Серия от експлозии разтърси няколко региона на Украйна на фона на сирени за въздушна тревога.
Според местни медии взривове е имало в Чернигов, Днепропетровск, Суми и контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област.
Манометри в когенерационна централа в Киев - РИА Новости, 1920, 11 декември 2025 г.
Тази сутрин се появиха съобщения за въздушни удари в Одеска област. По-късно регионалните власти признаха, че са повредени енергийни и промишлени съоръжения.
Късно в събота вечерта беше съобщено за експлозии в Павлоград, Днепропетровска област.
Стотици хиляди украинци продължават да са без електричество, съобщи по рано-днес украинският президент Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от ДПА, пише БТА.
"Обстановката остава усложнена", посочи той след масираните руски удари с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Засегнатите области са Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска, добави Зеленски.
Той добави, че при поредната атака от тази нощ има ранени, но не уточни колко. По думите му в момента се работи за възстановяване на електроснабдяването.
Той обвини Москва, че се опитва да причини възможно най-големи щети преди разговорите в Берлин със САЩ и представителите на европейските сили.
"Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове", заяви Зеленски. Той публикува и видеозапис с щетите.
Since yesterday, all our services have been working to restore electricity, heating, and water supply to the regions following Russian strikes on energy infrastructure. The situation remains difficult – hundreds of thousands of families are still without electricity in Mykolaiv,… pic.twitter.com/vZotX4Zxal— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025
По думите на Зеленски той очаква интензивни дипломатически усилия през следващите дни. "Много е важно те да доведат до резултати. Разчитам на подкрепата на нашите партньори", добави украинският лидер. Украйна се нуждае от още от обещаните системи за противовъздушна отбрана, каза той.
Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Ама като искате да водите война, ще трябва да свиквате!
Коментиран от #37, #40
12:56 14.12.2025
2 Демокрация
Коментиран от #9, #62, #83
12:56 14.12.2025
3 Точен
12:57 14.12.2025
4 БОЛШЕВИК
12:57 14.12.2025
5 жалка държава
Коментиран от #28, #96
12:57 14.12.2025
6 Още трябва
12:57 14.12.2025
7 МЪКЪ МЪКЪ
12:58 14.12.2025
8 И Киев е Руски
12:59 14.12.2025
9 Всичко се връща
До коментар #2 от "Демокрация":Пьотр Порошенко пред Радата
Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год.
12:59 14.12.2025
10 Демократ
13:00 14.12.2025
11 Гошо
13:00 14.12.2025
12 404
Коментиран от #17
13:00 14.12.2025
13 Последния Софиянец
13:00 14.12.2025
14 Евгени от Алфапласт
13:02 14.12.2025
15 И Киев е Руски
13:03 14.12.2025
16 пенчо
13:05 14.12.2025
17 Андро
До коментар #12 от "404":Да отиват в окопите, руснаците постоянно им правят заря и ще са на светло.💥💥☠️💀
13:06 14.12.2025
18 Каунь
Коментиран от #22
13:06 14.12.2025
19 Кривоверен алкаш
13:06 14.12.2025
20 СЕЛФИ МАСТЪР
13:07 14.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кокорчо 🌈🌈🌈
До коментар #18 от "Каунь":Кой разпореди това безобразие?!
13:09 14.12.2025
23 Бялджип
13:11 14.12.2025
24 Кажи го на...
13:12 14.12.2025
25 АБЕ ВЕ НАРКО
13:12 14.12.2025
26 БОРИС ДЖОНСЪН
Коментиран от #70
13:17 14.12.2025
27 Гнусно и точка
Коментиран от #34, #66
13:19 14.12.2025
28 Ъъъъъъъъ
До коментар #5 от "жалка държава":"До другата пролет мног ще измрат от студ и глад ..."
Кадрите със замръзнали украински войници са потресаващи. Рашките ги намериха замръзнали в окопите... Умрели са от хипотермия, ама на кой му пука?
13:20 14.12.2025
29 Надрусаняк вдигай белия парцал
Коментиран от #33
13:21 14.12.2025
30 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Сега златно биде ли иска, и златна мивка?
13:22 14.12.2025
31 Хи хи
13:22 14.12.2025
32 Тоя що пак реве .....реве за милиарди
13:24 14.12.2025
33 Ааааааа не !
До коментар #29 от "Надрусаняк вдигай белия парцал":Европейските войнолюбци не позволяват войната да свърши , искат да се воюва , воюва .......до последния покраинец !!!
13:27 14.12.2025
34 Ъъъъъъъъ
До коментар #27 от "Гнусно и точка":"К00ПЕЙКИТЕ празнуват че майки и деца студуват"
Те студуват не заради КОПЕЙКИТЕ, а заради такива като "Коалицията на желаещите" които не искат този панаир да приключи и не разрешават на Зеления да капитулира. КОПЕЙКИТЕ нямат вина! И потвърждение на това са думите на германски генерал, че е време Германия да изпрати "Таурус" и да поеме защитата на западна Украйна. Заради такива като него студуват майки с деца, а не заради КОПЕЙКИТЕ!
