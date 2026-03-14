Румен Радев: Борисов предаде своята партия и цяла България в ръцете на Пеевски

14 Март, 2026 20:43, обновена 14 Март, 2026 19:47

Имам ясна посока за разграждане на олигархичния кръг, заяви бившият държавен глава

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът от 2017-2026 г. Румен Радев заяви в Кюстендил, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг. Той бе гост на града по покана местната структура на "Прогресивна България" по повод избора на конкурса за девойка "Кюстендилска пролет".

"Двама човека олицетворяват този кръг. Техните снимки бяха по площадите на протестите от края на миналата година. Чух, че Борисов говори за някакви предателства, но той предаде не само своята партия, той предаде цяла България в ръцете на Пеевски", посочи Радев.

"Що се отнася до договора с "Боташ" искам да благодаря на министър Трайчо Трайков, който макар и от дистанцията на времето, но осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Има предложение и от турската страна, и от азербайджанската страна как да се натовари и да се използва този договор и да носи печалба", допълни Румен Радев.

По отношение на правителствените мерки за облекчение на гражданите във връзка с кризата в Близкия изток Радев каза, че предложените от него мерки закъсняват и се надява правителството да следи какво се предприема в другите държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деси от кумлука

    11 12 Отговор
    Би.зим Адам най после излезна вав медиума

    19:48 14.03.2026

  • 2 ПреоГресДивната радева Чета

    9 16 Отговор
    На живо от Меркурий, ще фиксне първо данъците в цялата сисТЕМА. Но няма да е от диванчето

    19:48 14.03.2026

  • 3 Сила

    16 20 Отговор
    Тя Деса ще ти разкаже играта ...само гледай !!!

    19:49 14.03.2026

  • 4 големдебил

    15 18 Отговор
    Е и?И така да е,теб какво те бърка?Негова си е партията ако иска ще я продаде и на господ.Ти нали си имаш твоя,гледай си нея.

    19:50 14.03.2026

  • 5 Промяна

    13 20 Отговор
    ГОСПОДИНЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОЗОНАТА В ШЕНГЕН 2926 ГОДИНА Е ГОСПОДИНЕ А ВИЕ С ШАРЛАТАНИТЕ ОТ 5 ГОДИНИ СРУЖЕБНИЦИ ПАРТИИ НАЗНАЧАВАТЕ СЕГА ГЮРОВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ НАЗНАЧИХТЕ ДЕМОНТАЖ НА ТЕЗИ ДАД ВАС ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ 2026 ГОДИНА С ДЪРТИ КОМУНИСТИ ВЪН ОТ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #10

    19:50 14.03.2026

  • 6 Яшар

    11 12 Отговор
    Иванко на сталобългарси ( Румен по новому ) ..убца на БСП

    19:50 14.03.2026

  • 7 си дзън

    12 18 Отговор
    Борисов даде БГ на Пеевски, а Радев ще я даде на русията.

    Коментиран от #28

    19:51 14.03.2026

  • 8 Да,бе

    20 10 Отговор
    Дреме му на тулупа за партията му,а за България изобщо...

    19:51 14.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    17 4 Отговор
    РАДЕВ, НЕ СЕ ПОДВЕЖДАЙ ПО СТАРИТЕ КОЗИ КОИТО ТЕ НАЛАЗИХА

    Коментиран от #16

    19:51 14.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    КОЗЛОДУЙСКИ КАК Е РАДИАЦИЯТА?

    Коментиран от #72

    19:52 14.03.2026

  • 11 Е , хайде сега

    10 3 Отговор
    От предатели - предателство ! Той и БКП - то предаде , със сина на шофьор (ДС) на убиец направи нещо като нищо , наречено герб да грабят със свои от България и българите , и никой нищо години по темата , сега бил предал.... Зер десетилетия не е ? И стотици такива като него , милионери и милиардери !

    19:52 14.03.2026

  • 12 Абсурдистан

    9 5 Отговор
    Мамникът от зреме на време прави по някоя констипация, за да напомни на стадото да гласуват за него. Тиква и кратуна са много дори за българския парламенг.

    19:53 14.03.2026

  • 13 Наред си ти

    8 8 Отговор
    Да видим ти на кого ще я продадеш

    19:53 14.03.2026

  • 14 Боко и

    9 5 Отговор
    шиши сами са си виновни за падението! Наглостта и алчността ги принизи!

    19:53 14.03.2026

  • 15 Промяна

    9 9 Отговор
    ВЪН НА ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА РАДЕВ ВЪН НА ШАРЛАТАНИТЕ ВЪН НА САБОТАЖНИЦИТЕ ВРЕМЕ Е РАЗРУШИТЕЛИ ОТ 5 ГОДИНИ НА ДЪРЖАВАТА НИ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ РАДЕВ ТЕБ КАКВО ТЕ ИНТЕРЕСУВА БОРИСОВ ЯВНО НЕ МОЖЕШ ДА ПРЕЖИВЕЕШ ЧЕ Е В ПОРИТИКАТА ТОЛКОВА ГОДИНИ

    19:53 14.03.2026

  • 16 Помак

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Здравей бате Козлодуй ...да нанижа и ас една поговорка ...Румене на женска каруца не са качвай ...туй го знам от братовчеда ...кат бяхме малки си мерихме ...ама невия беше кат банан

    19:54 14.03.2026

  • 17 студент от СУ

    12 6 Отговор
    Че герб партия ли е?!?!

    19:56 14.03.2026

  • 18 ДВАТА ШОПАРА

    12 8 Отговор
    СА ПЪТНИЦИ.....КЪМ ЗАТВОРА.

    19:56 14.03.2026

  • 19 Промяна

    9 5 Отговор
    ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА ДЪРТИ КОМУНИСТИ НАХЪСАЛИ СЕ НА ДЪРЖАВНАТА ТРАПЕЗА ДА СЕДНАТ СЕГА И ИЗСИПВАТ ТОРБИ С ЛЪЖИ КЪМ НЕВЕЖИТЕ ХАХАХАХАХА

    19:56 14.03.2026

  • 20 Дориана

    11 4 Отговор
    Да , това е точно така. Борисов отдавна не може да управлява самостоятелно и е зависим от Пеевски. Той предаде цяла България в ръцете на мафията, олигархията , корупцията, полицейщината и пълзящата диктатура. Унищожи България, защото властта много му се услади. Колкото по- бързо разбере, че вече е вреден за България и се оттегли от политиката толкова по- добре за България.

    Коментиран от #49

    19:56 14.03.2026

  • 21 На сватбата

    9 6 Отговор
    на Йотовия син в Правец ( и къде другаде ? , пие за стотици хиляди , на една маса със свинаря Гергов и Герговица , сега олигархията ще борим ? Не се връзва изобщо , ама никак не се връзва !

    19:58 14.03.2026

  • 22 тръц

    6 6 Отговор
    Възможните ползи я дойдат,я не.Дотогава над 500 хилки си заминават за Турция всеки божи ден.

    19:58 14.03.2026

  • 23 Дориана

    10 5 Отговор
    Сега най- напред ИТН ще си посипят главата с пепел когато народа им даде наказателен вот , защото ги мразят, след тях идва ред на Борисов и Пеевски , които по трудния начин ще разберат, че времето им на измами и кражби свърши.

    Коментиран от #34

    19:59 14.03.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 8 Отговор
    И ТОZИ РУСКИ ШПИОНИН (КГБ) , ЩЕ ZАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ........................... БЪЛГАРОУБИЕЦ ........................ ФАКТ !

    19:59 14.03.2026

  • 25 Фатмака

    8 7 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    20:00 14.03.2026

  • 26 Гропен

    10 6 Отговор
    Коя олигархия ще бориш черепа Бобокови Гергов Копринков базовия 9години какво бори

    20:00 14.03.2026

  • 27 Промяна

    7 8 Отговор
    Радев първо влез в парламента и тогава се огледай Аман от лъжи Аман от заблуди Аман от монтажници Радев а България как къде ще демонтираш при Путин ли хахаххахаха Аман то дали има толкова невежи да ти се вържат и Докога А Борисов е 20 години в политиката

    Коментиран от #58

    20:00 14.03.2026

  • 28 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    ПО - ДОБРЕ НА РУСИЯ ДА Я ДАДЕ,ОТКОЛКОТО НА ФАШИСТКАТА УРСУЛА.

    Коментиран от #46, #73

    20:00 14.03.2026

  • 29 Дедо

    6 3 Отговор
    Че те Тиквата и Пеефски винаги са били заедно . И двамата бяха членове на НДСВ и на двамата кариерата им тръгна от кръга на ченгетата докарали Царя в България. Дебелия Пеефски тогава още беше 20 годишен ,когато се снимаше до царя и Боко Тиквата, не помните ли ?

    Коментиран от #41

    20:00 14.03.2026

  • 30 Гропен

    7 5 Отговор
    Коя олигархия ще бориш черепа Бобокови Гергов Копринков базовия 9години какво бори

    20:01 14.03.2026

  • 31 ФАКТ

    7 4 Отговор
    Тоя бившкомунист дс сега атлантик нищо ново не носи а на бас

    20:01 14.03.2026

  • 32 Тити на Кака

    6 5 Отговор
    При всички свои други качества, РР има един доказан недостатък.
    Той е невероятно злопаметен и губи самоконтрол, като влиза в откровено селски свади. Не е в състояние да работи екипно, в представите му всичко е война, всички са войници, а той е командир, командващ армия от подчинени..
    Това може да му изяде дървената глава, барабар със самолета в нея...

    20:01 14.03.2026

  • 33 ТАКА Е ТОЧНО КАЗВШ.

    3 3 Отговор
    НО ГЛЕДАЙ И НЕ СЕ МЪЧИ ДА МУ ПОМАГАШ ДА РЕАНИМИРА ТАЗИ ПАРТИЯ НА НОВО. И НЕ КОНСТАТИРАЙ ПРЕДПОЛАГАЙ А НАКАЗВАЙ КОЙ КОЙ КОЙТО СЕ Е ОАКАЛ И КРАЛ.

    20:01 14.03.2026

  • 34 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    ЧЕРВЕНОТО МАФИОТ ПАК Е ТУК ХАХАХАХА КОРУПЦИОНЕРСКОТО ШАРЛАТАНЧЕ ХАХАХАХАХА АМА ТО С ГЛУПОСТИТЕ ПОМИИИ ОМРАЗАТА ПО САЙТОВЕТЕ ТУК ВИЖ СА САМО ТИ И ОЩЕ НЯКОЛКО КАТО ТЕБ ХАХАХАХАХА ДАВИТЕ СЕ В ПОМИИТЕ СИ

    Коментиран от #50

    20:02 14.03.2026

  • 35 ФАКТ

    5 2 Отговор
    Абсолютно същата маскара Кирякстефчо в колонията ниищо ново

    20:02 14.03.2026

  • 36 ким чен

    5 3 Отговор
    Дебелян и Боко са деца на Мултигруп , кръга "Банкя" и кръга " Бялата къща" . Все ченгета и агенти на комунистическата държавна сигурност. И така до днес.

    20:02 14.03.2026

  • 37 Нищо ново

    9 2 Отговор
    Слушаме от льотчика празни приказки както винаги

    20:04 14.03.2026

  • 38 Странно е

    1 0 Отговор
    Че българина на никого не вярва,дори на себе си.Вероятно защото е много лъган,но винаги си казва думите на циганина(да имах и да бях повярвал на последния акъл на българина).

    20:04 14.03.2026

  • 39 Дориана

    4 2 Отговор
    Българския народ е изтормозен от кражби, корупция от олигарси , полицейщина, рекети, от предателствата на ИТН и БСП ОЛ. от завладени МВР , Съд и Прокуратура от създателите и проводниците на Завладяната държава. За да си върне Завладяната държава в нова Просперираща България трябва да има Спасител, който ще се опълчи на ГЕРБ/ СДС, ДПС Ново Начало,ИТН, БСП ОЛ.

    Коментиран от #53, #65

    20:04 14.03.2026

  • 40 Стара чанта

    6 2 Отговор
    Тоя бо ккклу ккк па почна с критиките си ?! Глей си твойте далавери и не давай акъл на другите, сел ллс ко кречетало !

    20:04 14.03.2026

  • 41 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дедо":

    Те не са просто заедно. Те са мъж и жена.

    20:04 14.03.2026

  • 42 оня с питон.я

    7 1 Отговор
    Трай Плешо, ти ни докара фашистите и сега ще се сглобяваш с тях.

    20:04 14.03.2026

  • 43 ФАКТ

    4 1 Отговор
    Абсолютно същата маскара Кирякстефчо в колонията ниищо ново

    20:05 14.03.2026

  • 44 Перо

    7 1 Отговор
    Боташ: $ 600,000 всеки ден на боклука! Отговорност и виновни няма!!!

    20:06 14.03.2026

  • 45 Червен ла -йно -мет РРадев

    6 2 Отговор
    Тоя пак лее злоба и омраза. Никога няма да разбере, че омразата не води към прогрес. Същият е като Мирчев.

    20:06 14.03.2026

  • 46 Да бе

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    И Русия пак да направи национализация и да прибере всичко както архивите и златото.

    20:07 14.03.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ТАБАК ТРАФИК , КОЯТО Е ЕДИН ПЕРИОД Е ИЗВЕСТНА И КАТО ЛАФКА
    .....
    ФИРМА В КОЯТО СА УЧАСТВАЛИ
    - МАЙКАТА НА ПЕЕВСКИ -С БАЩА ОТ ДС
    -АДВОКАТ АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ - СИН НА ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ -ШЕФ НА ДАНС И СОБСТВЕНИК
    НА ВСИЧКИ ФИРМИ НА ПЕЕВСКИ
    .-И ПЕТЪР МАНДЖУКОВ , ОРЪЖЕЕН ТЪРГОВЕЦ , АГЕНТ НА ДС ....
    ... СЪГЛАСНО КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА:)

    20:08 14.03.2026

  • 48 Промяна

    3 2 Отговор
    РАДЕВ ПЛЮС ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ПЛЮС ЧЕРВЕНИТЕ КОМУНИСТИХАХАХАХАХАХА КОИ МАЛОУМНИЦИ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ТЕЗИ

    20:09 14.03.2026

  • 49 Какво да ти кажа

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    В голяма грешка си.Борисов е ЛИДЕРна най-голямата партия,която печели всички избори от 25 години.Има си партия,а не е в някаква НЕИЗВЕСТНА КОАЛИЦИЯ.Има си структури,има си лоялни избиратели.Българският избирател е станал критичен и едва ли ще търпи когото и да е,ако е некадърен.Според теб,кой ще плаща за изявите на Р.Радев.ОЛИГАРСИТЕ.И после,като започнат да имат претенции,какво ще прави ?Това не е като да си Президент,с представителни функции.

    Коментиран от #52

    20:09 14.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Боко със

    2 0 Отговор
    неговите зависимости, се докара до тук!

    20:13 14.03.2026

  • 52 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Какво да ти кажа":

    Събитията вече са подредени така, че времето на Борисов като едноличен диктатор отдавна свърши. Той се принуди да се клани и изпълнява поръчките на Пеевски.за това народа излезе срещу тях на революция. Така, че Борисов е също толкова вреден за България колкото и Пеевски.

    Коментиран от #59, #67

    20:14 14.03.2026

  • 53 Да ти имам логиката

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дориана":

    Според теб,ей така,щракаш с пръсти и готово.Напук,само под кривата круша.От 5-6 години сме там заради ППДБ.Хубавото е,че поне тези неолиберали ще се разкарат от политическия терен.Пък това,което пишеш е ала бала.

    20:15 14.03.2026

  • 54 Бившият

    2 0 Отговор
    успя да стане неприятен с това мишкуване

    20:15 14.03.2026

  • 55 Гого

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    надявай се Дориана много си нивна Радев е същата маскара моля

    20:16 14.03.2026

  • 56 гадател

    1 0 Отговор
    А ти, на коя чужда държава?

    20:16 14.03.2026

  • 57 Гост

    0 1 Отговор
    За този човек ще гласувам, защото не знае какво е страх...😎

    20:17 14.03.2026

  • 58 Дориана

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    Промяна много си зле на ментално ниво. От това произтича и агресията ти към всички. Не можеш да възприемеш реалността и не можеш да направиш разлика между добро и зло. Румен Радев печели изборите убедително , над два милиона гласоподаватели ще гласуват за него. Така , че си пий лекарствата.

    Коментиран от #64, #69

    20:17 14.03.2026

  • 59 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дориана":

    ШАРЛАТАНСКОТО БЪЛГАРИ СА ЗАД БОРИСОВ ГНУСНОТО ШАРЛАТАНСКО КОРУПЦИОНЕРЧЕ БОРИСОВ БЪЛГАРИ БЪЛГАРИЯ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ С НАСИРИЕ С ТЕРОР СТЕ АУТ ЧЕРВЕНИ МЕТЕЖНИЦИ ТОВА Е

    20:17 14.03.2026

  • 60 койдазнай

    2 0 Отговор
    Дядо Румене, както ти много добре знаеш, властта в България е определена да бъде в КГБ/ДС. А от там са казали, че ще управлява Пеевски. Така че, или ще му служиш. или ще стоиш в ъгъла, като Ивелинчо.
    Койдазнай, че е трябвало и ти да отидешв КГБ, вместо в ГРУ?!?

    20:18 14.03.2026

  • 61 Уникално

    3 0 Отговор
    А Радев,като е ходил на конкурса да избира девойка,питал ли е Десито? После да няма песни във фейсбука

    20:18 14.03.2026

  • 62 Прости Балгари🤣🤣😂😆🤣❤️🇧🇬

    1 2 Отговор
    заслужават си Пеевски, Бойко и
    бава Ванга, разгеле кръжока по вангуване към ЦК на БКП на КПСС.🤣

    ГЕРБавия коч, и Д ва праста чело ненаомразата, да ви шляпкат от тук до краят на света.🤣❤️🇧🇬

    20:19 14.03.2026

  • 63 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Аре бе, г.з. Най-после се появи. Защо не правиш предизборна кампания? Така ще вземеш по-малко гласове и ще трябва да се коалираш и с Боко и Шиши, което май всъщност е целта... Гарван гарвана око не вади.

    20:20 14.03.2026

  • 64 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дориана":

    ЧАКАЙ ДА ТЕ ПИТАМ ДНЕС КОЯ ДАТА Е ТИ КЪДЕ ВИДЯ НЯКЪДЕ ИЗБОРИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ КЪДЕ СА ИЛИ ВЕЧЕ АЛА БАЛАТА НАШЕТО МВР НАШИТЕШАРЛАТАНИ В ТЪМНАТА СТАИЧКА ВЕЧЕ ИМАТ РЕЗУЛТАТИ НЯМАМДРУГО ОБЯСНЕНИЕ А И НАЙ ВАЖНОТО А ПОСЛЕ КАКВО И НАКЪДЕ

    20:20 14.03.2026

  • 65 Сливен Сити

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дориана":

    Имахме един спасител, който ни оправи за 800 дни, сегашния не е казал за колко точно ще стори същото, но като го гледам ще удари предходния в земята.

    20:20 14.03.2026

  • 66 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КОЛКО Е ПРОГНИЛА ДЪРЖАВАТА ?
    ......
    ДИМИТЪР БЕЛИЧЕВ - В МОМЕНТА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАН ПРОКУРОР В БЪЛГАРИЯ, И КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПРОКУРОР ОТ БЪЛГАРИЯ
    Е БИВШ ЮРИСТ КОНСУЛ НА ИНСА ОЙЛ
    . ......
    ИНСА ОЙЛ СЪС СОБСТВЕНИК ГЕОРГИ ЯКОВ САМУИЛОВ Е КЛИЕНТ НА ЕВРО ПРОКУРАТУРАТА
    .......
    А САМИЯ ГЕОРГИ САМУИЛОВ Е ОРТАК СЪС МИТЬО ГЕСТАПОТО , ДАРИНА ПАВЛОВА И НЕЙНАТА АДВОКАТКА - ДЕМЕК 1000% МУЛТИГРУП :)

    20:21 14.03.2026

  • 67 Какво да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дориана":

    Едноличен,едноличен,колко да е едноличен,щом НАЙ-МАЛКО 600 000 човека са зад него.Аз лично се чудя на хора,които си "харесват" "КОТ В МЕШКЕ"(котка в торба),т.е нищо не ти предлагат,освен да изчегъртват (вече сме го играли това) и ти си щастлив.ЕГАТИ !

    20:21 14.03.2026

  • 68 007

    4 1 Отговор
    Тези, които мислят с мозъка си, независимо от политическото си ориентиране ще усетят исмуканите от пръстите му атаки към Борисов. Така беше и с мултипликацията за чекмеджето. Така и не намериха нещо наистина компромитиращо с мащаба на петроханските перверзии. Прилича да ползват великия метод на радевите заказчици, методът на тройното двойно "П". Пасмукал палцем, погледел на потолог, поплюл на полу и записал", като едно велико заключение, идея за договор на газ с турците, нов политически проект за управление на държавата и так дале.

    20:21 14.03.2026

  • 69 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Дориана":

    ПРИГОТВЕТЕ СИ СВОИТЕ ЛЕКАРСТВАЗА 19 АПРИЛ КОРУПЦИОНЕРСКИТЕ ШАРЛАТАНИ ЧЕРВЕНИ КУФАРЧЕТА АУТ СТЕ ХАХАХАХАХАХАХА

    20:21 14.03.2026

  • 70 Оооо

    2 1 Отговор
    Ти, рундьо не гледай в чужда паница! Когато дойдеш на нивото на Бойко, тогава можеш да говориш.

    20:23 14.03.2026

  • 71 Потрес

    2 1 Отговор
    Не знаех че от партия БОгаТАШ ходят по конкурси за девойки, явно по хубост избират кандидати за листите,не по ум

    20:24 14.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не!

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Не даваме България на никого!

    Коментиран от #75

    20:28 14.03.2026

  • 74 Горски

    3 1 Отговор
    Бойко тръгнал да си прави кампания и да агитира българите да го изберат, като им обяснява, че са предатели! С камъни трябва да го гоните! Съсипа енергетиката ни, провали проекта Белене, опита се да открадне Лукойл от руснаците и сега ще плащаме неустойки, вкара еврото в България и предизвика чудовищна инфлация и ограбване на българите. Въобще, този глупак ще бъде запомнен като най-п ростият капут, управлявал България, 20 години напъни да се прави на политик, обрекъл ни на безпътица и колониално робство.А бе кой я ползва тази газ? Освен да правят азотни торове и топлофикация София която пък е на загуба 2 милиарда. КТБ фалира с 5 милиарда. Софиянци само потриват ръце как цялата държава трябва да им плати сметките. Айде, айде! Години наред само лапаха парите и нищо не строиха. Както и с магистралата до Гърция, дето трябваше да е готова да 2014г. Добре че се смени правителството тогава, та го построи за няколко месеца.

    20:30 14.03.2026

  • 75 НИЕ НЕ Я ДАВАМЕ,

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Не!":

    Но Бойо и другата свиня отдавна са я харизали на чуждоземците срещу пълни с кеш чекмеджета.

    20:32 14.03.2026

