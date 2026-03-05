Пекин готви "решителни удари" срещу тайванските сепаратисти

Пекин възнамерява да се бори с тайванските сепаратисти и да им нанесе „решителни удари“.

Това се посочва в доклада на четвъртата сесия на 14-ия Всекитайски народен конгрес (най-висшият законодателен орган на Китай).

„Ще нанесем решителни удари на сепаратистките сили, защитаващи така наречената тайванска независимост, ще се противопоставим на намесата на външни сили, ще насърчим мирното развитие на отношенията през Тайванския проток и ще напреднем в осъществяването на великата кауза за национално обединение“, подчертава документът.

В него се пояснява, че китайското правителство „непоколебимо ще се придържа към цялостната стратегия на партията за разрешаване на тайванския въпрос в новата ера“ и твърдо ще отстоява принципа „един Китай“. Планира се също така „задълбочаване на обмена, сътрудничеството и интегрираното развитие между двата бряга, съвместно наследяване и развитие на китайската култура“, прилагане на мерки, които ще осигурят на тайванските сънародници „равни възможности с жителите на континента“ и подобряване на благосъстоянието в името на националното възраждане.

Китай възнамерява да подкрепи по-тясната интеграция на специалните административни райони Хонконг и Макао в общия план за развитие на страната и да създаде градска агломерация от световна класа.

„Подкрепете Хонконг и Макао в по-тясната интеграция в общия план за развитие на страната и в по-ефективното обслужване на общите интереси на националното развитие“, се казва в документа.

Според доклада, за да постигнат тези цели, властите на КНР планират да „насърчат развитието на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао в градски агломерации от световна класа“.

Китайските власти са определили цел за инфлация за 2026 г. от 2% и ръст на БВП от 4,5-5%.

Според Националното статистическо бюро темпът на растеж на БВП на страната през 2025 г. е бил 5%, достигайки 140,18 трилиона юана (20,01 трилиона долара). Целта на китайското правителство за отчетния период е била „около 5%,“ в съответствие с прогнозата на Международния валутен фонд от декември.

Целта на Китай за безработицата през 2026 г. е тя да е 5,5%. Правителството планира да създаде 12 милиона нови работни места през този период.

Според Главното статистическо бюро на Китайската народна република, нивото на безработица в Китай през 2025 г. е било 5,2%. Тази цифра отчита само ситуацията в градските райони; правителството не предоставя данни за пазара на труда в селските райони поради трудността при отчитане на мигрантския труд.

Китайското правителство планира да увеличи разходите за научноизследователска и развойна дейност с повече от 7% през 2026 г.

През 2026 г. китайските власти ще укрепят и модернизират въоръжените сили на страната в съответствие с инструкциите на председателя на КНР Си Дзинпин.

Комунистическата партия на Китай ще упражнява „абсолютно ръководство“ над въоръжените сили на КНР по време на процеса на модернизация. В съответствие със задачата за политическо изграждане на армията, Пекин възнамерява „постоянно да задълбочава политическия ред и обучението и да продължи неуморно да се стреми към постигане на целите, поставени за стогодишнината на Народноосвободителната армия“.

Чрез усилия във военното образование и бойната подготовка, той планира „динамично да укрепи напредналата бойна мощ и да подобри стратегическите способности за защита на националния суверенитет, сигурността и интересите за развитие на Китай“.

Китай си е поставил за цел да постигне общ обем на производство на зърно от 725 милиона тона.

„Прогнозира се, че общият годишен капацитет за производство на зърно ще бъде приблизително 725 милиона тона, докато общият годишен капацитет за производство на енергия се очаква да бъде 5,8 милиарда тона стандартно гориво“, се казва в доклада, представен на сесията от премиера Ли Цян.