Коментиран от #51, #52
13:30 14.12.2025
35 илф
13:33 14.12.2025
36 ВлАдимир Зеленски:
Украинците в най-малко седем области са на тъмно и студено без ток,
вследствие на моето Мъдро ръководство на Укрия!
13:34 14.12.2025
37 Да допълня
До коментар #1 от "Българин":А ако Не бяхте дръзнали да нападате Русия по заповед на Европейските идиоти,
щяхте да имате и ток и газ, а и нямаше да ви избиват с милиони.
Ама като искате да водите война, ще трябва да свиквате!
13:36 14.12.2025
38 Е нали наште деца на училище
13:42 14.12.2025
39 Я пък тоя
Нали си царя слънце.
Нали заради теб са на тъмно и студено.
Какво само ревеш като скопен бик!
13:42 14.12.2025
40 Никой не им искаше подчинение
До коментар #1 от "Българин":Условията на Русия преди да започне войната бяха коренно различни.
Но дойде рошавият и каза на пионката "Айде да се биеме с руснаците ама айде вие".
Коментиран от #53
13:43 14.12.2025
41 гръмовержецът
Коментиран от #99
13:45 14.12.2025
42 село Пържиграх (Габрово)
После ще ми благодарите!
13:51 14.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 веско
13:54 14.12.2025
45 факуса
14:00 14.12.2025
46 Да скачат сега, бе, да скапчат и
14:02 14.12.2025
47 Като не послуша Папата
14:03 14.12.2025
48 Смешник
14:03 14.12.2025
49 Зелен киевски Наркофюрер
14:05 14.12.2025
50 виктория
14:05 14.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #34 от "Ъъъъъъъъ":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
14:09 14.12.2025
53 Пуратино 🤥🤥
До коментар #40 от "Никой не им искаше подчинение":И защо трябва да вярваме че държава която излъга че няма да напада и са само учения щяла да постъпи честно след (100% времно) примирие. Как се връзва това с целите демилит. денац. ???
Коментиран от #86, #89
14:12 14.12.2025
54 Иван
Коментиран от #56
14:16 14.12.2025
55 1111
14:16 14.12.2025
56 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #54 от "Иван":Не мога да разбера кое ми е по-смешно :балаците които чакат блатрушките на Дунава или тия дето си мислят че Украйна щяла да капитулира
Коментиран от #60
14:19 14.12.2025
57 Проф. Иво Христов
14:19 14.12.2025
58 дончичо
Скачайте за да стоплите, защото " Който скача му е ЖЕГА"
14:23 14.12.2025
59 Ахах
14:25 14.12.2025
60 Ахаха
До коментар #56 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":На мен ми е смешен правописът ти. Доста силно говори и за умственото ти равнище. Нисичко.
14:27 14.12.2025
61 Фен
14:28 14.12.2025
62 Европеец
До коментар #2 от "Демокрация":Прав си.... А пък аз се сещам за изгорените живи в ОДеса на 2 май.... Така ,че въобще не мога да съжалявам украинците живеещи под управлението на украинската хунта..... Зеленият просяк милионер съм го коментирал много пъти и ми е под достойството да го коментирам повече, само ще кажа всичко щеше да бъде наред, ако беше изпълнявал Минските договорности, а пък за истанбулските от 2022 година въобще няма да споменавам....
14:43 14.12.2025
63 отекчен
14:50 14.12.2025
64 Анонимен
15:14 14.12.2025
65 АМИ ДА СЕ ГРЕЯТ
МОЖЕ И НА СУХИ КРАВЕШКИ ТЕЗЕЦИ
15:32 14.12.2025
66 АМИ ЩО Е ТАКА
До коментар #27 от "Гнусно и точка":ДА ПИТАТ ПОРОЩЕНКО
ТА НАЛИ ТОЙ ИМ ОБЕЩА В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК РУСНАЦИТЕ ДА СЕДЯТ НА СТУДЕНО В МАЗЕТАТА
И КОЯ ГОДИНА БЕШЕ ТОВА
А ЧЕ Е БИЛО ГНУСНО Е ФАКТ
АМА ТИ НЕ БЕШЕ ГНУСЛИВ БЕ
ГА ЯДЕ УКР......ИНСКИ ЛА......НА
Коментиран от #71
15:37 14.12.2025
67 ?????
Порошенко дали помни как разправяше че децата на Донбас ще стоят в подземията, а при тях ще са цветя и рози?
Нашият умнокрасивитет забравил ли ги е вече тия неща?
16:10 14.12.2025
68 Питам
16:27 14.12.2025
69 Иван
17:01 14.12.2025
70 И за капак!
До коментар #26 от "БОРИС ДЖОНСЪН":И в НАТО,няма да влезнат!
17:47 14.12.2025
71 Сега Порошенко точи зъби...
До коментар #66 от "АМИ ЩО Е ТАКА":...при едни избори,да се кандидатира за президент...!
Нещо като опозиция го играе в момента...!
Но дори и да допуснем,че спечели...,Русия не е забравила неговото отношение към рускоезичното население в Украйна и няма да му позволят тоя път да си развява байряка безнаказано...!
17:51 14.12.2025
72 Търсене на храна под обстрел,
Коментиран от #76
18:40 14.12.2025
73 Докато електричеството се спира
Коментиран от #98
18:41 14.12.2025
74 Софиянец
18:42 14.12.2025
75 Търсене на храна под обстрел,
18:43 14.12.2025
76 Стойко
До коментар #72 от "Търсене на храна под обстрел,":Добра ирония 😅
18:43 14.12.2025
77 Преди да почине бившия
18:46 14.12.2025
78 Тържествена заря
18:58 14.12.2025
79 Сатана Z
19:00 14.12.2025
80 123321
19:02 14.12.2025
81 И Киев е Руски
19:05 14.12.2025
82 Хи хи
19:06 14.12.2025
83 ХА ХА
До коментар #2 от "Демокрация":От лъжеш, без вода беше крим.
19:17 14.12.2025
84 АБВ
"Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г."
А Русия се бори с напълно непредизвиканото и пълномащабно разширяване на НАТО на изток.
Коментиран от #95
19:21 14.12.2025
85 Италианският заместник-премиер,
19:23 14.12.2025
86 Я пък тоя
До коментар #53 от "Пуратино 🤥🤥":Ами повярвай, защо да сключват руснаците примирие та да го нарушават. Просто ще си продължат СВО, без примирие, без губене на време.
Те за това. Елементарно.
19:27 14.12.2025
87 Иван
19:31 14.12.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 АБВ
До коментар #53 от "Пуратино 🤥🤥":"И защо трябва да вярваме че държава която излъга че няма да напада и са само учения щяла да постъпи честно след (100% времно) примирие. Как се връзва това с целите демилит. денац. ??? "
А защо трябва да вярваме на НАТО, след като обеща "нито инч на изток" ?
Защо трябва да се вярва на САЩ, платили и организирали преврата през 2013 г. срещу законно избрания президент на Украйна ?
Защо трябва да се вярва на европейските политици след измамата с Минските споразумения ?
Защо трябва да се вярва на подлостта на англасаксонците след провала на договореностите от Истанбул ?
19:35 14.12.2025
90 Гръм и мълнии
19:36 14.12.2025
91 Инна
Въпрос: Ако казвате, че югославската армия разполага с много генератори, тогава защо спирате 70% от електрозахранването и водоснабдяването на страната, като се има предвид, че, както казвате, НАТО нанася удари само по военни цели?
Отговор: За съжаление, системите за командване и контрол също зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е негов на Милошевич проблем. „Водата и електричеството се използват срещу народа на Сърбия; ние сме ги „отрязали“ за постоянно или за дълго време в името на живота на 1,6 милиона косовари, които са били прогонени от домовете си и чийто живот е претърпял значителни щети. Това разграничение няма да се хареса на всички, но за мен то е фундаментално.“
19:39 14.12.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Лука
До коментар #84 от "АБВ":Да припомня,скандинавските държави влезнаха вНАТО след рашистката агресия !
19:48 14.12.2025
96 Лука
До коментар #5 от "жалка държава":Ленин град през 1942 г
19:49 14.12.2025
97 Бг гражданин
19:50 14.12.2025
98 стоян
До коментар #73 от "Докато електричеството се спира":До 73 ком - от къде ти информацията другарю четирихилядник - или пишеш от ленин град - централата за дезинформация и лъжи
19:50 14.12.2025
99 Инна
До коментар #41 от "гръмовержецът":В нощта на 14 декември руските сили удариха обекти на украинските въоръжени сили в Одеска, Харковска, Сумска и Днепропетровска области, съобщи военният блогър Олег Царев в своя Telegram канал.
„Появиха се изображения, показващи последиците от ударите по спортния комплекс „Свема“ в Шостка, Сумска област. Украинските въоръжени сили използваха съоръжението като казарма и склад за мини. По време на атаката там са били разположени над 80 украински военнослужещи“, отбеляза той.
Според Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, ударите между 13 и 14 декември са били насочени към системи за противовъздушна отбрана, временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили, резерви и логистика. По-конкретно, както уточни активистът на ъндърграунда, в Сумска област целите са били складове, места за разполагане на украински формирования и пристигащи сили; в Харковска област целите са били системи за противовъздушна отбрана. „Миколаевска област: точков удар по противовъздушната отбрана, за да се подготви почвата за по-нататъшна работа по пристанищната и енергийната инфраструктура. Засегнатите противовъздушни отбрани са от решаващо значение за отбраната на южния сектор и логистиката на региона. Днепропетровска област: поетапни удари (вечер/сутрин) за оказване на натиск върху логистиката и възстановителните работи“, съобщи той в своя Telegram канал.
В Одеска област са извършени удари по жп гарата и прелеза в Затока с помощта на дронове Geran
19:52 14.12.2025
100 Реакцията на Запада към удара по Одеса
20:15 14.12.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.