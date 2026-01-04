Лияна Панделиева: Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа

Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа. Абсолютно никой, който винаги е бил беден, не е бил такъв заради лева и няма да стане богат (или по-беден) заради името на валутата.
29 години имоти и автомобили се продаваха в евро между хората. Някои обръщаха левове в евро, за да купят имот в България.
Това припомни във "Фейсбук" Лияна Панделиева.
А ето я българската реалност в първия ден след изтрезняването от новогодишните наздравици.
За първите 48 часа системата е обработила повече от 804 000 транзакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.
Тегленията от банкомати са над 125 хиляди на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене.
Депозитите през банкомати са 3500 на стойност 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1100 евро на депозит. Или 964 хиляди души незабавно са се възползвали от своето евро.
И докато от банковия сектор са мислели, че са посрещнали скритите под дюшеците левове, никой не може да предположи колко скрити евро ще изплуват и ще се устремят към банките сега.
Това ще бъде по-голяма изненада и от онези 1 милиард лева, които се изсипаха в банките САМО на 29 и 30 декември.
Всъщност стотици хиляди българи си отдъхват, че безпроблемно ще внесат наличното си евро си по личните си сметки и няма да се чудят достатъчно тайно ли е тайното им място.
Това е реалността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
Коментиран от #9
15:02 04.01.2026
2 Авеее
Коментиран от #6, #27
15:05 04.01.2026
3 Мурка
Коментиран от #48
15:05 04.01.2026
4 Копейкиииии
Сега напишете как Северна Папуа Нова Гвинея 🤣 била 4та икономика,😁😁😁
15:06 04.01.2026
5 Шопо
15:06 04.01.2026
8 Бонев
Коментиран от #46
15:09 04.01.2026
9 Ами
До коментар #1 от "кой му дреме":Да си учил.
15:09 04.01.2026
10 Тик- Ток
Бог да прости България
Коментиран от #19, #50
15:09 04.01.2026
11 Обаче
15:11 04.01.2026
12 Боруна Лом
15:11 04.01.2026
13 12340
1.95583 пъти за три дни!
15:12 04.01.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #32
15:12 04.01.2026
15 Данко Харсъзина
15:12 04.01.2026
16 Генчо Гунчев
15:12 04.01.2026
17 Данко Пиратина
Коментиран от #39
15:15 04.01.2026
18 Търнаков
15:16 04.01.2026
19 метафора
До коментар #10 от "Тик- Ток":До сега беше вързана за валутния борд на твоя Титаник, а сега е на палубата и има шанс за спасителна лодка там, пък и задължително айсберг може да не срещне.
15:16 04.01.2026
20 Нещастници
15:16 04.01.2026
21 То е хубаво да се мисли преди да се пише
15:17 04.01.2026
22 Ще видите, че
Коментиран от #28
15:17 04.01.2026
23 Данко Урсузина
15:19 04.01.2026
24 Хмм
15:21 04.01.2026
25 Най-обичам
15:21 04.01.2026
26 ежко
15:22 04.01.2026
28 Не е достатъчно
До коментар #22 от "Ще видите, че":Това е недостатъчно. При официална инфлация от 10%, неофициална от 30%, какво ще бъде след 5 години. Много смешно беше сутринта статията как 200 евро били за банкови плащания в Германия. Може, ама е било през 2005 година. Сега за 200 евро ще си купиш една обувка.
15:25 04.01.2026
29 Трол
15:27 04.01.2026
30 провинциалист
15:32 04.01.2026
31 Повяхналото лице на демоКРАДЦИята
15:33 04.01.2026
33 Замислен
15:38 04.01.2026
34 az СВО Победа 80
Дали изобщо има акъл тая, как мислите???
🤣🤣🤣
15:38 04.01.2026
35 Факт
15:40 04.01.2026
36 Констатация
Коментиран от #41
15:40 04.01.2026
37 Няма ли някаква отговорност за тези?
15:43 04.01.2026
38 две прекрасни новини
Възраждане си отиде.
Коментиран от #40
15:47 04.01.2026
39 ДИЖЕЙ МОЧА
До коментар #17 от "Данко Пиратина":И МЕН МЕ ДРАЗНИ
КОГА ПИШЕ ИСТИНИ.....
15:47 04.01.2026
40 за кого
До коментар #38 от "две прекрасни новини":прекрасни новини за всеки родоотстъпник
Коментиран от #42
15:49 04.01.2026
41 рашастан в колапс
До коментар #36 от "Констатация":Типичната демагогия на последователите на руската продажническа партия иzраждане :))
15:51 04.01.2026
42 България и българите мразят русия
До коментар #40 от "за кого":Абе 200те протестиращи рашистки майце продажници нали щяхте да бутате еврото ??
15:53 04.01.2026
43 Например 1944
15:55 04.01.2026
44 Хасковски каунь
15:56 04.01.2026
45 Ей тази
16:03 04.01.2026
46 Хммм,
До коментар #8 от "Бонев":Абе все по друго си е да са повече, незвисимо как ще ги наричаме. Ха дано, ама надали! Не решват всички проблеми, а даже създават и нови като безсъние, кошмари, главоболия дали всичките левове в бурканите ще можем да обменим в евро без да доказваме произход, но това са както казва народа "бели кахъри" защото не всеки го засягат.
16:05 04.01.2026
47 Ти се равус
16:05 04.01.2026
48 Коментиращ
До коментар #3 от "Мурка":Точно преди малко четох статия в която крем супа в заведение в Пловдив струвала под 10лв преди еврото (съвсем наскоро), а сега е 16лв (8 и нещо евро) и това е само 1 малък пример, обаче според антибългари като Лияна Панделиева, след въвеждането на еврото обедняването било легенда, нямаща връзка с еврото???
Искам такива като тая продажна личност, да покриват с лични средства, разликите между цените преди еврото и след обявяването, че ни приемат!!!
Когато бръкнеш в джоба на българина (особено такива като тая продажна тьотка) тогава запяват друга песен!!!
ВСЕКИ КОЙТО ИСКА ДА ВИДИ РЕАЛНОСТТА, ВЕЧЕ ВИДЯ, ЧЕ ЦЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЛИТНАХА СЛЕД КАТО ОФИЦИАЛНО НИ НАТИКАХА (НАСИЛА) В ЗАРОБВОЗОНАТА!!! САМО ПЛАТЕНИТЕ ПРОДАЖНИЦИ ЛЪЖАТ ЕЖЕДНЕВНО ПО КУПЕНИТЕ МЕДИИ, КАК КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ НЕ БИЛ КЛУБ НА ЗАДЛЪЖНЕЛИТЕ, НО СЪЩЕВРЕМЕННО ТРЯБВАЛО ДА СЕ ГОТВИМ ЗА СОЛИДАРНОСТ КЪМ ДЪЛГОВЕТЕ НА ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ, ПЛЮС ДА ПОКРИВАМЕ И БЮДЖЕТА НА УКРИЯ???!!!
НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ, СТАВАЙ ДА СИ ВРЪЩАМЕ ДЪРЖАВАТА, ЩОТО ТАКИВА КАТО ТАЯ УТАЙКА ЩЕ НИ ПОРОБЯТ ЗА ОЩЕ ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД!!!
16:05 04.01.2026
49 Падналиевата е
Падналиева в собствената си българомразка нечистотия.
16:07 04.01.2026
50 добре де,
До коментар #10 от "Тик- Ток":Ама ти какво чакаш още на този потъващ кораб, да падне тавана ли? Такива възможности ти се откриха, да отидеш направо в рая и до края на живота си да нямаш грижи, а още се ослушваш. Ако ми се обадиш и билет ще ти купя, а и не само аз.
Коментиран от #52
16:10 04.01.2026
51 ПАСТОР ЛЕВ ПОСЛЕДНИЙ☝
ХУБАВО ПУСКА ИНФ.БЮЛЕТИН
КОЛКО ЛЕВА СА ВЛОЖЕНИ ЗА МЕСЕЦ В БАНКИ
АМА ДА ПУСНЕ НАЙ ВАЖНИЯ БЮЛЕТИН...
КОЛКО БАНКОВИ СМЕТКИ И СУМАТА !!!
В ЕВРО СА ОТКРИТИ ЗА ПОСЛ.МЕСЕЦ......????
Е ТАМ Е „НОМЕРА НА КИТАЙКАТА...”
16:18 04.01.2026
52 Коментиращ
До коментар #50 от "добре де,":Когато те карат да направиш нещо против волята ти, НЕ е редно да питаш хората:
"Ти какво още чакаш..."!!!
ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА МНЕНИЕ!
ПОНЕЖЕ ВСИЧКИ ХОРА СМЕ РАЗЛИЧНИ, НЯМА КАК ДА ИМА ЕДНО И СЪЩО МНЕНИЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
ИМЕННО ЗАТОВА В НОРМАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ, КАТО ШВЕЙЦАРИЯ, СА ВЪВЕЛИ РЕФЕРЕНДУМИТЕ!!!
АКО НЯМА РЕФЕРЕНДУМИ ПО ВАЖНИТЕ ЗА НАРОДА ВЪПРОСИ, ТО ТОГАВА СИСТЕМАТА Е ВСИЧКО ДРУГО, НО НЕ И ДЕМОКРАЦИЯ!!!
ТА СЛЕД КАТО В БЪЛГАРИЯ ДОКАЗАНО НЕ Е ДЕМОКРАЦИЯ, ТОГАВА ТИЯ КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗСЕЛВАНИ (КЪМ ЗАТВОРИТЕ) СА НА ПЪРВО МЯСТО ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 36Г!!! А НА ВТОРО МЯСТО ВСИЧКИ ТЕХНИ СЛУГИ, ПАТЕРИЦИ И ТРОЛОВЕ!!!
ИЛИ ЩЕ ИМА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, ИЛИ ЩЕ ИМА ПРОЦЕС ПО ПОСТИГАНЕТО Й!
АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКЪВ Е ТОЯ ПРОЦЕС?!
ПОГЛЕДНЕТЕ ИСТОРИЯТА ЗА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ!!!
16:18 04.01.2026
53 момичето от афиша
Преди 29 години в България НИКОЙ не е правил сделки в евро. Тогава цар беше доларът,а царица марката. Лошо написан поръчков текст.
16:19 04.01.2026
54 Болеста на Прите !
Превръща Човека !)
В Идиот !
После се чудим !
Защо нарлодното Събрание !
Е Изпълнено !
С Такива !
Лошото Е !
Че Са И !
Тъпи !
16:25 04.01.2026