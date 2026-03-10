Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски подписа с нов нападател

Левски подписа с нов нападател

10 Март, 2026 17:33 455 0

  • левски-
  • нападателя -
  • марко дуганджич-
  • медицински прегледи -
  • договор

Марко Дуганджич парафира до края на сезона

Левски подписа с нов нападател - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски привлече нападателя Марко Дуганджич. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26, съобщават от клуба.

Марко Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в Осиек (Хърватия). Юноша на местния „Осиек“, като преминава през всички юношески формации на клуба.

Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола. В началото на 2015 година преминава под наем в италианския „Тернана“, с чийто екип изиграва 25 мача и вкарва 2 гола. През лятото на 2017 година става част от друг италиански клуб – „Матера“, където изиграва 26 мача и вкарва 6 гола. В началото на 2020 година преминава в румънския „Ботошани“, където записва 20 мача и 11 гола. В края на годината е трансфериран в руския „Сочи“, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 5 гола. В началото на 2022 година следва нов трансфер – в румънския „ЧФР Клуж“, където изиграва 17 мача с 1 гол и печели шампионската титла на Румъния. През лятото на 2022 година става част от друг румънски клуб – „Рапид“ (Букурещ), с чийто екип записва 48 мача и вкарва 28 гола. Печели голмайсторския приз в местното първенство с 22 отбелязани попадения. В средата на 2023 година е трансфериран в „Ал Таи“ (Саудитска Арабия), където изиграва 38 мача с 4 отбелязани гола.

В началото на 2025 година преминава във „ФК Сеул“ (Република Корея), с чийто екип изиграва 37 мача и вкарва 5 гола.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове