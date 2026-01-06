Новини
Свят »
Франция »
Коалицията на желаещите: Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват обвързващи ангажименти
  Тема: Украйна

Коалицията на желаещите: Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват обвързващи ангажименти

6 Януари, 2026 15:55 1 024 36

  • русия-
  • коалиция на желаещите-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Високопоставен европейски представител заяви, че има надежда, че укрепването на коалиционните гаранции ще спомогне и за уплътняване на ангажиментите на САЩ, очертани само в общи линии в двустранните дискусии с Украйна

Коалицията на желаещите: Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват обвързващи ангажименти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват „обвързващи ангажименти за подкрепа на Украйна с цел възстановяване на мира в случай на бъдещо въоръжено нападение от страна на Русия“, се посочва в чернова на заключителна декларация, представена днес от „Коалицията на желаещите“ на среща на върха в Париж днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тези ангажименти могат да включват използване на военна способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи, налагане на допълнителни санкции“, се казва в проектокомюникето, видяно от Ройтерс, което все още се нуждае от одобрение на лидерската среща на Коалицията в Елисейския дворец по-късно днес.

Още новини от Украйна

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и неговият зет Джаред Къшнър пристигнаха в Париж за днешния форум.

Украинският президент Володимир Зеленски също ще вземе участие в срещата във френската столица, като част от по-широките усилия за изработване на обща украинска, европейска и американска позиция, която след това да бъде представена на Русия.

Преговорите за прекратяване на вече почти четиригодишния конфликт се ускориха от ноември. Въпреки това, има малко признаци, че Русия би била склонна да приеме настоящите предложения, като въпросът за територията остава основна пречка за преговорите, а сраженията между двете страни не показват признаци на затихване.

Досега много от военните ангажименти, дадени в рамките на процеса на планиране на действията на Коалицията, бяха доста мъгляви и неопределени, отбелязва агенцията.

Високопоставен европейски представител заяви, че има надежда, че укрепването на коалиционните гаранции ще спомогне и за уплътняване на ангажиментите на САЩ, очертани само в общи линии в двустранните дискусии с Украйна.

Във вечерното си обръщение към нацията в неделя Зеленски заяви, че срещите в Европа трябва да се превърнат в още един принос към отбраната на Украйна и да подпомогнат усилията за прекратяване на войната.

„Украйна ще се подготви и за двата сценария: дипломатическо решение, към което се стремим, или продължаване на активната отбрана, ако натискът от партньорите върху Русия се окаже недостатъчен. Украйна иска мир“, заяви украинският президент.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    33 14 Отговор
    Интересно, ако САЩ нахлуят в Киев и арестуват нелегитминия президент, както го направиха във Венцуела, каква ли съпротива ще им окажат от Коалицията на желанията?

    Коментиран от #6, #33, #36

    15:58 06.01.2026

  • 2 Как пък един бг клепар

    4 22 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #8, #21

    15:58 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    20 3 Отговор
    Коалицията на мъртво говорящите е това :))

    Коментиран от #23

    15:59 06.01.2026

  • 5 Путин е преместен в нов бункер

    3 19 Отговор
    Получил е инфо, че Делта форс го издирва!

    Коментиран от #32

    16:00 06.01.2026

  • 6 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Е как каква? Ще излязат с декларация за нарушение на международното право ..За друго не стават :)

    Коментиран от #15

    16:01 06.01.2026

  • 7 Интересно

    15 1 Отговор
    Коалицията на желаещите какви сили ще изпрати в Гренландия, за да я пази от САЩ !??

    16:01 06.01.2026

  • 8 Хи их хи

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Как пък един бг клепар":

    В Русия такива, като теб не приемат!

    16:04 06.01.2026

  • 9 Уфф

    9 1 Отговор
    "В случай на бъдещо руско нападение"...казват лицемерите долни! Ами защо не отидете сега бре джендъри??

    16:05 06.01.2026

  • 10 Не ставайте смешни

    10 1 Отговор
    Кой ще ги даде тия военни гаранции
    Естония България Латвия Македония Люксенбург
    Хахаха

    16:06 06.01.2026

  • 11 пешо

    13 1 Отговор
    КОАЛИЦИЯ НА БОКЛУЦИТЕ

    16:06 06.01.2026

  • 12 Азззззззз

    13 1 Отговор
    Желязков незабавно да се омита оттам! Няма право да поема никакви ангажименти от името на България!

    16:07 06.01.2026

  • 13 СЛОНА

    9 1 Отговор
    ТЕЗИ СЕ СЪБИРАТ ДА СИ КАЖАТ:
    ЧЕ НЯМАТ ДУМАТА В СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ НА БРАТУШКИТЕ!!!

    16:07 06.01.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Радват европейците - чистички, измитички, нахранени, нивга не видели война и лопата 👍 А руско-украинските селяци се трепят ли трепят и да ги питаш - веч не знаят за какво......

    16:07 06.01.2026

  • 15 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Подценяваш ги! Вероятно ще въведат също и 256-ти пакет санкции срещу Русия. Както е казал преди много години Айнщайн, лудост е, да превиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различен резултат, но желаещите така ги правят нещата. Току виж, резултатът изведнъж вземе, че се обърне на 360 гредуса, като казваше една една бивша външна министърка....

    Коментиран от #34

    16:08 06.01.2026

  • 16 "обвързващи ангажименти"

    6 0 Отговор
    Кой бре ? Мялоумното премиерче в оставка дЖилезку ли ще ги поема мощно тея обвързващи ангажименти ? А решение на заседание на МС има ли?

    Коментиран от #28

    16:09 06.01.2026

  • 17 Референдум

    2 0 Отговор
    Росинант ще се отчете ли пред народа, какво е обещавал, подписвал и казал?

    16:10 06.01.2026

  • 18 Не четох статията защото

    6 0 Отговор
    ни пълнят с глупости които никога няма да се случат.
    Това е като изказването на Брюксел че големият брат не може да отвлича мадуро А той си го е преместил в другото дуро. Жалки и смешни европейски лидери преди Нова година А след акцията на Тръмп във Венецуела и изказването му за Гренландия страшно изплашени и определено в шок.

    16:10 06.01.2026

  • 19 евроценност

    6 0 Отговор
    Желаещ но не можещ.

    Коментиран от #30

    16:11 06.01.2026

  • 20 Ники

    6 0 Отговор
    Кръчмаря , кръчмаря някой пита ли го за сметката?
    Нашия палячо и той там нареден, ядене, пиене за сметка на българите.

    16:12 06.01.2026

  • 21 А колко Бг niдaла

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как пък един бг клепар":

    заминаха за просперираща Ycpaiна?

    Коментиран от #25

    16:13 06.01.2026

  • 22 Пличу

    3 0 Отговор
    Ще плащаме за златни кенефи.Всенародно веселие.Вече и в евро.Водопади.

    16:16 06.01.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    "...коалицията на мъртво говорящите е това..."

    Тинке, понеже следя и ру3ките площадки, винаги ме е смущавало как се държите ни лук яли ни лук мирисали.
    Войната е в дома ви, моргите и гробищата са пръскат от руски трупове, ма пишете и разсъждавате така, като че ли сте на Марс. За Четири Года единствения потърпевш, наритан и унизен е узкочела Русия, на която дори папуасите в Нова Гвинея се присмиват 🎅

    Коментиран от #35

    16:16 06.01.2026

  • 24 604

    4 0 Отговор
    загробена територия е БГ, на всички ни е ясно що го набутахте еврото баш ся на зорлан.....ще платим сметката, ама тоя път ще си търсим версиите.....на народа му писна !!!!!

    16:16 06.01.2026

  • 25 4- ма заминаха

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "А колко Бг niдaла":

    и станаха на укрокайма.

    16:16 06.01.2026

  • 26 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    ако натискът от партньорите върху Русия се окаже недостатъчен. Украйна иска мир! С две думи ще воювате ли с нас! Това не е в наш интерес!

    16:17 06.01.2026

  • 27 Има ли още човек

    3 0 Отговор
    Който да не е погнусен от тези пишман "лидери"? И сред тези неадекватни бюджетни индивиди, крадци и хрантутници няма нито един с обществена подкрепа над 9-10% Нито един! Точно това е пример за липсата на демокрация в ЕС и пример за диктатури, хунти и тоталитарни режими. Атлантически коптор в който шепа олигофрени са се завряли в собственото си балонче и демонстрират пълно незачитане на каквито и да било демократични принципи и морални качества

    16:17 06.01.2026

  • 28 Ха,,,енко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от ""обвързващи ангажименти"":

    Изобщо не е малоумен.Колко кинти.....

    16:18 06.01.2026

  • 29 ТОВА

    1 0 Отговор
    Са сметки без кръчмар !

    16:18 06.01.2026

  • 30 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "евроценност":

    Много точно! Напомня ми за един стар виц от комунизма:

    Грузинская деревня. Дато (Зеленски) приходит к соседу Вано (Макрон) и говорит следующие слова:
    - Вано! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
    - Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом: сходи к Гиви. У него наверняка есть баран.

    Дато приходит к Гиви (Мерц) и говорит:
    - Гиви! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
    - Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом: сходи к Шота. У него наверняка есть баран.

    Дато приходит к Шота (Урсула) и говорит:
    - Шота! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
    - Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом: сходи к Нико. У него наверняка есть баран.

    Пришёл Дато к Нико (Кая):
    - Нико! Ко мне приезжает родственник из города. Надо бы угостить его шашлыком. Ты не можешь мне одолжить барана?
    - Дато! Барана у меня нет, но могу помочь тебе советом...
    Дато прерывает Нико:
    - Что за чертовщина? Мне нужен баран! А я обошёл всю деревню, а вместо барана мне все дают советы!
    Нико:
    - Так что же ты хочешь, Дато! У нас ведь Страна Советов, а не Страна Баранов!

    16:19 06.01.2026

  • 31 Факти

    0 0 Отговор
    Малко много ми идват всички тия смеещи се хора на фона на това, че ежедневно загиват стотици в Украйна! Лицемерно!!!!

    16:19 06.01.2026

  • 32 Дон Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин е преместен в нов бункер":

    Баба ти го издирва! Това беше намек на Тръмп към Путин как да действа с нелигитимния! Този и имунитет няма според закона! Узурпатор!

    16:19 06.01.2026

  • 33 Явно не си наясно 🤔😂

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в отбора на "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)

    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.

    Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му което ще съсипе федерацията на злото Русия ....

    16:20 06.01.2026

  • 34 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Оооо,до 256-ти пакет няма да могат да стигнат:))
    Финансовият министър на САЩ - Бесент ,каза,че при 30-ят пакет санкции от страна на ЕС срещу Русия,то ЕС ще фалира напълно!

    16:20 06.01.2026

  • 35 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Нищо не разбираш!

    16:21 06.01.2026

  • 36 Пепи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Че той им продаде държавата си, за какво да го отвлиат? Друг едва ли ще им даде повече!

    16:21 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания