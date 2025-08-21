ПП клевети БНБ пред ЕЦБ с дъвката "Магнитски" - или в тази партия са малоумни, или очакват феновете им да са оглупели

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Продължаваме промяната“ се опитват да се представят като спасители на банковата система и твърдят, че за да я защитят, ще сигнализират Европейската централна банка за отказа на Българската народна банка да гарантира, че лица, санкционирани по американския закон „Магнитски“, са отстранени от българските банки.

Това е пореден опит на разклатената партия да съхрани морала в редиците си и да си спечели малко медийно внимание в августовската скука на българския политически терен. В следващите редове ще обясня подробно защо изпращането на подобен сигнал е изключителна наглост, но преди това нека се запознаем накратко с версията на партията.

Оказва се, че с писмо до БНБ лидерът на ПП Асен Василев е поискал информация дали и колко транзакции е обслужила Общинска банка в услуга на санкционирани лица по закона „Магнитски“. Става дума както за самите физически лица, които са санкционирани, така и за свързани с тях юридически лица и политически партии, като се визира ДПС „Ново начало“, чийто лидер Делян Пеевски е сред санкционираните.

Според официалното съобщение на ПП, БНБ е отговорила по начин, който показва безсилие да защити банковата система от лица, санкционирани по „Магнитски“. Следва тълкувателен преразказ – първо на прессъобщение на БНБ от 2021 година, публикувано след огласяването на първата група санкционирани. Тогава БНБ обещала, че започва да прилага ограничителни мерки. Пак според тълкуването на отговора на БНБ днес ставало ясно, че такива мерки не се прилагат и БНБ формално се крие зад липсата на правна рамка, която да позволява и изисква подобни действия.

Хронология на действителните събития

1. За първи път САЩ санкционират българи за корупция през февруари 2020 година – двама души. Санкциите представляват ограничение за движение в САЩ.

2. На 2 юни 2021 година са санкционирани трима души – този път по глобалния закон „Магнитски“ (по-късно ще обясня какво прави закона „глобален“).

3. През юни 2021 г. Българската народна банка изпраща писмо до Министерството на финансите, в което го моли да отправи запитване към една от адвокатските кантори, с които държавата има рамково споразумение за правни услуги и процесуално представителство в САЩ. По това време Асен Василев е служебен министър на финансите за първи път.

Тъй като подобно тълкуване ще отнеме време за запознаване със законодателството и подготовка на становище, което трябва да бъде изготвено от американските адвокати, за него трябва да се заплати. Затова писмото се предоставя за резолюция на финансовия министър, който да одобри искането. Василев не намира за нужно да се отправи подобно запитване и молбата на БНБ „увисва“.

4. През есента на 2021 г. Асен Василев вече е зает с партийно строителство и новосформираната от него и Кирил Петков партия „Продължаваме промяната“ се конкурира с „Демократична България“ кой повече мрази Пеевски. Служебен министър на финансите е Валери Белчев. Молбата на БНБ отново попада на министерското бюро и този път получава положителна резолюция. След малко по-малко от два месеца – в края на есента на 2021 година – американските адвокати, на които Българската държава се доверява, отговарят: САЩ не изискват чужди държави и чужди юридически лица, включително банки, да прилагат техните санкции спрямо санкционираните по „Магнитски“. Изискват единствено санкционираните да бъдат изключени от американския икономически и финансов оборот. Това означава, че те не могат да нареждат преводи в щатски долари, да получават плащания в щатски долари и да инвестират в американската икономика.

5. В прессъобщение БНБ обясни, че исканията в писмото на Василев са неизпълними, защото касаят издаване на банкова тайна, а изпълнението им би нарушило и други разпоредби на нормативната база. Освен това определиха поведението на ПП като „недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната“.

Какво означава всичко това

Тук вече са засегнати всички банки, защото при изпълнението на доларови преводи парите винаги минават през кореспондентска банка в САЩ. Например, дори Петър от София да иска да преведе 100 долара на Иван в Горна Оряховица, електронният импулс с данните ще мине през сървър на американска банка. За да се спазят изискванията на закона, обслужващите банки карат клиентите да попълват декларации, когато приемат пари на американски граждани или изпълняват нареждания за превод. В тези декларации клиентите заявяват дали са санкционирани, или свързани със санкционирани, и по какъв начин. Този принцип се нарича know your customer(KYC) или на български „познавай клиента си“. Когато банките преценят, че декларацията не е достатъчна, могат да информират съответната служба за финансово разузнаване, която да потвърди или отхвърли съмненията им.

В този смисъл е напълно възможно българските банки да са изпълнили всичко необходимо, а санкционираните да са се подсигурили и да оперират само с недоларови валути и активи. Така се осмисля и прессъобщението на БНБ от 2021 година: да, те са спазили изискването на САЩ да не допускат техните клиенти, ако са санкционирани, до американската икономическа и финансова система. В същото време няма нито един закон, подзаконов акт, европейска директива или регламент, който да задължава санкционираните по „Магнитски“ граждани на страни членки на Европейския съюз да бъдат остракирани от обществото и от банките в собствените им държави.

Напротив – има регламент на Европейския съвет, според който граждани, преследвани чрез екстериториални действия на трети страни (включително САЩ), трябва да бъдат защитавани. Това е факт, добре известен на всеки среднограмотен юрист в България, и периодично се цитира в публичното пространство.

Всичко това съм описвал в множество статии. Първата излезе още през зимата на 2022 година. Понеже в България не е „cool“ да се пише, когато нещо може да препъне душевните пориви срещу санкционираните по „Магнитски“, медиите, които са имали куража да препечатат тази информация или да я проверят и публикуват, могат да се преброят на пръстите на едната ръка.

Разбира се, това не оправдава бивши финансови министри и политически партии, които редовно се класират сред първите две места на изборите. Те са длъжни да знаят. Ако не знаят, проблемът е сериозен, защото възниква въпросът – колко още не знаят и как възнамеряват да управляват при такова невежество? Най-малкото медийният мониторинг би трябвало да им е предоставил копия от статиите ми, за да ги проверят.

Въпреки наличието на цялата тази информация, правителството на Кирил Петков се опита да прокара мракобесен закон, криещ потенциал да отвори врата за политически произвол и икономически терор над неудобни фирми и граждани. Законът позволяваше на финансовия министър да забранява обслужването на лица от финансовата система, ако срещу тях има подаден сигнал в съвет, оглавяван от министъра, и този сигнал се приеме за основателен. Първоначално ПП твърдяха, че законът цели да легализира прилагането на „Магнитски“ в България.

Реално обаче текстовете му отваряха врата за блокиране на авоари само по донос.

След като се надигна обществено възмущение, Министерството на финансите, ръководено по това време от Асен Василев, се опита да се разграничи от черновата на законопроекта. Но метаданните на първия файл съдържаха името на компютър, използван от пенсионирана служителка именно в министерството.

ПП опитаха за втори път да прокарат подобна глупост, като този път законодателната инициатива предвиждаше да се забрани на санкционирани лица да ръководят политически партии.

Да оставим настрана хилядите сигнали, които разумната част от човечеството получи като доказателство, че санкциите на САЩ са политически инструмент, а не правосъдие, и още по-малко присъда. Да оставим настрана европейското право, което забранява граждани и фирми на Европейския съюз да бъдат остракирани и преследвани в изпълнение на санкциите от трети страни. Дори да оставим настрана факта, че фирма на Асен Василев вече е обявена във фалит, а законът забранява лица, които са управлявали или представлявали фалирали дружества с неудовлетворени кредитори, да заемат висши държавни постове – пак сме затрупани с примери, които показват, че поведението на „Продължаваме промяната“ не е нормално.

Те опитаха два пъти да се саморазправят с политически опонент в нарушение на европейското законодателство. Когато не успяха със законодателни инструменти, сега се опитват да компрометират централната ни банка в очите на Европейската централна банка.

Макар международното положение да е нестабилно и през август, у нас всичко сякаш е замряло. И докато Делян Пеевски намира начини да се позиционира, предлагайки решения за обществото, тези в ПП и партньорите им от ДБ продължават да се държат като коне с капаци. Пеевски спира приватизацията на имоти с уж отпаднала необходимост. Пеевски обявява, че ще санира законодателството, за да спре безобразията на фирмите за бързи кредити. Пеевски се опитва да свика Народното събрание в търсене на решение на проблема с водоснабдяването.

А ПП и ДБ какво правят? Вайкат се за руска къщурка на брега на язовир „Искър“ и клеветят централната банка, че прилага действащото законодателство. Всичко казано дотук е 100% фактология. Ако следваме логиката, след изложението на горните факти не можем да не стигнем до извода, че ПП или са малоумни, опитвайки се за трети път да решат собствен проблем, повтаряйки проваления подход от първите два опита, или очакват привържениците им да са невежи и да не си дават сметка за всичко това.