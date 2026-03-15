Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мениджърът на Арсенал със силни думи: Един от най-добрите моменти, които сме имали на „Емиратс“

15 Март, 2026 13:29 510 0

  • арсенал-
  • микел артета-
  • футбол-
  • евертън

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета, изрази задоволството си след победата с 2:0 над Евертън. Испанският специалист похвали представянето на своя тим и подчерта, че срещата ще остане един от най-запомнящите се моменти в престоя му начело на „артилеристите“, особено заради попадението на едва 16-годишния Макс Дауман.

„Беше невероятно. Предвид цялото време, което инвестираме, всички усилия, които влагаме, и цялата отдаденост към нашата страст — тази прекрасна игра, наречена футбол, да изживеем тези моменти, енергията на феновете, щастието, радостта. Гледайки моя щаб и играчите, радостта в очите им е наистина нещо специално. Мисля, че току-що станахме свидетели на един от най-добрите моменти, които сме имали тук, на „Емиратс“. Сигурен съм, че хората ще помнят дълги години: „Бях на стадиона в деня, когато онова 16-годишно момче взе топката от центъра и пробяга целия път до вратата, за да вкара!“, започна Артета.

Той се спря и на реакцията на отбора след всяко попадение, като отбеляза колко силна е амбицията на играчите да постигнат целите си.

„Това показва колко силно искаме да побеждаваме, колко силно искаме да постигнем целите си. Можете да го почувствате всеки ден и всички ние ще направим всичко възможно, за да го постигнем. Дано ден след ден показваме, че заслужаваме титлата. Притежаваме много възможности, голяма вяра и най-важното — огромно желание за победа. Нещата трябва да се обърнат в наша полза в правилния момент. Феновете продължиха да вярват, играчите също. Заслужавахме да спечелим мача, но това е футболът и начинът, по който постигнахме победата, вероятно е най-добрият възможен“, допълни испанецът.

Артета коментира и изявата на младия Макс Дауман, който едва на 16 години и 73 дни стана най-младият играч, отбелязал гол във Висшата лига.

„Това е, което виждам всеки ден — играч, който не се влияе от събитието, противника или ситуацията; той промени хода на мача. Това, което направи на 16 години — не само гола, но и начина, по който ускорява всяко действие, решенията, които взема, е невероятно. Беше страхотно за него, за отбора, за семейството му и за всички нас, свързани с футбола. Прекрасно е да се доверяваш на тези млади играчи, когато притежават способностите, таланта и смелостта да играят тази игра. Днес той влезе в историята“, продължи специалистът.

В заключение наставникът на лондончани подчерта значението на приноса на атакуващите футболисти и духа в съблекалнята.

„Нападателите имаха решаваща роля, както обикновено. Видяхте реакцията на всички резерви и как изживяват играта. Това диво желание да бъдат част от този отбор и да постигнем това, към което се стремим. Още един мач. Това трябваше да направим, това беше наш дълг и успяхме да намерим начин да го изпълним“, завърши Артета.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове