Тръмп, какво ти става бе човек?

Заглавията в пресата: САЩ атакуваха Венецуела и арестуваха президента на страната Николас Мадуро. Доналд Тръмп заплаши Гренландия и не само нея.



Доналд Тръмп отново заяви, че Гренландия му е “нужна”. Твърди, че някога била тяхна?! Тяхна на кого? Дания избухна от възмущение. В същото време от Вашингтон летят “предупреждения” и към Куба и Колумбия. Гренландия и Дания реагираха остро на поредната заплаха, отправена от администрацията на Тръмп по адрес на най-големия остров в света.

Какво ти става, бе човече?! Нали ти беше този, който говореше за мир, мечтаеше за миротворната награда, ама леко се размина с нея затова взе една измислена такава. Уж решаваш мирния процес между Украйна и Русия, водиш уж преговори за мир ту с Путин, ту със Зеленски. А какъв пример им даваш?! Нали беше за мир? Доналд „миротворецът“! Изобщо знаеш ли значението на тази дума? Имам усещането, че всички са изперкали тотално....Няма да се конкретизирам върху всеки един по отделно, но доста държавни лидери са напълно изперкали....Вероятно ги инжектират с нещо. Според Тръмп Мадуро поддържал картелите и жена му била също свързана с наркотици и картели....Аз лично съм останала с друго впечатление, точно обратното, а именно, че Венецуела винаги се е стремяла да се пребори с картелите и да спре наркотрафика. Апетитът за безпределна власт и завладяване на петролните кладенци е повече от ясен и очевиден, ама чак пък толкова да иска да контролира и владее страната надмина всички граници! Чух го как каза, че „ние ще управляваме страната“! Как така бе, Доналд ти ще управляваш чужда страна и чужди петролни залежи! Ми що не идеш и в Саудитска Арабия, може и там да ти харесат кладенците на фамилията Сауд? Гренландия иска човека, Венецуела вече си я присвои, сега нещо заплашвал Куба и Колумбия! Май дойде време палачинката да се обърне и Путин и Зеленски да го вразумят малко, нещо хич не ми изглежда наред човека като му слушам изявленията. Айде стига вече, Тръмп! Опомни се, човече!

Моето приключение във Венецуела

Била съм във Венецуела. Всъщност не съвсем защото ме арестуваха на летището в Каракас на път за Перу. Беше преди години, по времето на Чавес. Оглавявах българска бизнес делегация, отивахме на едно изложение в Лима с прекачване в Каракас. Аз бях начело на делегацията защото говоря испански. От София летяхме за Рим, от там се прекачихме за Каракас и трябваше да излетим от там за Лима, но.....При мен дойдоха няколко военни ченгета от най-внушителните, облечени в камофлаж, с огромни ботуши тип „кубинки“ и две жени ме помолиха да ги последвам. Отнеха ми паспорта. Отведоха ме в една стая без прозорци и ме заключиха вътре. Опитах се многократно да питам на испански език какво става? Защо съм тук? Крещях, че ще изпусна полета за Лима? Исках връзка с българското посолство! Убеждавах ги, че съм лидер на делегация и те не могат без мен да излетят за Перу....Отворих целия си речник в главата на испански език и не млъквах, докато най-накрая се изморих, тъй като водех абсолютен монолог. Нищо не сработи. Никой не ми даваше никакво обяснение. Поне ми даваха редовно вода....След няколко часа престой в ареста ме пуснаха и съпроводиха до самолета за Лима, който чакаше само мен! На път за самолета отново ги попитах какво е станало и най-накрая получих отговора, който бе шок за ушите ми!

„Сеньора, пуснахме ви за справка на Интерпол, защото вие страшно приличахте на една кубинска наркотрафикантка, която очаквахме точно днес и трябваше да я заловим, но тя така и не се появи, затова пък се появихте вие, която много приличате на нея. След като всички служби ни увериха, че вие не сте тя - вече сте свободна!“ Никой не ми се извини за причиненото неудобство и стрес, поне в самолета ми дадоха уиски с което малко злоупотребих за да смъкна стреса, не за друго. Всъщност в случая венецуелските власти си вършеха перфектно работа! Това, че аз бях на мушката беше чиста случайност, но факт, който потвърждава, че те преследват нарко трафика, а не го котират! Както и да е, важното е – че аз не съм тя! На обратния път за София багажът ми останал в Каракас , вероятно пак са ме проверявали, и ми го доставиха едва след седмица....

Една история с щастлив край, която ще я помня дълго...както ще помня и моята скъпа приятелка , която отлетя при звездите, посланичката на Боливарска република Венецуела у нас Ориета Капони ....Много ме натъжи новината за нейното напускане на този свят...Когато губим приятели осъзнаваме, как се скъсява и затяга нишката...

Н.Пр. Ориета Капони беше доктор по политическа философия и университетски преподавател, изключително дейна като посланик, всеотдайна в работата си. Тя беше прекрасен светъл човек, весела по дух, бохем, но желязна и принципиална като политик. На един от празниците на Венецуела синът ми ѝ подари портрет на Хуго Чавес , който той нарисува за една нощ!

Тя толкова се радваше.....и веднага сложи картината на почетно място в посолството. Беше прекрасен човек! Многократно съм я интервюирала по различни теми, а извън интервютата говорихме за живота у нас и по света...А сега на къде отива този свят? Свят без ценностна система, свят на алчност и апетити, свят който вероятно ще се самоунищожи.....И максимата „Разделяй и владей“ си остава и днес!

Оля АЛ-АХМЕД

