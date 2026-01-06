Новини
Асен Василев пред El País: 7.5 милиарда лева кеш излязоха "на светло" заради еврото

Асен Василев пред El País: 7.5 милиарда лева кеш излязоха "на светло" заради еврото

6 Януари, 2026 17:18

Изтеглих 100 евро, за да разгледам банкнотите и после да празнувам

Асен Василев пред El País: 7.5 милиарда лева кеш излязоха "на светло" заради еврото - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смес от празнична еуфория и дълбоко вкоренен страх от поскъпване беляза първите дни на България в еврозоната. Така водещият испански вестник El País описва историческата промяна, настъпила на 1 януари 2026 година. В обширен репортаж от София, изданието не спестява критичните детайли за икономическата реалност у нас – от "скритата" инфлация до масивното наливане на неясни капитали в имотния пазар.

"Изтеглих 100 евро, за да разгледам банкнотите и после да празнувам", споделя пред изданието 58-годишната програмистка Марияна Валкова, която е сред ентусиастите, посрещнали новата валута с хоро в центъра на София. Но зад фасадата на празненствата и прожектираните евромонети върху сградата на БНБ, El País разкрива една по-тревожна картина на икономически дисбаланси.

Най-скандалният факт, който испанските журналисти извеждат на преден план, е признанието за огромния обем налични пари, които са сменили формата си в последните месеци. Според бившия финансов министър Асен Василев, цитиран от медията, левовите банкноти и монети в обращение са намалели със 7.5 милиарда евро (близо 15 млрд. лева) само за една година.

Тези пари не са се изпарили – те са напомпали цените на активите. "Жилищата поскъпнаха с 50%, тъй като много хора смятаха, че това е моментът да купят, преди цените да скочат с еврото", признава Василев пред El País. Този процес на "изсветляване" на капитала на практика направи жилищата недостъпни за голяма част от работещите българи, създавайки класически имотен балон точно на входа на еврозоната.

Докато институциите се хвалят с овладяна инфлация от 5%, обикновените граждани усещат съвсем друга реалност. "При много храни и стоки от първа необходимост поскъпването е около 20%; хората го усещат, дори статистиката да не го показва", коментира 34-годишният застрахователен брокер Траян Дамянов. Неговият скептицизъм е представителна извадка за близо половината българи, които според Евробарометър са били против смяната на валутата.

Търговците също признават натиска. "Доставчиците вече ни увеличиха разходите, така че го направихме и ние", откровенa е Мария Дончева, собственик на заведение, пред испанските репортери. Този "верижен ефект" на поскъпване опровергава оптимистичните прогнози, че преходът ще мине без ценови шок.

El País не пропуска да отбележи и абсурдната политическа ситуация, в която България приема единната валута – в условията на служебна власт, очакване на "осми избори за четири години" и пресни спомени от декемврийските протести на "Поколението Z" срещу корупцията.

Изданието припомня, че България остава държавата с най-нисък доход на глава от населението в ЕС (11 330 евро за 2024 г.), което прави всеки инфлационен натиск социално експлозивен. Въпреки това, бизнесът остава оптимист. Очакванията са малките и средни предприятия да спестят около 500 млн. евро от валутни превози, а туризмът, генериращ 8% от БВП, да получи мощен тласък.

Дали "европейското семейство" ще донесе обещания просперитет или ще задълбочи социалното неравенство чрез ценови шок – това е въпросът, който El País оставя отворен, докато българите се редят на опашки пред банките, не само за да обменят левове, но и за да купуват злато като застраховка срещу бъдещето.


  • 1 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    17 5 Отговор
    народа пак ще ги изтегли и скрие парите бъдете рахат

    това са си народни пари не ваши , не им се радвайте

    17:21 06.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    18 30 протест на ул Козяк.

    Коментиран от #7

    17:22 06.01.2026

  • 3 Аман

    10 2 Отговор
    с туй йевро, бе !

    17:24 06.01.2026

  • 4 ИЗКА ДА КАЖЕ,,,,,,,ИЗПРАХМЕ 7.5 МЛРД

    6 1 Отговор
    ................А НАРОДА ВАДИ НЯКВИ ТОРБИ С ЖЪЛТИ СТОТИНКИ ПО МАГАЗИНИТЕ....

    17:24 06.01.2026

  • 5 Паметник на бай Тошо във всеки град

    18 4 Отговор
    Рушиш нацията и държавата и се гордееш с това. Чака те Народен съд.

    17:24 06.01.2026

  • 6 Ей,кво нещо...

