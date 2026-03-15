Новини
България »
Даниел Митов проговори за "Петрохан"

15 Март, 2026 13:10 2 791 55

  • даниел митов-
  • петрохан-
  • мвр-
  • герб-сдс

По думите му той е мълчал, за да не бъде обвинен в политизиране на случая

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съвсем умишлено не коментирах детайли по разследването „Петрохан”. Не е редно вътрешният министър да коментира, защото първото нещо, което щяха да направят от опозицията е да ме обвинят или в политизиране на случая, или затова, че съм предрешил изхода на разследването. Това коментира пред журналисти бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

"Това не е криене, единственото, което можех да кажа по онова време е, че се разследват всички версии и когато станат ясни фактите и обстоятелствата, тогава професионалистите ще излязат да говорят. И точно това се случи. Настоящият министър Емил Дечев също не говори по същество, което е правилно. Един министър в такава ситуация при текущо разследване не бива да влиза в тази тема в детайли поради простата причина, че продължава самото разследване", заяви Митов.

"Това, което ме притеснява по случая „Петрохан” е самата система, която прозира, за да се стигне до там. А именно мрежа от неправителствени организации, които са свързани с ПП-ДБ. Където те са на власт, протектират определени неправителствени организации, вграждат ги в тъканта на държавата, делегират им държавни функции, след което това притъпява инстинктите на институциите", каза той.

По думите му схемата е проста - създава се мрежа от неправителствени организации, защитавани от въпросната партия, което води до създаване на паралелна НПО държава. "Когато тръгнат някакви сигнали срещу нея, веднага се включват другите НПО и започва взаимна защита", посочи Митов.

По отношение на мерките, които предлага правителството заради поскъпването на горивата у нас, Митов заяви, че не може да прецени до колко предложените мерки са правилни. "Надявам се, че това, което води до повишаване на цените, а именно конфликтът в Близкия изток, ще бъде решено бързо. Правителството има задължения да предлага мерки, които да компенсират цените на българския пазар и да е сигурно, че ще има осигурени количества. Всички институции, включително и регулаторните органи, трябва да си влязат във функциите. Какъв ще е ефектът от предложеното от правителството ще се обсъжда в парламента и ще си проличи по пазара", заяви той.

Бившият вътрешен министър коментира още, че няма преки рискове за страната ни от конфликта в Близкия изток, но той влияе на цялостната обстановка в глобален мащаб. "Повишаването на цените на петрола в глобален мащаб води до повишаване на цените на всяка една стока", каза той.

Относно предстоящите изобри Митов заяви, че все още има листи, които се доизясняват. Той обяви още, че ще бъде водач на листа на изборите през април.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перо

    41 0 Отговор
    Мишоци!

    Коментиран от #20

    13:15 15.03.2026

  • 4 Перо

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ахааа":

    Той вярно куче само на Костов от ДСБ! Другите са патерици!

    13:16 15.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Тези НПО са основани през 1992 г от българският Епщайн -Дими Паница агент на ЦРУ и Мосад.Него го убиха 2011 г в Париж защото много почна да говори.

    13:18 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами Вие

    30 0 Отговор
    като министри защо не сезирате прокуратурата!? Ох забравих - Тя е независима и от нея нищо не зависи, пък и чичо Ш. дава много $ тя да не се забърква в неговите дела!

    13:19 15.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ахааа

    33 4 Отговор
    Още един верен слуга на Шиши! И Влади Горанов е в списъка Магнитски и той ще води листи ( глисти) на ГЕРБ! И Димитър Митов и още куп депутати на ГЕРБ, всъщност депутати факто са слугинята на ДПС!

    13:22 15.03.2026

  • 15 МВР ПИКЧЪРС пресентс

    23 0 Отговор
    Снимай , снимай 📸

    13:22 15.03.2026

  • 16 ку…вата митов

    21 1 Отговор
    кафявото петно по панталона на борисов

    13:25 15.03.2026

  • 17 Мълча,

    22 2 Отговор
    закото е шушумига и некадърник

    13:26 15.03.2026

  • 18 дфдцф

    10 5 Отговор
    Петрохан не ни интересува. Напишете как отрязаха пенсионерите за Великден! Няма да им дадат нищо.

