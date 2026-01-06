Коалицията на желаещите: Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват обвързващи ангажименти

Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват „обвързващи ангажименти за подкрепа на Украйна с цел възстановяване на мира в случай на бъдещо въоръжено нападение от страна на Русия“, се посочва в чернова на заключителна декларация, представена днес от „Коалицията на желаещите“ на среща на върха в Париж днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Тези ангажименти могат да включват използване на военна способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи, налагане на допълнителни санкции“, се казва в проектокомюникето, видяно от Ройтерс, което все още се нуждае от одобрение на лидерската среща на Коалицията в Елисейския дворец по-късно днес.
Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и неговият зет Джаред Къшнър пристигнаха в Париж за днешния форум.
Украинският президент Володимир Зеленски също ще вземе участие в срещата във френската столица, като част от по-широките усилия за изработване на обща украинска, европейска и американска позиция, която след това да бъде представена на Русия.
Преговорите за прекратяване на вече почти четиригодишния конфликт се ускориха от ноември. Въпреки това, има малко признаци, че Русия би била склонна да приеме настоящите предложения, като въпросът за територията остава основна пречка за преговорите, а сраженията между двете страни не показват признаци на затихване.
Досега много от военните ангажименти, дадени в рамките на процеса на планиране на действията на Коалицията, бяха доста мъгляви и неопределени, отбелязва агенцията.
Високопоставен европейски представител заяви, че има надежда, че укрепването на коалиционните гаранции ще спомогне и за уплътняване на ангажиментите на САЩ, очертани само в общи линии в двустранните дискусии с Украйна.
Във вечерното си обръщение към нацията в неделя Зеленски заяви, че срещите в Европа трябва да се превърнат в още един принос към отбраната на Украйна и да подпомогнат усилията за прекратяване на войната.
„Украйна ще се подготви и за двата сценария: дипломатическо решение, към което се стремим, или продължаване на активната отбрана, ако натискът от партньорите върху Русия се окаже недостатъчен. Украйна иска мир“, заяви украинският президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6, #33, #36
15:58 06.01.2026
2 Как пък един бг клепар
Коментиран от #8, #21
15:58 06.01.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #23
15:59 06.01.2026
5 Путин е преместен в нов бункер
Коментиран от #32
16:00 06.01.2026
6 Атина Палада
До коментар #1 от "Гост":Е как каква? Ще излязат с декларация за нарушение на международното право ..За друго не стават :)
Коментиран от #15
16:01 06.01.2026
7 Интересно
16:01 06.01.2026
8 Хи их хи
До коментар #2 от "Как пък един бг клепар":В Русия такива, като теб не приемат!
16:04 06.01.2026
9 Уфф
16:05 06.01.2026
10 Не ставайте смешни
Естония България Латвия Македония Люксенбург
Хахаха
16:06 06.01.2026
11 пешо
16:06 06.01.2026
12 Азззззззз
16:07 06.01.2026
13 СЛОНА
ЧЕ НЯМАТ ДУМАТА В СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ НА БРАТУШКИТЕ!!!
16:07 06.01.2026
14 Владимир Путин, президент
16:07 06.01.2026
15 Гост
До коментар #6 от "Атина Палада":Подценяваш ги! Вероятно ще въведат също и 256-ти пакет санкции срещу Русия. Както е казал преди много години Айнщайн, лудост е, да превиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различен резултат, но желаещите така ги правят нещата. Току виж, резултатът изведнъж вземе, че се обърне на 360 гредуса, като казваше една една бивша външна министърка....
Коментиран от #34
16:08 06.01.2026
16 "обвързващи ангажименти"
Коментиран от #28
16:09 06.01.2026
17 Референдум
16:10 06.01.2026
18 Не четох статията защото
Това е като изказването на Брюксел че големият брат не може да отвлича мадуро А той си го е преместил в другото дуро. Жалки и смешни европейски лидери преди Нова година А след акцията на Тръмп във Венецуела и изказването му за Гренландия страшно изплашени и определено в шок.
16:10 06.01.2026
19 евроценност
Коментиран от #30
16:11 06.01.2026
20 Ники
Нашия палячо и той там нареден, ядене, пиене за сметка на българите.
16:12 06.01.2026
21 А колко Бг niдaла
До коментар #2 от "Как пък един бг клепар":заминаха за просперираща Ycpaiна?
Коментиран от #25
16:13 06.01.2026
22 Пличу
16:16 06.01.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Атина Палада":"...коалицията на мъртво говорящите е това..."
Тинке, понеже следя и ру3ките площадки, винаги ме е смущавало как се държите ни лук яли ни лук мирисали.
Войната е в дома ви, моргите и гробищата са пръскат от руски трупове, ма пишете и разсъждавате така, като че ли сте на Марс. За Четири Года единствения потърпевш, наритан и унизен е узкочела Русия, на която дори папуасите в Нова Гвинея се присмиват 🎅
Коментиран от #35
16:16 06.01.2026
24 604
16:16 06.01.2026
25 4- ма заминаха
До коментар #21 от "А колко Бг niдaла":и станаха на укрокайма.
16:16 06.01.2026
26 Дас Хаген
16:17 06.01.2026
27 Има ли още човек
16:17 06.01.2026
28 Ха,,,енко
До коментар #16 от ""обвързващи ангажименти"":Изобщо не е малоумен.Колко кинти.....
16:18 06.01.2026
29 ТОВА
16:18 06.01.2026
30 Гост
До коментар #19 от "евроценност":Много точно! Напомня ми за един стар виц от комунизма:
Грузинская деревня. Дато (Зеленски) приходит к соседу Вано (Макрон) и говорит следующие слова:
- Вано! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
- Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом: сходи к Гиви. У него наверняка есть баран.
Дато приходит к Гиви (Мерц) и говорит:
- Гиви! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
- Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом: сходи к Шота. У него наверняка есть баран.
Дато приходит к Шота (Урсула) и говорит:
- Шота! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
- Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом: сходи к Нико. У него наверняка есть баран.
Пришёл Дато к Нико (Кая):
- Нико! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
- Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом...
Дато прерывает Нико:
- Что за чертовщина? Мне нужен баран! А я обошёл всю деревню, а вместо барана мне все дают советы!
Нико:
- Так что же ты хочешь, Дато! У нас ведь Страна Советов, а не Страна Баранов!
16:19 06.01.2026
31 Факти
16:19 06.01.2026
32 Дон Дони
До коментар #5 от "Путин е преместен в нов бункер":Баба ти го издирва! Това беше намек на Тръмп към Путин как да действа с нелигитимния! Този и имунитет няма според закона! Узурпатор!
16:19 06.01.2026
33 Явно не си наясно 🤔😂
До коментар #1 от "Гост":Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в отбора на "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)
Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.
Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му което ще съсипе федерацията на злото Русия ....
16:20 06.01.2026
34 Атина Палада
До коментар #15 от "Гост":Оооо,до 256-ти пакет няма да могат да стигнат:))
Финансовият министър на САЩ - Бесент ,каза,че при 30-ят пакет санкции от страна на ЕС срещу Русия,то ЕС ще фалира напълно!
16:20 06.01.2026
35 Атина Палада
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Нищо не разбираш!
16:21 06.01.2026
36 Пепи
До коментар #1 от "Гост":Че той им продаде държавата си, за какво да го отвлиат? Друг едва ли ще им даде повече!
16:21 06.01.2026