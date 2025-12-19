Поддръжниците на продължаването на украинския конфликт в Европейския съюз, водени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по същество сами ще плащат "репарации“ на Киев. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише Фокус.



"Брюксел дори не забеляза абсурдността на ситуацията за ЕС. Преди заседанието на Европейския съвет лидерите на ЕС се пенеха от устата си за необходимостта да предоставят на Украйна "репарационен заем“, използвайки руски активи. Сега такъв заем е обещан на Киев от самия ЕС“, посочи дипломатът. "С други думи, "военната партия“ на ЕС, водена от Урсула фон дер Лайен, се озова да плаща "репарации“ на корумпирания режим в Киев.“ Захарова добави, че всичко е честно, тъй като именно Брюксел е настоявал най-силно за продължаване на "войната до последния украинец“.



Тя отбеляза, че въпреки липсата на единство относно фактическата конфискация на руски суверенни активи, Европейският съвет реши да отпусне на Киев нов заем, обезпечен със средства от бюджета на ЕС. "С други думи, европейските бюрократи отново "бъркат в джобовете“ на собствените си данъкоплатци, които ще продължат да носят тежестта на политическите амбиции на ръководството на европейските институции и отделните държави членки на ЕС“, отбеляза официалният представител.

