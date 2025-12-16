Срещата в Берлин: приближаваме ли се до мир в Украйна?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Многонационални сили, които да бъдат разположени в Украйна, международни гаранции за сигурност и финансова подкрепа за възстановяването: западните лидери очертаха условията за примирие в Украйна. Ще се съгласи ли Кремъл?

През последните два дни в Берлин се проведоха разговори в различни формати в търсене на мирно решение за Украйна. Снощи германският домакин канцлерът Фридрих Мерц прие на среща на върха европейските държавни и правителствени ръководители, а след разговорите групата от общо дванайсет политици излезе със съвместна декларация.

От нея става ясно, че както САЩ, така и държавните и правителствени ръководители на Европа са се съгласили, че Украйна трябва да получи солидни гаранции за сигурност, както и подкрепа за икономическото възстановяване на страната. Ето най-важните точки:

Многонационални сили за гарантиране на примирието

За да се гарантира, че едно бъдещо примирие ще бъде спазвано, на терен ще бъдат разположени многонационални сили. Водените от Европа и подкрепяни от САЩ сили ще подпомагат армията на Украйна и ще гарантират сигурността на въздушното пространство и моретата.

Дейността ще включва и операции в самата Украйна, както се посочва изрично в декларацията.

800 хиляди украинци ще бранят страната

В мирно време числеността на украинската армия ще бъде 800 000 души. Това трябва да е достатъчно, за да може страната да се отбранява и същевременно ще изпълнява ролята на възпираща мярка.

Освен това Украйна ще получи "продължителна и значителна подкрепа" за въоръжените си сили, става ясно още от документа, подписан в Берлин.

Международни гаранции за мир

Под ръководството на САЩ ще заработи механизъм за наблюдение на примирието с международно участие. Той ще има и още една важна функция - да предупреждава навреме за възможни бъдещи атаки.

Потенциалните нарушения на примирието трябва да могат да се проследяват и да се реагира своевременно. Предвиден е и механизъм за намаляване на конфликтния потенциал, включващ разработването на взаимни мерки за деескалация, информира още АРД.

Освен това се говори за "правно обвързващо задължение". В случай на бъдещо въоръжено нападение трябва да бъдат предприети "мерки за възстановяване на мира и сигурността". Конкретно се споменават използването на въоръжени сили, разузнавателна и логистична подкрепа, както и икономически и дипломатически мерки.

Замразените руски активи са на масата

Предвиждат се и значителни инвестиции в икономическото и материално възстановяване на Украйна. Става дума и за търговски споразумения от взаимен интерес, "като се отчита необходимостта Русия да компенсира Украйна за нанесените щети".

В тази връзка се прави препратка към замразените руски активи в ЕС.

Въпросът за териториите остава нерешен

Декларацията беше подписана от германския канцлер Фридрих Мерц, както и от неговите колеги от Франция, Великобритания, Полша, Италия, Дания, Финландия, Нидерландия, Норвегия и Швеция, от председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На срещата снощи в канцлерската служба присъстваха също украинският президент Володимир Зеленски и представители на американската делегация. От казаното от германския канцлер Мерц на съвместната му пресконференция със Зеленски обаче стана ясно, че въпросът за "териториите" не е намерил решение. В тази връзка германският канцлер подчерта изрично, че отговор на този въпрос могат да дадат само украинският народ и украинският президент.

"Има шансове за мир"

Русия настоява ултимативно да получи онази част от Донбас, която тя не успя да завладее за почти четири години пълномащабна война. Именно този въпрос се счита за най-сложния и болезнен в първоначално съгласувания с Москва "мирен план на Тръмп", който Украйна и нейните европейски партньори съкратиха от 28 на 20 точки

Декларацията от Берлин обаче не е нищо повече от само една междинна стъпка, защото Русия не присъства на този кръг от преговори, уточнява АРД. "Вече има шансове за реален мирен процес в Украйна", коментира Фридрих Мерц, но посочи - "това растение все още е мъничко".

Предстои САЩ да обсъдят с Кремъл резултатите от разговорите в Берлин.