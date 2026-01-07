Новини
"Избягал!" - Лидерът на Южния преходен съвет в Йемен, Айдарус ал-Зубайди, е в неизвестност

7 Януари, 2026 05:48, обновена 7 Януари, 2026 05:57 520 2

Той не се е явил на полет до Рияд, за да участва във форум за обсъждане на уреждане на конфликта в Южен Йемен

"Избягал!" - Лидерът на Южния преходен съвет в Йемен, Айдарус ал-Зубайди, е в неизвестност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Коалицията, водена от Саудитска Арабия, обяви, че председателят на Южния преходен съвет в Йемен, Айдарус ал-Зубайди, е избягал на неизвестно място, предаде Reuters.

Според коалицията, ал-Зубайди не се е явил на полет до Рияд, за да участва във форум за обсъждане на уреждане на конфликта в Южен Йемен. Местонахождението на лидера на подкрепяното от ОАЕ сепаратистко движение е неизвестно.

На 2 януари губернаторът на Хадрамаут Салем ал-Ханбаши обяви началото на операция за предаване на военните лагери, контролирани от сепаратистите, на правителствените сили. Същия ден Южният преходен съвет обяви началото на двугодишен преходен период, след който планира да обяви независима държава Южна Арабия със столица Аден.

Според конституционната декларация, тя ще бъде създадена в границите на Народно-демократичната република Йемен, която е съществувала от 1967 до 1990 г.

В събота ал-Алими предложи провеждането на обща конференция на политическите сили в южната част на страната в Рияд за разрешаване на кризата. Министерството на външните работи на кралството приветства тази инициатива, отбелязвайки, че всеобхватно решение може да бъде постигнато само чрез диалог.

До вечерта на 3 януари правителствените сили си възвърнаха контрола над провинциите Хадрамаут и Махра, прогонвайки сепаратистите и превземайки всички стратегически обекти.


Йемен
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в рузия съм

    2 1 Отговор
    в рузия съм

    06:01 07.01.2026

  • 2 Пияна сган

    1 0 Отговор
    Търсете го в Кочината. Утайките на целия свят са добре дошли там

    06:14 07.01.2026