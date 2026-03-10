Елизабет Хърли показа изпепеляваща фигура в рокля на Версаче отпреди 27 години (СНИМКИ)

Британската актриса и модел Елизабет Хърли предизвика фурор, след като се появи в емблематична рокля на Версаче, която е носила преди повече от четвърт век. 60-годишната звезда публикува в Instagram снимка, на която сравнява визията си в същата черна рокля с дълбоко деколте – първо на Met Gala през 1999 г., а след това и на нов кадър, заснет по време на нейно скорошно пътуване до Индия.

Елегантният модел впечатлява с изключително дълбоко V-образно изрязване, висока цепка до бедрото и богато украсена талия с декоративни елементи в розови и кехлибарени нюанси. За новата си поява през 2026 г. Хърли допълни визията с висящи обеци, медальон на верижка и сребрист кристален бинди – традиционно украшение за челото, популярно в Индия.

„Да живее Версаче!“, написа актрисата към публикацията. Тя добави, че за пътуването си до Индия е решила да прегледа личния си архив и отново да облече една от любимите си рокли – същата, която е носила на Met Gala през 1999 г. „Минаха 27 години, но някои любови никога не избледняват“, допълни тя.

Публикацията предизвика множество реакции в социалните мрежи. Част от последователите ѝ се пошегуваха с факта, че актрисата изглежда почти непроменена, като я нарекоха „Бенджамина Бътън“ – препратка към филмовия герой, който остарява назад. Други коментираха, че тя изглежда „като отлежало вино, което става все по-добро с времето“.

Сред коментиращите беше и синът ѝ Деймиън Хърли, който написа кратко: „О, да!“. Самата Донатела Версаче също реагира под публикацията с емоджита.

Роклята дебютира на Met Gala през 1999 г., когато събитието беше посветено на изложбата „Rock Style“. В същата вечер Донатела Версаче се появи в рокля с тропически принт и дълбоко деколте – модел, който няколко месеца по-късно Дженифър Лопес превърна в една от най-запомнящите се модни визии на наградите „Грами“. На същото събитие актрисата Лив Тайлър и дизайнерката Стела Маккартни също привлякоха внимание със своите тениски „Rock Royalty“.

Модата на Версаче заема особено място в кариерата на Елизабет Хърли. Най-известният ѝ моден момент остава появата ѝ през 1994 г. на лондонската премиера на филма „Четири сватби и едно погребение“, когато актрисата носеше прочутата черна рокля на Джани Версаче, съединена със златни безопасни игли. Тогава тя придружаваше тогавашния си партньор Хю Грант, а визията се превърна в един от най-емблематичните модни моменти на десетилетието.

През годините Лиз Хърли неведнъж е споделяла, че съхранява внимателно някои от любимите си дизайнерски рокли. По време на пандемията през 2020 г. тя отново облече розова рокля от метална мрежа на Версаче, която беше носила на модните награди CFDA през 1999 г. В интервю за Harper’s Bazaar тогава актрисата разказа, че я е прибрала веднага след събитието в специална безкиселинна хартия, благодарение на което роклята е запазена в отлично състояние.

Посещението ѝ в Индия не се ограничи само до модното завръщане на емблематичната рокля. Хърли участва и в празненствата по повод фестивала Холи в Делхи заедно със сина си Деймиън, предприемачката в козметичната индустрия Трини Уудол и бившия си съпруг Арун Наяр, като за събитието избра традиционна бяла курта – характерна дреха за празника на цветовете.