    12 0 Отговор
    Колко глупости ще се изпишат и кажат още,не е истина.

    17:25 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И това

    4 0 Отговор
    още е една малка част !

    17:26 06.01.2026

  • 10 Блещенето остава

    9 2 Отговор
    Рано се радва този опулен и екзалтиран тумбел. Ако се готви да ги харчи, грешно си е разчел силиците, въпреки рекламата от чужди посолства и медии.

    17:27 06.01.2026

  • 11 Мара

    11 1 Отговор
    Кокорчо каза ли колко не законен. кеш има той

    17:30 06.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    11 2 Отговор
    С какъв финт ще им ги вземат. Инфлацийка ,ток данъчета .... и хоп в държавния жоп

    17:31 06.01.2026

  • 13 Смях

    3 2 Отговор
    Печатането на пари е в пълна сила пари без покритие

    Цветни хартишки за зеления наркоман

    Яка инфлация ни чака

    17:32 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИЗЛЕЗЛИ НА СВЕТЛО

    9 2 Отговор
    МИЛИАРДИ.. ДА МУШИКО ТОВА СА ПАРИТЕ СВЕТЛИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ НА МНОГО ХОРА. УСМИХНАТ ДОВОЛЕН ПЛЪХ Недодялан НА ЧЕРЕШАТА.

    17:34 06.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПЛЮЯ

    6 4 Отговор
    НА ЕВРОТО ВИ!

    Коментиран от #26

    17:34 06.01.2026

  • 18 излязоха "на светло" а? ......

    4 2 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    17:36 06.01.2026

  • 19 ИЗЛЕЗЛИ НА СВЕТЛО

    1 2 Отговор
    МИЛИАРДИ.. ДА МУШИКО ТОВА СА ПАРИТЕ СВЕТЛИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ НА МНОГО ХОРА. УСМИХНАТ ДОВОЛЕН ПЛЪХ Недодялан НА ЧЕРЕШАТА. А колко десетки милиарди си узаконихте вие крадливите сови ококорени.

    17:37 06.01.2026

  • 20 Абе ние обаче

    3 2 Отговор
    пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега...Еврозона..Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    17:38 06.01.2026

  • 21 Никакъв

    3 4 Отговор
    кеш НЕ е излязал "на светло" заради еврото ! Този свръх кеш БНБ го напечата и раздаде през търговските банки на определени хора и фирми с който те закупиха имущество за милиарди. Тези пари бяха напечатани в нарушение на договора с МВФ за борда...

    Коментиран от #24

    17:44 06.01.2026

  • 22 устафка бе

    5 0 Отговор
    Устафка бе, Кокор!

    17:44 06.01.2026

  • 23 МВР служител

    2 4 Отговор
    А трафикантът Методиев Борисов го споменават в Ел Паис само с извънбрачната му афера и неправомерно завлечени пари на инвеститори в Испания, които са били "помолени" от разследвания Методиев Борисов да подхвърлят 5 милиона евро на една жена и едно непълнолетно. Разбира се ще отговарят тези "съдии" и "прокурори" които са покрили разследването на партньорите от испанската прокуратура. Все пак са получавали по 20 бона прасетата. Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    17:45 06.01.2026

  • 24 не позна

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Никакъв":

    Това са палетата с кеш събрани от контрабанда и използвани за купуване на гласове по изборите.

    Коментиран от #28

    17:45 06.01.2026

  • 25 Дърт@ сух@ к@к@ със бастун

    2 3 Отговор
    "Изтеглих 100 евро, за да разгледам банкнотите и после да празнувам", споделя пред изданието 58-годишната програмистка Марияна Валкова, която е сред ентусиастите, посрещнали новата валута с хоро в центъра на София.

    Мариянннннчето видя на 100€ един п€нис
    с европейски крила как и хвърка около лицето и е стреля с бели патрони.

    17:47 06.01.2026

  • 26 Неподписан

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "ПЛЮЯ":

    Пречеше им и че Лев(българска разплащателна единица)е руската дума за лъв...

    17:47 06.01.2026

  • 27 Ъхъъъъъ

    0 1 Отговор
    И как се получава това "БВП, да получи мощен тласък" ? Като тока, парното, водата и административните такси скочат с 200-300% ? Я вижте един заверен препис от комисия как вече е 280 лв и колко стана скицата....

    17:55 06.01.2026

  • 28 Дечко не се изказвай по наративи

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "не позна":

    Малоумно е ! Особенно за зетърчета пък е и смехотворно.

    17:57 06.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

