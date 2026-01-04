Новини
Лияна Панделиева: Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа

Лияна Панделиева: Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа

4 Януари, 2026

А ето я българската реалност в първия ден след изтрезняването от новогодишните наздравици

Лияна Панделиева: Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа - 1
Снимка: БГНЕС
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа. Абсолютно никой, който винаги е бил беден, не е бил такъв заради лева и няма да стане богат (или по-беден) заради името на валутата.
29 години имоти и автомобили се продаваха в евро между хората. Някои обръщаха левове в евро, за да купят имот в България.

Това припомни във "Фейсбук" Лияна Панделиева.

А ето я българската реалност в първия ден след изтрезняването от новогодишните наздравици.
За първите 48 часа системата е обработила повече от 804 000 транзакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.

Тегленията от банкомати са над 125 хиляди на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене.

Депозитите през банкомати са 3500 на стойност 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1100 евро на депозит. Или 964 хиляди души незабавно са се възползвали от своето евро.

И докато от банковия сектор са мислели, че са посрещнали скритите под дюшеците левове, никой не може да предположи колко скрити евро ще изплуват и ще се устремят към банките сега.

Това ще бъде по-голяма изненада и от онези 1 милиард лева, които се изсипаха в банките САМО на 29 и 30 декември.

Всъщност стотици хиляди българи си отдъхват, че безпроблемно ще внесат наличното си евро си по личните си сметки и няма да се чудят достатъчно тайно ли е тайното им място.

Това е реалността.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    29 3 Отговор
    обедняване ще има въпреки еврото

    Коментиран от #9

    15:02 04.01.2026

  • 2 Авеее

    40 4 Отговор
    Тая, като една дърта седерастка ги разбира мноо тия работи😉

    Коментиран от #6, #27

    15:05 04.01.2026

  • 3 Мурка

    32 1 Отговор
    КИФЛА -----ТОРТА НЕ СТАВА ==========37 години стигат

    Коментиран от #48

    15:05 04.01.2026

  • 4 Копейкиииии

    10 19 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.
    Сега напишете как Северна Папуа Нова Гвинея 🤣 била 4та икономика,😁😁😁

    15:06 04.01.2026

  • 5 Шопо

    33 6 Отговор
    Депозирайте парите си в банка и спете спокойно, вашите активи са там където и руските - замразени и откраднати в полза на Украйна.

    15:06 04.01.2026

  • 8 Бонев

    22 0 Отговор
    За какво обедняване говори тази лелка като вече сме в клуба на богатите.важно е не колко са парите,а колко може да се купи с тях.

    Коментиран от #46

    15:09 04.01.2026

  • 9 Ами

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Да си учил.

    15:09 04.01.2026

  • 10 Тик- Ток

    25 4 Отговор
    България се качи на потъващия кораб Титаник.
    Бог да прости България

    Коментиран от #19, #50

    15:09 04.01.2026

  • 11 Обаче

    15 2 Отговор
    При инфлацията на левчето ставаш толкова по-беден, колкото по интензива е тя. (само за Л.Панделиева : при инфлация парите се обезценяват, т.е.покупателната им стойност намалява, т.е.имаш по-малки финансови възможности)

    15:11 04.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    24 2 Отговор
    ВИНАГИ СИ БИЛА НЕУМНА, А СЕГА НАПРАВО ИЗБИ РИБАТА!ВИЖ ЦЕНИТЕ!

    15:11 04.01.2026

  • 13 12340

    13 3 Отговор
    Обедняла си ти--умствено,
    1.95583 пъти за три дни!

    15:12 04.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Ще оберат 30 млрд под дюшеците и ще ви връчат хартийки без покритие.

    Коментиран от #32

    15:12 04.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор
    Сбогом левче, здравей евро.

    15:12 04.01.2026

  • 16 Генчо Гунчев

    19 2 Отговор
    Каза лицето на сдс от началото на деветдесетте. А, къде беше моме през всичките тези години? Но ръсиш мозък!

    15:12 04.01.2026

  • 17 Данко Пиратина

    15 1 Отговор
    Тая я пускат само да ни дранзи!

    Коментиран от #39

    15:15 04.01.2026

  • 18 Търнаков

    11 0 Отговор
    Е за това махат журналисти от хубавите им служби. Те служат на различни господари с цел заблуда на слушателя. А лично тази освен да събира членския внос на БКП,не става за друго.

    15:16 04.01.2026

  • 19 метафора

    3 12 Отговор

    До коментар #10 от "Тик- Ток":

    До сега беше вързана за валутния борд на твоя Титаник, а сега е на палубата и има шанс за спасителна лодка там, пък и задължително айсберг може да не срещне.

    15:16 04.01.2026

  • 20 Нещастници

    9 0 Отговор
    легендата, че българите ще са все така прости като след 2009 г се изчерпа

    15:16 04.01.2026

  • 21 То е хубаво да се мисли преди да се пише

    17 4 Отговор
    Обедняването е резултат от спекулата при превалутирането, това вече върви, но дългосрочно ще има замразяване на доходи и вдигане на данъци, такси и цени, защото такава е общата политика на еврозоната. Докато преди сме можели да имаме самостоятелна догонваща политика спрямо средното европейско ниво, сега следва стопиране на растежа и замразяването му. Влизаме в система, която не работи в наша изгода, а даже обратното, ще донесе чужда тежест и наследени проблеми. Никой беден няма да забогатее, малкото които са поели малко въздух през последните няколко години, ще бъдат дръпнати обратно под водата.

    15:17 04.01.2026

  • 22 Ще видите, че

    4 7 Отговор
    след 5-6 години заплати, пенсии и цени ще бъдат като досегашните в левове.

    Коментиран от #28

    15:17 04.01.2026

  • 23 Данко Урсузина

    3 3 Отговор
    Сега с еврото ще си купя седми хотел и една ски писта на цибърския баир!

    15:19 04.01.2026

  • 24 Хмм

    10 1 Отговор
    остаряха и оглупяха, ами аз всичко си вкарах в картата, за да не мисля за левове и евро, а тая някакви генерални изводи прави за бедни и богати, щом сме внасяли преди Нова година за милиарди, а сега ги теглим значи сме богати, абсолютна тъпня, верно че доходите през последните 4 години се повишиха значително, но цените също, а правителството им в оставка бърза да увеличи данъци и такси

    15:21 04.01.2026

  • 25 Най-обичам

    9 0 Отговор
    Една жена каза нещо... Кой носи отговорност за хаоса? При 600 000 чиновника, все може да покажете някой виновен, за лъжите при приемането на еврото

    15:21 04.01.2026

  • 26 ежко

    10 4 Отговор
    Лиляно, откога ти точно започна да разбираш от икономика?Или толкова я закъса,че започна да се продаваш за жълти стотинки, пардон центове!Въпроса с еврото не е в инфлацията а в суверенитета!Досега каквото командориха от Брюксел беше пожелателно,от тук нататък ще е задължително,но теб това не те интересува,нали?2000 година ЕС правеше 25% от световния БВП, сега прави 15%.Чуваш ли звънеца?

    15:22 04.01.2026

  • 28 Не е достатъчно

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ще видите, че":

    Това е недостатъчно. При официална инфлация от 10%, неофициална от 30%, какво ще бъде след 5 години. Много смешно беше сутринта статията как 200 евро били за банкови плащания в Германия. Може, ама е било през 2005 година. Сега за 200 евро ще си купиш една обувка.

    15:25 04.01.2026

  • 29 Трол

    3 0 Отговор
    Чакай,недей бърза

    15:27 04.01.2026

  • 30 провинциалист

    4 0 Отговор
    "няма да стане богат (или по-беден) заради името на валутата" - е да де, ама според никито василев забогатяване щяло да има!

    15:32 04.01.2026

  • 31 Повяхналото лице на демоКРАДЦИята

    4 1 Отговор
    Пак ли тоя дърт боклук бееееее!

    15:33 04.01.2026

  • 33 Замислен

    5 1 Отговор
    Тази като какъв капацитет се явява,че през ден и публикувате напъните за менторство?Новата версия на Ленчето с крема ли е?

    15:38 04.01.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    7 3 Отговор
    Реалноста е, че от 01.01.2026г. в София водата поскъпна с 4%, , синята зона с 100%, такситата с 18%, а личните документи с 66% пък тая лелка седнала да ми разправя, че не съм обеднял, а напротив шиткойна ме е направил "по-богат"!

    Дали изобщо има акъл тая, как мислите???
    🤣🤣🤣

    15:38 04.01.2026

  • 35 Факт

    3 1 Отговор
    ,,Колкото си прозд на 31 декември,толкова ще си прозд и на 1 ви януари!Само малко по-беден." К.Брейка.

    15:40 04.01.2026

  • 36 Констатация

    5 4 Отговор
    Абе ще има разлика..., при Лева бяхме само бедни, но при Еврото ще станем много по-бедни, ЕЦБ не лъже... -))))

    Коментиран от #41

    15:40 04.01.2026

  • 37 Няма ли някаква отговорност за тези?

    2 2 Отговор
    Няма ли някаква отговорност за тези изцепки? От осем месеца всякакви .... говорят всякакви неверни неща в национален ефир и няма отговорност за тях?

    15:43 04.01.2026

  • 38 две прекрасни новини

    5 5 Отговор
    Еврото дойде.
    Възраждане си отиде.

    Коментиран от #40

    15:47 04.01.2026

  • 39 ДИЖЕЙ МОЧА

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Пиратина":

    И МЕН МЕ ДРАЗНИ
    КОГА ПИШЕ ИСТИНИ.....

    15:47 04.01.2026

  • 40 за кого

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "две прекрасни новини":

    прекрасни новини за всеки родоотстъпник

    Коментиран от #42

    15:49 04.01.2026

  • 41 рашастан в колапс

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Констатация":

    Типичната демагогия на последователите на руската продажническа партия иzраждане :))

    15:51 04.01.2026

  • 42 България и българите мразят русия

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "за кого":

    Абе 200те протестиращи рашистки майце продажници нали щяхте да бутате еврото ??

    15:53 04.01.2026

  • 43 Например 1944

    3 2 Отговор
    Както сме се отказали от райхсмарката, така ще се отървем и от еврото.

    15:55 04.01.2026

  • 44 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Заради какво е бе кукумяфке?

    15:56 04.01.2026

  • 45 Ей тази

    0 0 Отговор
    пандела от чифутарника в България защо постоянно я толерирате?

    16:03 04.01.2026

  • 46 Хммм,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бонев":

    Абе все по друго си е да са повече, незвисимо как ще ги наричаме. Ха дано, ама надали! Не решват всички проблеми, а даже създават и нови като безсъние, кошмари, главоболия дали всичките левове в бурканите ще можем да обменим в евро без да доказваме произход, но това са както казва народа "бели кахъри" защото не всеки го засягат.

    16:05 04.01.2026

  • 47 Ти се равус

    1 0 Отговор
    ТатамръснаМаймуно

    16:05 04.01.2026

  • 48 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Точно преди малко четох статия в която крем супа в заведение в Пловдив струвала под 10лв преди еврото (съвсем наскоро), а сега е 16лв (8 и нещо евро) и това е само 1 малък пример, обаче според антибългари като Лияна Панделиева, след въвеждането на еврото обедняването било легенда, нямаща връзка с еврото???

    Искам такива като тая продажна личност, да покриват с лични средства, разликите между цените преди еврото и след обявяването, че ни приемат!!!
    Когато бръкнеш в джоба на българина (особено такива като тая продажна тьотка) тогава запяват друга песен!!!

    ВСЕКИ КОЙТО ИСКА ДА ВИДИ РЕАЛНОСТТА, ВЕЧЕ ВИДЯ, ЧЕ ЦЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЛИТНАХА СЛЕД КАТО ОФИЦИАЛНО НИ НАТИКАХА (НАСИЛА) В ЗАРОБВОЗОНАТА!!! САМО ПЛАТЕНИТЕ ПРОДАЖНИЦИ ЛЪЖАТ ЕЖЕДНЕВНО ПО КУПЕНИТЕ МЕДИИ, КАК КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ НЕ БИЛ КЛУБ НА ЗАДЛЪЖНЕЛИТЕ, НО СЪЩЕВРЕМЕННО ТРЯБВАЛО ДА СЕ ГОТВИМ ЗА СОЛИДАРНОСТ КЪМ ДЪЛГОВЕТЕ НА ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ, ПЛЮС ДА ПОКРИВАМЕ И БЮДЖЕТА НА УКРИЯ???!!!

    НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ, СТАВАЙ ДА СИ ВРЪЩАМЕ ДЪРЖАВАТА, ЩОТО ТАКИВА КАТО ТАЯ УТАЙКА ЩЕ НИ ПОРОБЯТ ЗА ОЩЕ ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД!!!

    16:05 04.01.2026

  • 49 Падналиевата е

    3 0 Отговор
    на принципа - аз папкам, вие сте гладни.

    Падналиева в собствената си българомразка нечистотия.

    16:07 04.01.2026

  • 50 добре де,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тик- Ток":

    Ама ти какво чакаш още на този потъващ кораб, да падне тавана ли? Такива възможности ти се откриха, да отидеш направо в рая и до края на живота си да нямаш грижи, а още се ослушваш. Ако ми се обадиш и билет ще ти купя, а и не само аз.

    Коментиран от #52

    16:10 04.01.2026

  • 51 ПАСТОР ЛЕВ ПОСЛЕДНИЙ☝

    0 0 Отговор
    БАНКАТА ЦЕНТРАЛНАТА
    ХУБАВО ПУСКА ИНФ.БЮЛЕТИН
    КОЛКО ЛЕВА СА ВЛОЖЕНИ ЗА МЕСЕЦ В БАНКИ
    АМА ДА ПУСНЕ НАЙ ВАЖНИЯ БЮЛЕТИН...
    КОЛКО БАНКОВИ СМЕТКИ И СУМАТА !!!
    В ЕВРО СА ОТКРИТИ ЗА ПОСЛ.МЕСЕЦ......????
    Е ТАМ Е „НОМЕРА НА КИТАЙКАТА...”

    16:18 04.01.2026

  • 52 Коментиращ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "добре де,":

    Когато те карат да направиш нещо против волята ти, НЕ е редно да питаш хората:
    "Ти какво още чакаш..."!!!

    ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА МНЕНИЕ!
    ПОНЕЖЕ ВСИЧКИ ХОРА СМЕ РАЗЛИЧНИ, НЯМА КАК ДА ИМА ЕДНО И СЪЩО МНЕНИЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
    ИМЕННО ЗАТОВА В НОРМАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ, КАТО ШВЕЙЦАРИЯ, СА ВЪВЕЛИ РЕФЕРЕНДУМИТЕ!!!
    АКО НЯМА РЕФЕРЕНДУМИ ПО ВАЖНИТЕ ЗА НАРОДА ВЪПРОСИ, ТО ТОГАВА СИСТЕМАТА Е ВСИЧКО ДРУГО, НО НЕ И ДЕМОКРАЦИЯ!!!
    ТА СЛЕД КАТО В БЪЛГАРИЯ ДОКАЗАНО НЕ Е ДЕМОКРАЦИЯ, ТОГАВА ТИЯ КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗСЕЛВАНИ (КЪМ ЗАТВОРИТЕ) СА НА ПЪРВО МЯСТО ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 36Г!!! А НА ВТОРО МЯСТО ВСИЧКИ ТЕХНИ СЛУГИ, ПАТЕРИЦИ И ТРОЛОВЕ!!!

    ИЛИ ЩЕ ИМА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, ИЛИ ЩЕ ИМА ПРОЦЕС ПО ПОСТИГАНЕТО Й!
    АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКЪВ Е ТОЯ ПРОЦЕС?!
    ПОГЛЕДНЕТЕ ИСТОРИЯТА ЗА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ!!!

    16:18 04.01.2026

  • 53 момичето от афиша

    1 0 Отговор
    Едно е да красиш онзи от Веселиново,друго е да правиш анализ!
    Преди 29 години в България НИКОЙ не е правил сделки в евро. Тогава цар беше доларът,а царица марката. Лошо написан поръчков текст.

    16:19 04.01.2026

  • 54 Болеста на Прите !

    1 0 Отговор
    Болеста на Прите !

    Превръща Човека !)

    В Идиот !

    После се чудим !

    Защо нарлодното Събрание !

    Е Изпълнено !

    С Такива !

    Лошото Е !

    Че Са И !

    Тъпи !

    16:25 04.01.2026