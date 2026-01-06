Новини
Мете Фредериксен: Военно завладяване на Гренландия от САЩ би означавало край на НАТО

6 Януари, 2026 12:21 778 46

Датският премиер предупреждава, че подобен ход би подкопал сигурността, установена след Втората световна война

Мете Фредериксен: Военно завладяване на Гренландия от САЩ би означавало край на НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Дания Метте Фредериксен заяви, че евентуален опит на САЩ да завладеят Гренландия със сила би довел до разпадането на Северноатлантическия алианс. Това съобщава датската телевизия TV2, предава Фокус.

„Ако Съединените щати решат да предприемат военна атака срещу друга държава член на НАТО, тогава всичко приключва. Това означава край не само на НАТО, но и на системата за сигурност, която е в сила от края на Втората световна война“, подчерта Фредериксен. Тя добави, че полага всички усилия, за да не се стигне до подобно развитие.

Датският министър-председател заяви още, че вярва в демокрацията и в международните правила, като подчерта, че границите не могат да бъдат променяни по какъвто и да е начин.

Междувременно списание The Economist съобщи, че Доналд Тръмп е подготвил сделка, свързана с Гренландия. „ФОКУС“ припомня, че президентът на САЩ отново е потвърдил желанието си за контрол над острова по време на интервю за The Atlantic, в което е коментирал действията на Вашингтон във Венецуела.

Тръмп е повторил позицията си и в разговор с журналисти на борда на самолета Air Force One, заявявайки, че САЩ се нуждаят от контрол над Гренландия. В отговор премиерите на Дания и Гренландия призоваха американския президент да прекрати натиска и заплахите.

На 5 януари ръководителят на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви, че САЩ са „свръхдържава“ и съответно ще действат като такава.


  • 1 Не,че нещо,ама...

    14 0 Отговор
    Когато останат мишки,започват да се самоизяждат.

    12:22 06.01.2026

  • 2 Ало Атлантистите

    4 12 Отговор
    Важното е да се смачка Русия

    Коментиран от #6, #11, #33

    12:23 06.01.2026

  • 3 Жено то това е целта

    17 1 Отговор
    И дано да стане така !

    12:24 06.01.2026

  • 4 Театър "Сълза и смях 🎭"

    20 3 Отговор
    Сега разбрахте ли,колко сте жалки без САЩ?

    12:24 06.01.2026

  • 5 Тръмпист

    16 0 Отговор
    Хайде стига се е фръцкала Европа с хуманизъм и икономически просперитет

    12:25 06.01.2026

  • 6 И как ще я смачкаш Русия ве ?

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ало Атлантистите":

    Как точно ще стане това ?

    12:25 06.01.2026

  • 7 очаквано от сащ

    10 1 Отговор
    САЩ ака вземат Брюксел Гренландия ще е тяхна на тепсия.

    Коментиран от #16

    12:26 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 САЩ би означавало край и позор

    14 1 Отговор
    на излъганите некадърните брюкселски зелки от тръмп
    който ще позволи нато да съществува за да си продава оръжията

    12:27 06.01.2026

  • 10 Всъщност

    9 5 Отговор
    НАТО е престъпна военна организация с множество интервенции и цивилни жертви. Я вижте как Тръмп ги прави нещата без НАТО и почти без жертви, но най-важното без държавата да е разрушена

    12:28 06.01.2026

  • 11 ВСУ смазва всеки ден орките 4 години

    0 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ало Атлантистите":

    Къв е проблема?

    Коментиран от #38, #39, #46

    12:29 06.01.2026

  • 12 Данко Пиратина

    10 0 Отговор
    И какво му пука на Тръмп за НАТО? Щатите плащат най-голямата вноска в тази организация за да се биете Вие в гърдите и да се перчите. Няма вече варшавски договор, редно е да няма и НАТО. Никой не Ви спира да си направите собствен военен съюз. Направете си го и тогава се бийте в гърдите колко велики сте. Ама дали ще устискате е друг въпрос!

    12:29 06.01.2026

  • 13 Някой

    12 1 Отговор
    И какво по-хубаво от това? Тъкмо няма да даваме милиарди за нищо.
    Иначе, не е нужно САЩ да нападат Гренландия - просто правят една военна операция по отвличане на тази госпожа, дето се вживява в министър-председател, изправя я пред местен американски съд, който постановява че госпожата е нелигитимна, и че Гренландия да се счита за американска.

    Чисто и просто! При това в рамките на "международното право".

    12:29 06.01.2026

  • 14 Тоалетната хартия

    9 0 Отговор
    Даааа, и България е със свалени гащи....Без армия, а сега и без злато и пари!!!

    12:30 06.01.2026

  • 15 Всъщност

    9 0 Отговор
    Гренландия утече дори преди Украйна. Нов Световен Ред

    Коментиран от #34

    12:30 06.01.2026

  • 16 Копейка тръмпист

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "очаквано от сащ":

    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #20

    12:30 06.01.2026

  • 17 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    8 0 Отговор
    Са под въ3действието на тежък м@хмурлук от снощният 6@нкет...пард0н,..к0нференция, и след като са в под0баваща к0ндиция, ще се съ6ерат отново на 6анкет, ъъ,пард0н,...на к0нференция ,да 0бсъдят ситу@цията с Гренландия

    12:30 06.01.2026

  • 18 женицата реве

    8 0 Отговор
    а другите 26 ес бръмбари и калинки и брюкселски зелки мълчат угодничево както и натото и тикви

    12:31 06.01.2026

  • 19 Демократ

    8 6 Отговор
    Няма да е завладяване! Местното население ще реши, кой иска да го управлява! Това е демокрация! И въпрос на национална сигурност! Долу лапите от Гренландия! Гренландия не е част от стария континент, тя е американски остров! Гренландците са кореняци американци и искат при Тръмп!

    Коментиран от #27

    12:31 06.01.2026

  • 20 Келнера

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка тръмпист":

    Някой трябва да плати сметката

    12:31 06.01.2026

  • 21 Пич

    8 1 Отговор
    Леле..... какъв патос...!!!??? И на кой му пука за края на НАТО ?! Защото на САЩ не им пука !!! НАТО е САЩ !!! И поредните малоумници от ЕС чак сега схващат , че нямат нищо , с което да защитят Европа...!!!??? Къде са се раждали тия бе...?!

    12:31 06.01.2026

  • 22 Мирно поемане на властта от САЩ

    6 0 Отговор
    и нАТО ще продължи да вегетира.

    Споко, натовци!

    Тръмп ще ви оправи.

    12:32 06.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тръмпяга

    7 0 Отговор
    Ще купя местното население. За шепа мъниста ще продадат земятата си, както обикновено. Кралството няма думата.

    12:33 06.01.2026

  • 25 Доналд Тръмп офишъл

    4 0 Отговор
    Хвани ма за хуянсен

    12:33 06.01.2026

  • 26 Няма лошо

    4 1 Отговор
    Дано си удържите на думата да го разпаднете.

    12:33 06.01.2026

  • 27 Данко Пиратина

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Демократ":

    Розови сънища! Местното население ще реши! Света вече е друг, решават силните, местното население не е нужно като население а като евтина работна ръка на дажби.

    Коментиран от #29

    12:33 06.01.2026

  • 28 Пич

    7 1 Отговор
    Ако се чудите защо Урсулианците нищо не правят , службите на САЩ са нафраскани до капаците с досиета за престъпленията на Урсулианците и ковида !!! И кражбите от въоръжаването на Украйна - също !!!

    12:35 06.01.2026

  • 29 Друг Пират

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Пиратина":

    Местното население е по-малко от Стара Загора. На територия, по-голяма от Австралия. Всички живеят в най-южната точка, останалото е снежно поле.

    12:35 06.01.2026

  • 30 Женицата заяви,

    4 0 Отговор
    вярва в демокрацията и в международните правила, които се налагат от САЩ.

    В каквото вярва, това ще се сбъдне.

    12:36 06.01.2026

  • 31 Таз пък

    0 4 Отговор
    Тамън руски кораби няма да припарят наоколо.Ама нали трябва да каже нещо.

    Коментиран от #36

    12:36 06.01.2026

  • 32 Зелен Чорап

    4 0 Отговор
    Няма да е завлядяване, а нанасяне. Съпротива няма да има - този остров е ничий и без охрана.

