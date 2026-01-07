Автобус уби 18-годишен при масов протест на ултраортодоксални евреи в Йерусалим срещу наборната военна служба

Масовият протест в Йерусалим на ултраортодоксални евреи срещу наборната военна служба в израелската армия доведе снощи до трагичен инцидент, при който тийнейджър бе прегазен и убит, след като мъж, шофиращ автобус, се вряза в тълпата, предаде Ройтерс.



Израелската полиция заяви, че е задържала шофьора на автобуса и води разследване по случая. Видео от мястото на инцидента показва автобус, който се врязва в тълпата от ултраортодоксални евреи по време на демонстрацията, в която участваха хиляди хора. Полицията не е оповестила още името на шофьора, който в момента е в ареста.



Израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че 18-годишният младеж, който е бил заклещен под автобуса, е починал на място.



Според публикации във в. "Таймс ъв Израел" водещи равини са призовали за провеждане на снощния протест в Йерусалим. Израелският новинарски сайт Ynet съобщи, че един от ораторите е сравнил наборната военна служба с Холокоста.



Десетилетия наред ултраортодоксалните евреи в Израел бяха освободени от военна служба, но това изключение изтече преди около година и половина. Израелското правителство не успя да приеме нов закон, който да затвърди специалния им статут, отбелязва ДПА.



Оттогава насам ултраортодоксалните евреи организират многократно мащабни протести срещу военната служба в израелската армия. Много от тях възприемат военната служба като заплаха за техния религиозен начин на живот, отчасти защото мъжете и жените служат заедно.



Дебатите за задължителната военна служба и за тези, освободени от нея, отдавна предизвикват напрежение в дълбоко разделеното израелско общество, поставяйки премиера Бенямин Нетаняху под нарастващо политическо напрежение, особено през последната година.



Въпросът за военната служба е централна точка на напрежение и на фона на засилената военна активност на израелската армия. През последните две години Израел отбеляза най-високия брой военни жертви от десетилетия насам в конфликти, свързани с ивицата Газа, Ливан, Сирия, Йемен и Иран, посочва Ройтерс.

