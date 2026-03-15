Ивайло Мирчев: Пеевски управлява ГЕРБ с фейсбук статуси

„Пеевски управлява ГЕРБ с фейсбук статуси. Примерът с Борда за мир е пореден. Този Борд прилича на частна инициатива с пожизнен председател Доналд Тръмп. Преди Росен Желязков да отиде в Давос, правителството имаше ясна про-европейска позиция. Изведнъж се появи един Фейсбук статус на Пеевски и премиерът скоростно излетя, за да подпише присъединяването на България в Борда за Мир. Официалната позиция на страната ни беше, че ратифицирането ще бъде задача на следващия парламент. Сега ГЕРБ, които първо казаха, че България не трябва да бъде част от Борда за мир, рязко промениха позицията си. Това се случи отново след статус на Пеевски.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в „Неделя 150“ по БНР.

Според Мирчев, парламентът трябва да приеме внесения от правителството удължителен закон за бюджета, както и очакваното предложение на кабинета за компенсации при високи цени на горивата. В парламента няма легитимно управляващо мнозинство. Има едно мнозинство, което беше свалено именно заради неспособността му да формира бюджетна политика.

„Това е правилния подход, защото в ситуация на предизборна кампания политическите сили са изкушени да наддават, а България вече е рекордьор по натрупване на дълг. Допълнителни пари трябва да получават тези, които имат реална нужда. Затова първи предложихме най-уязвимите да бъдат компенсирани, а парите за това да дойдат от повишените приходите от ДДС на горивата. Размерът на тези компенсации трябва да бъде решен от финансовия министър и от правителството“, заяви Мирчев.

Мирчев коментира и предстоящото финализиране на кандидатските листи на ПП-ДБ за изборите на 19 април. Според него, няма съмнения, че ПП и ДБ ще се явят заедно на изборите, а Явор Божанков би бил полезен в следващото Народно събрание и го е доказал с ораторски качества и със защита на конкретни приоритети.

„Явор Божанков има номинации за листите, направени от нашите местни организации. Това ни задължава да разгледаме тези номинации. Винаги преди избори има дебати как трябва да изглеждат листите и кандидатите. Разговорите в коалицията продължават.“

„Политическите формации са изразители на надеждите на своите избиратели. Нашият ангажимент е да отговорим на стотиците хиляди хора, които излязоха по площадите на България в края на 2025. Хората поискаха разграждане на престъпния модел Борисов-Пеевски. Ние сме инструмент за реализацията на това. Не по-малко важно, единствената политическа сила, която отстоява, че България трябва да бъде обърната към Европа, е ПП-ДБ,“ допълни Мирчев.

Според лидера на „Да, България“ партиите не трябва да залагат на егоизъм, ултиматуми или партийни квоти, а да се постараят да излъчат най-силните кандидати. За да може, когато хората отидат да гласуват за своето представителство, да припознаят своите принципи в един или друг кандидат. Избирателите разбират много лесно когато листите не са органични и когато, например, втория, третия и четвъртия в някоя листа събират в пъти по-малко преференции от десетия.