Дронове с голям обсег! Службата за сигурност на Украйна порази трета руска нефтодобивна платформа

Дронове с голям обсег, управлявани от специалното подразделение "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), са поразили трета руска нефтодобивна платформа в Каспийско море за последните седмици, предаде Укринформ, като се позова на източник от СБУ. Платформата е собственост на компанията "Лукойл", пише БТА.
Този път ударът е бил насочен срещу сондажна платформа в находището "Ракушечно".
"Камерата на дрона е заснела успешно попадение в района на блока на платформата, където се намира газовата турбина", каза източникът.
По-рано дронове на СБУ поразиха ледоустойчиви нефтени платформи в находищата "Филановски" и "Корчагин" в Каспийско море, което доведе до спиране на производствените процеси там.
"СБУ продължава систематично да намалява приходите от петрол, които постъпват в руския бюджет. Всички обекти, които осигуряват финансирането на агресията срещу Украйна, са напълно легитимни цели", заяви източник от СБУ.
По-рано днес СБУ за първи път удари танкер от руския "сенчест флот" в неутрални води на Средиземно море.
До момента няма коментар от руска страна и твърденията не могат да бъдат проверени по независим път, но тази сутрин Министерството на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, за 7 свалени дрона над Каспийско море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добри новини
Коментиран от #25
17:27 19.12.2025
2 Честито освобождение
Коментиран от #17, #21
17:27 19.12.2025
3 Граф Сен Жермен
Коментиран от #7
17:28 19.12.2025
4 пешо
Коментиран от #12
17:28 19.12.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
17:29 19.12.2025
6 Къде е Мара Атанасова
17:29 19.12.2025
7 Да де
До коментар #3 от "Граф Сен Жермен":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Коментиран от #16, #33
17:30 19.12.2025
8 Възpожденец 🇧🇬
Седемдесет и девет държави гласуваха в подкрепа на приемането на документа, 16 гласуваха против, а 73 се въздържаха.
Русия, Беларус, Северна Корея, Китай, Иран, Буркина Фасо, Еритрея, Судан, Мали, Зимбабве, Бурунди, Централноафриканската република, Конго, Екваториална Гвинея, Куба и Никарагуа гласуваха против.
Не. Мерси. Избирам Европа - най доброто място за живеене, децата на руските олигарси и политици също избраха Европа.
И копейките искат да наредят Родината ни до тези страни от трети, по скоро пети свят.
17:30 19.12.2025
9 дядото
17:30 19.12.2025
10 Хаха
17:30 19.12.2025
11 И тоя
17:31 19.12.2025
12 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "пешо":Рафинериите свършиха,ама има още много колумбийски консерви. 😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕
17:31 19.12.2025
13 Абе зельо
17:31 19.12.2025
14 Гончар Романенко
... Таквиз!
Сделано в Украини!
17:31 19.12.2025
15 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Бонд да си води записки. В следващия bestseller главният герой ще казва: Малюк, Васил Малюк😀
Коментиран от #20, #32
17:32 19.12.2025
16 Граф Сен Жермен
До коментар #7 от "Да де":А де! Ти и другите хиляди кретени от паветата не може да го разберете четири години!
Коментиран от #30
17:32 19.12.2025
17 Цецко
До коментар #2 от "Честито освобождение":Честито избиване и на последният руснак в "превзетият" Купянск .
17:33 19.12.2025
18 чЛенин
17:34 19.12.2025
19 Супер
17:35 19.12.2025
20 ФЕЙК
До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Едно време в кафенетата пишеше : ТУРСКОТО КАФЕ Е ВИЕТНАМСКО!
Сега да се чете: УКРАИНСКИТЕ АТАКИ СА ГЕРМАНСКИ, А С МОРСКИТЕ ДРОНОВЕ - АНГЛИЙСКИ!
17:37 19.12.2025
21 Повтаряй след мен
До коментар #2 от "Честито освобождение":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 22 година
Повтаряш го по 1 000 пъти всеки ден.Нс 2 януари догодина почиваш по случай еврозоната.
После пак почваш
Папуа Нова Гвинея Папуа Нова Гвинея Папуа Нова Гвинея 🤣
17:37 19.12.2025
22 Копейка от новото броене
Дайте за удара в Средиземно море, това е уникално изпълнение.
17:39 19.12.2025
23 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #27, #36
17:40 19.12.2025
24 Глас от бункера
17:40 19.12.2025
25 Все благи вести
До коментар #1 от "Добри новини":Все повече информации излизат от сутринта и до момента, че при удара на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу танкер от руския сенчест флот в Средиземно море, е бил убит не кой да е, а един от висшите кадри на руското военно разузнаване - генерал-майор Андрей Аверянов, при това вероятно с няколко от неговите заместници.
17:41 19.12.2025
26 Ейййй...
17:42 19.12.2025
27 Питанка
До коментар #23 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Няма лопата под ръка.
С кирка или крик става ли ?
17:43 19.12.2025
28 ха-ха
17:44 19.12.2025
29 Гръм и мълнии
17:45 19.12.2025
30 Жълтопаветник
До коментар #16 от "Граф Сен Жермен":Ела ни го кажи.Ще станеш на мокро петно.
Прегладняла путинофилска подлога.
17:45 19.12.2025
31 гост
Буданов ликвидира шефа на ГРУ, стоящ зад взрива на самолета на Пригожин и отравянето на Скрипал? Все повече информации излизат от сутринта и до момента, че при удара на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу танкер от руския сенчест флот в Средиземно море, е бил убит не кой да е, а един от висшите кадри на руското военно разузнаване - генерал-майор Андрей Аверянов, при това вероятно с няколко от неговите заместници. Според излизащите дотук информации, които все още очакват официално потвърждение, Аверянов се е намирал на борда на танкера QENDIL, част от руския сенчест флот.
От 2013 г. Аверянов е командир на военно поделение 29155 на руското разузнаване (ГРУ), лично командвал от години редица саботажни, военни и хибридни операции в Африка, Азия и Близкия изток. Генералът, който е удостоен със званието "Герой на Русия", е отговорен за убийства, експлозии, шпионаж в страни от ЕС, саботаж и други престъпни дейности.
17:46 19.12.2025
32 Ха-ха-ха
До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Да невероятни глупаци са тези украинци. Ти да не мислиш че украинците правят тези успешни акции? Колко сиво вещество има у селския бабаит? Украинците ги виждаме какво могат на фронта. Всичко друго е МИ6 който се прикрива зад украинците. МИ6 прави гадостите украинците го отнасят.
17:48 19.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
35 Слава на ВЕЛИКА УКРАЙНА!
Героям слава!
17:50 19.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.