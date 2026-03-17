Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Божидар Божанов: При "Петрохан" има пропаганда, която е насочена срещу нас

17 Март, 2026 22:21 330 6

  • божидар божанов-
  • избори-
  • листи-
  • петрохан

Аз съм на пето място в 23-и МИР, където винаги съм бил, винаги избирателите са ми давали достатъчно доверие чрез преференции. Толкова, че да пренаредя цялата листа и да имам повече преференции от Бойко Борисов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В политиката не е важно на кое място си в листите, важно е колко работа вършиш и как избирателите оценяват това. Аз съм на пето място в 23-и МИР, където винаги съм бил, винаги избирателите са ми давали достатъчно доверие чрез преференции. Толкова, че да пренаредя цялата листа и да имам повече преференции от Бойко Борисов. Нямам притеснения какъв ще е резултатът на тези избори. Това каза Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" (ПП-ДБ) в студиото на "Денят ON AIR".

"Дали водачите и листите са оптимални е въпрос, който се обсъжда във всяка една партия и коалиция. Такива дискусии са нормални, въпросът е да доведат до по-висок резултат, да убедят повече избиратели. По отношение на водачески места не е имало драма. От гледна точка на разума, на това коалицията да върви напред, да отидем на изборите, Явор Божанков не е в листите, но смятаме, че той е полезен. Без значение какво се реши, той ще помага на коалицията за нейния резултат. Божанков като всеки има своите дефицити, но е добър оратор, а това е важно качество в парламента", допълни Божанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него няма напрежение в ПП-ДБ относно листите. "В 25-и МИР ще кажат избирателите как приемат Бойко Рашков", каза още Божидар Божанов. Отреденото засега място на ПП-ДБ според социологическите проучвания коментира така: "Не мисля, че е заради "Петрохан", това е отделна тема. На политическия терен се появи изцяло нов субект с висок личен рейтинг на Румен Радев. Това променя много електоралната картина. Вдига избирателната активност, което е добре. При "Петрохан" има пропаганда, която е насочена срещу нас, с което се опитва да се откажат периферни избиратели. Нямаме нищо общо и призоваваме да не се политизира тази трагедия", подчерта Божидар Божанов.

По думите му има много хора, които не са решили за кого ще гласуват, но са решили да дадат своя вот, и целта на ПП-ДБ е да ги убедят.

"Следващият парламент ще има една първа задача - освен да се избере председател, да се избере нов Висш съдебен съвет, това ще бъде трудно, нашата цел е да има 160 гласа извън ГЕРБ и ДПС. Именно те блокираха този избор. Трябва да променим правилата, нормален политически разговор следва да се води. Нашето опасение е, че винаги когато отидеш при ГЕРБ отзад звъни Пеевски, нищо че Борисов казва аз повече няма", коментира още Божидар Божанов.

"Това кой и с кого би трябвало да е второстепенен въпрос, първият въпрос е как. Корупция се бори с много ясна програма с детайли", поясни гостът. Божидар Божанов даде добра оценка за работата на Андрей Гюров. "Най-логичното нещо е всеки Министерски съвет да смени областните управители. Министерският съвет е експертен. Целта е редовно управление да бъде формирано и то да има ясни приоритети".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 604

    3 1 Отговор
    гузен негонен бяга, извратеняци като тролътъ ви!

    22:29 17.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    ПП ДБ първи

    22:29 17.03.2026

  • 4 Пич

    2 1 Отговор
    Пропаганда ли......???!!!
    Терзиев - Аз им дадох пари!
    Надка неумното - Аз им дадох права !
    Сандов - Аз им дадох държавни възможности!
    Рашков - Аз им дадох оръжия само за ден!
    Безуханова - Аз ги създадох!

    22:30 17.03.2026

  • 5 Хмм

    1 0 Отговор
    нямали нищо общо с Петрохан

    22:31 17.03.2026

  • 6 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    В България има 610 000 рос дебила, които можеше да ги манипулираш като си искаш.
    Някой знае ли защо преди 3 години копейкин преброи тези дебили?

    22:31 17.03.2026

