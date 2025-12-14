Новини
Свят »
Украйна »
Серия от експлозии разтърси няколко региона на Украйна
  Тема: Украйна

Серия от експлозии разтърси няколко региона на Украйна

14 Декември, 2025 12:55, обновена 14 Декември, 2025 18:38 3 409 101

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • укренерго-
  • донбас

Украинците в най-малко седем области са на тъмно и студено без ток, заяви по-рано днес Володимир Зеленски:

Серия от експлозии разтърси няколко региона на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Серия от експлозии разтърси няколко региона на Украйна на фона на сирени за въздушна тревога.

Според местни медии взривове е имало в Чернигов, Днепропетровск, Суми и контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област.
Манометри в когенерационна централа в Киев - РИА Новости, 1920, 11 декември 2025 г.

Тази сутрин се появиха съобщения за въздушни удари в Одеска област. По-късно регионалните власти признаха, че са повредени енергийни и промишлени съоръжения.

Късно в събота вечерта беше съобщено за експлозии в Павлоград, Днепропетровска област.

Стотици хиляди украинци продължават да са без електричество, съобщи по рано-днес украинският президент Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от ДПА, пише БТА.

"Обстановката остава усложнена", посочи той след масираните руски удари с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Засегнатите области са Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска, добави Зеленски.

Той добави, че при поредната атака от тази нощ има ранени, но не уточни колко. По думите му в момента се работи за възстановяване на електроснабдяването.

Той обвини Москва, че се опитва да причини възможно най-големи щети преди разговорите в Берлин със САЩ и представителите на европейските сили.

"Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове", заяви Зеленски. Той публикува и видеозапис с щетите.

По думите на Зеленски той очаква интензивни дипломатически усилия през следващите дни. "Много е важно те да доведат до резултати. Разчитам на подкрепата на нашите партньори", добави украинският лидер. Украйна се нуждае от още от обещаните системи за противовъздушна отбрана, каза той.

Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    135 35 Отговор
    А ако бяхте се подчинили на Русия щяхте да имате и ток и газ, а и нямаше да ви избиват с милиони.
    Ама като искате да водите война, ще трябва да свиквате!

    Коментиран от #37, #40

    12:56 14.12.2025

  • 2 Демокрация

    143 36 Отговор
    А в Донецк и областа като стояха без вода от 2014 нищо не казва зеленски,а за разстреляните деца на плажа...

    Коментиран от #9, #62, #83

    12:56 14.12.2025

  • 3 Точен

    107 8 Отговор
    Ах, тези сапьорски лопатки... Това британското разузнаване позна, че не русите им свършиха ракетите, ама не допускаха, че лопатките са толкова "романтични"...

    12:57 14.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    100 5 Отговор
    Тоя не се отказва и Западналите не му дават се се предаде и да подпише капитулацията, че парите ще спрат да текът!

    12:57 14.12.2025

  • 5 жалка държава

    88 4 Отговор
    До другата пролет мног ще измрат от студ и глад , а зеленски май ще се бие до последният украинец !

    Коментиран от #28, #96

    12:57 14.12.2025

  • 6 Още трябва

    59 3 Отговор
    Малко са.

    12:57 14.12.2025

  • 7 МЪКЪ МЪКЪ

    82 4 Отговор
    Паметника на Бандера е неосветен.

    12:58 14.12.2025

  • 8 И Киев е Руски

    80 3 Отговор
    Празните приказки на наркозависим господин (когото наричат президент на бившата Украинска ССР) не предизвиква тревога у никого. .Свиквайте

    12:59 14.12.2025

  • 9 Всичко се връща

    106 4 Отговор

    До коментар #2 от "Демокрация":

    Пьотр Порошенко пред Радата
    Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год.

    12:59 14.12.2025

  • 10 Демократ

    78 3 Отговор
    При Бандера е студено, още на много укродебили ще им стане студено.

    13:00 14.12.2025

  • 11 Гошо

    74 3 Отговор
    Е как така,нали взе удари нанасяте по Русия рафинерии пристанища Забравихте ли Излиза че вие удряте,пък бити ходите

    13:00 14.12.2025

  • 12 404

    56 3 Отговор
    Как ще живеят сега? Ще живеят в меланхолия и депресия до края на живота си

    Коментиран от #17

    13:00 14.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    67 3 Отговор
    Немските градове тънат в мрак да пестят от коледни светлини а Киев свети като слънце ☀️☀️☀️

    13:00 14.12.2025

  • 14 Евгени от Алфапласт

    62 3 Отговор
    Нарко, погледни от добрата страна: няма опасност от електрически шок и от увреждане на зеницата вследствие излагане на силна светлина.🤣 Нали еврокликата сте царе да представяте пораженията като триумф. 🤣

    13:02 14.12.2025

  • 15 И Киев е Руски

    66 2 Отговор
    От тия срещи зеления няма време да ползва златният кенеФ

    13:03 14.12.2025

  • 16 пенчо

    58 2 Отговор
    А на тоя наркаш когаму е пукало за народа?!?

