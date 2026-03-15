Ивайло Мирчев: Пеевски управлява ГЕРБ с фейсбук статуси

15 Март, 2026 13:40 943 39

Явор Божанков има номинации за листите, направени от нашите местни организации, обясни Мирчев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Пеевски управлява ГЕРБ с фейсбук статуси. Примерът с Борда за мир е пореден. Този Борд прилича на частна инициатива с пожизнен председател Доналд Тръмп. Преди Росен Желязков да отиде в Давос, правителството имаше ясна про-европейска позиция. Изведнъж се появи един Фейсбук статус на Пеевски и премиерът скоростно излетя, за да подпише присъединяването на България в Борда за Мир. Официалната позиция на страната ни беше, че ратифицирането ще бъде задача на следващия парламент. Сега ГЕРБ, които първо казаха, че България не трябва да бъде част от Борда за мир, рязко промениха позицията си. Това се случи отново след статус на Пеевски.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в „Неделя 150“ по БНР.

Според Мирчев, парламентът трябва да приеме внесения от правителството удължителен закон за бюджета, както и очакваното предложение на кабинета за компенсации при високи цени на горивата. В парламента няма легитимно управляващо мнозинство. Има едно мнозинство, което беше свалено именно заради неспособността му да формира бюджетна политика.

„Това е правилния подход, защото в ситуация на предизборна кампания политическите сили са изкушени да наддават, а България вече е рекордьор по натрупване на дълг. Допълнителни пари трябва да получават тези, които имат реална нужда. Затова първи предложихме най-уязвимите да бъдат компенсирани, а парите за това да дойдат от повишените приходите от ДДС на горивата. Размерът на тези компенсации трябва да бъде решен от финансовия министър и от правителството“, заяви Мирчев.

Мирчев коментира и предстоящото финализиране на кандидатските листи на ПП-ДБ за изборите на 19 април. Според него, няма съмнения, че ПП и ДБ ще се явят заедно на изборите, а Явор Божанков би бил полезен в следващото Народно събрание и го е доказал с ораторски качества и със защита на конкретни приоритети.

„Явор Божанков има номинации за листите, направени от нашите местни организации. Това ни задължава да разгледаме тези номинации. Винаги преди избори има дебати как трябва да изглеждат листите и кандидатите. Разговорите в коалицията продължават.“

„Политическите формации са изразители на надеждите на своите избиратели. Нашият ангажимент е да отговорим на стотиците хиляди хора, които излязоха по площадите на България в края на 2025. Хората поискаха разграждане на престъпния модел Борисов-Пеевски. Ние сме инструмент за реализацията на това. Не по-малко важно, единствената политическа сила, която отстоява, че България трябва да бъде обърната към Европа, е ПП-ДБ,“ допълни Мирчев.

Според лидера на „Да, България“ партиите не трябва да залагат на егоизъм, ултиматуми или партийни квоти, а да се постараят да излъчат най-силните кандидати. За да може, когато хората отидат да гласуват за своето представителство, да припознаят своите принципи в един или друг кандидат. Избирателите разбират много лесно когато листите не са органични и когато, например, втория, третия и четвъртия в някоя листа събират в пъти по-малко преференции от десетия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гербер

    22 7 Отговор
    Пеевски управлява ДБ от скута си !!

    Коментиран от #32

    13:41 15.03.2026

  • 2 хехе

    19 8 Отговор
    партия Петрохан как е мазното турско кафе.

    Коментиран от #34

    13:44 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мурка

    12 6 Отговор
    а теб бе соп ол кои те Управлява ка седеше в скута на тлъстият КОРУПЦИОНЕР

    13:45 15.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    А Гюров управлява от скута на Пеевски.

    13:46 15.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Този още не разбрал че с Брюксел е свършено и сме окупирани от седем американски бази.

    13:48 15.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коня Солтуклиева

    10 2 Отговор
    Къде без Божанков?!
    Кой. ще плюе /буквално/ Цончо?!

    13:49 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тихомир

    11 6 Отговор
    Спре се Мирчев, Стига с ББ, електората ви го краде Радев. Всеки който не се опълчи на Радев ще загуби.

    13:50 15.03.2026

  • 14 Дориана

    9 10 Отговор
    Пеевски се провали с магазините за народа , които са на загуба и пред фалит. С тях нанесе повече финансови загуби за държавата. Всички действия при него са на принципа на популизма.Завладяната държава ще бъде свободна от корупция, мафия и зависимости за ужас на Пеевски, Борисов и техния съюзник защитник ИТН. Много ясно кои партии саботират всичко от Кабинета до Бюджета. Тези партии са на принципа-След нас потоп. Завишили в пъти обществените поръчки за да няма пари в бюджета, докарали Американските самолети на летището един ден преди встъпването на власт на новия кабинет, теглиха заеми като за Световно, използваха за свои политически цели трагедията в Петрохан. То не бяха секти, педофилия, Будизъм, самоубийства и каквото се сетите още. Накрая получават наказателен вот. Народа е отвратен от тях.

    Коментиран от #22

    13:51 15.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майора

    10 5 Отговор
    Ало татков Мирчев ,не Борисов , а вие седяхте в скута на Пеевски и пиехте мазно турско кафе! Не Пеевски , с вие се управлявате от НПО на Сорос , част от които е Прокопиев и кръгът “Капитал”! Не Пеевски , а вие направихте лош бюджет от “финансовия спец” Асенчо , насочен към големи заеми и харчене на пари за щяло и нещяло, не направихте нищо по ПВУ и свалихте кабинета без да ви интересува какво ще стане , шарлатани и мошеници от партия Петрохан!

    13:53 15.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дориана

    8 7 Отговор
    България се слави като най- корумпираната мафиотска завладяна държава със зависими МВР и Прокуратура. Борисов и Пеевски губят завладяната държава. Много са притеснени, че започва разграждането на завладените от тях институции. Дори включиха ИТН да изпълняват ролята на бухалка срещу новото правителство.Едноличното управление на Борисов отдавна приключи. Вече е зависим тотално от Пеевски. Колкото по- рано види реалността, а тя е че вече обществото не го харесва , защото нанася вреди толкова по- добре за България.

    13:53 15.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Йовчо

    6 6 Отговор
    Той Фейсбук е на Пеевски бе Мирчев, ти не знаеш ли?

    13:55 15.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Коя трагедия в Петрохан..?! Цялата държава се разправя с разни извратени, които са решили да се правят на Бог с цел да са "по-възвишени" в следващите си животи....а вие пък, които защитавате подобни индивиди (и родители, които са предали децата си в ръцете им) наистина имате нужда от психиатър и то със сериозно име и опит! И да защитавате педофили спонсорирани от политици с претенциите за "Продължаващи Промяната" е меко казано скандално и лицемерно! И нищо друго освен дълги години зад решетките и къртовски труд в някоя кариера за камъни не би било справедливо наказание за подобни индивиди!

    Коментиран от #30

    14:02 15.03.2026

  • 23 Ахааа

    6 8 Отговор
    Може да не харесвате много Мирчев, но тук е напълно прав! ГЕРБ са тотално подчинени на ДПС! Трябва да си сляп , ако не виждаш този безспорен факт! Който гласува за ГЕРБ, по- добре да си гласува директно за Шиши, защо чрез посредник???

    Коментиран от #27

    14:02 15.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    А, да си дойдем на думата😂😂😂
    ППетроханната дума на лама-диджей Ивей-Мирей от село Скутаре, намиращо се близо до Шишин валог на Буцина поляна!

    14:07 15.03.2026

  • 27 Тити на Кака

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ахааа":

    Имаш поздрави от Лама Асена и прерожденеца й Мис Бони!

    14:10 15.03.2026

  • 28 Комунистически нискочел

    3 2 Отговор
    БОКЛУК!

    14:12 15.03.2026

  • 29 Ало КРУШАРИ

    4 2 Отговор
    Мирчев - НАСЛЕДНИК на КОМУНИСТИ от село КРУШАРИ, ТОЛБУХИНСКО!

    КОМУНИЗЪМА Е ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН РЕЖИМ!
    МИРЧЕВ Е ПРЕСТЪПНИК!

    14:13 15.03.2026

  • 30 Дориана

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Абе":

    Коментара е абсолютно грешен и тенденциозен.Замесването на Будизма като религия с педофилия и секти още в самото начало при първите огледи без да са направени аутопсии и атаките срещу опоненти говорят точно за това- Истината все още не е разкрита. Атаките са с политическа цел и те ще се обърнат като бумеранг срещу тези, които ги разпространяват. Ще има Наказателен вот срещу ИТН , които отвратиха целия български народ с поведението си , същото се отнася и за ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало, които още от сега мислят как да фалшифицират и откраднат вота на народа за да продължават да го мачкат и рекетират отвсякъде. Този път Губят !

    Коментиран от #33

    14:15 15.03.2026

  • 31 ПЕЕВСКИ Е ЕДИН ГАМЕН.

    2 2 Отговор
    Но и ти и другите калинки и пчелички прехвърчахте от скут във скут. НЕ СТАВАТЕ И СТИГА САМО ДА ПЛЯМПАТЕ.

    14:18 15.03.2026

  • 32 Те ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гербер":

    Много е трудно да се отскубнеш от скута. ПП ДБ намериха сили и го направиха. За това ще гласувам за тях а не за отчаянията Тиква с коженият шлифер.

    14:22 15.03.2026

  • 33 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    И кое по-точно е "грешно или невярно"....?! Това, че тази секта е била спонсорирана от политици ли...или, че са покровителствани от "отгоре" с години....издадени разрешения за оръжия....обикаляне на луксозни дестинации (разбира се с малки момченца подкрепяни от родителите си 🙏).....и най-лошото е че всички, които са замесени искат да го изкарат като едва ли не нещо нормално това да си спонсориран от ПОЛИТИЦИ....наистина не сте в час всички вие от "подмяната" и розовите понита...🤣🤣🤣

    14:25 15.03.2026

  • 34 Ха Ха Ха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Партия скут как е блажната баклава?

    14:25 15.03.2026

  • 35 Зъл пес

    1 2 Отговор
    И теб те е яд ли оземпик?

    14:26 15.03.2026

  • 36 Мисирчев

    1 1 Отговор
    Шиши е 10 пъти
    по умен от теб

    14:29 15.03.2026

  • 37 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    Това нискочелото-израстък с двете гънки в мозъка, направени от два удара с теcла, да е измислил нeщо друго до днес!???

    14:32 15.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    След като лама Мирчев "разгроми" Русия, "свали" Путин и "режимът" на аятоласите в Иран, "разкри истината" за Петрохан ... сега се фокусирал отново върху Пеевски, че е най-лесно! 🤣🤣🤣

    14:35 15.03.2026

