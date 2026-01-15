Новини
Човекоядци - но вече в евро!

15 Януари, 2026

Сега въпросът е за канибализъм в костюм и с логото на „услуга“

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов
В днешния ден „човекоядците“ вече не са племена от далечни времена, а напълно легални, лицензирани и дори рекламирани структури. Те не използват кании, ножове, сатъри, мечове и копия, а договори, ценоразписи и „пазарна логика“. Човекоядците на нашето време са хранителните вериги с абсурдно високи цени, електроразпределителните дружества, мобилните оператори, ВиК компаниите и пазарът на имоти.

Те не убиват директно, а бавно – чрез сметки, такси и постоянен натиск върху доходите на обикновения човек.

Минималната работна заплата у нас е 620 евро. Това е отправната точка, от която започва оцеляването, а не животът. С тези пари човек трябва да плати ток, вода, телефон, интернет, храна, транспорт и поне някакъв покрив над главата си. Всичко останало – здраве, култура, почивка, бъдеще – е лукс.

„Човекоядците“ не се интересуват колко печелиш. Те гледат колко могат да вземат.

Хранителните вериги са първата хапка. Цени, които растат без ясна връзка с производството, със заплатите или с логиката. Един и същ продукт струва повече тук, отколкото в по-богати държави. Обяснението винаги е едно и също – транспорт, инфлация, война, климат. Но никога не става дума за печалба. Печалбата е табу, макар че именно тя е в основата на всичко.

След това идват електроразпределителните дружества. Токът не е лукс, но цената му се държи като такъв. Сметките се променят, формулите са неразбираеми, а клиентът винаги е виновен. Ако не плати – следват санкции. Ако плати – просто оцелява още един месец. Същото важи и за ВиК дружествата, където водата, без която няма живот, се превръща в поредния инструмент за източване.

Мобилните оператори допълват картината. Услуги, които са жизненоважни за работа и комуникация, се продават на цени, несъразмерни с доходите. Договори, от които не можеш да избягаш, такси, които се появяват „по административен път“, и усещането, че винаги си в капан.

Най-големият човекоядец обаче са имотите. Жилището от право се превърна в инвестиционен продукт. Цените растат, наемите скачат, а заплатите изостават. За младите хора домът е мечта, за възрастните – страх да не останат без него. Всичко това се случва на фона на една икономика, която твърди, че „се развива“.

Обикновеният човек няма стратегия, няма резерви, няма план "Б".

Той е принуден да се свива, да пести, да отлага. Купува по-малко, живее по-скромно, отказва си елементарни неща. Не защото е мързелив или некадърен, а защото системата е направена така – да взема, докато може.

Човекоядците не се интересуват дали ще останеш без въздух. Те знаят, че винаги ще плащаш, защото нямаш избор. И докато минималната заплата остава 620 евро, а цените се държат като за общество с доходи три пъти по-високи, това не е пазар. Това е канибализъм в костюм и с логото на „услуга“.


  • 1 браво

    42 5 Отговор
    има инфлация . има причини . но се крие . да не се разбере . експерти няма .

    Коментиран от #48

    09:09 15.01.2026

  • 2 честен ционист

    28 23 Отговор
    Всички се оплакват от липса на пари, от липса на ум – никой.

    Коментиран от #25

    09:11 15.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 52 Отговор
    що ся с 1 заплата да кажем мога да си купя кола , а през соца чаках десетилетия?

    Коментиран от #8, #16, #26, #84

    09:11 15.01.2026

  • 4 бою циганина

    16 2 Отговор
    не меебе бе

    09:13 15.01.2026

  • 5 Депутатско варено с ориз и моркови

    45 5 Отговор
    Начисляват се данъци и такси върху "услуги", които дори не могат да осигурят или не предлагат, а след това начисляват и лихви по сумите. Държавна политика на разпаднала се мафиотско мутренска държава.

    09:14 15.01.2026

  • 7 Хахаха

    17 49 Отговор
    А замислялисте се , защо получават тези хора 620 евро ? Може би има някаква причина ? Когато не ти стигат парите ще.търсиш някакъв начин това да се промени ... Подобрете си образованието, минете курсове , вземете сертификати, покажете че се по - добър кадър и заслужаваш по - добро заплащане. Или започнете втора работа . Има варианти, но ако си мързелив, то ти остава само да хленчиш , но това не помага..

    Коментиран от #11, #14, #18, #19, #27, #81

    09:15 15.01.2026

  • 9 Курдо Коленков

    32 2 Отговор
    Всичко това е точно така. Въпросът е : "Какво правим?"

    Коментиран от #15

    09:16 15.01.2026

  • 10 Примери от живота.

    19 21 Отговор
    Така е,както е описано,но човек може да прави икономии,особено от важния ресурс като водата.Виждал съм хора които я разхищават,в домовете си.Седи до чешмата,водата тече,той се занимава с нещо друго.Виждал съм и жена която обилно напои кухненска гъба с веро,след което пусна водата,и стискайки гъбката се опитваше да отстрани верото!!!Това не е ли дебилност?Или пък седиш в една стая,но лампите светят навсякъде!!!Да не говорим колко храна се хвърля в кофите за боклук!Да,зном че ще почнете да пишете срещу мен със своите аргументи,и навярно всеки ще има право,но аз си правя икономии,и не си правя излишни разходи.

    Коментиран от #30

    09:17 15.01.2026

  • 11 Браво за коментара

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Комплименти за страхотния коментор!Много пъти и аз съм писал за тези неща,но не така добре както теб.Истината е точно такава.Или по-накратко казано,на кривата ракета,космоса й пречи.

    Коментиран от #20

    09:21 15.01.2026

  • 12 хайде стига с тази мантра

    16 2 Отговор
    Проблема с индивидуалните приходи е функция от знаене и можене на самия индивид и е строго идндивидуален за всеки индивид. С две думи, ако не си поискате, няма да ви се даде. И да, в белите страни всеки цент от заплатите е извоюван с преговори и стачки. А вие кога за последно стачкувахте?

    Коментиран от #41

    09:21 15.01.2026

  • 14 Новичок

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Смешно,викаш да работят половин работен ден -12ч.Пфу...

    Коментиран от #72

    09:23 15.01.2026

  • 15 Предложение

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Курдо Коленков":

    Стагаш си Доколенковия,и почваш да бачкаш.Освен теб,няма кой да ти помогне,а и никой не ти е длъжен!!!

    Коментиран от #59

    09:24 15.01.2026

  • 16 Тая кола

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    модел 1:24 ли е?
    Щото какъвто си t-панар надали взимаш заплата, еле па голяма.

    09:25 15.01.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    7 21 Отговор
    Глупости на търкалета!
    Не можеш да си намериш място в ресторантите!
    Ганя е пълен с кинти!
    Само руските съдрани галоши нямат и реват!

    09:26 15.01.2026

  • 18 не е това правилна препоръка

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    тези сертификати струват много пари
    масово си ги накупиха калинки-малинки

    Коментиран от #75

    09:27 15.01.2026

  • 19 Ти и поредният "умник"

    23 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    който си мисли, че само с курсове, сертификати и езици ще си увеличи заплатата.

    Коментиран от #77

    09:27 15.01.2026

  • 20 Дори и в ИТ сферата

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво за коментара":

    където заплатите са големи, те не са толкова големи, колкото в Западна Европа и в Америка.
    Помисли защо е така, ако имаш с какво.

    Коментиран от #23, #71

    09:29 15.01.2026

  • 21 Кънчо

    18 4 Отговор
    Защото в България , няма държава. Нейната роля е да регулира, да разпределя , да облага богатите и да подпомага бедните, да спре кеша, да ограничи и озапти стремежа за печалби, да поддържа здравеопазване…..да…., да ама не.

    09:29 15.01.2026

  • 22 Човекоядци - бол

    5 0 Отговор
    А къде са мезетата? Пет пари не дават, какво ги сполетява. Пред хладилника лежат и пърдят.

    09:30 15.01.2026

  • 23 лесно е

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дори и в ИТ сферата":

    Защото, ако възнаграждението ти е колкото на германеца или американца, какъв е смисъла да държат офис в България?

    09:31 15.01.2026

  • 24 Пич

    5 1 Отговор
    Приемете като комплимент г- н Каменов , че вашият поглед към събитията е различен !

    09:33 15.01.2026

  • 26 наблюдател

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чакал си защото си бил глу..пав.И в края на крайщата една кола ли ти оправя живота?Това е елементарно мислене.

    09:37 15.01.2026

  • 27 А кой

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    ще върши работата за която дават минимална заплата? Кой ще ти чисти боклуците и д-р. не престижни дейности. Ако всички са кадърни като теб какво правим?

    09:37 15.01.2026

  • 28 Силиций

    10 3 Отговор
    Чудо на природата! Инзвънредно медийно явление във вече не Народна Република България граничещо с НЛО! Откъде се пръкна такава статия,кой я изпусна,къде гледат "органите",бе ???!

    09:38 15.01.2026

  • 29 пресолена

    2 13 Отговор
    голям буламач е това писание....

    Коментиран от #36

    09:38 15.01.2026

  • 30 Не пиша против мнението ти.

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Примери от живота.":

    На много богато домакинство,би ли казал да правят икономии?

    09:41 15.01.2026

  • 31 Кънчо

    15 2 Отговор
    А още не са дошли данъците. В България данъците са смешно ниски. Всеки се мери със заплатите в Европа. Но в Европа ДОД е прогресивен и стига до 46% от възнаграждението. Облага се световния ти доход, т.е дори и дохода ти от печалба в…Уганда например. Данъка върху недв. имот - 1300евро годишно, как ви се струва? Искахте Европа, тя идва!

    09:41 15.01.2026

  • 32 Браво

    18 4 Отговор
    Поздравления за статията! Финансовото робство, в което повечето живеем, става все по-брутално.

    09:42 15.01.2026

  • 34 дядото

    13 1 Отговор
    калине,неудобно ли ти е да маркираш минималната пенсия,защото стотици хиляди хора са изложени на същия натиск,но с доста по-ниски доходи

    09:43 15.01.2026

  • 35 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!

    14 4 Отговор
    Вече почти 20 години в ЕС и все повече берем плодовете на "изобилието, богатството и щастието" на този съюз.

    Коментиран от #37

    09:44 15.01.2026

  • 36 Буламач си ти

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "пресолена":

    Кой знае чия кръв смучеш и колко народ си ограбил

    09:45 15.01.2026

  • 37 Кажи как е в Путлер зоната , умнико?

    7 10 Отговор

    До коментар #35 от "Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!":

    Цъфтят ли колкохзиците?

    Мъжете на фронта оцеляват един ден, жените им карат нови китайски Лади, а?
    една рубла- 90 евро!

    09:49 15.01.2026

  • 38 Осигуровки

    2 2 Отговор
    Не се плащат усигоровки,затова са ни уж ниски заплатите,пък си се храним добре.

    09:49 15.01.2026

  • 39 Тома

    9 1 Отговор
    ...Токът не е лукс, но цената му се държи като такъв. ..

    Без коментар.

    09:50 15.01.2026

  • 40 факти от ежедневието

    7 0 Отговор
    Загинаха лешояди. Сигурно са били към някоя верига. Мобилните оператори натискат за забрана на отоплението с твърдо гориво, за да не може да се комуникира с димни сигнали и т.н.

    09:51 15.01.2026

  • 41 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "хайде стига с тази мантра":

    Искаш да кажеш кога за последен път бяхме пребити от милицията за това че стачкуваме и защитаваме правата си?

    Коментиран от #65

    09:51 15.01.2026

  • 42 Трифонов

    5 11 Отговор
    Ако смятате, че хората, които коментират тук, че проблемът е в липсата на ум, инициативност, креативност и енергичност, не са прави, а вие сте просто неоценени и причината за това е начинът по който е устроена и функционира държавата ни - намерете си работа в друга държава и напуснете България. Времето на националната държава, като единствена форма на организация на човешкото общество приключи. Дойде времето на организирането ни по предмет - по това, което можеш да правиш и по това, в което си добър - открийте това "нещо" и потърсете по света корпорацията, която плаща най-добре. Кандидатствайте и ако се окажете прави, ще ви наемат и всичко ще се промени. Пътуването почти до всяка точка на планетата вече е евтино. Мястото, на което отивате е известно и има предостатъчно информация, която да разсее съмнения и страхове - основната причина, поради която само преди век, радикалното решение да емигрираш в чужбина е изглеждало върхът на авантюризма и основната причина хората да се натискат да стоят по местата, на които са родени и израсли. Това е бъдещето! И ще става все по-лесно, все по-прозрачно и все по-евтино. Разберете, че НИЩО ОСВЕН СОБСТВЕНИТЕ ВИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ИРАЦИОНАЛНИ СТРАХОВЕ, НЕ ВИ ЗАДЪРЖАТ ТУК!

    Коментиран от #61, #69, #85

    09:52 15.01.2026

  • 43 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    6 4 Отговор
    ДН€$ КАТО чл€нов€ НА нато($ащ) и €$ СМЕ НАПЪЛНО "н€зави$ими"-ОТ НАС НИЩО НЕ ЗАВИСИ!
    НЯМА НАЦИЯ(ОЩЕ СЛЕД 9-ти СЕПТЕМВРИ 1944г.) НЯМА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ-
    ТРИТ€ GSM ОП€РАТОРА $А В ЧУЖДИ РЪЦ€, ТРИТ€ €РП-та $ЪЩО, РАФИН€РИЯТА, $ОФИЙ$КА ВОДА,
    ДОБИВЪТ НА ЦВ€ТНИ М€ТАЛИ, ХРАНИТ€ЛНИТ€ В€РИГИ , БАНКИТ€, ВАЛУТАТА, р€зид€нта ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф , ПРОДАЖНИТ€ "политици", $п€циалнит€ $лужбици И Т.Н..!
    ВРЕМЕ Е, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА $€ РАЗПАДАТ циони$ткит€-$АТАНИ$ТКИТ€ $ТРУКТУРИ нато($ащ) И €$!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б", ШУТ НА €вро-дж€н дъ ри т€ в Г. З А!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р.$ТИ!

    09:52 15.01.2026

  • 44 Добре дошли в Шиткойнзоната глупаци!

    12 5 Отговор
    През хилядолетната си история България на два пъти губи валутата си - 1393 г., когато пада под турско робство и валутата и държавата са унищожени и, 2026г., когато пада под шиткойн робство и валутата е пак унищожена, а държавата конгломерат на ЕС.

    09:53 15.01.2026

  • 46 Пълни

    3 8 Отговор
    глупости.

    09:54 15.01.2026

  • 48 Kaлпазанин

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "браво":

    Да ама си имаме богати "политици "които теглят заеми за да откраднат парите в ние да ги връщаме ,иначе инфлация няма бре ,затова всяко правителство тегли заеми и ни продава скъпо роби

    09:56 15.01.2026

  • 49 Животът в България

    4 10 Отговор
    все още СУМАРНО е по евтин, отколкото в ЕС.
    Няма нужда от подобни сиромахомилски статии!

    Истината трябва да се каже , без излишна драма- докато стандартът не се изравни, цените у нас ще срастат.
    Ще растат и данъците. България все още води политика на увеличаване на непреките данъци и такси, но и това е до време. Ще има ръст и на преките данъци, а БСП настоява и за прогресивно облагане! Не забравяйте!

    Не забравяйте и друго- хиляди хора в България, никой не знае колко точно, получават пари под масата. Не плащат данъци и осигуровки. Цял живот работят на черно, но най- много плачат, че пенсиите им били ниски?!

    09:56 15.01.2026

  • 50 Бравоооооо

    7 1 Отговор
    Няма какво да се добави!

    09:57 15.01.2026

  • 51 хаха

    5 0 Отговор
    1. Ами, наистина има транспорт и други по-скъпи неща като разходи. А и ДДС на храните ни е 20%, а не намален. Също едно е 10 заплати при оборот 50000, друго е при 200000.
    2. Токът- защо никой не говори за ВЕИ? Енергетиката е регулирана с цени да покрият разходи. Като набуташ солари за милион, трябва потребителят да ги изплати. Същото с въглеродни квоти и подобни. Да правят повече ВЕИ, да плащаме и двойно на сега. Икономия не помага- цената х общо потребление = разходи плюс Х%. Т.е. всеки да намали петорно разхода, цената скача по 5 по закон.
    3. Мобилни оператори- пак регулирани. Колко струват централи, колко заплати плащат? И го правят на 10-20 пъти по-малко потребители с техника 3-4 пъти по-малко от немски оператор. Че и тук инвестициите са в пъти повече от Германия и качеството на интернет и мобилни услуги е на светлинни години от там. В немско още масово ползват АДСЛ за по 50евро и нагоре на месец.

    Коментиран от #53

    09:57 15.01.2026

  • 53 Какво да изплащане на частните солари

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Източиха еврофондовете и ги набутаха на държавна земя....кое да им изплащане на тия политици!?

    Коментиран от #62

    10:06 15.01.2026

  • 54 Почти 10 млрд. лева

    5 5 Отговор
    са внесени в банки до тук при приемането на еврото. За половин месец!

    Коментирайте това, копейки!

    6478

    10:06 15.01.2026

  • 56 Бесът на алчността

    6 0 Отговор
    Ще ви избие до крак

    10:10 15.01.2026

  • 57 овчи мозъци

    2 3 Отговор
    Най после истината огрява в тази проклета държава ,която разсипаха българските политици и престъпната бандитска ,разбойническа и мутренска десетоноемврий ска демокрация На времето във Великобритания ,там овцете изяли хората през 16 и 18 век.У нас хората изели овцете вкрая на 20 век и сега 21 век човекоядците в позицията но вече в евро

    Коментиран от #63

    10:10 15.01.2026

  • 58 БеГемот

    2 0 Отговор
    Нарича се капитализъм........

    10:10 15.01.2026

  • 59 Министерство на труда и мързела

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Предложение":

    Трудова повинност имаше при соца. Никой не работи доброволно, безплатно и за да строи социализЪма. Всеки раздава съвети и консултации наляво и надясно, вместо да си гледа собствената некадърна работа.

    10:11 15.01.2026

  • 60 Тарикатите, които рабитят на черно,

    2 1 Отговор
    не плащат данъци и осигуровки, на хартия попадат в графата СОЦИАЛНО СЛАБИ.
    Всъщност, те ограбват пенсионерите , майките, болните и социално слабите!

    ТОВА ТРЯБВАШЕ ДЪЛБОКО ДА ПОДЧЕРТАЕ АВТОРЪТ НА СТАТИЯТА!

    Не само това, половината от тия тарикати имат и ТЕЛК! Не само не плащат в бюджета, ами и точат бюджет!

    И накрая реват , че пенсиите им били ниски, искат безплатно обслужване, коледни, великденски добавки, безплатно пътуване и паркиране и т.н.

    Сиромахомилският плач не помага!

    Коментиран от #64

    10:11 15.01.2026

  • 61 Ми ти що си тука не

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Трифонов":

    Изчезвай по света някъде и не се меси в живота на българския народ

    Коментиран от #73

    10:14 15.01.2026

  • 62 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Какво да изплащане на частните солари":

    За кое да изплащаме на политиците? Май говориш по т.2 за енергията. Ами, виж, тя е регулиран пазар със заложена по закон норма на печалба. Цената не е грам пазарна, защото е монопол и може търговците да вдигнат колкото си искат. И тук идва проблемът, който не е само у нас(Великобритания, Германия са с в пъти по-скъп ток от тук).
    Изплащаме панели и перки, ВЕЦове на безводни реки и т.н. Нека съм инвеститор Х. Правя солари на 10дка земя за 10 000 000 и плащам 5 заплати по 1000 евро на месец. Животът на панелите е по спецификация 10г. Те произвеждат примерно 1 000 000 квч ток годишно. Договорът ми за изкупуване ДКЕВР е длъжен да го одобри на (1 050 000 + 10% печалба) / 1 000 000 поне. Това е най-опростена груба сметка. Т.е. аз вкарвам ток изкупуван на 1.15 евро на квч в мрежата. Събираш 20% такива в микса и токът за всички от 10 цента на квч става на 20 цента. Същото е с ТЕЦ, като им добавиш въглеродните квоти- плаща ги ПОТРЕБИТЕЛЯТ накрая, защото ТЕЦът трябва да има приход да плати от него квотите.
    Почваш ли да усещаш за какво говоря? И, да, надуват с кухи разходи, нереални мощности спрямо търсене и т.н. Ама то е същото навсякъде. Калифорния с целия си петрол защо заради солари отиде на 3-4 пъти цената на тока спрямо другите щати в САЩ? Хората изплащат соларките.

    10:17 15.01.2026

  • 63 Най- добрият отговор на такива

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "овчи мозъци":

    ревльовци, като теб , дава статистиката.

    А тя казва, че България никога след Освобождението не е била толкова богата. както е днес.
    Никога българите не са пътували и почивали по света , както днес.
    Никога България не е имала толкова много чуждестранни гости, както днес.
    Никога в България не е имало толкова повече култура, кино, театър, изкуства, музика и т.н., както днес.

    Но... голямата разлика е още по- показателна- днес образованите, умните, работливите, печелят повече от мързеливите , неуките и глупаците!

    Това ви бърка в нежно място на вас!

    Коментиран от #78

    10:17 15.01.2026

  • 64 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Тарикатите, които рабитят на черно,":

    Работещите пенсионери?Хем заплата,хем пенсия?

    10:18 15.01.2026

  • 65 льоша работа

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Сигурно в белите страни полицията черпи стачкуващите с бонбони "Детска радост"?

    10:20 15.01.2026

  • 66 Мнение

    2 3 Отговор
    Огромно Браво за статията! Всички го знаем и усещаме,но малцина са тези, които го казват не глас.

    10:29 15.01.2026

  • 67 По- долу

    3 1 Отговор
    един пише, че ролята на държавата била , според него, да облага богатите и да дава на бедните/

    Ей за такава андрешковщина става дума!

    Ролята на държавата е да събира данъци от ВСИЧКИ!
    И ДА ПОМАГА на бедните, не да им дава !

    Да им помага да се образоват, да добият някакъв ценз, да научат някакъв занаят, така че сами да се издържат!

    Ама иди го кажи това на Андрешко! Да учи на стари години?! Апсурт!

    Коментиран от #79

    10:31 15.01.2026

  • 68 Продължение

    3 0 Отговор
    Пропуснато е отоплението - парно,дърва, пелети. А това са цели шест месеца в годината.

    10:33 15.01.2026

  • 69 Чета разсъждения на поколение джен зи

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Трифонов":

    Има корпорации които боравят със стотици милиарди и могат да купят държавата , издоят и оглозгат до шушка. След това ще се преместят в друга където си отишъл и си добре, и ще извършат същото, а ти пак трябва да бягаш и търсиш спокойно и добро място за живеене.
    Неолибералната политика ви е индоктринирала успешно без да осъзнавате, че НАЦИОНАЛНАТА държва е най-голямата защита за ограбването на държавата, и за по-добър живот.

    Коментиран от #82

    10:34 15.01.2026

  • 70 Иван

    3 1 Отговор
    Нетната МРЗ заплата е около 480 евро !!! Европейска демократична и прогресивна от клуба на богатите

    Коментиран от #76

    10:34 15.01.2026

  • 71 Да бе да

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дори и в ИТ сферата":

    Работя в западна Европа.И тук е като при нас,в смисъл,кадърен си,вложил си време и средства в твоето обучение,придобиване на нови знания,дипломи,сертафикати,и живееш добре.Мързелавите и мрънкячите,се оплакват.

    10:34 15.01.2026

  • 72 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Новичок":

    Всеки сам е отговорен за благополучието си.Ни стой цял ден зад комра,а помисли как да подобриш живота си.Никой не ви е длъжен!!!

    10:36 15.01.2026

  • 73 Трифонов

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ми ти що си тука не":

    Защото начинът по който функционирам тук, ме удовлетворява. Нали не съм аз този, който е писал статията и не пиша одобрителни коментари за нея? Мнението ми е насочено към теб... и другите, като теб, които обясняват, че понеже не ви харесва как стоят нещата с вашето собствено битие, всичко трябва да се промени така, че да ви хареса. Е... не става така! Огледай се - какво прави всеки биологичен вид, като му свърши храната в настоящото местообитание? Или водата? Или когато се появят повече от естествените му врагове в местообитанието му? Или когато не намира начини за чифтосване, защото друг индивид го е изместил? Отговоорът е - мигрира на друго по-благоприятно място... или умира! Колкото и да не ти се вярва, животът в България има доста привлекателни страни. За определени групи хора. Те не искат нещата да се променят по начина, по който искаш ти. Твърдиш, че тези като теб са повече и по-силни. Но... нищо от действителността не подкрепя подобно твърдение. Тъкмо обратното - изглежда единственият ти вариант за по-добър живот е да мигрираш на друго място. И предстоящите избори ще ти го докажат доста красноречиво. За кой ли път. Много е важно човек да може да променя нещата, които могат да се променят и да приема нещата, които не могат. Но особено важно е да прави разлика между тях.

    10:36 15.01.2026

  • 74 Роза

    2 0 Отговор
    Поздравления за хубавата и откровена статия!Това е разликата между соца и новото време-ако подобна критична за соца статия се беше появила през соцвремето,всички знаете къде щеше да отиде автора,нали?!Да,много истини се казват сега,но ползата каква е?!Хората се съгласяват с тях,признават, че са умно и критично написани,и всичко свършва дотам!Нещата ще се променят,когато всеки осъзнае,че може да направи нещо,и втори етап-когато наистина го направи!Но дали ще доживеем това време,или ще си остане само една мечта?!

    10:37 15.01.2026

  • 75 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "не е това правилна препоръка":

    Ами намери начин да си подобриш живота.Никой не ти е длъжен.

    10:37 15.01.2026

  • 76 МъДа

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Иван":

    Кой работи на минимална заплата и кой го е накарал на сила да стои за тези пари?

    Коментиран от #83

    10:38 15.01.2026

  • 77 Смехоран

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ти и поредният "умник"":

    Става,става,като си размърдаш д-то,а не седене пред компа.

    10:39 15.01.2026

  • 78 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Най- добрият отговор на такива":

    Говориш като Бойко да не сте роднини я се огледай малко най бедната страна в ЕС корупция старите хора едва оцеляват обезлюдени села няма кой да защити старите хора там от развилнели се цигани взимате с някой лев повече и всичко е точно я се замисли малко е ще кажеш тоя е луд ама реалността е друга не като пред компютъра

    10:40 15.01.2026

  • 79 И кел файда.

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "По- долу":

    Когато една Калинка с някакъв курс,сертификат е назначена на работа,за която един Андрешко има образование?

    10:42 15.01.2026

  • 80 Браво

    0 0 Отговор
    Страхотна статия на който не му изнася и се прави че му е много добре прав му път не ви липсва самочувствие но не забравяйте че монетата има две страни винаги може да се завърти колелото не си застрахован

    10:48 15.01.2026

  • 81 Старец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    В една нормална държава, щом полагаш някакъв труд, трябва да можеш да живееш нормално. Под нормално разбирам, да се храниш,и да си посрещаш сметките без притиснения. Също така да можеш да храниш и обличаш децата си. Това с минимална заплата в България, няма как да се случи. Да работиш на две или три работи, с транспорта от едната до другата би ти отнело поне 14 часа на ден. След две години такъв живот си приключил и физически и психически. Това се нарича робство, каквото не е имало ипод турско. В нашия каптализъм, наречен демокрация, 90 % от работодателите държат хора на минимална заплата, а карат луксозни автомобили и почиват по5 пъти на година в луксозни курорти. Так че, трябва да се помисли и за това. Върни се назад в историята и виж, че такива ситуации завършват с с бесилки и гилотини за някои хора. "Като няма хляб, яжте кифли"

    10:49 15.01.2026

  • 82 Трифонов

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Чета разсъждения на поколение джен зи":

    Националната държава винаги е била, Е и винаги ще си остане шайката от най-алчните и най-безскрупулните, узурпирали властта чрез измами, манипулации и откровени престъпления. И от момента, в който тази шайка узурпира властта, тя спира да се интересува от каквото и да било, освен от това как да запази узурпираната власт и как да я разширява по всеки възможен начин. Да я пази от други също така алчни и безскрупулни, като него, които пак чрез измами, манипулации и откровени престъпления се опитват да му я вземат. И да я разширява за сметка на тези, като него, но ситуирани в съседство. И понеже не са най-умните, а само най-агресивните, винаги са смятали, че тези две неща се постигат само по един начин - с война. А за войната трябват войници да се бият и мрат и работници, които да осигуряват материалните предпоставки на... ВОЙНАТА ЗА НЕГОВАТА ВЛАСТ. Не за "общата държава", не за "националния интерес", не за "народа", а за НЕГОВАТА ВЛАСТ! Властта му над теб, за да има право когато си поиска да прати детето ти на война да умре в името на неговата власт. Националната държава лелее за ПОДАННИЦИ. За обекти, а не за субекти. За обекти ПОД ДАНЪК! Отвори си очите! Две хиляди години вече го гледаме това!

    10:50 15.01.2026

  • 83 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "МъДа":

    На МРЗ от 480 евро нето по официални данни са 20 процента от работещите в България

    10:53 15.01.2026

  • 85 Трифоне

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Трифонов":

    Ти освен че си нагъл но и си голям разбирач като чета какво пишеш си готов за политик заедно с някои други които коментират тука е от такива в парламента сме на това дередже сигурно ще се кандидатираш за депутат тая година

    10:58 15.01.2026