    13:05 14.12.2025

  • 17 Андро

    53 3 Отговор

    До коментар #12 от "404":

    Да отиват в окопите, руснаците постоянно им правят заря и ще са на светло.💥💥☠️💀

    13:06 14.12.2025

  • 18 Каунь

    42 1 Отговор
    Кой допусна това безобразие?

    Коментиран от #22

    13:06 14.12.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    7 58 Отговор
    САЩ и Запад така се изложиха, че няма къде повече....да оставят една изтрещяла Кремълска банда да си разиграва коня...срам...

    13:06 14.12.2025

  • 20 СЕЛФИ МАСТЪР

    62 1 Отговор
    Урсулата ще ти прати замразен руски ток в кутии.

    13:07 14.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кокорчо 🌈🌈🌈

    38 1 Отговор

    До коментар #18 от "Каунь":

    Кой разпореди това безобразие?!

    13:09 14.12.2025

  • 23 Бялджип

    57 2 Отговор
    Да хвърля бялата кърпа този изверг, колкото се може по-скоро! Стига е мислил само за кражби и за кожата си. Всяко забавяне води до по-нататъшно съсипване на държавата му.

    13:11 14.12.2025

  • 24 Кажи го на...

    38 2 Отговор
    ...,,Желаещите"...,белким ти помогнат...?!

    13:12 14.12.2025

  • 25 АБЕ ВЕ НАРКО

    39 2 Отговор
    СМЪРКАЙ СТОЙ СИ В БУНКЕРА НА ТОПЛО И СЕ КЕФИ. СТИГА САМО С ОПОРКИ И ЛЪЖИ. ДА МОЖЕШ И В САМОЛЕТО ДА ОТИДЕШ И ПАК КРУИЗ СЪС ЖЕНКА СИ ДА НАПРАВИШ. ТИ СИ БИТА КАРТА. НАПРАВИ НЕЩО ПОШЛО ИЗБИ СУМАТИ НАРОД И СЕ ОБОГАТИ.

    13:12 14.12.2025

  • 26 БОРИС ДЖОНСЪН

    51 2 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Сега и ток нямат ама не ми пука.

    Коментиран от #70

    13:17 14.12.2025

  • 27 Гнусно и точка

    7 50 Отговор
    К00ПЕЙКИТЕ празнуват че майки и деца студуват

    Коментиран от #34, #66

    13:19 14.12.2025

  • 28 Ъъъъъъъъ

    58 2 Отговор

    До коментар #5 от "жалка държава":

    "До другата пролет мног ще измрат от студ и глад ..."

    Кадрите със замръзнали украински войници са потресаващи. Рашките ги намериха замръзнали в окопите... Умрели са от хипотермия, ама на кой му пука?

    13:20 14.12.2025

  • 29 Надрусаняк вдигай белия парцал

    37 2 Отговор
    На победата и укрите ще се стоплят и ще имат ток !!!!!!

    Коментиран от #33

    13:21 14.12.2025

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    35 2 Отговор
    Пак ли проси?
    Сега златно биде ли иска, и златна мивка?

    13:22 14.12.2025

  • 31 Хи хи

    29 2 Отговор
    Важното е, че маленкий зеля е на топло !!

    13:22 14.12.2025

  • 32 Тоя що пак реве .....реве за милиарди

    40 1 Отговор
    Реве за оръжия , реве че го бомбят , реве .....реве ....реве нали все побеждавате бе клоун изпращай азовците, западните наемници и те ще решат проблема !!!!!

    13:24 14.12.2025

  • 33 Ааааааа не !

    30 1 Отговор

    До коментар #29 от "Надрусаняк вдигай белия парцал":

    Европейските войнолюбци не позволяват войната да свърши , искат да се воюва , воюва .......до последния покраинец !!!

