц

    7 0 Отговор
    Ама клоунът верно прилича на младия Хитлер небръснат. 🤣. Особено на тая снимка е 1 съм 1 с него от кадри точно след ПСВ. Разбира се приликите с оригиналния нацист спират до тук. Оня е личност с историческо значение, а този е назначен никаквец. А някой в Берлин мислил ли е за позицията на Русия или е готов да подпише всичко, за да се отърве от украинския нахалник, пък после ще се подписват сериозни документи? Как си представят, че Украйна ще бъде превъоръжена за нов опит след няколко години? Че няма да влизат в НАТО, ама НАТО ще влезе при тях? Объркан съм. Това цирк ли е какво е, като участват клоуни, а победителите ги няма?

    18:28 16.12.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    18, 19, 20 ВЕК , РУСИЯ Е ПРЕВЗЕМАЛА БЕРЛИН.
    СЕГА СМЕ 21 ВЕК - НЕ БИВА ДА СЕ НАРУШАВА ТРАДИЦИЯТА :)
    .....

    18:36 16.12.2025

  • 15 си дзън

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Срещата в Берлин":

    200 дрона на вечер над русията и петрол на 40 долара съвсем не му се струва
    ала-бала на президента

    Коментиран от #17

    18:37 16.12.2025

  • 16 Коалицията на жалеещите

    4 0 Отговор
    Ще разположи многонационални сили в гробищата

    18:37 16.12.2025

  • 17 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    400 дрона на вечер бумкат Укрорайха
    Онзи ден Ониксите направиха Одеса и Николаев на таратор

    18:39 16.12.2025

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    В БЕРЛИН ПИСАЛИ ПИСМО
    ДО ДЯДО МРАЗ
    ......
    С ЖЕЛАНИЯ КАКВО ДА ИМ ДОНЕСЕ:)

    18:40 16.12.2025

  • 19 Съхак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "!!!?":

    110%

    18:40 16.12.2025

  • 20 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    4 години я разпадате и побеждават 50 държави а тя взе 25% от най богатата част на Украйна даваща 80% от бюджета й.
    Хайде пак отрепки

    18:42 16.12.2025