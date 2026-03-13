"Няма ядрена заплаха от Иран, това е война на Израел"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическият съветник Бишара Баба участва в предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2024 г., а по-късно посредничи от негово име във войната в Газа. Сега той критикува остро американския президент в интервю на Изабел Шаяни за АРД.

Как гледате на тази война?

Бишара Баба: В действителност това е война на Израел. Израел определи момента. Израел подтикна Съединените щати да атакуват Иран. Накратко: не виждам ясна цел на САЩ. Последните проучвания на общественото мнение показват, че 56 процента от американците са против тази война. Преобладаващото мнозинство от демократите и дори 20% от републиканците са против войната.

Иранците отвърнаха на атаката и това разшири войната: те атакуваха съседните арабски страни и дори Кипър. Те се чувстваха екзистенциално застрашени и затова решиха да атакуват всички американски бази в страните от Персийския залив.

Ние сме свидетели на драматично разширяване на войната. По-нататъшното ѝ разрастване би било катастрофално, но Иран би го приветствал, защото вече няма какво да губи. Тръмп, от друга страна, би искал кратка война и ще се съпротивлява на удължаването ѝ.

"Няма ядрена заплаха от Иран"

Тръмп обоснова атаката и с това, че САЩ е трябвало да се защитят: Иран бил на прага да се сдобие с ядрено оръжие. Какво мислите за това твърдение?

Баба: Често ми напомнят как след 12-дневната война американското правителство обяви, че ядрените способности на Иран били унищожени. И какво се случи след това? Не вярвам, че Иран се е стремил да придобие ядрено оръжие. Балистичните оръжия на Иран са сериозна заплаха. Но няма ядрена заплаха от страна на Иран.

Ще бъдат ли изтеглени арабските пари от САЩ? Какво влияние имат атаките върху страните от Персийския залив, където прекарвате много време като посредник?

Баба: Страните от Персийския залив са похарчили стотици милиарди, ако не и трилиони долари, за да се въоръжат с американски оръжия и да позволят на Съединените щати да построят военни бази в техните страни. Въпреки това те претърпяха ирански атаки, докато Израел беше до голяма степен защитен. Приоритетът беше защитата на Израел. И сета те могат да се запитат: Защо сме платили толкова много, за да си осигурим защита от САЩ, а когато настъпи моментът, не я получаваме?

Стана ясно, че единственият съюзник на САЩ е Израел - останалите не се броят. И точно заради това в момента в арабските столици са много ядосани. Дори се обсъжда изтегляне на трилиони арабски пари от Съединените щати и заемане на по-неутрална позиция.

Но това не е в интерес на Тръмп, нали?

Баба: Разбира се, че не е. Затова той ще се опита да излезе от тази ситуация възможно най-бързо. Най-разумното би било да се сложи край на тази война колкото се може по-бързо – дори само заради чувството за сигурност на богатите арабски съседи на Иран. Подозирам намаляващо влияние на Съединените щати в Персийския залив.

Каква роля играят кюрдите?

Баба: Кюрдите получават оръжията си от Израел. Те се намират в триъгълника между Иран, Ирак, Турция и Сирия. Кюрдите се стремят да създадат своя собствена държава. Ако това някога се случи, то би дестабилизирало тези четири държави. Ако сега има някаква сухопътна операция, вероятно няма да са нито американски, нито израелски войски. Най-вероятно ще са кюрдски сили. САЩ и Израел биха въоръжили кюрдите, но не биха изпратили свои войници на място.

Пахлави е "романтична представа"

Част от иранците, както в страната, така и от диаспората в чужбина, имат големи надежди, че режимът ще падне. Те свързват тази надежда с името на Реза Пахлави. Това романтична представа ли е или има реална възможност за неговото завръщане?

Баба: Това е романтична представа. Когато Тръмп се срещна с Реза Пахлави, той не остана впечатлен и не повярва, че той би бил силен лидер за следващата фаза. Затова не мисля, че САЩ смятат, че могат да предизвикат или наложат промяна на режима. Израелците, от друга страна, естествено са заинтересовани от смяна на режима. Ето защо считам, че идеята за завръщането на шаха в Иран е неуместна, много оптимистична и романтична.

"Иран не е Венецуела"

Може би САЩ и Израел са се нуждаели от Реза Пахлави, за да изглеждат техните удари по-приемливи за хората Иран?

Баба: И въпреки това не смятам, че промяна на режима е била вероятна. САЩ и Израел действат стратегически при своите атаки. Разбира се, от гледна точка на САЩ и Израел би било чудесно, ако атаките срещу аятоласите могат да доведат до смяна на режима, но това не се случи и не беше много вероятно. Иран е много по-различен от Венецуела. Във Венецуела Мадуро и съпругата му бяха отстранени и изведнъж останалата част от правителството вече изглеждаше приемлива. Такъв сценарий е много малко вероятен в Иран.

В същото време конфликтът в Газа остава нерешен – въпреки примирието. Все още ли посредничите между Хамас и Белия дом?

Баба: Да. Хората ми казват: „Все още живеем в палатки. Няма храна, няма работа, няма адекватна медицинска помощ. Все едно още се във война“.

Американската страна казва: „Ние се грижим за всичко“. Тогава пак попитах палестинската страна и там ми казаха: „Никой не се грижи за нищо“.

Аз участвах като посредник в преговорите. Постигнахме примирие, което Израел нарушава ежедневно.

Автор: Изабел Шаяни ARD