    13:27 14.12.2025

  • 34 Ъъъъъъъъ

    51 5 Отговор

    До коментар #27 от "Гнусно и точка":

    "К00ПЕЙКИТЕ празнуват че майки и деца студуват"

    Те студуват не заради КОПЕЙКИТЕ, а заради такива като "Коалицията на желаещите" които не искат този панаир да приключи и не разрешават на Зеления да капитулира. КОПЕЙКИТЕ нямат вина! И потвърждение на това са думите на германски генерал, че е време Германия да изпрати "Таурус" и да поеме защитата на западна Украйна. Заради такива като него студуват майки с деца, а не заради КОПЕЙКИТЕ!

    Коментиран от #51, #52

    13:30 14.12.2025

  • 35 илф

    8 1 Отговор
    Към коментар 15. Той го носи със себе си.

    13:33 14.12.2025

  • 36 ВлАдимир Зеленски:

    35 1 Отговор
    Докато аз си живурквм по луксозни хотели в Европа,
    Украинците в най-малко седем области са на тъмно и студено без ток,
    вследствие на моето Мъдро ръководство на Укрия!

    13:34 14.12.2025

  • 37 Да допълня

    37 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А ако Не бяхте дръзнали да нападате Русия по заповед на Европейските идиоти,
    щяхте да имате и ток и газ, а и нямаше да ви избиват с милиони.
    Ама като искате да водите война, ще трябва да свиквате!

    13:36 14.12.2025

  • 38 Е нали наште деца на училище

    24 1 Отговор
    а техните деца в мазетата?

    13:42 14.12.2025

  • 39 Я пък тоя

    32 1 Отговор
    Зеленски, ами огрей ги!
    Нали си царя слънце.
    Нали заради теб са на тъмно и студено.
    Какво само ревеш като скопен бик!

    13:42 14.12.2025

  • 40 Никой не им искаше подчинение

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Условията на Русия преди да започне войната бяха коренно различни.
    Но дойде рошавият и каза на пионката "Айде да се биеме с руснаците ама айде вие".

    Коментиран от #53

    13:43 14.12.2025

  • 41 гръмовержецът

    9 1 Отговор
    Какви красиви кадри сте качили - оправихте ми настроението !

    Коментиран от #99

    13:45 14.12.2025

  • 42 село Пържиграх (Габрово)

    6 1 Отговор
    Отваряте търсачката на яндекс yandex . com и пишете: Проект Небесный Иерусалим на Украине
    После ще ми благодарите!

    13:51 14.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 веско

    15 1 Отговор
    Това което искахте го поучихте . Това е малко трябваше отдавна цялата шайка да е унищожена . Като утайка от 3-те Велики Империи завинаги трябва да се приключи с вас защото Нацизма е в кръвта в ДНА то ви е , ако сега се прекрати войната то след няколко години пак ще се повтори .

    13:54 14.12.2025

  • 45 факуса

    7 1 Отговор
    малко ви е,всички на тъмно, по лесно се мисли

    14:00 14.12.2025

  • 46 Да скачат сега, бе, да скапчат и

    8 1 Отговор
    да викат и ще се стоплят.

    14:02 14.12.2025

  • 47 Като не послуша Папата

    11 1 Отговор
    Сега ще рИвеш.

    14:03 14.12.2025

  • 48 Смешник

    11 1 Отговор
    Докато държат тоя наркоман и терорист на власт още дълго време ще са без ток на тъмно и студено

    14:03 14.12.2025

  • 49 Зелен киевски Наркофюрер

    11 2 Отговор
    Дреме ми на златната тоалетна на мен, ще си купя още няколко.

    14:05 14.12.2025

  • 50 виктория

    3 1 Отговор
    тъй тъй

    14:05 14.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    6 22 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъъъъъъ":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    14:09 14.12.2025

  • 53 Пуратино 🤥🤥

    4 17 Отговор

    До коментар #40 от "Никой не им искаше подчинение":

    И защо трябва да вярваме че държава която излъга че няма да напада и са само учения щяла да постъпи честно след (100% времно) примирие. Как се връзва това с целите демилит. денац. ???

    Коментиран от #86, #89

    14:12 14.12.2025

  • 54 Иван

    14 0 Отговор
    Нали взривява петролни компании сега защо реве,ми ще го бият да вдига белия байрак.

    Коментиран от #56

    14:16 14.12.2025

  • 55 1111

    5 0 Отговор
    Е па, сигурен съм, че Путин е "виновен"!

