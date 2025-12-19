Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Военната партия на Фон дер Лайен ще плаща репарации на корумпирания режим в Киев
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Военната партия на Фон дер Лайен ще плаща репарации на корумпирания режим в Киев

19 Декември, 2025 20:03 1 120 63

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • мария захарова

Захарова добави, че всичко е честно, тъй като именно Брюксел е настоявал най-силно за продължаване на войната до последния украинец

Мария Захарова: Военната партия на Фон дер Лайен ще плаща репарации на корумпирания режим в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Поддръжниците на продължаването на украинския конфликт в Европейския съюз, водени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по същество сами ще плащат "репарации“ на Киев. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише Фокус.

"Брюксел дори не забеляза абсурдността на ситуацията за ЕС. Преди заседанието на Европейския съвет лидерите на ЕС се пенеха от устата си за необходимостта да предоставят на Украйна "репарационен заем“, използвайки руски активи. Сега такъв заем е обещан на Киев от самия ЕС“, посочи дипломатът. "С други думи, "военната партия“ на ЕС, водена от Урсула фон дер Лайен, се озова да плаща "репарации“ на корумпирания режим в Киев.“ Захарова добави, че всичко е честно, тъй като именно Брюксел е настоявал най-силно за продължаване на "войната до последния украинец“.

Тя отбеляза, че въпреки липсата на единство относно фактическата конфискация на руски суверенни активи, Европейският съвет реши да отпусне на Киев нов заем, обезпечен със средства от бюджета на ЕС. "С други думи, европейските бюрократи отново "бъркат в джобовете“ на собствените си данъкоплатци, които ще продължат да носят тежестта на политическите амбиции на ръководството на европейските институции и отделните държави членки на ЕС“, отбеляза официалният представител.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хххххххххххх

    35 12 Отговор
    Урсулите го загазиха.

    Коментиран от #12

    20:05 19.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    47 13 Отговор
    Маша е описала ситуацията точно както е.

    Коментиран от #10

    20:06 19.12.2025

  • 4 Маша от

    14 24 Отговор
    Папуа Нова Гвинея.

    20:06 19.12.2025

  • 5 Българин..

    36 10 Отговор
    Права е жената! Евреите от Европа подкокоросаха Зелю да се бие срещу Русия!

    Коментиран от #48

    20:07 19.12.2025

  • 6 АБСОЛЮТНО ПРАВА Е

    39 10 Отговор
    Урсулите се омотаха в собствените си кражби.

    20:07 19.12.2025

  • 7 Тошко

    12 37 Отговор
    Марчето е прекалила с водката пак, да замезва с кисела краставичка.

    20:07 19.12.2025

  • 8 Гост

    2 2 Отговор
    Изследване през 1939 г. от д-р Ейбрахам Майерсън, показват, че 5-дневно излагане на UV светлина, повишава общото ниво на тестостерона с 120%. Когато гениталиите били изложени на UV радиация за същия период от време, увеличението на тестостерона скочило до 200%.

    Коментиран от #13

    20:08 19.12.2025

  • 9 Факти

    11 35 Отговор
    Захарова да отвори някоя книга за Нюрнбергските процеси, че да научи какви присъди са получили пропагандистите на Хитлер. Не мисля, че осъзнава какво я чака.

    Коментиран от #49

    20:08 19.12.2025

  • 10 Данков

    9 39 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Маша е един руски буклук.

    Коментиран от #46

    20:09 19.12.2025

  • 11 УжасТ

    7 28 Отговор
    Това да слушаш алкохолните петна маша и медвед си е чист мазохизъм .

    20:09 19.12.2025

  • 12 Здрасти

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хххххххххххх":

    Какво ти рипаануса

    20:09 19.12.2025

  • 13 Пеко

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    И сега кво?

    20:10 19.12.2025

  • 14 Щирлиц

    29 5 Отговор
    ...ще пропищи и Европа и света от Украйна .
    Опомнете се, бе хора...
    Ръководството на Украйна открадна 100млн.и никой нищо не казва, все едно роса ги роси т.нар.Европейски лидери. Сега давайте милиарди, със сигурност ще е даване, а не кредитиране. Зелен ски се държи като вожд на цялата Европа, опита и с американците, ама не му се получи манипулацията и доминацията. Европа ще страда не от руснаците

    20:10 19.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    27 6 Отговор
    Ще платя! надявам се обаче да доживея деня, в който вещицата Урсула гори на клада а до нея е кладата на Кая, на Макрон и Мерц! За тоя кеф да ги гледам ще платя!

    20:10 19.12.2025

  • 16 Както казва Путин за Руският народ

    8 24 Отговор
    Та това е Просто Измет!!!
    Следователно трябва да се изчисти

    Коментиран от #26

    20:10 19.12.2025

  • 17 ПЕРНИШКИ АНТИФАШИСТ

    8 5 Отговор
    Млати фашистите с ВИНКЕЛО. МЛАТИ, МЛАТИ, МЛАТИ! Млати за мама, млати за тати.

    20:10 19.12.2025

  • 18 Изнасяйте се от суверенна урайна

    7 19 Отговор
    Руска и.3.м.е.т

    20:10 19.12.2025

  • 19 Акушерката

    18 6 Отговор
    Фон дерлайнян ще виси скоро

    20:11 19.12.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    8 13 Отговор
    Маша,а Вие какво носите...загрижили се за ЕС а не гледат пос...си ду...

    20:11 19.12.2025

  • 21 Войната ще продължи до последният Руснак

    8 15 Отговор
    И жените ще идат на фронта

    20:11 19.12.2025

  • 22 Математик

    20 8 Отговор
    Както и до сега средствата отпуснати на Зеленски се разпределят както следва: 50 % за евро "лидерите"
    и еврочиновниците, които са ги отпуснали,40% за зеления и хунтата му и останалите 10 % за парлама, уж за фронта!

    20:12 19.12.2025

  • 23 Спецназ

    19 5 Отговор
    ТОВА Е ТОЧНО ТАКА!

    Репарационен заем е дълг на ЕС към Украйна!

    ТОЗИ заем ако ще и налудничар ако се приеме ще го ПЛАЩА

    Европейския Съюз солидарно- на нас ни
    се падат 2 милиарда за ЖИК-ТАК на украинските крадци!!

    ЧЕСТИТО, Баце!! От НАШИЯ БЮДЖЕТ!

    Иначе руснаците своето от белгийците ще си го вземат,
    "руснаците винаги се връщат за парите си" . Бисмарк го е казал преди 100 години/

    ФАКТ!

    20:12 19.12.2025

  • 24 Стоян

    7 14 Отговор
    Маша е пропаднала от алкохола.

    Коментиран от #38

    20:13 19.12.2025

  • 25 Факт

    10 7 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #30

    20:13 19.12.2025

  • 26 По добре

    4 9 Отговор

    До коментар #16 от "Както казва Путин за Руският народ":

    кажи кой да изчисти руската мусор,или проруската и да се започне от теб...когато събаряха Мавзолея трябваше да Ви вкарат там,не сте за това време...

    20:14 19.12.2025

  • 27 АлКапоне

    5 14 Отговор
    Руските не-нормалници в Кремъл превъртяха от водка и белото на Асад.
    Захаарова, войната я изгубихте и избихте маса народ. Знаете какво ви чака.

    20:14 19.12.2025

  • 28 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    7 20 Отговор
    ЕС купува оръжия с този заем за да се трепе най-големите ypoди на света.
    Това е похвално. Това е добре и за нашите оръжейни заводи.
    Това е добре за България и Европа.

    Коментиран от #36, #55

    20:14 19.12.2025

  • 29 Гай Турий

    21 6 Отговор
    Долната мисирка определила се за шеф закопа не само цяла европа, целия свят! И обогати киевската наркохунта с подаръци от 90 милиарда евро. Тия пари нямат връщане. Просто и ясно, няма формула да бъдат върнати. Да си пожелаем Путин по-рано да свърши с тая изкуствена фашистка страна, че да няма кой да проси още милиарди, а тези да станат безпредметни за подаряване поради липса на субекта.
    Пита се още от сутринта и никой не задава много въпроси, никой не отговаря, защо нашият сламен охлюфф се съгласи да подарява наши пари, да дава съгласие за това безумие?! Кой те упълномощи бе, предател? Ти за едно тупане цяла страна продаваш бе, нашите честни деди се обръщат в гроба заради вас ГРОБари на България!

    Коментиран от #37

    20:15 19.12.2025

  • 30 няма факт

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    сега ако я видиш,тази снимка е преди един билюк време...сега не е много за показване,за това дават все стари снимки..

    20:15 19.12.2025

  • 31 Дудов

    10 5 Отговор
    Както и в Бг така и в "Европа" има достатъчно умствено ограничени които в стремежа си да бъдат "демократи" сами се обричат на робия.Същите индивиди утре ще мрънкат че са им малки пенсиите.Може пък да ги приемат в Украйна за доброволци и да им дадат големи пенсии.А Урсула си знае добре работата....докато има говеда ще има и месари

    Коментиран от #34

    20:16 19.12.2025

  • 32 ШЕФА

    12 6 Отговор
    Престъпницата Фон Пфайзер е директно за разс.... без съд и присъда.

    20:16 19.12.2025

  • 33 ЕСССР

    9 5 Отговор
    Което си е така си е така Другарката Фюрер Урсула фон дер Нацен харчи парите на европейския пролетариат за лична вендета и отмъщение заради дедите си фашаги!

    Коментиран от #40

    20:19 19.12.2025

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дудов":

    Битие, бит и e баня, e бан

    20:19 19.12.2025

  • 35 Така де

    4 2 Отговор
    Тия запорирани 220 милиарда на Путин в ЕС....за какво са.....вече 90 милиарда от тях заминаха за Украйна.

    20:19 19.12.2025

  • 36 Баба ти

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    Освен че си залюхан, бос и непросветен за причините да има такава СВО/война, ти си едноклетъна структура без ъгли, нали се сещаш как се пише с три букви! - да не ме изтрие цензурлата. Спри да преписваш чужди лозунги на обременени с подкупи маломенталници.

    20:19 19.12.2025

  • 37 Копейкотрошач

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Гай Турий":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #41

    20:19 19.12.2025

  • 38 Дрътия Софианец

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Стоян":

    Много стояновци съм .....ал,но най ме е кефил палавия и закачлив стоян георгиев тессс някка .Ти кой беше ?

    20:19 19.12.2025

  • 39 Ъхъ!!!

    4 9 Отговор
    Маша упорито отбягва един НЕОСПОРИМ ФАКТ - крадливата шайка в Кремъл започна тази война!!! И още един факт - тази шайка за 100 и кусур години така и не успя да осигури богат и подреден живот на народа си!

    20:20 19.12.2025

  • 40 Путин нападна вероломно Украйна.

    9 8 Отговор

    До коментар #33 от "ЕСССР":

    Сам са надена на големия х.....

    Коментиран от #42

    20:20 19.12.2025

  • 41 оня с кола

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Копейкотрошач":

    Душа под наем носиш,даже и сап зад врата ти е много !

    20:21 19.12.2025

  • 42 Q -РесTиa

    4 9 Отговор

    До коментар #40 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Сокай бибека и пий елексир директно от извора .

    20:22 19.12.2025

  • 43 Нормално

    17 4 Отговор
    Време беше и този рашистки имбецил да се обади.

    20:22 19.12.2025

  • 44 Българин.🇷🇺🇧🇬

    7 9 Отговор
    България и Русия =Вечна дружба!

    Коментиран от #56

    20:22 19.12.2025

  • 45 Хаха

    5 7 Отговор
    За да плаща Русия репарации на Украйна, същата трябва да загуби войната и да подпише капитулация преди това!
    А това тъй като няма как да се случи, то логично репарациите ще се поемат от изкуствено поддържащият войната ЕССР!

    20:23 19.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Факт

    5 3 Отговор
    Човекът хубаво им каза да подадат оставка. Белгия ги бламира! ЕЦБ ги бламира, Централна Европа ги бламира! Сега теглят заеми срещу хипотетични събития. Чист Хазарт!

    Коментиран от #53

    20:24 19.12.2025

  • 48 Тц ,не точно

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин..":

    Курабийките бяха по американската рецепта на баба Нюлант

    Коментиран от #51

    20:25 19.12.2025

  • 49 По-скоро

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    за тебе се отнася.

    20:27 19.12.2025

  • 50 мдаааа

    3 2 Отговор
    Маша и Медведья пак са се налюскали ...

    20:28 19.12.2025

  • 51 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тц ,не точно":

    Ракетите дето избиват руснаците в Украйна да също по американска рецепта.

    20:28 19.12.2025

  • 52 Ццц

    3 2 Отговор
    Фон дер Отчаян не е направила нищо свястно през втория си мандат за европейските граждани. Но постигна известни ползи за Блек Рок и другите престъпници, които инвестираха в Бандерия с обещанието, че след "победата" ще ползат ресурсите на Източна Украйна. Клоунът й е съучастник, като неговата роля е да лови украинци и да ги праща на фронта и да гъргори с наркоманския си гаден глас небивалици. Всеки един си отива от този свят рано или късно. И тогава се вижда какво е оставил зад себе си. Ако тази овца пукне утре, аз лично ще празнувам, а вярвам и огромен процент от европейците. Това е нейното наследство. За паляка от Кривой рог да не говорим...този отдавна е закъснял да ни зарадва. Даже майка му е закъсняла с аборта, та толкова мъка причини на цял свят. Но цялата западна орда от престъпници се срине заради него, ще променя мнението си.

    20:28 19.12.2025

  • 53 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Факт":

    След като руснаците четвърта година тъпчат на едно място в Донбас само слабо УМЕН може да очаква орките да постигнат нещо в близките 40-50 години.
    Освен да мрат.

    Коментиран от #58

    20:32 19.12.2025

  • 54 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Част от тези пари ще дойдат от джоба на бай Ганьо,а Урсулите ще ги искат веднага ,а не после. Следващото правителство ще въведе военен данък и ще съдере кожите от гърба ви.Помнете го.А Захарова ще се смее на простотията българска.

    Коментиран от #57

    20:32 19.12.2025

  • 55 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    Накрая загубилата страна плаща репарациите, т.е. ЕССР! Т.е. всички ние "умниците", а България има "опита" да е все на загубилата страна и да плаща репарации от Освобождението насам! Та ще плаща ЕССР, като поп, макар и до тогава допусналите тая дивотия Урсула, Кая, Макарон, Шолц, Мерц и т.н. да са по затворите или емигранти в Южна Америка! Много интересна снимка извадиха руснаците на пионерчето Кая, гордо изпъчена на фона на знамето със сърп и чук...

    20:33 19.12.2025

  • 56 Отец Теофилий

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Българин.🇷🇺🇧🇬":

    Ако те спипам...

    20:33 19.12.2025

  • 57 Сатаниzирания ,

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Сатана Z":

    Така ти се иска или така ще стане ?🤫

    20:36 19.12.2025

  • 58 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    1003:26 при последната размяна на убити! От Истанбулската конференция до момента са разменени над 12 000 всушанки срещу малко над 200 руснака!
    Колко трябва да си падал на главата си да твърдиш при тези факти и на фона на напредъка на руската армия, че Укрия пИчели....

    20:36 19.12.2025

  • 59 Ъъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "С други думи, европейските бюрократи отново "бъркат в джобовете“ на собствените си данъкоплатци.... "

    Кое не разбрахте, евроатлантенца? Вие, полезните идиоти на Урсула, вече плащате, но защо и ние трябва да плащаме заради вашата безмозъчност? 🤔

    20:39 19.12.2025

  • 60 Българин

    4 1 Отговор
    И България е заявила да плаща на корумпирания киевски режим.Видя се каква марионетка сме на ЕС.

    20:40 19.12.2025

  • 61 ЦИРК

    4 1 Отговор
    Напълно права е Захарова, ЕС (без Унгария, Чехия и Словакия) ще плащат заема + лихвите за Украйна. Това не е победа това е олигофренията на урсулянците...

    Значи ПеБо се канят да ни вдигат данъците, зелени пембени и кви ли не зони, поголовни глоби, гърчене на целият бизнес в България, мизерстване за пенсионерите, 0 инвестиции в здравеопазването (което е разбито на пух и прах, и е под всякаква критика) и образование (дори вишистите едвам си пишат имената без грешки), обаче подаряват вече почти ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО НАШИ ПАРИ на Украйна. Това е наглост и безумие !

    И преди някой да изреве, че видиш ли с този заем Украйна ще си купи оръжие от нас, не няма, от САЩ ще е, а и дори да купи нещо от България, то за да се върне този подарен милиард евро държавна пара обратно в бюджета, Украйна трябва да похарчи минимум 10 милиарда при нас (невъзможно е).

    Днес в Брюксел пред централата на ЕП и ЕК имаше огромен протест, палеха боклуци и бали и трупаха барикади. Шитавите ни медии от мисирки отразиха ли го ?

    20:40 19.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гост

    1 0 Отговор
    90 милиарда, да си ги връщат тези, които мечтаят, че Русия може да бъде победена..., че ние нас не можем да спасим в този "съюз", какво остава да плащаме сметките на Украйна, защото Зеленски се кефи да е президент?!😁

    20:50 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания