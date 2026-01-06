Новини
Кузман Илиев: Цената на нефта ще расте, нямаме никаква сигурност, че във Венецуела ще настъпи мир

Кузман Илиев: Цената на нефта ще расте, нямаме никаква сигурност, че във Венецуела ще настъпи мир

6 Януари, 2026

"България е влязла в дългова спирала. Тя има много ясен икономически модел – държавата тегли дълг, раздава на раними социални групи и на електорални групи, потребява. Това е като да вземете бърз кредит и да отидете на почивка, не да го инвестирате в някакви курсове, с които да придобиете умения", коментира още икономистът и политически анализатор

Кузман Илиев: Цената на нефта ще расте, нямаме никаква сигурност, че във Венецуела ще настъпи мир - 1
Снимка: ФАКТИ
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цената на нефта ще расте. Такава прогноза направи в ефира на БНР Кузман Илиев, икономист и политически анализатор, лидер на партия "България може", след като САЩ свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро.

"Добиването на петрол изглежда като един от основните аргументи за влизането на САЩ. Но тези залежи много трудно биха могли да бъдат използвани без инвестиции. А Америка също има своите икономически предизвикателства.

Нямаме никаква сигурност, че във Венецуела ще настъпи мир, благоденствие и спокойно ползване на залежите.

Една от скритите причини за влизането е стъпването върху огромни запаси, за да се подсигури евентуално затваряне на Ормузкия пролив при сблъсък с Иран.

Политиката на Америка, както се вижда и в нейната Стратегия за национална сигурност, не зависи от един или друг президент, а това са дългосрочни проекти. Сирия – санкции и падане на режим, Венецуела – 25 години санкции, спиране на нефтодобива".

Светът влиза в много турбулентни времена, обобщи Илиев.

"Очаквам напрежения, които да водят до нарушаване на веригата на доставки, т.е. ръст в цената на нефта, защото неговите количества по колонките ще бъдат все по-малко. И икономическите предизвикателства са големи, и военните.

Тайван е следващата много важна точка, Иран. Няма да става по-лесно и спокойно за икономическата система".

Европа се е поставила в абсолютна зависимост от Америка след Втората световна война, смята Кузман Илиев.

"Когато си в такава зависимост, ти ставаш васал. Доналд Тръмп не се церемони. Буквално ни казва: "Всичко, което искаме като територии, е наше".

Политическият анализатор обърна внимание и на случващото се в нашата страна.

"България е влязла в дългова спирала. Тя има много ясен икономически модел – държавата тегли дълг, раздава на раними социални групи и на електорални групи, потребява. Това е като да вземете бърз кредит и да отидете на почивка, не да го инвестирате в някакви курсове, с които да придобиете умения".

Той смята, че е необходимо да започнем да формираме излишъци, а не дефицити.

"Те да отиват за инвестиция в злато. Да си върнем златните резерви, за да стабилизираме евентуални сътресения на валутната система".

Създали сме една политическа система "разделяй и владей", отбеляза Илиев в предаването "Преди всички".

"Всеки е срещу всеки. Никой не поема отговорност. Слагат се сламени премиери".

Към решение на проблема може да се тръгне чрез постигане на висока избирателна активност, смята Кузман Илиев

"Която да омаломощи всички нечестни опити да се манипулират изборите. Да изберем хора, които поемат отговорност и знаят накъде върви България.

Но ако няма нови политически субекти, ако влезем в едно русло на апатията, в което ни държат и е много удобно, ще видим репликиране на изборите, на това, което досега сме имали. Хората ще се отчаят, особено младите и ще си кажат: "Защо бяхме на протестите?!" Това е от 90-та година насам".

Като проблем той открои, че на новите политически формации и платформи трудно се дава път.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Горивата

    3 4 Отговор
    След 1 година ще са на цени в БГ
    Газ 0.95 евро
    Бензин 1.80-1.90 евро
    Дизел 1.75-1.85 евро

    Коментиран от #17

    10:19 06.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    едва ли-РОСНЕФТ разправят инвестирали 70 млрд. рубли там-сега многоходовия ще продава наистина за копейки/ може и някой пак да падне от джама

    Коментиран от #3

    10:20 06.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    поправка-долари

    10:20 06.01.2026

  • 4 Весел Патиланец

    5 6 Отговор
    Ahaha ето това е аналЛизатор!
    Кузя се изказа с нова прогноза, за която е ясно, че няма да се сбъдне!

    Коментиран от #12

    10:26 06.01.2026

  • 5 Азззз

    5 10 Отговор
    Още един кандидат КОПЕЕЦ за анализатор.

    Коментиран от #15

    10:30 06.01.2026

  • 6 хахахах

    5 7 Отговор
    известният анал .... лизатор е известен с това че става обратното на това което казава , както и на другия чироз до цент Сарийски

    10:31 06.01.2026

  • 7 то всичко расте

    3 2 Отговор
    то лукоил от печалбар зарад санкцията го затварят . не сме много на зор за нефт . парното е на газ . и тя ще порасте кат цена . инфлацията се прикрвива . цените са нагоре с 30 процента .

    10:33 06.01.2026

  • 8 Ачо

    1 4 Отговор
    Кузмане,прекрасен си,ама дано и ти да не си поредният проект на колонизаторите каквито бяха царя,Първанов,Станишев и самият Румен Радев.Говорите хубаво,разумно,но когато ви изберем
    забравяте за род,народ и родина.Служите на колонизаторите.

    10:37 06.01.2026

  • 9 Някой

    7 2 Отговор
    Чакай малко. Не помня да е имало война или разьмирицивъв Венецуела преди американците да им отвлекат президента. Сега вече може да възникне вътрешна война, защото е ясно, че отвличането е станало с вътрешна помощ. Т.е., има разделение - едните са купени от американците, а другите (народа) масово подкрепят Мадуро.
    Тъй че, вярно е, че където е стъпил американски ботуш, нищо хубаво не се случва.

    10:37 06.01.2026

  • 10 Този е

    2 4 Отговор
    най-големият мрънкач и негативист, представян като "изключителен" разбирач на икономиката...
    Мрън мрън мрън, мрън мрън мрън.

    10:45 06.01.2026

  • 11 Просто човек

    2 2 Отговор
    Копейка, сър…

    10:47 06.01.2026

  • 12 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Весел Патиланец":

    Кузя е съперник на ломотещия райчев, в сферата на икономиката и финансите. Пълна лудница са и двамата.

    10:48 06.01.2026

  • 13 Истината е нужна

    0 1 Отговор
    Кузман се прави на интересен, но изглежда твърде глупав като врачка с тези предсказания за увеличаване цената на нефта и вътрешен конфликт във Венецуела.
    Тръмп ясно заяви, че ще управлява Венецуела до стабилизиране на нефтопроизводството от американските компании и провеждане на нови демократични избори!!!
    От добър анализатор Илиев се превърна в лош политик!

    10:55 06.01.2026

  • 14 да бе да

    1 1 Отговор
    Интересно като как около Блумбърг България са се наредеили само нелепо маскирани червени лаладжии?
    Дали самият Блъмбърг е коми или тия са пробили там докато се правят на атлантици?

    Не, няма да расте петрола. Ще пада - относително спрямо другите стоки и услуги. Колкото и да им е мъчно на бензиностациите.

    10:55 06.01.2026

  • 15 Шушумиго

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Азззз":

    Ами, слушай си Делян Добрев!

    10:58 06.01.2026

  • 16 Илия Кузмич

    0 0 Отговор
    Авторът иска много да ни каже, но всъщност в желанието си да се покаже на много знаещ нищо не ни казва! Всеки вижда с очите си нещата, за които той пише .Въпросът е в рецептата за излизане на светло.Да не говорим пък, че в последните си появявания по телевизиите той се явява поддръжник на Путин, а това е човекът, който разруши световния ред и е една от причините за настаналия сега световен хаос, в който всички малки и големи диктатори и популисти се надпреварват да се "доказват", следвайки неговия "светъл" пример.Жалко, в по-младите си години Илиев беше многообещаващ млад човек, експерт и анализатор.Сега стои на място!

    10:59 06.01.2026

  • 17 Дедо Пене

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горивата":

    Костя, не се крий зад чужд Ник!
    Знаем, че да си депутат си способен да продадеш и майка си та камо ли да ръсиш небивалици в нета!!!
    Защо страхуваш Народа, Копейкин?

    10:59 06.01.2026

  • 18 Уса

    0 0 Отговор
    Нефта във Венецуела не се добива на пълни капацитети,ако се добиваше и продаваха щяха да бъдат по богати от люксембурците,които нямат нищо а са на топа по заплати

    11:01 06.01.2026