Новини
Свят »
Израел »
Автобус уби 18-годишен при масов протест на ултраортодоксални евреи в Йерусалим срещу наборната военна служба

Автобус уби 18-годишен при масов протест на ултраортодоксални евреи в Йерусалим срещу наборната военна служба

7 Януари, 2026 05:33, обновена 7 Януари, 2026 05:39 523 0

  • йерусалим-
  • протест-
  • евреи-
  • военна служба-
  • инцидент-
  • загинал

Израелската полиция е задържала шофьора и води разследване по случая

Автобус уби 18-годишен при масов протест на ултраортодоксални евреи в Йерусалим срещу наборната военна служба - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Масовият протест в Йерусалим на ултраортодоксални евреи срещу наборната военна служба в израелската армия доведе снощи до трагичен инцидент, при който тийнейджър бе прегазен и убит, след като мъж, шофиращ автобус, се вряза в тълпата, предаде Ройтерс.

Израелската полиция заяви, че е задържала шофьора на автобуса и води разследване по случая. Видео от мястото на инцидента показва автобус, който се врязва в тълпата от ултраортодоксални евреи по време на демонстрацията, в която участваха хиляди хора. Полицията не е оповестила още името на шофьора, който в момента е в ареста.

Израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че 18-годишният младеж, който е бил заклещен под автобуса, е починал на място.

Според публикации във в. "Таймс ъв Израел" водещи равини са призовали за провеждане на снощния протест в Йерусалим. Израелският новинарски сайт Ynet съобщи, че един от ораторите е сравнил наборната военна служба с Холокоста.

Десетилетия наред ултраортодоксалните евреи в Израел бяха освободени от военна служба, но това изключение изтече преди около година и половина. Израелското правителство не успя да приеме нов закон, който да затвърди специалния им статут, отбелязва ДПА.

Оттогава насам ултраортодоксалните евреи организират многократно мащабни протести срещу военната служба в израелската армия. Много от тях възприемат военната служба като заплаха за техния религиозен начин на живот, отчасти защото мъжете и жените служат заедно.

Дебатите за задължителната военна служба и за тези, освободени от нея, отдавна предизвикват напрежение в дълбоко разделеното израелско общество, поставяйки премиера Бенямин Нетаняху под нарастващо политическо напрежение, особено през последната година.

Въпросът за военната служба е централна точка на напрежение и на фона на засилената военна активност на израелската армия. През последните две години Израел отбеляза най-високия брой военни жертви от десетилетия насам в конфликти, свързани с ивицата Газа, Ливан, Сирия, Йемен и Иран, посочва Ройтерс.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