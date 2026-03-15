Депутат от Държавната дума: Казахстан знае как да проведе избори

Депутатът от Държавната дума на Русия Казбек Тайсаев, участващ в наблюдателната мисия на Междупарламентарната асамблея на ОНД на референдума в Казахстан, коментира днешното политическо събитие в републиката:
„Бих искал да благодаря на Централната избирателна кампания на Република Казахстан за отличната им работа. Днес успяхме да посетим над 20 избирателни секции и виждаме колко достъпна е средата за хора с увреждания и колко гладко протича референдумът като цяло. Казахстан знае как да проведе избори.
Видяхме огромен брой млади хора, студенти. Имаше опашки от сутринта! Попитах защо са пристигнали толкова рано и всички подчертаха, че днес международна ситуация е много трудна и при такива трудни обстоятелства човек трябва да бъде отдаден на родината си.“
Олег Копилов, заместник-генерален секретар на Шанхайската организация за сътрудничество, който ръководи мисията на ШОС на референдума за приемане на Конституцията на Република Казахстан, заяви: „Виждаме как Казахстан продължава да внедрява технологични иновации, които напълно гарантират правата на гражданите свободно да изразяват волята си. Виждаме висок обществен интерес към предложените конституционни реформи. Отбелязваме позитивната атмосфера в избирателните секции. Станахме свидетели от първа ръка как хората идват да гласуват със семействата си, с деца. Участваха доста представители на по-младото поколение, което е важно.
Всичко това демонстрира високото ниво на обществено доверие в инициативите на президента Касим-Жомарт Токаев.
Вярваме, че настоящият избирателен процес ще допринесе значително за по-нататъшното развитие на демократичните права в Република Казахстан.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По Руски избори
Всичко е точно и честно
И винаги резултатът е пррдварително ясен
Коментиран от #3, #5
13:43 15.03.2026
2 Ганя Путинофила
Ние сега внасяме от там петрол!
Коментиран от #4
13:44 15.03.2026
3 Фидан човекът чудо
До коментар #1 от "По Руски избори":Затова гладуват там
13:45 15.03.2026
4 Киро умното
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":А от Азербайджан внасяме руски газ, ама демократичен, през демократично избрани от мен посредници ;)
13:49 15.03.2026
5 име
До коментар #1 от "По Руски избори":Явно са по-добре подготвени хората, щом винаги печелят, а не като румънските власти, които допускат случайни дапспечелят и после трябва да нулират изборите.
13:51 15.03.2026
И Киев е Руски
13:52 15.03.2026
И Киев е Руски
13:53 15.03.2026
9 Депетат от гром
на хартиена бюлетина
14:07 15.03.2026
10 Нищо не знаят
14:08 15.03.2026