    14:16 14.12.2025

  • 56 RIP Сесесере 1920 1991💀

    4 20 Отговор

    До коментар #54 от "Иван":

    Не мога да разбера кое ми е по-смешно :балаците които чакат блатрушките на Дунава или тия дето си мислят че Украйна щяла да капитулира

    Коментиран от #60

    14:19 14.12.2025

  • 57 Проф. Иво Христов

    3 14 Отговор
    По интересно за науката е защо в тази територия има толкова много русофили де били?

    14:19 14.12.2025

  • 58 дончичо

    5 0 Отговор
    Кто не скачет- тот москаль!!!
    Скачайте за да стоплите, защото " Който скача му е ЖЕГА"

    14:23 14.12.2025

  • 59 Ахах

    3 0 Отговор
    Е нали беше казал, че ще ядат моркови, да виждат хубаво в тъмното

    14:25 14.12.2025

  • 60 Ахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #56 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":

    На мен ми е смешен правописът ти. Доста силно говори и за умственото ти равнище. Нисичко.

    14:27 14.12.2025

  • 61 Фен

    13 0 Отговор
    Тя, Украйна, ясна. Ама урсулите и Германия на там тикат. И то, без да воюват. Не и на фронт, де.

    14:28 14.12.2025

  • 62 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Демокрация":

    Прав си.... А пък аз се сещам за изгорените живи в ОДеса на 2 май.... Така ,че въобще не мога да съжалявам украинците живеещи под управлението на украинската хунта..... Зеленият просяк милионер съм го коментирал много пъти и ми е под достойството да го коментирам повече, само ще кажа всичко щеше да бъде наред, ако беше изпълнявал Минските договорности, а пък за истанбулските от 2022 година въобще няма да споменавам....

    14:43 14.12.2025

  • 63 отекчен

    13 0 Отговор
    пропаднал наркозависим

    14:50 14.12.2025

  • 64 Анонимен

    12 0 Отговор
    За сломяването на духа на населението на Райха се предприемат грандиозни планове на съюзниците Великобритания и САЩ.Прилага се тактиката на бомбеният килим ,при който се разрушават и изгарят почти всички големи градове.Хиляди са изгорели живи,хиляди са убити.Виновни за случилото се няма.Така се ражда митът за недосегаемост.

    15:14 14.12.2025

  • 65 АМИ ДА СЕ ГРЕЯТ

    13 0 Отговор
    НА ГОРЯЩИТЕ ТАНКЕРИ
    МОЖЕ И НА СУХИ КРАВЕШКИ ТЕЗЕЦИ

    15:32 14.12.2025

  • 66 АМИ ЩО Е ТАКА

    19 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гнусно и точка":

    ДА ПИТАТ ПОРОЩЕНКО
    ТА НАЛИ ТОЙ ИМ ОБЕЩА В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК РУСНАЦИТЕ ДА СЕДЯТ НА СТУДЕНО В МАЗЕТАТА
    И КОЯ ГОДИНА БЕШЕ ТОВА
    А ЧЕ Е БИЛО ГНУСНО Е ФАКТ
    АМА ТИ НЕ БЕШЕ ГНУСЛИВ БЕ
    ГА ЯДЕ УКР......ИНСКИ ЛА......НА

    Коментиран от #71

    15:37 14.12.2025

  • 67 ?????

    17 0 Отговор
    Зеленски дали помни как преди 2-3 месеца посъветва обитателите на Кремъл да си спомнят къде са най-близките скривалища?
    Порошенко дали помни как разправяше че децата на Донбас ще стоят в подземията, а при тях ще са цветя и рози?
    Нашият умнокрасивитет забравил ли ги е вече тия неща?

    16:10 14.12.2025

  • 68 Питам

    11 0 Отговор
    Що им е ток на бандеровцине , след като електричеството е съветско наследство? Именно Ленин е казал , че Комунизмът е електрификация ...!

    16:27 14.12.2025

  • 69 Иван

    5 0 Отговор
    В Сидни, Австралия е топло.

    17:01 14.12.2025

  • 70 И за капак!

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "БОРИС ДЖОНСЪН":

    И в НАТО,няма да влезнат!

    17:47 14.12.2025

  • 71 Сега Порошенко точи зъби...

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "АМИ ЩО Е ТАКА":

    ...при едни избори,да се кандидатира за президент...!
    Нещо като опозиция го играе в момента...!
    Но дори и да допуснем,че спечели...,Русия не е забравила неговото отношение към рускоезичното население в Украйна и няма да му позволят тоя път да си развява байряка безнаказано...!

    17:51 14.12.2025

  • 72 Търсене на храна под обстрел,

    6 3 Отговор
    опашки за вода под заплаха с оръжие, живот без електричество, газ и отопление, оцеляване без хуманитарна помощ - това са реалностите на цивилното население на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Руската федерация. Украинския народ е особено щастлив и благодарен на Зеленски, ЕС и Англия, и си мечтае те да са на неговото място, за да видят какво е в действителност, а не от в къщи на дивана.

    Коментиран от #76

    18:40 14.12.2025

  • 73 Докато електричеството се спира

    7 1 Отговор
    в цяла Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски. Зеленски се кандидатира на изборите през 2019 г., обещавайки да се отърве от корупцията и непотизма, които според него процъфтяваха при неговия предшественик – Петро Порошенко.

    Коментиран от #98

    18:41 14.12.2025

  • 74 Софиянец

    7 0 Отговор
    Еми Зеля се отказа от нату 😅 , ако не беше, сега член 5ти щеше да се намеси, ама чл 5ти е мек, хахаха

    18:42 14.12.2025

  • 75 Търсене на храна под обстрел,

    7 2 Отговор
    опашки за вода под заплаха с оръжие, живот без електричество, газ и отопление, оцеляване без хуманитарна помощ - това са реалностите на цивилното население на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Руската федерация. Украинския народ е особено щастлив и благодарен на Зеленски, ЕС и Англия, и си мечтае те да са на неговото място, за да видят какво е в действителност, а не от в къщи на дивана.

    18:43 14.12.2025

  • 76 Стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Търсене на храна под обстрел,":

    Добра ирония 😅

    18:43 14.12.2025

  • 77 Преди да почине бившия

    6 0 Отговор
    папа в Рим каза "Украйна да вдига белия байрак" и да се свършва.

    18:46 14.12.2025

  • 78 Тържествена заря

    4 0 Отговор
    Много от рано са започнали с празничните фойерверки, православната Нова година е на шести януари.

    18:58 14.12.2025

  • 79 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Както казваше другарят Ленин : На Украйна и трябва електрификация и Съветска власт

    19:00 14.12.2025

  • 80 123321

    3 0 Отговор
    На укрите тук кога ще им резнат привилегиите?

    19:02 14.12.2025

  • 81 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Путин изпълнява обещаното, когато нанася удари по Украйна, написа пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис в социалните медии X. Той смята, че действията на Москва в украинския конфликт не бива да изненадват Запада. Русия няма да се съгласи на прекратяване на огъня, докато не бъде постигнато мирно споразумение

    19:05 14.12.2025

  • 82 Хи хи

    7 0 Отговор
    Бре бре бре, гледам тез чипове за перални много добри излязоха !!!

    19:06 14.12.2025

  • 83 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демокрация":

    От лъжеш, без вода беше крим.

    19:17 14.12.2025

  • 84 АБВ

    4 1 Отговор
    Последното изречение си е чиста проба пропаганда"

    "Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г."

    А Русия се бори с напълно непредизвиканото и пълномащабно разширяване на НАТО на изток.

    Коментиран от #95

    19:21 14.12.2025

  • 85 Италианският заместник-премиер,

    4 1 Отговор
    лидер на партията "Лигата" Матео Салвини се е противопоставил на военния конфликт с Русия. Това е било съобщено от издание askanews. Според Салвани Европа бойкотира мирния процес заради френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Кийр Стармър и други лидери, които не могат да решат собствените си проблеми в страните и искат да ги прехвърлят в чужбина. "Ние не сме във война с Русия и не искам децата ми да се бият с нея. Когато една сила има 6 000 ядрени бойни глави, диалогът, за който винаги говори Светият отец папа Лъв е най-добрият път напред," е добавил държавникът. Политикът е предложил да не се нарушава преговорният процес и да се "позволи на Тръмп, Зеленски и Путин да постигнат споразумение."

    19:23 14.12.2025

  • 86 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пуратино 🤥🤥":

    Ами повярвай, защо да сключват руснаците примирие та да го нарушават. Просто ще си продължат СВО, без примирие, без губене на време.
    Те за това. Елементарно.

    19:27 14.12.2025

  • 87 Иван

    2 1 Отговор
    Да се качва на самолета и в Москва на коленца пред Путин и край на войната.

    19:31 14.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пуратино 🤥🤥":

    "И защо трябва да вярваме че държава която излъга че няма да напада и са само учения щяла да постъпи честно след (100% времно) примирие. Как се връзва това с целите демилит. денац. ??? "

    А защо трябва да вярваме на НАТО, след като обеща "нито инч на изток" ?
    Защо трябва да се вярва на САЩ, платили и организирали преврата през 2013 г. срещу законно избрания президент на Украйна ?
    Защо трябва да се вярва на европейските политици след измамата с Минските споразумения ?
    Защо трябва да се вярва на подлостта на англасаксонците след провала на договореностите от Истанбул ?

    19:35 14.12.2025

  • 90 Гръм и мълнии

    2 1 Отговор
    Не може да бъде...укроПВОто да пропусне летящи лопати,ааа,не .

    19:36 14.12.2025

  • 91 Инна

    1 0 Отговор
    От брифинг на прессекретаря на НАТО Джейми Ший. Брюксел, 25 май 1999 г.

    Въпрос: Ако казвате, че югославската армия разполага с много генератори, тогава защо спирате 70% от електрозахранването и водоснабдяването на страната, като се има предвид, че, както казвате, НАТО нанася удари само по военни цели?

    Отговор: За съжаление, системите за командване и контрол също зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е негов на Милошевич проблем. „Водата и електричеството се използват срещу народа на Сърбия; ние сме ги „отрязали“ за постоянно или за дълго време в името на живота на 1,6 милиона косовари, които са били прогонени от домовете си и чийто живот е претърпял значителни щети. Това разграничение няма да се хареса на всички, но за мен то е фундаментално.“

    19:39 14.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "АБВ":

    Да припомня,скандинавските държави влезнаха вНАТО след рашистката агресия !

    19:48 14.12.2025

  • 96 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "жалка държава":

    Ленин град през 1942 г

    19:49 14.12.2025

  • 97 Бг гражданин

    2 0 Отговор
    Чух,че шмъркал кокаин тоя Зеленски,дали е вярно!!! Не вярвам!!! Евроатлантик, не,не е възможно!

    19:50 14.12.2025

  • 98 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Докато електричеството се спира":

    До 73 ком - от къде ти информацията другарю четирихилядник - или пишеш от ленин град - централата за дезинформация и лъжи

    19:50 14.12.2025

  • 99 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "гръмовержецът":

    В нощта на 14 декември руските сили удариха обекти на украинските въоръжени сили в Одеска, Харковска, Сумска и Днепропетровска области, съобщи военният блогър Олег Царев в своя Telegram канал.

    „Появиха се изображения, показващи последиците от ударите по спортния комплекс „Свема“ в Шостка, Сумска област. Украинските въоръжени сили използваха съоръжението като казарма и склад за мини. По време на атаката там са били разположени над 80 украински военнослужещи“, отбеляза той.

    Според Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, ударите между 13 и 14 декември са били насочени към системи за противовъздушна отбрана, временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили, резерви и логистика. По-конкретно, както уточни активистът на ъндърграунда, в Сумска област целите са били складове, места за разполагане на украински формирования и пристигащи сили; в Харковска област целите са били системи за противовъздушна отбрана. „Миколаевска област: точков удар по противовъздушната отбрана, за да се подготви почвата за по-нататъшна работа по пристанищната и енергийната инфраструктура. Засегнатите противовъздушни отбрани са от решаващо значение за отбраната на южния сектор и логистиката на региона. Днепропетровска област: поетапни удари (вечер/сутрин) за оказване на натиск върху логистиката и възстановителните работи“, съобщи той в своя Telegram канал.

    В Одеска област са извършени удари по жп гарата и прелеза в Затока с помощта на дронове Geran

    19:52 14.12.2025

  • 100 Реакцията на Запада към удара по Одеса

    0 0 Отговор
    е изумила пенсионирания подполковник Даниел Дейвис от армията на Съединените щати. "Не разбирам защо толкова много хора на Запад са изненадани, че Русия не спира или забавя войната", е написал подполковника. Той посочва, че Руският президент Владимир Путин е заявил, че Руската федерация ще постигне целите си чрез преговори или на бойното поле и е добавил, че Русия прави точно това което е казала. В мрежата се е появила снимка на центъра на Одеса, направена след масиран удар с ракети и дронове по военни и енергийни съоръжения. Снимката показва, че в града има прекъсване на тока: няма светлина нито в къщите, нито по улиците. Единственият източник на светлина е луната, която осветява купола на оперния театър и силуетите на жерави в пристанището на Одеса.

    20:15 14.12.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания