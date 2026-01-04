Новини
Коментар на водещия: „След алармата“

Коментар на водещия: „След алармата“

4 Януари, 2026

Коментарът на Светослав Иванов от 4 януари 2026 г.

Коментар на водещия: „След алармата“ - 1
Снимка: бТВ
бТВ бТВ Телевизия бТВ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Еврото е тук.

Напълно заслужено българското общество направи следващата стъпка към приобщаването към общия ни дом - Европа. Старият континент, от който тръгват всички модерни разбирания за свобода, справедливост, законност и правила. Така, че ако някой попита - какво е държавата, или какво са институциите - европейците са първите, които в исторически план отговарят на този въпрос.

България е част от това семейство и винаги е била.

На символно ниво, от Новата година, дори българските исторически символи като Иван Рилски или думите „Боже, пази България“ са на официална валута, приемана в целия свят. В този смисъл можем спокойно да кажем, че ние приемаме еврото, но и еврото става по-българско.

С това идват и по-големи отговорности. Финансовата ни политика вече се наблюдава не само от София, но и от Франкфурт, а начинът, по който властта изразходва публичните средства ще стане по-прозрачен. Не веднага. Вероятно това ще се случи постепенно и по принуда. Това е добра новина, защото това да си част от европейското семейство е свързано с повече контрол, а по-силният контрол означава и конкретна отговорност, която носи имената и лицата на тези, които са на власт и ще са на власт.

България влиза в еврото с общество, което достигна ниво на зрялост, далеч надхвърлящо институционалните проблеми, които наблюдаваме в момента.

Някои от тях са стари и до болка познати в Брюксел и Франкфурт – като правосъдната система и прокуратурата, политическата корупция, опитите за овладяване на публичното пространство и медиите. Това последното е обречено на неуспех. Защото, както казва дългогодишният директор на BBC World Service Питър Хорокс - живеем в 2026 година и отдавна „светът, в който малка група хора стоят в една редакция и решават кое е важно за обществения дневен ред, вече не съществува“. Тази епоха е в историята.

Презумпцията е да гледаме на журналистиката като на четвърта власт. Това е така, но само там, където останалите три власти работят независимо – особено съдебната. Защото именно тя е призвана да доведе всеки журналистически труд, всяко разследване и всяко разкритие до институционален ефект, според законите на една страна. През годините колегите поставят въпросите ясно чрез работата си – и Мария Цънцарова, и Стоян Георгиев, и Марин Николов, и толкова много колеги тук и в различни медии. Обществото ги чува, но дали институциите ще ги превърнат в действия, вече не зависи от журналистите.

В този смисъл журналистите не са всесилни. Свободата на журналистиката и на медиите не се гарантира с декларации, а с действия. И се нуждаят от обществото, което оказва постоянен натиск върху властта, за да можем заедно да поправяме средата си. И още нещо - журналистиката не може да бъде дисциплинирана чрез страх, защото тогава не се наказват журналистите, а обществото.

Всички тези процеси са поправими. Да се вайкаме, че всичко е загубено, би било пораженство, което няма нищо общо с целта на всеки гражданин на европейска България - никога да не се прегърбва пред корупцията и злоупотребата с власт. Можеш ли да спреш по средата на пътя? Може само временно да спреш, да се върнеш назад, за да се засилиш - както гласи една древна китайска поговорка.

Тук вече не е еврото. Ние сме.

Еврото влиза в България в най-подходящия момент. Представете си го като още един звън на алармата на устройството до главите ни. Е, знаете, че винаги идва моментът, в който сънят свършва и новият ден трябва да започне. Колкото по-бързо е пробуждането, толкова по-добре. А българското общество показва, че пробуждането е настъпило, не само заради „алармата по европейски“, но предимно заради самите нас.

Още един ден и още една година в европейска България. И още смелост.
Не се отказвайте. Пожелавам си го. Желая го и на вас.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простотията

    42 1 Отговор
    не ходи по дърветата а по подлогите журналисти!

    17:09 04.01.2026

  • 2 И този кърти центове

    41 2 Отговор
    Срам си Светльо, срам!

    17:11 04.01.2026

  • 3 Гошо

    24 0 Отговор
    Тева у Индиецо, тева...

    17:11 04.01.2026

  • 4 Христо

    37 1 Отговор
    Индиеца няма ли да го махнат и него като Цънцарова? Само глупости говори и е супер субективен (меко казано).

    17:13 04.01.2026

  • 5 Госあ

    28 0 Отговор
    Вчера се прибрах. Веднага ме лъхна празнословие, безпътица и безперспективност.

    17:13 04.01.2026

  • 6 Ами

    24 1 Отговор
    Чудя се кое е по-голяма глупост - "Старият континент, от който тръгват всички
    модерни разбирания за свобода, справедливост, законност и правила.
    Или - "Еврото влиза в България в най-подходящия момент" :)

    17:14 04.01.2026

  • 7 Госあ

    29 1 Отговор
    А една соросоидка обясняваше колко щастливи са венецуелците, че ше им вземат нефта 😂

    17:14 04.01.2026

  • 8 Лост

    22 2 Отговор
    Старият континент от който са тръгнали двете световни войни ,Светльо.

    17:16 04.01.2026

  • 9 Удри с лопатата

    29 1 Отговор
    Няма по-голям и6рик от този.Е га ти пр0тивния сиганин

    17:17 04.01.2026

  • 10 А референдума къде го скрихте

    25 1 Отговор
    За такива съдбовни неща не взех те мнението на народа, а го предадох те и продадох те! Светослав е говорителя на мафията

    17:17 04.01.2026

  • 11 123456

    24 2 Отговор
    Продажник маззен - вече се усеща по цените колко сме европейци ! Господин за един ден сме ! Гледал ли си филма ! - т.е. един пробит цървул предателски !

    17:21 04.01.2026

  • 12 Хубаво

    18 1 Отговор
    Е, че ТъмноСлав си се харесва и обожава да се слуша. Само той е

    17:21 04.01.2026

  • 13 Много точно !!!!

    1 12 Отговор
    Както винаги . А копейките да вият …..

    17:24 04.01.2026

  • 14 Едно време

    14 0 Отговор
    Имаше нещо наречено рейтинг, за да се знае, дали журналиста, взимащ 15000 го гледа някой, освен техните, днес не е задължително явно

    Коментиран от #19

    17:25 04.01.2026

  • 15 БРАВО НА СВЕТЛЬО

    2 15 Отговор
    КАЗА ГО НА КОПЕИТЕ, АМА ТЕ ДАЛИ СА ГО РАЗБРАЛИ??

    17:26 04.01.2026

  • 16 Z-ахарова

    1 7 Отговор
    Честито евро българи!
    Мечтая,мечтая и аз...!

    17:28 04.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това Е !

    10 1 Отговор
    Това Е !

    Според Вас !

    Европа Не Е Наш Общ !

    Дом !

    Защото Аз Живея !

    Под Хунтата !

    На Бойко Борисов !

    И Сие !

    Останалите От Налодното Събрание !

    Такова Нещо !

    В Европа !

    Няма !

    17:29 04.01.2026

  • 19 И да има

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Едно време":

    рейтинг всички са на 100 макар народа да не ги гледа! Сега е "демокрация"...

    17:31 04.01.2026

  • 20 Спецназ

    13 0 Отговор
    Тоя е Журналист, колкото Г.За ми може да свири духова музика!

    ПФУ!

    Коментиран от #25

    17:31 04.01.2026

  • 21 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    СФетльо е дресиран и дроги..н траве...т.Ще играе по пеефската сфирка инак при цънцар..а

    17:31 04.01.2026

  • 22 Еврото не е пара

    2 4 Отговор
    Пара е лева с три нули отзад.

    17:31 04.01.2026

  • 23 Тц,тц

    11 0 Отговор
    Само споменаването на Цънцарова и брат Стоян развалиха ефекта от статията! Обвързаностите между журналисти,медии и партии са жалка работа,която накрая лъсва като дпе на месечина,Светльо! Почини и продължи..

    17:31 04.01.2026

  • 24 Напълно

    5 0 Отговор
    Заслужено сме в катрана. ОЩЕ 90година когато връщаха имената не излязохМЕ то се виждаше на къде отива каруцата.

    Коментиран от #26

    17:32 04.01.2026

  • 25 Пробвай с тромпет

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спецназ":

    Може да ти се получи

    17:32 04.01.2026

  • 26 Ако Хасан беше Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Напълно":

    По-добре ли щеше да се оправяш с живота си?

    17:34 04.01.2026

  • 27 въпрос

    7 0 Отговор
    А бе, не можеше ли тази прочувствена реч да не е чак толкова инфантилна? Образованието у нас вече е много зле, ама чак толкова не сме затъпели, че да ни третират като деца от забавачницата. Я, малко по-сериозно!

    17:34 04.01.2026

  • 28 Булекзит му е майката!

    9 0 Отговор
    След като не може референдум за еврото, то няма никакъв проблем за референдум за излизане от ЕС!

    Коментиран от #29

    17:34 04.01.2026

  • 29 Ха така

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "Булекзит му е майката!":

    И от Европа да излезем, па да се затирим по степите.

    17:37 04.01.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Поредния платен мръсник - съседната статия за пъжличния дом срещу Парламента... ами не там са работящи момичета! Публичния дом е в телевизионните студия и самия парламент!

    17:37 04.01.2026

  • 31 Уса

    5 0 Отговор
    Подлога си беше при лева и подлога си остана при еврото дрсльо.В САЩ представям България а не фашисткия ЕС,защото ме е срам да се наричам европеец с портретите на Макрон,Урсула и Мерц... имам си родина а много българи вече нямат и не ми пука за такива

    17:47 04.01.2026

  • 32 САМО ЕДНО МОЕТО МОМЧЕ.

    3 0 Отговор
    Излез по магазини ресторанти молове и виж що става.. пълна скръб лудост обърканост недоверие и брутални търговци с цени безбожни. ДОРИ И ТОТОТО ПОРОЧНО НЕ ВЗЕМА БГ ЛЕВА А БЕШЕ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА. НЕ МУ БЕШЕ МЛАДЕЖ ОЩЕ ВРЕМЕТО НА МЕНТЕТО. НАРОДА НЕ Е ГОТОВ. А ЗА ТЪРГОВЦИТЕ И МУШИКИТЕ Е МЕСЕЦ ПИРОВ.

    17:54 04.01.2026

  • 33 Да питам

    3 0 Отговор
    ЕЦБ от 3 г. е на загуба. За 2024г - 8.7 милиарда евро. За 2025 пак толко ще бъде. Та защо сега????????

    17:56 04.01.2026

  • 34 ежко

    0 0 Отговор
    Пореднния глупак!

    18:02 04.01.2026

  • 35 Църцънова

    0 0 Отговор
    Колегата ром още ли е водещ?

    18:06 04.01.2026