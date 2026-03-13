Американската база Рамщайн в Германия: Какво се знае за нея

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Военновъздушната база Рамщайн в Германия играе изключително важна роля като логистичен център за военни мисии на Съединените щати по света. В момента тя отново е в центъра на вниманието заради войната в Иран.

Авиобазата Рамщайн е отделен свят - военен комплекс с писти, хангари и множество сгради. Съоръжението е нещо като отделен малък град в германската провинция Райнланд-Пфалц. Макар да се намира на германска територия, военната база се ползва с имунитета на посолство: германски служители и политици могат да влизат там само с разрешение на американския ѝ командир.

В най-голямата военновъздушна база на САЩ в Европа работят около 9 000 души. „Авиобаза Рамщайн е изключително важен логистичен център за американските военни. Тя е известна и като врата към Европа – оттам самолетите на САЩ продължават към Африка и Близкия изток“, казва за ДВ бившият директор по контрола на въоръженията в НАТО Уилям Албърк. То обаче е категоричен: „Рамщайн не е център за бойни операции“.

Към военните съоръжения принадлежи и близкият медицински център в Ландщул - най-голямата американска военна болница извън САЩ. Общо в региона живеят около 50 000 американци с техните семейства. Те разполагат със собствени училища, магазини и доставчици на услуги. Американското присъствие е от голямо значение и за местната икономика.

Рамщайн става все по-важен

Всичко започва през 1952 г. на летище, което е било използвано от военновъздушните сили на Адолф Хитлер по време на Втората световна война и което е било превзето от американската армия малко преди края на войната през 1945 година. Летището и административната част са разширени и постепенно се превръщат във все по-голям комплекс за американските войски в Германия, а впоследствие и за НАТО.

От 1971 г. в Рамщайн е разположено и военното въздушно командване, което разполага със собствени транспортни самолети. През 1973 г. щабът на Военновъздушните сили на САЩ в Европа е преместен от Висбаден в Рамщайн. Година по-късно в Рамщайн е създадена и командна служба на НАТО за управление на въздушните сили. От Рамщайн НАТО контролира противоракетната отбрана на Алианса, както и космическата активност на държавите-членки. НАСА също използва Рамщайн понякога за изследователски полети.

Два големи инцидента

През 1980-те години с Рамщайн са свързани два големи инцидента: през август 1981 г. членове на лявата екстремистка организация „Фракция Червена армия“ извършват бомбен атентат срещу базата и раняват 20 души, някои от които тежко. През онези години американските военни обекти редовно стават цел на левите екстремисти.

През август 1988 г. по време на авиационно шоу в Рамщайн самолети от италианска ескадрила се сблъскаха във въздуха, а един от тях се разби в трибуната със зрителите. Тогава загинаха 70 души, а стотици други бяха ранени. Това се превърна в една от най-големите трагедии по време на авиошоу и оттогава в Рамщайн не са се провеждали подобни прояви.

Предполага се, че в Рамщайн са били съхранявани и ядрени оръжия, макар официално това никога да не е било потвърдено. Според експерти през 2005 г. те са били изтеглени. Днес базата Бюхел в местността Айфел се счита за единственото място в Германия, където се съхраняват ядрени оръжия на САЩ.

Управление на бойни дронове

Рамщайн придобива все по-голямо значение благодарение на своя център за управление на полети, откъдето се контролират операциите на американските бойни дронове. Това неведнъж е пораждало дебати за това дали Германия не се оказва косвено замесена в целенасочени антитерористични акции на американците в Азия и Африка, при които загиват и хора.

По този въпрос беше заведено и съдебно дело срещу германската държава. Ставаше въпрос за смъртоносни удари с дронове по цели в Йемен, които бяха направлявани от Рамщайн през 2012 г. Жалбоподатели бяха двама йеменци, чиито роднини са били убити при такава операция с американски дронове. През 2025 г. Федералният конституционен съд постанови, че Рамщайн е бил използван законно в този случай. Решението обаче не може да се разглежда като картбланш за неограничено военно използване на Рамщайн.

Рамщайн се превърна в тема за медиите по света и след терористичните удари в САЩ през 2001 г. във връзка с предполагаеми полети с отвлечени хора, заподозрени в тероризъм, които са минавали през Рамщайн на път за американските тайни затвори. Летището се използва редовно и за евакуационни полети. Така например Рамщайн изигра централна роля при евакуацията на хора от Афганистан през лятото на 2021 г. след завземането на властта от талибаните.

След руската инвазия в Украйна, в Рамщайн се провеждаха срещите на държавите, подкрепящи Украйна. Много бързо се наложи изразът „групата от Рамщайн“. Тези срещи в подкрепа на Украйна обаче приключиха с началото на втория мандат на Доналд Тръмп в началото на 2025 година.

Тръмп плашеше с намаляване на войските в Германия

През 2020 г., по време на първия си президентски мандат, Доналд Тръмп заяви, че може да намали значително числеността на американските войски в Германия с аргумента, че Германия не плаща достатъчно за собствената си отбрана. Такава стъпка би засегнала сериозно и Рамщайн. В тази връзка бившият главнокомандващ на американските войски в Европа, генерал Бен Ходжис, остро разкритикува това като „колосална грешка“: „Решението показва, че президентът не разбира колко важни за сигурността на Америка са базираните в Германия части“, заяви висшият военен пред списание „Шпигел“. В началото на втория си мандат в началото на 2025 г. Тръмп отново постави под въпрос присъствието на американските войски в Германия. Междувременно обаче Германия значително увеличи разходите си за отбрана. След встъпването в длъжност на федералния канцлер Фридрих Мерц през май 2025 г. и няколко посещения на канцлера във Вашингтон тези намеци престанаха.

Войната в Иран

Най-късно с началото на последните атаки на САЩ срещу Иран отново стана ясно колко важно е значението на Рамщайн като логистична база в Европа. Испания временно затвори своите военни бази за САЩ, защото правителството в Мадрид счита атаките срещу Иран за противоречащи на международното право. Лявата партия в Германия изисква същото и за Рамщайн - по същата причина. Като се абстрахираме от това, че канцлерът Мерц подкрепи действията на САЩ срещу Иран, чисто юридически погледнато, възможно ли е това да се случи? „Би било много трудно за германското правителство да ограничи американските операции в Рамщайн“, казва бившият директор по контрола на въоръженията в НАТО Уилям Албърк за ДВ. „Ако искаха, биха могли да го направят, но това би било много необичайно и аз не мисля, че те го искат“, добавя той.