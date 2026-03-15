Ивайло Мирчев: Пеевски управлява ГЕРБ с фейсбук статуси

„Пеевски управлява ГЕРБ с фейсбук статуси. Примерът с Борда за мир е пореден. Този Борд прилича на частна инициатива с пожизнен председател Доналд Тръмп. Преди Росен Желязков да отиде в Давос, правителството имаше ясна про-европейска позиция. Изведнъж се появи един Фейсбук статус на Пеевски и премиерът скоростно излетя, за да подпише присъединяването на България в Борда за Мир. Официалната позиция на страната ни беше, че ратифицирането ще бъде задача на следващия парламент. Сега ГЕРБ, които първо казаха, че България не трябва да бъде част от Борда за мир, рязко промениха позицията си. Това се случи отново след статус на Пеевски.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в „Неделя 150“ по БНР.
Според Мирчев, парламентът трябва да приеме внесения от правителството удължителен закон за бюджета, както и очакваното предложение на кабинета за компенсации при високи цени на горивата. В парламента няма легитимно управляващо мнозинство. Има едно мнозинство, което беше свалено именно заради неспособността му да формира бюджетна политика.
„Това е правилния подход, защото в ситуация на предизборна кампания политическите сили са изкушени да наддават, а България вече е рекордьор по натрупване на дълг. Допълнителни пари трябва да получават тези, които имат реална нужда. Затова първи предложихме най-уязвимите да бъдат компенсирани, а парите за това да дойдат от повишените приходите от ДДС на горивата. Размерът на тези компенсации трябва да бъде решен от финансовия министър и от правителството“, заяви Мирчев.
Мирчев коментира и предстоящото финализиране на кандидатските листи на ПП-ДБ за изборите на 19 април. Според него, няма съмнения, че ПП и ДБ ще се явят заедно на изборите, а Явор Божанков би бил полезен в следващото Народно събрание и го е доказал с ораторски качества и със защита на конкретни приоритети.
„Явор Божанков има номинации за листите, направени от нашите местни организации. Това ни задължава да разгледаме тези номинации. Винаги преди избори има дебати как трябва да изглеждат листите и кандидатите. Разговорите в коалицията продължават.“
„Политическите формации са изразители на надеждите на своите избиратели. Нашият ангажимент е да отговорим на стотиците хиляди хора, които излязоха по площадите на България в края на 2025. Хората поискаха разграждане на престъпния модел Борисов-Пеевски. Ние сме инструмент за реализацията на това. Не по-малко важно, единствената политическа сила, която отстоява, че България трябва да бъде обърната към Европа, е ПП-ДБ,“ допълни Мирчев.
Според лидера на „Да, България“ партиите не трябва да залагат на егоизъм, ултиматуми или партийни квоти, а да се постараят да излъчат най-силните кандидати. За да може, когато хората отидат да гласуват за своето представителство, да припознаят своите принципи в един или друг кандидат. Избирателите разбират много лесно когато листите не са органични и когато, например, втория, третия и четвъртия в някоя листа събират в пъти по-малко преференции от десетия.
13:41 15.03.2026
13:44 15.03.2026
10 Коня Солтуклиева
Кой. ще плюе /буквално/ Цончо?!
13:49 15.03.2026
14 Дориана
Коментиран от #22
13:51 15.03.2026
18 Дориана
13:53 15.03.2026
22 Абе
До коментар #14 от "Дориана":Коя трагедия в Петрохан..?! Цялата държава се разправя с разни извратени, които са решили да се правят на Бог с цел да са "по-възвишени" в следващите си животи....а вие пък, които защитавате подобни индивиди (и родители, които са предали децата си в ръцете им) наистина имате нужда от психиатър и то със сериозно име и опит! И да защитавате педофили спонсорирани от политици с претенциите за "Продължаващи Промяната" е меко казано скандално и лицемерно! И нищо друго освен дълги години зад решетките и къртовски труд в някоя кариера за камъни не би било справедливо наказание за подобни индивиди!
Коментиран от #30
14:02 15.03.2026
23 Ахааа
Коментиран от #27
14:02 15.03.2026
26 Тити на Кака
ППетроханната дума на лама-диджей Ивей-Мирей от село Скутаре, намиращо се близо до Шишин валог на Буцина поляна!
14:07 15.03.2026
27 Тити на Кака
До коментар #23 от "Ахааа":Имаш поздрави от Лама Асена и прерожденеца й Мис Бони!
14:10 15.03.2026
29 Ало КРУШАРИ
КОМУНИЗЪМА Е ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН РЕЖИМ!
МИРЧЕВ Е ПРЕСТЪПНИК!
14:13 15.03.2026
30 Дориана
До коментар #22 от "Абе":Коментара е абсолютно грешен и тенденциозен.Замесването на Будизма като религия с педофилия и секти още в самото начало при първите огледи без да са направени аутопсии и атаките срещу опоненти говорят точно за това- Истината все още не е разкрита. Атаките са с политическа цел и те ще се обърнат като бумеранг срещу тези, които ги разпространяват. Ще има Наказателен вот срещу ИТН , които отвратиха целия български народ с поведението си , същото се отнася и за ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало, които още от сега мислят как да фалшифицират и откраднат вота на народа за да продължават да го мачкат и рекетират отвсякъде. Този път Губят !
Коментиран от #33
14:15 15.03.2026
32 Те ли?
До коментар #1 от "Гербер":Много е трудно да се отскубнеш от скута. ПП ДБ намериха сили и го направиха. За това ще гласувам за тях а не за отчаянията Тиква с коженият шлифер.
14:22 15.03.2026
33 Абе
До коментар #30 от "Дориана":И кое по-точно е "грешно или невярно"....?! Това, че тази секта е била спонсорирана от политици ли...или, че са покровителствани от "отгоре" с години....издадени разрешения за оръжия....обикаляне на луксозни дестинации (разбира се с малки момченца подкрепяни от родителите си 🙏).....и най-лошото е че всички, които са замесени искат да го изкарат като едва ли не нещо нормално това да си спонсориран от ПОЛИТИЦИ....наистина не сте в час всички вие от "подмяната" и розовите понита...🤣🤣🤣
14:25 15.03.2026
34 Ха Ха Ха
До коментар #2 от "хехе":Партия скут как е блажната баклава?
14:25 15.03.2026
36 Мисирчев
по умен от теб
14:29 15.03.2026
