Човекоядци - но вече в евро!

В днешния ден „човекоядците“ вече не са племена от далечни времена, а напълно легални, лицензирани и дори рекламирани структури. Те не използват кании, ножове, сатъри, мечове и копия, а договори, ценоразписи и „пазарна логика“. Човекоядците на нашето време са хранителните вериги с абсурдно високи цени, електроразпределителните дружества, мобилните оператори, ВиК компаниите и пазарът на имоти.
Те не убиват директно, а бавно – чрез сметки, такси и постоянен натиск върху доходите на обикновения човек.
Минималната работна заплата у нас е 620 евро. Това е отправната точка, от която започва оцеляването, а не животът. С тези пари човек трябва да плати ток, вода, телефон, интернет, храна, транспорт и поне някакъв покрив над главата си. Всичко останало – здраве, култура, почивка, бъдеще – е лукс.
„Човекоядците“ не се интересуват колко печелиш. Те гледат колко могат да вземат.
Хранителните вериги са първата хапка. Цени, които растат без ясна връзка с производството, със заплатите или с логиката. Един и същ продукт струва повече тук, отколкото в по-богати държави. Обяснението винаги е едно и също – транспорт, инфлация, война, климат. Но никога не става дума за печалба. Печалбата е табу, макар че именно тя е в основата на всичко.
След това идват електроразпределителните дружества. Токът не е лукс, но цената му се държи като такъв. Сметките се променят, формулите са неразбираеми, а клиентът винаги е виновен. Ако не плати – следват санкции. Ако плати – просто оцелява още един месец. Същото важи и за ВиК дружествата, където водата, без която няма живот, се превръща в поредния инструмент за източване.
Мобилните оператори допълват картината. Услуги, които са жизненоважни за работа и комуникация, се продават на цени, несъразмерни с доходите. Договори, от които не можеш да избягаш, такси, които се появяват „по административен път“, и усещането, че винаги си в капан.
Най-големият човекоядец обаче са имотите. Жилището от право се превърна в инвестиционен продукт. Цените растат, наемите скачат, а заплатите изостават. За младите хора домът е мечта, за възрастните – страх да не останат без него. Всичко това се случва на фона на една икономика, която твърди, че „се развива“.
Обикновеният човек няма стратегия, няма резерви, няма план "Б".
Той е принуден да се свива, да пести, да отлага. Купува по-малко, живее по-скромно, отказва си елементарни неща. Не защото е мързелив или некадърен, а защото системата е направена така – да взема, докато може.
Човекоядците не се интересуват дали ще останеш без въздух. Те знаят, че винаги ще плащаш, защото нямаш избор. И докато минималната заплата остава 620 евро, а цените се държат като за общество с доходи три пъти по-високи, това не е пазар. Това е канибализъм в костюм и с логото на „услуга“.
Човекоядци - но вече в евро!
Сега въпросът е за канибализъм в костюм и с логото на „услуга“
1 браво
2 честен ционист
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
4 бою циганина
5 Депутатско варено с ориз и моркови
7 Хахаха
9 Курдо Коленков
10 Примери от живота.
11 Браво за коментара
До коментар #7 от "Хахаха":Комплименти за страхотния коментор!Много пъти и аз съм писал за тези неща,но не така добре както теб.Истината е точно такава.Или по-накратко казано,на кривата ракета,космоса й пречи.
12 хайде стига с тази мантра
14 Новичок
До коментар #7 от "Хахаха":Смешно,викаш да работят половин работен ден -12ч.Пфу...
15 Предложение
До коментар #9 от "Курдо Коленков":Стагаш си Доколенковия,и почваш да бачкаш.Освен теб,няма кой да ти помогне,а и никой не ти е длъжен!!!
16 Тая кола
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":модел 1:24 ли е?
Щото какъвто си t-панар надали взимаш заплата, еле па голяма.
09:25 15.01.2026
17 Ганя Путинофила
Не можеш да си намериш място в ресторантите!
Ганя е пълен с кинти!
Само руските съдрани галоши нямат и реват!
09:26 15.01.2026
18 не е това правилна препоръка
До коментар #7 от "Хахаха":тези сертификати струват много пари
масово си ги накупиха калинки-малинки
19 Ти и поредният "умник"
До коментар #7 от "Хахаха":който си мисли, че само с курсове, сертификати и езици ще си увеличи заплатата.
09:27 15.01.2026
До коментар #11 от "Браво за коментара":където заплатите са големи, те не са толкова големи, колкото в Западна Европа и в Америка.
Помисли защо е така, ако имаш с какво.
09:29 15.01.2026
21 Кънчо
22 Човекоядци - бол
09:30 15.01.2026
23 лесно е
До коментар #20 от "Дори и в ИТ сферата":Защото, ако възнаграждението ти е колкото на германеца или американца, какъв е смисъла да държат офис в България?
24 Пич
26 наблюдател
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чакал си защото си бил глу..пав.И в края на крайщата една кола ли ти оправя живота?Това е елементарно мислене.
27 А кой
До коментар #7 от "Хахаха":ще върши работата за която дават минимална заплата? Кой ще ти чисти боклуците и д-р. не престижни дейности. Ако всички са кадърни като теб какво правим?
28 Силиций
29 пресолена
30 Не пиша против мнението ти.
До коментар #10 от "Примери от живота.":На много богато домакинство,би ли казал да правят икономии?
31 Кънчо
32 Браво
34 дядото
35 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!
36 Буламач си ти
До коментар #29 от "пресолена":Кой знае чия кръв смучеш и колко народ си ограбил
09:45 15.01.2026
37 Кажи как е в Путлер зоната , умнико?
До коментар #35 от "Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!":Цъфтят ли колкохзиците?
Мъжете на фронта оцеляват един ден, жените им карат нови китайски Лади, а?
една рубла- 90 евро!
38 Осигуровки
39 Тома
Без коментар.
40 факти от ежедневието
41 Българин
До коментар #12 от "хайде стига с тази мантра":Искаш да кажеш кога за последен път бяхме пребити от милицията за това че стачкуваме и защитаваме правата си?
42 Трифонов
43 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
НЯМА НАЦИЯ(ОЩЕ СЛЕД 9-ти СЕПТЕМВРИ 1944г.) НЯМА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ-
ТРИТ€ GSM ОП€РАТОРА $А В ЧУЖДИ РЪЦ€, ТРИТ€ €РП-та $ЪЩО, РАФИН€РИЯТА, $ОФИЙ$КА ВОДА,
ДОБИВЪТ НА ЦВ€ТНИ М€ТАЛИ, ХРАНИТ€ЛНИТ€ В€РИГИ , БАНКИТ€, ВАЛУТАТА, р€зид€нта ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф , ПРОДАЖНИТ€ "политици", $п€циалнит€ $лужбици И Т.Н..!
ВРЕМЕ Е, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА $€ РАЗПАДАТ циони$ткит€-$АТАНИ$ТКИТ€ $ТРУКТУРИ нато($ащ) И €$!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б", ШУТ НА €вро-дж€н дъ ри т€ в Г. З А!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р.$ТИ!
44 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!
46 Пълни
48 Kaлпазанин
До коментар #1 от "браво":Да ама си имаме богати "политици "които теглят заеми за да откраднат парите в ние да ги връщаме ,иначе инфлация няма бре ,затова всяко правителство тегли заеми и ни продава скъпо роби
49 Животът в България
Няма нужда от подобни сиромахомилски статии!
Истината трябва да се каже , без излишна драма- докато стандартът не се изравни, цените у нас ще срастат.
Ще растат и данъците. България все още води политика на увеличаване на непреките данъци и такси, но и това е до време. Ще има ръст и на преките данъци, а БСП настоява и за прогресивно облагане! Не забравяйте!
Не забравяйте и друго- хиляди хора в България, никой не знае колко точно, получават пари под масата. Не плащат данъци и осигуровки. Цял живот работят на черно, но най- много плачат, че пенсиите им били ниски?!
50 Бравоооооо
51 хаха
2. Токът- защо никой не говори за ВЕИ? Енергетиката е регулирана с цени да покрият разходи. Като набуташ солари за милион, трябва потребителят да ги изплати. Същото с въглеродни квоти и подобни. Да правят повече ВЕИ, да плащаме и двойно на сега. Икономия не помага- цената х общо потребление = разходи плюс Х%. Т.е. всеки да намали петорно разхода, цената скача по 5 по закон.
3. Мобилни оператори- пак регулирани. Колко струват централи, колко заплати плащат? И го правят на 10-20 пъти по-малко потребители с техника 3-4 пъти по-малко от немски оператор. Че и тук инвестициите са в пъти повече от Германия и качеството на интернет и мобилни услуги е на светлинни години от там. В немско още масово ползват АДСЛ за по 50евро и нагоре на месец.
53 Какво да изплащане на частните солари
До коментар #51 от "хаха":Източиха еврофондовете и ги набутаха на държавна земя....кое да им изплащане на тия политици!?
54 Почти 10 млрд. лева
Коментирайте това, копейки!
6478
56 Бесът на алчността
57 овчи мозъци
58 БеГемот
59 Министерство на труда и мързела
До коментар #15 от "Предложение":Трудова повинност имаше при соца. Никой не работи доброволно, безплатно и за да строи социализЪма. Всеки раздава съвети и консултации наляво и надясно, вместо да си гледа собствената некадърна работа.
60 Тарикатите, които рабитят на черно,
Всъщност, те ограбват пенсионерите , майките, болните и социално слабите!
ТОВА ТРЯБВАШЕ ДЪЛБОКО ДА ПОДЧЕРТАЕ АВТОРЪТ НА СТАТИЯТА!
Не само това, половината от тия тарикати имат и ТЕЛК! Не само не плащат в бюджета, ами и точат бюджет!
И накрая реват , че пенсиите им били ниски, искат безплатно обслужване, коледни, великденски добавки, безплатно пътуване и паркиране и т.н.
Сиромахомилският плач не помага!
61 Ми ти що си тука не
До коментар #42 от "Трифонов":Изчезвай по света някъде и не се меси в живота на българския народ
62 хаха
До коментар #53 от "Какво да изплащане на частните солари":За кое да изплащаме на политиците? Май говориш по т.2 за енергията. Ами, виж, тя е регулиран пазар със заложена по закон норма на печалба. Цената не е грам пазарна, защото е монопол и може търговците да вдигнат колкото си искат. И тук идва проблемът, който не е само у нас(Великобритания, Германия са с в пъти по-скъп ток от тук).
Изплащаме панели и перки, ВЕЦове на безводни реки и т.н. Нека съм инвеститор Х. Правя солари на 10дка земя за 10 000 000 и плащам 5 заплати по 1000 евро на месец. Животът на панелите е по спецификация 10г. Те произвеждат примерно 1 000 000 квч ток годишно. Договорът ми за изкупуване ДКЕВР е длъжен да го одобри на (1 050 000 + 10% печалба) / 1 000 000 поне. Това е най-опростена груба сметка. Т.е. аз вкарвам ток изкупуван на 1.15 евро на квч в мрежата. Събираш 20% такива в микса и токът за всички от 10 цента на квч става на 20 цента. Същото е с ТЕЦ, като им добавиш въглеродните квоти- плаща ги ПОТРЕБИТЕЛЯТ накрая, защото ТЕЦът трябва да има приход да плати от него квотите.
Почваш ли да усещаш за какво говоря? И, да, надуват с кухи разходи, нереални мощности спрямо търсене и т.н. Ама то е същото навсякъде. Калифорния с целия си петрол защо заради солари отиде на 3-4 пъти цената на тока спрямо другите щати в САЩ? Хората изплащат соларките.
63 Най- добрият отговор на такива
До коментар #57 от "овчи мозъци":ревльовци, като теб , дава статистиката.
А тя казва, че България никога след Освобождението не е била толкова богата. както е днес.
Никога българите не са пътували и почивали по света , както днес.
Никога България не е имала толкова много чуждестранни гости, както днес.
Никога в България не е имало толкова повече култура, кино, театър, изкуства, музика и т.н., както днес.
Но... голямата разлика е още по- показателна- днес образованите, умните, работливите, печелят повече от мързеливите , неуките и глупаците!
Това ви бърка в нежно място на вас!
64 Ами
До коментар #60 от "Тарикатите, които рабитят на черно,":Работещите пенсионери?Хем заплата,хем пенсия?
65 льоша работа
До коментар #41 от "Българин":Сигурно в белите страни полицията черпи стачкуващите с бонбони "Детска радост"?
66 Мнение
67 По- долу
Ей за такава андрешковщина става дума!
Ролята на държавата е да събира данъци от ВСИЧКИ!
И ДА ПОМАГА на бедните, не да им дава !
Да им помага да се образоват, да добият някакъв ценз, да научат някакъв занаят, така че сами да се издържат!
Ама иди го кажи това на Андрешко! Да учи на стари години?! Апсурт!
68 Продължение
69 Чета разсъждения на поколение джен зи
До коментар #42 от "Трифонов":Има корпорации които боравят със стотици милиарди и могат да купят държавата , издоят и оглозгат до шушка. След това ще се преместят в друга където си отишъл и си добре, и ще извършат същото, а ти пак трябва да бягаш и търсиш спокойно и добро място за живеене.
Неолибералната политика ви е индоктринирала успешно без да осъзнавате, че НАЦИОНАЛНАТА държва е най-голямата защита за ограбването на държавата, и за по-добър живот.
70 Иван
71 Да бе да
До коментар #20 от "Дори и в ИТ сферата":Работя в западна Европа.И тук е като при нас,в смисъл,кадърен си,вложил си време и средства в твоето обучение,придобиване на нови знания,дипломи,сертафикати,и живееш добре.Мързелавите и мрънкячите,се оплакват.
72 Зъл пес
До коментар #14 от "Новичок":Всеки сам е отговорен за благополучието си.Ни стой цял ден зад комра,а помисли как да подобриш живота си.Никой не ви е длъжен!!!
73 Трифонов
До коментар #61 от "Ми ти що си тука не":Защото начинът по който функционирам тук, ме удовлетворява. Нали не съм аз този, който е писал статията и не пиша одобрителни коментари за нея? Мнението ми е насочено към теб... и другите, като теб, които обясняват, че понеже не ви харесва как стоят нещата с вашето собствено битие, всичко трябва да се промени така, че да ви хареса. Е... не става така! Огледай се - какво прави всеки биологичен вид, като му свърши храната в настоящото местообитание? Или водата? Или когато се появят повече от естествените му врагове в местообитанието му? Или когато не намира начини за чифтосване, защото друг индивид го е изместил? Отговоорът е - мигрира на друго по-благоприятно място... или умира! Колкото и да не ти се вярва, животът в България има доста привлекателни страни. За определени групи хора. Те не искат нещата да се променят по начина, по който искаш ти. Твърдиш, че тези като теб са повече и по-силни. Но... нищо от действителността не подкрепя подобно твърдение. Тъкмо обратното - изглежда единственият ти вариант за по-добър живот е да мигрираш на друго място. И предстоящите избори ще ти го докажат доста красноречиво. За кой ли път. Много е важно човек да може да променя нещата, които могат да се променят и да приема нещата, които не могат. Но особено важно е да прави разлика между тях.
74 Роза
75 Зъл пес
До коментар #18 от "не е това правилна препоръка":Ами намери начин да си подобриш живота.Никой не ти е длъжен.
76 МъДа
До коментар #70 от "Иван":Кой работи на минимална заплата и кой го е накарал на сила да стои за тези пари?
77 Смехоран
До коментар #19 от "Ти и поредният "умник"":Става,става,като си размърдаш д-то,а не седене пред компа.
78 Боко
До коментар #63 от "Най- добрият отговор на такива":Говориш като Бойко да не сте роднини я се огледай малко най бедната страна в ЕС корупция старите хора едва оцеляват обезлюдени села няма кой да защити старите хора там от развилнели се цигани взимате с някой лев повече и всичко е точно я се замисли малко е ще кажеш тоя е луд ама реалността е друга не като пред компютъра
79 И кел файда.
До коментар #67 от "По- долу":Когато една Калинка с някакъв курс,сертификат е назначена на работа,за която един Андрешко има образование?
80 Браво
81 Старец
До коментар #7 от "Хахаха":В една нормална държава, щом полагаш някакъв труд, трябва да можеш да живееш нормално. Под нормално разбирам, да се храниш,и да си посрещаш сметките без притиснения. Също така да можеш да храниш и обличаш децата си. Това с минимална заплата в България, няма как да се случи. Да работиш на две или три работи, с транспорта от едната до другата би ти отнело поне 14 часа на ден. След две години такъв живот си приключил и физически и психически. Това се нарича робство, каквото не е имало ипод турско. В нашия каптализъм, наречен демокрация, 90 % от работодателите държат хора на минимална заплата, а карат луксозни автомобили и почиват по5 пъти на година в луксозни курорти. Так че, трябва да се помисли и за това. Върни се назад в историята и виж, че такива ситуации завършват с с бесилки и гилотини за някои хора. "Като няма хляб, яжте кифли"
82 Трифонов
До коментар #69 от "Чета разсъждения на поколение джен зи":Националната държава винаги е била, Е и винаги ще си остане шайката от най-алчните и най-безскрупулните, узурпирали властта чрез измами, манипулации и откровени престъпления. И от момента, в който тази шайка узурпира властта, тя спира да се интересува от каквото и да било, освен от това как да запази узурпираната власт и как да я разширява по всеки възможен начин. Да я пази от други също така алчни и безскрупулни, като него, които пак чрез измами, манипулации и откровени престъпления се опитват да му я вземат. И да я разширява за сметка на тези, като него, но ситуирани в съседство. И понеже не са най-умните, а само най-агресивните, винаги са смятали, че тези две неща се постигат само по един начин - с война. А за войната трябват войници да се бият и мрат и работници, които да осигуряват материалните предпоставки на... ВОЙНАТА ЗА НЕГОВАТА ВЛАСТ. Не за "общата държава", не за "националния интерес", не за "народа", а за НЕГОВАТА ВЛАСТ! Властта му над теб, за да има право когато си поиска да прати детето ти на война да умре в името на неговата власт. Националната държава лелее за ПОДАННИЦИ. За обекти, а не за субекти. За обекти ПОД ДАНЪК! Отвори си очите! Две хиляди години вече го гледаме това!
83 Иван
До коментар #76 от "МъДа":На МРЗ от 480 евро нето по официални данни са 20 процента от работещите в България
85 Трифоне
До коментар #42 от "Трифонов":Ти освен че си нагъл но и си голям разбирач като чета какво пишеш си готов за политик заедно с някои други които коментират тука е от такива в парламента сме на това дередже сигурно ще се кандидатираш за депутат тая година