    Коментиран от #29

    13:28 15.03.2026

  • 19 Мнооого

    23 0 Отговор
    тъп аргумент си измислил , бе , ама много ! По - добре да не беше се обаждал и сега изобщо и да се гъбаркаш с българските граждани ! Лъжец и страхливец !

    13:28 15.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лост

    23 0 Отговор
    Ами то няма нужда и от вътрешен министър тогава.

    13:34 15.03.2026

  • 22 Дудю

    5 11 Отговор
    Палавия Софийски кмет бил на ламите отпред

    13:34 15.03.2026

  • 23 Даниел Немитов

    20 1 Отговор
    Досега е мълчал защото няма топки и достойнство, а само е изпълнявал заповедите на двама шишковци!

    13:35 15.03.2026

  • 24 Наглост Къдрава

    23 0 Отговор
    Добре ма, Къдравата, добре! Мълчал си, защото още нищо не е било ясно и се водело разследване! Да, но все още нищо не е ясно и разследването продължава! Защо тогава ти вече обявяваш резултати и обвиняваш ПП и ДБ! Защо ма, "Вечната Амбър" на политическата проституция! Да т,кава си! От пръв зам. на Иван Костов и основател на ДСБ, седна на банкянската тарпеза и стана зам. на свиреп СИКаджийски прерстъпик от подземния свят, магистрален бандит и неграмоетн селяндур, когото комарджията от Мадрид и агент Сава, с милионите на мутри и мафиоти, направиха дори български "премиер"! Впрочем, защо не отиде на протеста пред Съдебната палата, където хиляди протестираха срещу потресаващите лъжи и манипулации на ГДБОП, на ДАНС , на твоето МВР, които са истинските убийци? Защо не беше пред Съдебната палата ма, Къдраво нищожество?! Абе, КОЙ дявол те накара да измъкнеш мазната си физионимия от дупката? Добре се беше скрил там! Пък и на уличните псета е ясно, че шесте трупа са дело на ДАНС и ГДБОП - лакеите и слуги на Тиквата и на Прасето!!

    Коментиран от #33

    13:36 15.03.2026

  • 25 Хич да не го увърта!

    18 0 Отговор
    Мълчанието - неговото и на главният секретар на МВР(оня-сричащият...),бе явен израз на бягане от отговорност,по случая...!

    13:37 15.03.2026

  • 26 Град Симитли

    11 0 Отговор
    "...През 2002 г. започва работа в Политическата академия за Централна и Югоизточна Европа и като член на редакционния екип на списание „Разум“. Работи като експерт в отдел „Публикации“ на НСИ. От 2006 г. е изпълнителен директор на фондация „Демокрация“...."....
    ....ама иначе е против НПОтата!?:))

    13:38 15.03.2026

  • 27 Дориана

    14 1 Отговор
    Точно обратното Даниел Митов съзнателно се криеше и избягваше темата за трагедията в Петрохан . Да не говорим , че по този начин отново съзнателно допусна да се тиражират в публичното пространство конспиративни теории от типа на секти, педофилия и будизъм широко разпространявани от техните съюзници ИТН , които обслужваха интересите на Пеевски и Борисов. По трудния начин всички те ще разберат , че народа не е стадо и ще им даде наказателен вот.

    13:40 15.03.2026

  • 28 Хубавица Немитова

    12 0 Отговор
    Абе, прави ли ви впечатление, че Къдравата си е боядисала косата?! Ха-ха-ха! Въобще не търсете топки в гащите му! Други неща търсете!

    13:40 15.03.2026

  • 29 НЕ Е БАШ ТАКА!

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "дфдцф":

    Ще дадат,но пак на тия пенсионери,които най-малко заслужават!
    На тия с най-малкият трудов стаж,или имащи стаж,но укривали данъци и черно- на бяло-нямат стаж-от там и най-ниски пенсии...!

    Коментиран от #36

    13:41 15.03.2026

  • 30 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Как тъй не е казал,че има удар по държавата....

    13:41 15.03.2026

  • 31 И тоя

    14 0 Отговор
    сипаничавоя и той да пльосне една дърта лъжа като Добревото небръснатото сутринта ! Слухът , че напускал Боювата шайка , било само "стрес тест" , представи си !

    13:41 15.03.2026

  • 32 Ройтерс

    11 1 Отговор
    С тая нагла мутра и президен ще стане !

    Коментиран от #37

    13:41 15.03.2026

  • 33 Дориана

    14 0 Отговор

    До коментар #24 от "Наглост Къдрава":

    Да, точно така Целия случай Петрохан още от самото начало умишлено беше прикрит и насочен в грешна удобна за някои посока.Начина на поднасяне на информацията, спекулирането и насаждането на тенденции като будизъм, педофилия, секта, ритуално убийство и прочие говори за умишленост при воденето на разследването.Има съмнение дали фактите и обстоятелствата не са прикрити и ако е така от кого. За това трябва да има Международно независимо разследване , а тези като ИТН които предизборно използваха темата за политически нападки към опонентите и очерняне паметта на убитите трябва да се засрамят от действията си и да понесат отговорност.

    13:43 15.03.2026

  • 34 Въпрос

    16 0 Отговор
    Защо бе, Митово нищожество, защо след като още нищо не е било ясно и ти си мълчал, не реагира и не спря чудовищните лъжи, манипулации, просташки обиди и цялата свинщина на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество?! Защо търпя простащините и чалгарската мърсотия, които ръсеха от трибуната каруцаринът Хаджи Тошко Африкански и Балбана Джебчията с грозната брадавица на мутрата? Защо не ги спря? Че как ще ги спреш ма, Къдравата?! Нали Тиквата и Прасето ги купиха да реализират тази мръсотия и този позор! Галяма жертва напарвиха чалгарите, ама сигурно и парите са биил големи, защото заради този техен позор вече са на бунището, изхвърлени от омразата на цял един народ!

    13:46 15.03.2026

  • 35 Хич не е вярно

    17 0 Отговор
    Мълчеше защото чакаше да те инструктират тези които те инсталираха на служба за която и бъкел не можеш да кажеш. Ти си кукла на конци и много лесно те управляват Боко и Шиши. Сега ти написаха въпросите журналистите, а специалистите ти написаха отговорите. Гола вода си, защо ли Борисов ги избира все такива - тъпи, по тъпи, най-тъпи, ясно за да изглежда той по умен

    13:47 15.03.2026

  • 36 Дфдцф

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    Баш така е. Парите за пенсионерите ги насочват към мaxалите основно. Електоратът на кой. И защо няма статия за тази новина?

    13:51 15.03.2026

  • 37 Да бе да...?!

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ройтерс":

    Да не ми е изпила чафка мозъка,че да гласувам на президентски избори ,за такава нагла мутра...?!

    Коментиран от #42, #53

    13:52 15.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    Когато новия министър влязъл в кабинета, го намерил наврян под бюрото, сега разбрахме къде се е крил 10 -15 дни и дори овчаря-откривател от Околчица не успя да го намери

    14:03 15.03.2026

  • 42 Дориана

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Да бе да...?!":

    Даниел Митов демонстрира с поведението си и с начина си на изказване наглост и надменност Това буди отвращение. Точно за това провала му е заложен. ГЕРБ/ СДС се сриват надолу. Унищожиха България- то не бяха кражби , завишени обществени поръчки в пъти, политически назначения и зависимости във всички сектори. Заради тях България се слави като най- корумпираната мафиотска държава в целия ЕС.

    14:03 15.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Глупащини

    3 2 Отговор
    Скоро половината разходи по държавния бюджет ще отиват за компенсации. По-голям социализъм - здраве му кажи. По-крив капитализъм - също. Истината е малко по-различна. Компенсаторни мерки няма да решат нищо. Палиативни решения са. Гювечът ще свърши рано или късно. Ще огладнеете неминуемо. Тогава ще лъсне гюровщината ви.

    14:07 15.03.2026

  • 45 Един

    3 0 Отговор
    Колко си жалък!

    14:14 15.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Яяяя

    0 0 Отговор
    Той бил жив,бе!!

    14:19 15.03.2026

  • 52 Дедо Мраз

    0 0 Отговор
    Нищо чудно случая "малък Тошко" да е бил тренировка и тест за общественото мнение. Явно са решили, че номера минава.

    14:20 15.03.2026

  • 53 Дапитам

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да бе да...?!":

    Имаш мозък?

    14:24 15.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове