Акцията на Тръмп във Венецуела - предупреждение и към Иран?

6 Януари, 2026 18:02 955 16

  • иран-
  • венецуела-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • масуд пезешкиан

Техеран беше един от най-близките съюзници на отвлечения венецуелски президент Мадуро, който остана на власт в Каракас след масивни изборни манипулации през 2024 година

Акцията на Тръмп във Венецуела - предупреждение и към Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Иран се надига тревога. След безпрецедентната военна интервенция на САЩ във Венецуела и ареста на Николас Мадуро ръководството на страната се опасява, че може да го последва същата съдба. Режимът се чувства застрашен.

Иран беше един от най-близките съюзници на отвлечения венецуелски президент Мадуро, който остана на власт в Каракас след масивни изборни манипулации през 2024 година. Затова ЕС или САЩ не го признаха за легитимен държавен глава.

С отвличането на Мадуро Тръмп демонстрира, че е способен с военна сила да сваля чуждестранни режими, без да има одобрение от ООН и без да се съобразява с международното право. А това е ясен сигнал и към други авторитарни държави.

Общият враг ги обединява

Отношенията между Иран и Венецуела трудно могат да бъдат обяснени с класическите критерии на външната политика. Разликите между тях са значителни. Венецуела се намира в Карибско море и е предимно католическа страна, докато Иран се намира в Персийския залив и е мюсюлманска държава. Двустранната търговия е ограничена, между двете столици няма нито един директен полет.

Онова, което ги обединява, е общият им враг - САЩ. Начинът, по който двете държави се справят с международните санкции и оцеляват в доминирания от Вашингтон свят, също ги сближава. В последните три десетилетия тази връзка, основана на политическа симпатия и антиамериканска реторика, се превърна в комплексна мрежа от петролно, финансово, индустриално и отбранително сътрудничество. По думите на иранските власти тези отношения остават непроменени - Техеран поддържа контакти с режима в Каракас.

Иран се притеснява от намеса на САЩ

Случващото се във Венецуела идва в критичен момент за Иран. Протестите в цялата страна продължават вече повече от седмица. Демонстрантите искат социални, икономически и политически промени. Режимът в Техеран е подложен на изключителен натиск. Американският президент в същото време не пести заплахи към Иран.

„Ако иранското правителство започне да убива хора, както е правело в миналото, тогава мисля, че ще бъде много сурово наказано от САЩ. Ние следим ситуацията много внимателно“, каза Тръмп.

Не е ясно какво точно възнамерява да направи Вашингтон. През юни 2025 г. обаче САЩ атакуваха иранските ядрени съоръжения съвместно с Израел.

"Реакциите, които чувам от Иран, са противоречиви“, казва заместник-председателят на Бундестага Омид Нурипур, който е роден в Техеран и емигрира в Германия със семейството си на 12-годишна възраст. "Мнозина там искат смяна на режима. Но интервенциите от последните години, а сега и във Венецуела, показват, че Тръмп няма план за след това. Ето защо съм много предпазлив.“

Посланието е разбрано в Техеран

„Все пак посланието към Иран е ясно“, смята Дамон Голриц, анализатор на международна политика от Института по геополитика в Хага. Техеран вече знае, че политическото му ръководство може да се превърне във военна цел за САЩ. След интервенцията в Каракас Голриц вижда и промяна в курса на Тръмп. През лятото на 2025 американският президент беше все още колеблив относно плановете на Израел да ликвидира върховния лидер на Иран Али Хаменей и други военни лидери.

Техеран също не е въздържан в полемиката. “САЩ трябва да внимават с военните си”, написа Али Лариджани - секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Около 45 000 американски военни са разположени в Близкия изток.

Свалянето на Мадуро има отражение и върху военния апарат на Иран, смята експертът Голриц. Там вече се търси потенциален заместник на аятолаха. За разлика от във Венецуела, в Иран няма сериозна опозиция на режима. Американската атака срещу Каракас оказа и психологически ефект върху Иран, смята иранският журналист Реза Талеби, който живее в Турция. Сега ръководните звена в Техеран са изправени пред важен въпрос: “Щом САЩ можаха да извършат такъв преврат в Латинска Америка, защо да не го направят и другаде?”.

Случилото се във Венецуела може да промени сериозно и стратегическите планове на Иран по отношение на САЩ и Израел. Едва преди няколко дни израелските власти остро критикуваха Иран, като лидерът на израелската опозиция Яир Лапид дори директно призова Техеран внимателно да наблюдава какво се случва в Каракас. Ескалацията на заплахи обаче създава и възможност за правителството в Техеран да потиска протестите още по-решително. А надеждата за военна интервенция от САЩ или някакъв “спасител, дошъл отвън” би могла да отслаби мотивацията на протестиращите в иранското общество. “Предположението, че натискът, който Тръмп оказва на режима в Техеран, е най-вече в подкрепа на иранските граждани, е наивно и повърхностно”, смята Талеби.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    В 18 30 часа протест на ул Козяк.

    Коментиран от #5, #7

    18:05 06.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    8 1 Отговор
    Уж голям го вадеха, а сега ги било страх...а де,Дойче веле?

    18:08 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Даньо

    7 7 Отговор
    Аятоласите трябваше да имат ядрено оръжия вчера, ако не днес да работят бясно бързо до подстигането му , но не вярвам да сварят завалиите ... Тръмпо колкото и да беше неефективен и безпътен президент първия мандат е на път във втория да преобърне света и да го разбичи като свинска кочина след това няма оправяне...

    18:10 06.01.2026

  • 5 бай Даньо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За кво ще протестираш бе тюфлeк , че скоро не е имало протести!?

    18:12 06.01.2026

  • 6 си дзън

    4 4 Отговор
    Иранците спешно минават на пейджъри и радиостанции за по-сигурно...

    18:14 06.01.2026

  • 7 Ние идваме

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дължиш ни пари за 4 протеста.

    18:15 06.01.2026

  • 8 Доналд Тръмп

    8 0 Отговор
    Спокойно Гренландия само ще я управлявам и милитаризирам , няма да ви я взимам , спете спокойно съюзници . А пък Иран ще го правя най голямото голф игрище .

    18:16 06.01.2026

  • 9 ДА БЕ ДА

    12 1 Отговор
    КЪДЕ СРАВНЯВАТЕ ПЕРСИЕЦ С ЛАТИНОС. ПЕРСИТЕ СА ХОРА УМНИ И С ХАРАКТЕР ,АКО БЕХА ТОЛКОВА ЛЕСНИ ДОСЕГА ЯДРЕН ИЗРАЕЛ ДА БЕ СЕ СПРАВИЛ СТЯХ.ДА АМА НЕ. КОСТЕЛИВ ОРЕХ С КОЙТО ВСЕКИ ЩЕ СИ СЧУПИ ЗЪБИТЕ.НАДУПЧИХА ПРОСЛОВУТИЯ КУПОЛ И СРИНАХА ЦЕНТРАЛАТА НА МОСАД И ХОП АТАКАТА ИМ ДОТУК.

    18:20 06.01.2026

  • 10 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Бай Дончо е сърдит:

    Според Washington Post, Тръмп е отказал да подкрепи лидера на венецуелската опозиция Мачадо по въпроса за Нобеловата награда.

    Източници на изданието твърдят, че Тръмп е бил раздразнен от съгласието ѝ да приеме Нобеловата награда за мир – награда, за която той отдавна мечтае.

    Според източници на изданието, вътрешният кръг на Тръмп е смятал това за „непростима грешка“, което на практика е коствало подкрепата на опозиционния политик.

    Коментиран от #13

    18:21 06.01.2026

  • 11 Диана

    5 1 Отговор
    Аз мисля, че Тръмп се увлича твърде драматично в желанията си... Ако не бяха наркотиците и петрола във Венецуела, не вярвам че би постъпил точно така... Ще видим... Може и да се спре, значи... Иначе той обещава какви ли не чудеса във Венецуела, но американците обичат да обещават - спомням си че и на Ирак обещаха да направят страната богата, но засега нещо това обещание се е по загубило, значи... Ще видим все пак - Тръмп определено знае колко важно е доверието на хората... Струва ми се различен, значи...

    18:28 06.01.2026

  • 12 Незнам

    3 0 Отговор
    Какво толкова ги влече да уфарят Иран, предвич, че там отговора ще е доста сериозен. Те не са беззащитни камилари, като повечето срещу които САЩ обичат да се отварят. Иран навря Израел в миша дупка, ако не ги бяха спрели .. щяха да ги ликвидират, та хич няма да цепят басма на САЩ

    18:47 06.01.2026

  • 13 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Дедо Дончо освети и сенчестия флот на руснаците. Танкерите почнали да слагат
    руски флагове да не ги конфискуват...

    19:04 06.01.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    САМО МИНАВАМ ДА КАЖА

    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
    СМЪРТ ЗА ИЗРАЕЛ
    СМЪРТ ЗА ЦИОНИСТ ЧУ-ФУТ ВЕЛЕ
    ДА ЖИВЕЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
    ДА ЖИВЕЕ АДОЛФ ХИТЛЕР
    ДА ЖИВЕЕ ТРЕТИЯ РАЙХ
    ДА ЖИВЕЕ ИРАН
    СМЪРТ ЗА САЩ И ОРАНЖЕВИЯ ЧИ-ФУТИН ТЕРОРИСТ

    19:21 06.01.2026

  • 15 Ами

    0 0 Отговор
    До колкото знам, Иран не се намира в западното полукълбо.
    Но DW, могат да имат друга представа за географията.
    Те представите на DW са доста изкелиферчени,
    така че малко неща могат да ме учудят :)

    19:22 06.01.2026

  • 16 сара

    0 0 Отговор
    Наблюдаваме как в световното пространство доминират напълно нецивилизовани индивиди в качеството им на президенти от двете полукълба, които мислят, че могат всичко. Дали ?

    19:26 06.01.2026