    12:37 06.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Каракас за три часа

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Киев за три, четири дня.Украйна за неделю.... Донбас за 12 години.Ура!

    12:38 06.01.2026

  • 35 Ескимосите в Гренландия

    3 0 Отговор
    не са от Дания.

    Какви претенции има жалката натовска министър-председателка на разбойническата в миналото Дания?

    Нов разбойник, нови правила.

    12:39 06.01.2026

  • 36 Данко Пиратина

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Таз пък":

    Напротив! Руските ледоразбивачи ще осигуряват целогодишен морски път за товарните американски кораби от Гренландия пряко през севера за Азиатските работилници. Гренландия е пълна с изкопаеми на бъдещето.

    Коментиран от #40

    12:40 06.01.2026

  • 37 Мате

    4 2 Отговор
    Отивайте да ривети в Москва за помощ? Видяхте ли колко струва НАТО като алианс за защита! Вашите ще ви избият за парче земя, замръзнала неплодородна земя! Но явно там има изкопаем ресурс, Тръмп куршум на празно не хвърля!

    12:41 06.01.2026

  • 38 Зеления гоблин

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВСУ смазва всеки ден орките 4 години":

    Освен из форумите в бг, други смачкани тролове и орки, почти няма. Хората се изразяват нормално и избягват да пишат простотии.

    12:41 06.01.2026

  • 39 Смазва

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВСУ смазва всеки ден орките 4 години":

    Им кавалите

    12:44 06.01.2026

  • 40 Ледоразбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Пиратина":

    И канадките ще се възползват от "глобалното затопляне" и края на "студената война".

    Коментиран от #42

    12:44 06.01.2026

  • 41 ДА МИЛА ПРАВА СИ.

    0 0 Отговор
    Но аз като почтен гражданин на Европа ще ти кажа::::: ТРЪМП НИ КАЗА ПОКАЗА, ЧЕ НЕ НИ УВАЖАВА.. И ТОЙ НЕ ЖЕЛАЕ НАТО. ТОЙ ДЪРТАКА ИСКА ВСИЧКИ ДА МУ СА МЕЖДУ ДВАТА КРАКА.И РАЗБЕРЕТЕ СПАСЕНИЕТО Е НАБЛИЗО ТОВА Е РУСИЯ. САМО ТЯ МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ.

    12:47 06.01.2026

  • 42 Данко Пиратина

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ледоразбирач":

    Естествено! Света се пренарежда! Европа може да си отдъхне защото никой не я иска и няма да я напада. Тя ще е най-бързо изоставащия континент. Новия свят е основан на силата и ресурсите. Имаш ли ресурси си разпределен!

    12:48 06.01.2026

  • 43 Отело

    1 0 Отговор
    Хронология на случващото! 2014 година на САЩ и трябваше територия за разположение на бази близо до Русия! Украйна подходяща около нея обикаляха руски и беларуски войски и готово войната почна, но без НАТО! 2026 година около Гренландия обикалят руски и китайски кораби думи на Тръмп, тази територия ни трябва! И ето нарушение член 5 войната с участие на НАТО почва но може да е вътрешна, гражданска!

    12:49 06.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Жбръц

    1 0 Отговор
    Няма - не искам! Няма - недей! Ще ви глътне,дори няма да се уригне.Още не се усещате,че Дончо е търговец на генетично ниво.Дреме му за отанчо,за европа,за всеки и всички.Кинти и ресурси само за тях,отвъд океана.Това е неговата мисия и основна цел.Той разката Венецуела,в която две супер сили - Дракона и мечока са инвестирали общо над 150 милиарда долара,а те засега мълчат,та един дребосък,като вас,ще му се опъне.Кой ще посмее от ЕС да му опонира,да му наложи санкции? Кой? Всички ще стойте в стойка Йес сър,без да мигнете.За него, казус Незалежная,не съществува.Той си взе своето,с договора за редкоземни метали и подземни ресуси за десетки години напред..Остатъка го хариза на Путин.Утре няма да има проблем с руснака.Ще си копае суровини,и ще ги изнася през руска Одеса.Така и трябва,така се е действало от хилядолетия.Правото на силния!

    12:50 06.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

