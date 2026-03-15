Депутат от Държавната дума: Казахстан знае как да проведе избори

Депутатът от Държавната дума на Русия Казбек Тайсаев, участващ в наблюдателната мисия на Междупарламентарната асамблея на ОНД на референдума в Казахстан, коментира днешното политическо събитие в републиката:

„Бих искал да благодаря на Централната избирателна кампания на Република Казахстан за отличната им работа. Днес успяхме да посетим над 20 избирателни секции и виждаме колко достъпна е средата за хора с увреждания и колко гладко протича референдумът като цяло. Казахстан знае как да проведе избори.

Видяхме огромен брой млади хора, студенти. Имаше опашки от сутринта! Попитах защо са пристигнали толкова рано и всички подчертаха, че днес международна ситуация е много трудна и при такива трудни обстоятелства човек трябва да бъде отдаден на родината си.“

Олег Копилов, заместник-генерален секретар на Шанхайската организация за сътрудничество, който ръководи мисията на ШОС на референдума за приемане на Конституцията на Република Казахстан, заяви: „Виждаме как Казахстан продължава да внедрява технологични иновации, които напълно гарантират правата на гражданите свободно да изразяват волята си. Виждаме висок обществен интерес към предложените конституционни реформи. Отбелязваме позитивната атмосфера в избирателните секции. Станахме свидетели от първа ръка как хората идват да гласуват със семействата си, с деца. Участваха доста представители на по-младото поколение, което е важно.

Всичко това демонстрира високото ниво на обществено доверие в инициативите на президента Касим-Жомарт Токаев.

Вярваме, че настоящият избирателен процес ще допринесе значително за по-нататъшното развитие на демократичните права в Република Казахстан.“