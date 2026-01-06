Мете Фредериксен: Военно завладяване на Гренландия от САЩ би означавало край на НАТО

Премиерът на Дания Метте Фредериксен заяви, че евентуален опит на САЩ да завладеят Гренландия със сила би довел до разпадането на Северноатлантическия алианс. Това съобщава датската телевизия TV2, предава Фокус.

„Ако Съединените щати решат да предприемат военна атака срещу друга държава член на НАТО, тогава всичко приключва. Това означава край не само на НАТО, но и на системата за сигурност, която е в сила от края на Втората световна война“, подчерта Фредериксен. Тя добави, че полага всички усилия, за да не се стигне до подобно развитие.

Датският министър-председател заяви още, че вярва в демокрацията и в международните правила, като подчерта, че границите не могат да бъдат променяни по какъвто и да е начин.

Междувременно списание The Economist съобщи, че Доналд Тръмп е подготвил сделка, свързана с Гренландия. „ФОКУС“ припомня, че президентът на САЩ отново е потвърдил желанието си за контрол над острова по време на интервю за The Atlantic, в което е коментирал действията на Вашингтон във Венецуела.

Тръмп е повторил позицията си и в разговор с журналисти на борда на самолета Air Force One, заявявайки, че САЩ се нуждаят от контрол над Гренландия. В отговор премиерите на Дания и Гренландия призоваха американския президент да прекрати натиска и заплахите.

На 5 януари ръководителят на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви, че САЩ са „свръхдържава“ и съответно ще действат като такава.