Нели Хаджийска разкри любопитни подробности за духовната си трансформация

Нели Хаджийска разкри любопитни подробности за духовната си трансформация

15 Март, 2026 13:23 837 11

От известно време бившата водеща вече се подвизава с ново име - Нели Елея

Нели Хаджийска разкри любопитни подробности за духовната си трансформация - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В студиото на "Тази събота“ гостуваха Нели Хаджийска - Елея, която се посвети на пътя към себе си и пробуждането на душата, както и хърватският биоенерготерапевт и радиостезист с над 50 години опит в духовно-енергийната медицина Славко Матанович.

"За тази година не съм Хаджийска, а съм Елея. Елея е моето духовно име, което дойде благодарение на пътя, който вървя. Развитието, което претърпях - първо във вътрешен свят, после естествено се отрази и във външния свят. И мога да кажа, че се появи точно тогава, когато бях готова за него. Всяко име отваря нов път“, разказа Нели в студиото.

"На мен ми се смени целият свят, не само едно запознанство. Цялото ми обкръжение, всичко е нова времева линия“, сподели тя. По думите ѝ Елея има много значения. "Елей е миро. Помазана, въздигната от Бог означава. Това е духовно име, което отваря друга енергия в самите нас“, разказа още Нели.

Славко Матанович се запознава с нея, когато гостува в подкаста ѝ. Тогава той припознава душата ѝ и казва "ти си от нашите“.

"Аз съм преди всичко лечител, биотерапевт, занимавам се от много години с биоенергия, терапия – от 18 години. 24 часа на ден е това от моя живот. Занимавам се с духовно енергийна медицина и изцеление“, сподели Славко.

"Ние като човешки същества имаме много наши тела. Едно от тези тела е и енергийно тяло. Нашето лечение се случва точно така - да предаваме енергия директно в енергийното тяло“, обясни той.

"Нашата енергия е информирана, кодирана от нашия създател. И тя точно знае къде имаме нужда и отива там и лекува", разказа лечителят.

По думите му в енергийната медицина се лекуват всички човешки тела, които страдат. А това са физическото тяло, енергийно тяло, аурата и духовното тяло - самата душа.

"Започнахме един общ път заедно. Според мен, движен на много по-високо ниво, отколкото може да си обясним. Започнахме да правим семинари, събития на живо, срещи. Аз имам един кръг от едно духовно семейство. И се потопих в този духовно-енергиен свят и виждам, че съм живяла под упойка преди това. Ние много малко знаем. Ние сме така възпитани да мислим, че всъщност само това, което виждаме, съществува. Но както и Славко каза, невидимият свят оказва много по-голямо влияние върху нас", коментира Нели.

"За да дойде една болест във физическото тяло, тя със сигурност преди това се е проявила в някои от другите тела - енергийно, духовно. Но това е нещо, за което човек, ако не е готов, няма да го разбере", разказа още тя.

Двамата със Славко правят турне, били са вече в четири града. Сега предстоят Варна, Бургас, Плевен.

"Хората се събуждат. Когато тръгнах да правя преди две години подкаста, мислих, че е за много малък кръг от хора. Но всъщност се оказва, че хората са готови. Събуждат се. Виждат, че тази иллюзия, в която сме живели, се пропуква. И го усещат чрез болка, чрез криза", сподели Нели.

По думите ѝ съществува свят, отвъд видимия, който определя как се чувстваш, здрав ли си, щастлив ли си.

"Ние се намираме в един преход, при който информация идва от самия Господ и се разказва за още една страна от човека. Досега нашата наука не се е занимавала с нея и не знае, обаче вие българите много добре знаете – че има и енергия, духовен свят, духовност. Сега в момента е точно такъв период - понякога се случва по инерция. Събуждат се хора и разбират, че съществува нещо още освен нашата физическа реалност“, обясни Славко.

Лечителят разказа, че той самият се е пробудил след болест.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калушев

    Славко Матанович ще и отвори всички чакри

    13:24 15.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Сещам се за оня виц с реферата

    " Каква е духовната потребност на духовенството от духова музика"

    13:28 15.03.2026

  • 3 кой му дpeмe

    още един опасен будист !

    13:28 15.03.2026

  • 4 Хмммм

    Като срещна Мегън Майкъл ,ще и кажа същото.....и Ти си от компоста

    13:29 15.03.2026

  • 5 1488

    абе как тъй елена всеки делник я дават да прави хороскопи ? бтв да не са некроманти ?

    13:29 15.03.2026

  • 6 Стършели

    Над 50 години практика? На 5 годишен ли е почнал?
    Аман от шарлатани - дошъл от далече и хваща риби.

    13:47 15.03.2026

  • 7 Ареее...

    И тая откачи! Нели здраво пие Елея, или много и се пие, но е дала на късо и не пипа, а това я мъчи отвътре...

    14:04 15.03.2026

  • 8 Алея оммм

    Горката, много се е побъркала, всичките й чакри са омешани. Плаче за специализирана психиатрична помощ. Пу-пу.

    14:05 15.03.2026

  • 9 Дъно няма!

    Зараза!
    Глупостта се предава по енергиен път.
    А когато среща затруднения, от телевизора й съдействат.

    14:06 15.03.2026

  • 10 хехехе

    На този на лицето му е изписано ИЗМАМНИК. А нашта неонождана дълго крава мучи от възторг. Ще й гепне паричките и бионергийно ще се изпари.

    14:07 15.03.2026

  • 11 Хмм

    а се чудим как са давали толкова пари на Калушев и са му поверявали децата си, ами били са точно като тази на снимката

    14:16 15.03.2026