Горчивите чаши на кабинета "Гюров"

23 Февруари, 2026 20:01 2 039 25

  • емилия милчева-
  • андрей гюров-
  • служебно правителство-
  • илияна йотова-
  • мвр

В сегашната буря от скандали кабинетът на Андрей Гюров трябва да докаже, че може да държи кормилото, без да потъне в хаоса, който противниците му се опитват да създават

Горчивите чаши на кабинета "Гюров" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Служебното правителство на Андрей Гюров тръгна без нито ден толеранс. Още в първите 24 часа избухна скандал около вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков и той подаде оставка, тутакси приета. В същия ден министърът на правосъдието Андрей Янкулов откри фронт срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който от близо 3 години “временно” заема поста. Той свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари с една единствена точка: определяне на нов и.ф. на главен прокурор.

В контекста на инфодемията заради шестимата мъртви обитатели на бившата хижа “Петрохан” допълнително напрежение внася и предстоящият избор на нов главен секретар на МВР. По всяка вероятност ще бъдат сменени и шефове на областни дирекции, което се превърна в практика на служебни правителства - заедно с назначаване на новите областни управители.

Нова тактика

От самото начало на 12-ия служебен кабинет след 1989 г. се очерта силна конфронтация. Обект на атаките са ПП-ДБ, с които са свързани повечето членове на правителството “Гюров”. В тази предизборна кампания тактиката е друга - атакуващите не са системните партии като ГЕРБ и ДПС (Ново начало), срещу чийто модел бяха декемврийските протести.

Вместо да си цапат ръцете, лидерите им Бойко Борисов и Делян Пеевски стоят отстрани, а като остриета са използвани политически парии като “Има такъв народ” (ИТН) и “Възраждане”, чиито шансове за бъдещия парламент не изглеждат големи - засега. Това позволява на Борисов/Пеевски да се дистанцират от конфронтацията и да изглеждат „стабилни и разумни“, без да влизат в пряк сблъсък. Ролята им е да валидират обвиненията, отправяни от малките играчи, подчертавайки тяхната скандалност и конфликтност. Така имиджът на основните партии не е накърнен от схватки. “Ето ни, ние сме разумната алтернатива!”, внушават те.

С рояка конспирации около #Петрохангейт вниманието на обществото е фокусирано върху кризите, а не върху основните цели на служебното правителство: организацията и провеждането на честни избори, законодателни решения във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), още едно удължаване на бюджет 2025.

Това е тактика за „отвличане на внимание“, позволяваща на политическите противници да задават дневния ред. Ако служебното управление не изземе инициативата, скандалите ще повлияят на избирателната активност. От нейното повишение зависи дали ще намалее влиянието на купения и контролиран вот, а следователно и влиянието на партиите с „крепостни избиратели“.

Ходът с МВР

#Петрохангейт се превърна в инструмент за поддържане на огъня и колективна истерия, която засилва напрежението не просто около кабинета “Гюров”, а го пренася и към ПП-ДБ заради някои връзки с либералната общност. Опит да се разпалят страстите в обществото (страховете, съмненията, стълкновенията) е ретранслираната през няколко медии информация, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев оказвал натиск върху служители на МВР.

Публикациите, а също и сигнал на ИТН до Софийската градска прокуратура, твърдят, че целта била разследващият екип на МВР по случая “Петрохан” да подаде оставки. Обвинението към Дечев е, че иска случаят да бъде заметен. Пресцентърът на МВР пусна официално опровержение на твърденията. Лидерът на ИТН Слави Трифонов се закани в пост във Фейсбук, че няма да спре да информира и да задава въпроси, “докато този случай не се реши”. Още по-активен е председателят на парламентарната група Тошко Йорданов.

За служебния кабинет няма да е никак лесно да организира избори при спазване на определени етични стандарти в условията на действащ парламент. Прогнозите, че тази предизборна кампания ще бъде особено кална, изглежда се сбъдват. Труповете край Петрохан и Околчица, съмненията за сексуални злоупотреби и намеса на службите, и изобщо каскадата от небивалици, конспирации и абсурдни хипотези повишават тревожността в обществото. Но главното - втвърдяват обществените нагласи и всяват негативизъм към либерални ценности като неправителствените организации например.

Сигнал към протестната общност

Битката за върховенството на правото минава през кабинета на главния прокурор и е емблематична за протестите, които винаги са настоявали да бъде ограничена безконтролната прокуратура. Поставяйки темата, правосъдният министър Андрей Янкулов показва, че няма да бъде пасивен администратор. И не само.

След оставката на вицепремиера Цицелков, инициативата трябва да се върне. Отварянето на фронт срещу и.ф. главния прокурор измества фокуса от отбранителна позиция към настъпателна. Темата за прокуратурата освен това мобилизира не само твърдото ядро на ПП-ДБ, но и по-широк кръг хора. Това е сигнал към хилядите, излезли на протестите, че служебният кабинет не се дистанцира от заявените принципи.

На фона на тези скандали, доскорошният президент Румен Радев - бъдещ участник в изборите на 19 април, мълчи. По всичко личи, че избягва детайлни коментари, за да не “изгори” преждевременно някои мостове - и да не попадне в капан. Когато го прави, използва послания в познатата си президентска стилистика, която се ограничава до кратки изявления.

За кожата на един експерт

Премиерът Гюров не е обявил дали ще има друг вицепремиер за честни избори на мястото на подалия оставка Стоил Цицелков. По всяка вероятност няма да назначава друг. Оставката на Цицелков, експерт по изборни въпроси и член на Обществения съвет към ЦИК, дойде след като от ИТН съобщиха, че е бил задържан за шофиране с 1,5 промила алкохол и пушене на марихуана. В добавка - като наблюдател на ЕС на изборите в Гана през 2020 г. имало инцидент в хотелска стая, заради което бил отстранен за 5 години от такива участия. От Европейската комисия потвърдиха, че е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори, “поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори”.

Обяснението на Цицелков е, че е нарушил ограниченията, наложени заради Ковид-19, не е имало непристойно поведение и наказанието е било да не работи на терен, но не е бил изключен от списъка на експертите на ЕК. Пробацията, наложена му заради шофиране в нетрезво състояние, е изтекла и досието му е чисто. Няма и никакви обвинения заради цигара с марихуана.

Скандали за предизборна употреба

Този скандал също ще се използва за предизборна употреба и ще набере скорост още тази седмица. Президентът Илияна Йотова очаква Цицелков да подаде оставка от Обществения съвет, за което настояват и от Централната избирателна комисия (ЦИК). По bTV Цицелков заяви, че няма да го направи, тъй като “няма никакво правно основание”. Аз съм реабилитиран и тези юристи, които не се справят с избори, поне би трябвало това да знаят, че няма никаква причина, морална или друга, аз да не работя с избори, заяви той.

В тази буря от скандали служебният кабинет на Андрей Гюров трябва да докаже, че може да държи кормилото, без да потъне в хаоса, който противниците му се опитват да създават. Първата му задача е да наложи свой дневен ред.


