Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Депутат от Държавната дума: Казахстан знае как да проведе избори
15 Март, 2026 13:37 590 11

Днес международна ситуация е много трудна

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Депутатът от Държавната дума на Русия Казбек Тайсаев, участващ в наблюдателната мисия на Междупарламентарната асамблея на ОНД на референдума в Казахстан, коментира днешното политическо събитие в републиката:

„Бих искал да благодаря на Централната избирателна кампания на Република Казахстан за отличната им работа. Днес успяхме да посетим над 20 избирателни секции и виждаме колко достъпна е средата за хора с увреждания и колко гладко протича референдумът като цяло. Казахстан знае как да проведе избори.

Видяхме огромен брой млади хора, студенти. Имаше опашки от сутринта! Попитах защо са пристигнали толкова рано и всички подчертаха, че днес международна ситуация е много трудна и при такива трудни обстоятелства човек трябва да бъде отдаден на родината си.“

Олег Копилов, заместник-генерален секретар на Шанхайската организация за сътрудничество, който ръководи мисията на ШОС на референдума за приемане на Конституцията на Република Казахстан, заяви: „Виждаме как Казахстан продължава да внедрява технологични иновации, които напълно гарантират правата на гражданите свободно да изразяват волята си. Виждаме висок обществен интерес към предложените конституционни реформи. Отбелязваме позитивната атмосфера в избирателните секции. Станахме свидетели от първа ръка как хората идват да гласуват със семействата си, с деца. Участваха доста представители на по-младото поколение, което е важно.

Всичко това демонстрира високото ниво на обществено доверие в инициативите на президента Касим-Жомарт Токаев.

Вярваме, че настоящият избирателен процес ще допринесе значително за по-нататъшното развитие на демократичните права в Република Казахстан.“


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По Руски избори

    3 2 Отговор
    Един кандидат Путин си избира опоненти и определя със колко процента да спечели

    Всичко е точно и честно
    И винаги резултатът е пррдварително ясен

    Коментиран от #3, #5

    13:43 15.03.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    3 2 Отговор
    Казахстан е прокси на путин!
    Ние сега внасяме от там петрол!

    Коментиран от #4

    13:44 15.03.2026

  • 3 Фидан човекът чудо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "По Руски избори":

    Затова гладуват там

    13:45 15.03.2026

  • 4 Киро умното

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    А от Азербайджан внасяме руски газ, ама демократичен, през демократично избрани от мен посредници ;)

    13:49 15.03.2026

  • 5 име

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "По Руски избори":

    Явно са по-добре подготвени хората, щом винаги печелят, а не като румънските власти, които допускат случайни дапспечелят и после трябва да нулират изборите.

    13:51 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Никаква свобода на словото.Ф.к.....тиии изпълняват заповедите на .Няма да кажа на кого

    13:52 15.03.2026

  • 8 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    От къде толкова троскот в медииИй тЕ БЕ

    13:53 15.03.2026

  • 9 Депетат от гром

    2 0 Отговор
    тиквата знае как да проведе избори
    на хартиена бюлетина

    14:07 15.03.2026

  • 10 Нищо не знаят

    0 1 Отговор
    Само Урсуляците от Брюксел и Цицелките от ППДБ знаят най-добре как се правят честни избори!

    14:08 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.