Нели Хаджийска разкри любопитни подробности за духовната си трансформация

В студиото на "Тази събота“ гостуваха Нели Хаджийска - Елея, която се посвети на пътя към себе си и пробуждането на душата, както и хърватският биоенерготерапевт и радиостезист с над 50 години опит в духовно-енергийната медицина Славко Матанович.



"За тази година не съм Хаджийска, а съм Елея. Елея е моето духовно име, което дойде благодарение на пътя, който вървя. Развитието, което претърпях - първо във вътрешен свят, после естествено се отрази и във външния свят. И мога да кажа, че се появи точно тогава, когато бях готова за него. Всяко име отваря нов път“, разказа Нели в студиото.

"На мен ми се смени целият свят, не само едно запознанство. Цялото ми обкръжение, всичко е нова времева линия“, сподели тя. По думите ѝ Елея има много значения. "Елей е миро. Помазана, въздигната от Бог означава. Това е духовно име, което отваря друга енергия в самите нас“, разказа още Нели.

Славко Матанович се запознава с нея, когато гостува в подкаста ѝ. Тогава той припознава душата ѝ и казва "ти си от нашите“.

"Аз съм преди всичко лечител, биотерапевт, занимавам се от много години с биоенергия, терапия – от 18 години. 24 часа на ден е това от моя живот. Занимавам се с духовно енергийна медицина и изцеление“, сподели Славко.

"Ние като човешки същества имаме много наши тела. Едно от тези тела е и енергийно тяло. Нашето лечение се случва точно така - да предаваме енергия директно в енергийното тяло“, обясни той.



"Нашата енергия е информирана, кодирана от нашия създател. И тя точно знае къде имаме нужда и отива там и лекува", разказа лечителят.



По думите му в енергийната медицина се лекуват всички човешки тела, които страдат. А това са физическото тяло, енергийно тяло, аурата и духовното тяло - самата душа.



"Започнахме един общ път заедно. Според мен, движен на много по-високо ниво, отколкото може да си обясним. Започнахме да правим семинари, събития на живо, срещи. Аз имам един кръг от едно духовно семейство. И се потопих в този духовно-енергиен свят и виждам, че съм живяла под упойка преди това. Ние много малко знаем. Ние сме така възпитани да мислим, че всъщност само това, което виждаме, съществува. Но както и Славко каза, невидимият свят оказва много по-голямо влияние върху нас", коментира Нели.



"За да дойде една болест във физическото тяло, тя със сигурност преди това се е проявила в някои от другите тела - енергийно, духовно. Но това е нещо, за което човек, ако не е готов, няма да го разбере", разказа още тя.



Двамата със Славко правят турне, били са вече в четири града. Сега предстоят Варна, Бургас, Плевен.



"Хората се събуждат. Когато тръгнах да правя преди две години подкаста, мислих, че е за много малък кръг от хора. Но всъщност се оказва, че хората са готови. Събуждат се. Виждат, че тази иллюзия, в която сме живели, се пропуква. И го усещат чрез болка, чрез криза", сподели Нели.



По думите ѝ съществува свят, отвъд видимия, който определя как се чувстваш, здрав ли си, щастлив ли си.



"Ние се намираме в един преход, при който информация идва от самия Господ и се разказва за още една страна от човека. Досега нашата наука не се е занимавала с нея и не знае, обаче вие българите много добре знаете – че има и енергия, духовен свят, духовност. Сега в момента е точно такъв период - понякога се случва по инерция. Събуждат се хора и разбират, че съществува нещо още освен нашата физическа реалност“, обясни Славко.



Лечителят разказа, че той самият се е пробудил след болест.