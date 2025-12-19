Мария Захарова: Военната партия на Фон дер Лайен ще плаща репарации на корумпирания режим в Киев

Поддръжниците на продължаването на украинския конфликт в Европейския съюз, водени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по същество сами ще плащат "репарации“ на Киев. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише Фокус.
"Брюксел дори не забеляза абсурдността на ситуацията за ЕС. Преди заседанието на Европейския съвет лидерите на ЕС се пенеха от устата си за необходимостта да предоставят на Украйна "репарационен заем“, използвайки руски активи. Сега такъв заем е обещан на Киев от самия ЕС“, посочи дипломатът. "С други думи, "военната партия“ на ЕС, водена от Урсула фон дер Лайен, се озова да плаща "репарации“ на корумпирания режим в Киев.“ Захарова добави, че всичко е честно, тъй като именно Брюксел е настоявал най-силно за продължаване на "войната до последния украинец“.
Тя отбеляза, че въпреки липсата на единство относно фактическата конфискация на руски суверенни активи, Европейският съвет реши да отпусне на Киев нов заем, обезпечен със средства от бюджета на ЕС. "С други думи, европейските бюрократи отново "бъркат в джобовете“ на собствените си данъкоплатци, които ще продължат да носят тежестта на политическите амбиции на ръководството на европейските институции и отделните държави членки на ЕС“, отбеляза официалният представител.
19 Декември, 2025
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хххххххххххх
Коментиран от #12
20:05 19.12.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
20:06 19.12.2025
4 Маша от
20:06 19.12.2025
5 Българин..
Коментиран от #48
20:07 19.12.2025
6 АБСОЛЮТНО ПРАВА Е
20:07 19.12.2025
7 Тошко
20:07 19.12.2025
8 Гост
Коментиран от #13
20:08 19.12.2025
9 Факти
Коментиран от #49
20:08 19.12.2025
10 Данков
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Маша е един руски буклук.
Коментиран от #46
20:09 19.12.2025
11 УжасТ
20:09 19.12.2025
12 Здрасти
До коментар #2 от "Хххххххххххх":Какво ти рипаануса
20:09 19.12.2025
13 Пеко
До коментар #8 от "Гост":И сега кво?
20:10 19.12.2025
14 Щирлиц
Опомнете се, бе хора...
Ръководството на Украйна открадна 100млн.и никой нищо не казва, все едно роса ги роси т.нар.Европейски лидери. Сега давайте милиарди, със сигурност ще е даване, а не кредитиране. Зелен ски се държи като вожд на цялата Европа, опита и с американците, ама не му се получи манипулацията и доминацията. Европа ще страда не от руснаците
20:10 19.12.2025
15 ДрайвингПлежър
20:10 19.12.2025
16 Както казва Путин за Руският народ
Следователно трябва да се изчисти
Коментиран от #26
20:10 19.12.2025
17 ПЕРНИШКИ АНТИФАШИСТ
20:10 19.12.2025
18 Изнасяйте се от суверенна урайна
20:10 19.12.2025
19 Акушерката
20:11 19.12.2025
20 Кривоверен алкаш
20:11 19.12.2025
21 Войната ще продължи до последният Руснак
20:11 19.12.2025
22 Математик
и еврочиновниците, които са ги отпуснали,40% за зеления и хунтата му и останалите 10 % за парлама, уж за фронта!
20:12 19.12.2025
23 Спецназ
Репарационен заем е дълг на ЕС към Украйна!
ТОЗИ заем ако ще и налудничар ако се приеме ще го ПЛАЩА
Европейския Съюз солидарно- на нас ни
се падат 2 милиарда за ЖИК-ТАК на украинските крадци!!
ЧЕСТИТО, Баце!! От НАШИЯ БЮДЖЕТ!
Иначе руснаците своето от белгийците ще си го вземат,
"руснаците винаги се връщат за парите си" . Бисмарк го е казал преди 100 години/
ФАКТ!
20:12 19.12.2025
24 Стоян
Коментиран от #38
20:13 19.12.2025
25 Факт
Коментиран от #30
20:13 19.12.2025
26 По добре
До коментар #16 от "Както казва Путин за Руският народ":кажи кой да изчисти руската мусор,или проруската и да се започне от теб...когато събаряха Мавзолея трябваше да Ви вкарат там,не сте за това време...
20:14 19.12.2025
27 АлКапоне
Захаарова, войната я изгубихте и избихте маса народ. Знаете какво ви чака.
20:14 19.12.2025
28 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬
Това е похвално. Това е добре и за нашите оръжейни заводи.
Това е добре за България и Европа.
Коментиран от #36, #55
20:14 19.12.2025
29 Гай Турий
Пита се още от сутринта и никой не задава много въпроси, никой не отговаря, защо нашият сламен охлюфф се съгласи да подарява наши пари, да дава съгласие за това безумие?! Кой те упълномощи бе, предател? Ти за едно тупане цяла страна продаваш бе, нашите честни деди се обръщат в гроба заради вас ГРОБари на България!
Коментиран от #37
20:15 19.12.2025
30 няма факт
До коментар #25 от "Факт":сега ако я видиш,тази снимка е преди един билюк време...сега не е много за показване,за това дават все стари снимки..
20:15 19.12.2025
31 Дудов
Коментиран от #34
20:16 19.12.2025
32 ШЕФА
20:16 19.12.2025
33 ЕСССР
Коментиран от #40
20:19 19.12.2025
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "Дудов":Битие, бит и e баня, e бан
20:19 19.12.2025
35 Така де
20:19 19.12.2025
36 Баба ти
До коментар #28 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":Освен че си залюхан, бос и непросветен за причините да има такава СВО/война, ти си едноклетъна структура без ъгли, нали се сещаш как се пише с три букви! - да не ме изтрие цензурлата. Спри да преписваш чужди лозунги на обременени с подкупи маломенталници.
20:19 19.12.2025
37 Копейкотрошач
До коментар #29 от "Гай Турий":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #41
20:19 19.12.2025
38 Дрътия Софианец
До коментар #24 от "Стоян":Много стояновци съм .....ал,но най ме е кефил палавия и закачлив стоян георгиев тессс някка .Ти кой беше ?
20:19 19.12.2025
39 Ъхъ!!!
20:20 19.12.2025
40 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #33 от "ЕСССР":Сам са надена на големия х.....
Коментиран от #42
20:20 19.12.2025
41 оня с кола
До коментар #37 от "Копейкотрошач":Душа под наем носиш,даже и сап зад врата ти е много !
20:21 19.12.2025
42 Q -РесTиa
До коментар #40 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Сокай бибека и пий елексир директно от извора .
20:22 19.12.2025
43 Нормално
20:22 19.12.2025
44 Българин.🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #56
20:22 19.12.2025
45 Хаха
А това тъй като няма как да се случи, то логично репарациите ще се поемат от изкуствено поддържащият войната ЕССР!
20:23 19.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Факт
Коментиран от #53
20:24 19.12.2025
48 Тц ,не точно
До коментар #5 от "Българин..":Курабийките бяха по американската рецепта на баба Нюлант
Коментиран от #51
20:25 19.12.2025
49 По-скоро
До коментар #9 от "Факти":за тебе се отнася.
20:27 19.12.2025
50 мдаааа
20:28 19.12.2025
51 Българин
До коментар #48 от "Тц ,не точно":Ракетите дето избиват руснаците в Украйна да също по американска рецепта.
20:28 19.12.2025
52 Ццц
20:28 19.12.2025
53 Факт
До коментар #47 от "Факт":След като руснаците четвърта година тъпчат на едно място в Донбас само слабо УМЕН може да очаква орките да постигнат нещо в близките 40-50 години.
Освен да мрат.
Коментиран от #58
20:32 19.12.2025
54 Сатана Z
Коментиран от #57
20:32 19.12.2025
55 Хаха
До коментар #28 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":Накрая загубилата страна плаща репарациите, т.е. ЕССР! Т.е. всички ние "умниците", а България има "опита" да е все на загубилата страна и да плаща репарации от Освобождението насам! Та ще плаща ЕССР, като поп, макар и до тогава допусналите тая дивотия Урсула, Кая, Макарон, Шолц, Мерц и т.н. да са по затворите или емигранти в Южна Америка! Много интересна снимка извадиха руснаците на пионерчето Кая, гордо изпъчена на фона на знамето със сърп и чук...
20:33 19.12.2025
56 Отец Теофилий
До коментар #44 от "Българин.🇷🇺🇧🇬":Ако те спипам...
20:33 19.12.2025
57 Сатаниzирания ,
До коментар #54 от "Сатана Z":Така ти се иска или така ще стане ?🤫
20:36 19.12.2025
58 Хаха
До коментар #53 от "Факт":1003:26 при последната размяна на убити! От Истанбулската конференция до момента са разменени над 12 000 всушанки срещу малко над 200 руснака!
Колко трябва да си падал на главата си да твърдиш при тези факти и на фона на напредъка на руската армия, че Укрия пИчели....
20:36 19.12.2025
59 Ъъъъъъъъъ
Кое не разбрахте, евроатлантенца? Вие, полезните идиоти на Урсула, вече плащате, но защо и ние трябва да плащаме заради вашата безмозъчност? 🤔
20:39 19.12.2025
60 Българин
20:40 19.12.2025
61 ЦИРК
Значи ПеБо се канят да ни вдигат данъците, зелени пембени и кви ли не зони, поголовни глоби, гърчене на целият бизнес в България, мизерстване за пенсионерите, 0 инвестиции в здравеопазването (което е разбито на пух и прах, и е под всякаква критика) и образование (дори вишистите едвам си пишат имената без грешки), обаче подаряват вече почти ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО НАШИ ПАРИ на Украйна. Това е наглост и безумие !
И преди някой да изреве, че видиш ли с този заем Украйна ще си купи оръжие от нас, не няма, от САЩ ще е, а и дори да купи нещо от България, то за да се върне този подарен милиард евро държавна пара обратно в бюджета, Украйна трябва да похарчи минимум 10 милиарда при нас (невъзможно е).
Днес в Брюксел пред централата на ЕП и ЕК имаше огромен протест, палеха боклуци и бали и трупаха барикади. Шитавите ни медии от мисирки отразиха ли го ?
20:40 19.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Гост
20:50 19.12.2025