Лияна Панделиева: Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа

Легендата за обедняването заради еврото е добра, но не върши работа. Абсолютно никой, който винаги е бил беден, не е бил такъв заради лева и няма да стане богат (или по-беден) заради името на валутата.

29 години имоти и автомобили се продаваха в евро между хората. Някои обръщаха левове в евро, за да купят имот в България.

Това припомни във "Фейсбук" Лияна Панделиева.

А ето я българската реалност в първия ден след изтрезняването от новогодишните наздравици.

За първите 48 часа системата е обработила повече от 804 000 транзакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.

Тегленията от банкомати са над 125 хиляди на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене.

Депозитите през банкомати са 3500 на стойност 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1100 евро на депозит. Или 964 хиляди души незабавно са се възползвали от своето евро.

И докато от банковия сектор са мислели, че са посрещнали скритите под дюшеците левове, никой не може да предположи колко скрити евро ще изплуват и ще се устремят към банките сега.

Това ще бъде по-голяма изненада и от онези 1 милиард лева, които се изсипаха в банките САМО на 29 и 30 декември.

Всъщност стотици хиляди българи си отдъхват, че безпроблемно ще внесат наличното си евро си по личните си сметки и няма да се чудят достатъчно тайно ли е тайното им място.

Това е реалността.