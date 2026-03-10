Левски подписа с нов нападател

Левски привлече нападателя Марко Дуганджич. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26, съобщават от клуба.

Марко Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в Осиек (Хърватия). Юноша на местния „Осиек“, като преминава през всички юношески формации на клуба.

Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола. В началото на 2015 година преминава под наем в италианския „Тернана“, с чийто екип изиграва 25 мача и вкарва 2 гола. През лятото на 2017 година става част от друг италиански клуб – „Матера“, където изиграва 26 мача и вкарва 6 гола. В началото на 2020 година преминава в румънския „Ботошани“, където записва 20 мача и 11 гола. В края на годината е трансфериран в руския „Сочи“, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 5 гола. В началото на 2022 година следва нов трансфер – в румънския „ЧФР Клуж“, където изиграва 17 мача с 1 гол и печели шампионската титла на Румъния. През лятото на 2022 година става част от друг румънски клуб – „Рапид“ (Букурещ), с чийто екип записва 48 мача и вкарва 28 гола. Печели голмайсторския приз в местното първенство с 22 отбелязани попадения. В средата на 2023 година е трансфериран в „Ал Таи“ (Саудитска Арабия), където изиграва 38 мача с 4 отбелязани гола.

В началото на 2025 година преминава във „ФК Сеул“ (Република Корея), с чийто екип изиграва 37 мача и вкарва 5 гола.