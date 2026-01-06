ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честито Богоявление!

Снимка: Интернет

Историята

Богоявление е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден) по Григорианския календар и е посветен на разкриването на Иисус Христос, като Бог, вече в зрялата му възраст. В миналото е бил повече насочен към честване на появата му в света изобщо, както и на съпътстващи я библейски събития, като Обрезание Господне и Поклонението на Влъхвите. Постепенно от него се отделя, като самостоятелен празник Рождество Христово, което е сред причините днес различните християнски деноминации да го празнуват различно.

Празникът в Гърция се празнува на 6 януари, а в Русия и Сърбия – по стар стил – на 19 януари.

Православната вяра обединява празника Богоявление с празника Кръщение Господне, приемайки, че при кръщението на Иисус на река Йордан се появява Бог в своята триединна същност: Синът – Христос, Светият дух – във вид на гълъб, дошъл от „отворилото се“ небе, който каца върху Христос, и Гласът на Небесния Отец (Глас Божи), който оповестява: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“. Според православния календар празникът Йордановден ознаменува водното кръщение, което Христос получава от Йоан Кръстител.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Бях в Йордания през 1981 година, потопих се в река Йордан, усетих силата на пречистването с онази вода...Вярвам, че всичко написано се е случило! Обиколила съм много храмове в различните страни. Докоснах се до традициите на православието при всички славянски народи и не само, по Светите Земи също. Никъде, обаче, няма ритуал да се хвърля Светият Кръст! В Русия и в Украйна на 19 януари просто вярващите се потапят във водата, било то река или море, но никъде никой не хвърля Светия Кръст.....Кръст може ли да се хвърли?! Абсурдно....ми се струва.../ лично мнение, като вярваща християнка, възпитана в християнската вяра от дете!/

Не зная кой и кога точно е измислил това в България, но моето мнение е, че Кръста не бива да бъде хвърлян!

В храма

Отидох днес в храма да се помоля, да си налея осветена вода, да се усамотя, да запаля свещи за здраве! В храма жените бяха без кърпа на главата и говореха високо за пазарни неща! Поредният абсурд! В храма изобщо не се говори, там човек отива да говори с Бог, да се помоли....Още повече в храма не се обсъжда какво си сготвил днес и колко струват доматите на пазара! В храма имат право на глас само Свещено служителите... Пламъкът от запалената свещ е връзката с небесата...Но колко струваше днес този пламък? Нима беше редно с идването на еврото да се вдига и цената на свещите?! Нима трябва да се ограбват и вярващите миряни които влизат в храма с капчица надежда...Къде е тази надежда?! И тя умря заедно с лева и стотинките! Днес в храма в село Езерово най-малките и тънки свещички се продаваха за 1 лв , а до вчера бяха 0.80 лв. В евро дори нямаше цена, вероятно нямат и ресто, но някой има кураж да въведе тържествено по-високата цена и в храма Господен!

Изгонването на търговците от храма

„И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.“

(Мат. 21:12-17; Лука 19:45-48; Йоан 2:13-22)

Имайте страх от Бога, той е навсякъде и вижда всичко! Това касае и онези, които са вдигнали цената на свещите в храмовете! На храма не трябваше да посягате....не трябваше!

Мюсюлманите са повече християни от онези, които са вдигнали цената на свещите, защото Свещения Коран е забранено да се продава, всеки дава за светото писание толкова , колкото може и прецени...

В Русия и в Украйна във всички храмове има една купчинка със свещи, и то хубави свещи от истински восък , а над тях пише „На пожертвование“. Което означава – дарение. Всеки християнин, всеки посетител – беден или богат, оставя толкова пари за свещи, колкото има и може и взима толкова свещи колкото прецени на собствена отговорност...Средствата отиват в полза на храма. Жените влизат с дълги рокли и задължително покрити глави, следвайки одеждите на Божията Майка, а ако не са облечени подобаващо на входа веднага им се дава шал и пола да се загърнат.

Не всичко е пари в този живот! Това особено важи за църквата, където отиваме да се помолим, а не да обменяме финикийски знаци...

В Светото Писание е казано: «По делата им ще ги познаете». (Матей 7:20) Това е универсална истина. Така, че да можем навреме да разпознаваме злото, трябва винаги внимателно да гледаме какви са резултатите от действията му в обществото.

Оля АЛ-АХМЕД

Журналист, поет, преводач, арабист, доктор по арабски език и литература, публицист