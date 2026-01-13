Как Украйна се превърна в ябълката на раздора в Чехия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новото чешко правителство, което се състои от популисти и крайнодесни, е на власт от по-малко от месец. Един от министерските постове дори остава незает заради спорна кандидатура, а в парламента още не е гласуван вот на доверие. Но незавършеният кабинет на десния популист - милиардера Андрей Бабиш - вече успя да предизвика първите вътрешно и външнополитически скандали. Вече се появиха и пукнатини в стабилността на коалицията.

Основният спор е за Украйна и подкрепата за страната - тема, която бе определяща и за предизборната кампания в Чехия. Преди изборите всички три партии от сегашната коалиция обещаваха, че ще спрат подкрепата за Украйна. Но реалността в управлението изглежда другояче: настройките на две от партиите - ANO на Бабиш и "Автомобилисти за себе си" - са по-прагматични, включително заради натиска от европейските партньори. Но от проруската крайнодясна партия "Свобода и пряка демокрация" продължават да държат на твърдата антиукраинска линия.

Много наблюдатели в Чехия се опасяват, че във вътрешнополитически план страната се е насочила към нестабилни времена, а и във външнополитически може да загуби досегашното си добро име на надежден европейски партньор. Вестник Hospodarske noviny написа в тази връзка: "Това правителство може да унищожи цивилизационната принадлежност на Чешката република."

Инициативата за мунициите продължава

На седми януари премиерът Андрей Бабиш обяви, че Чехия ще продължи т.нар. муниционна инициатива за Украйна - програмата, която той обеща да прекрати по време на предизборната кампания. С нея Чехия координира продажбата на артилерийски муниции в световен мащаб, финансирането е най-вече по линия на някои държави от ЕС като Германия и Франция, но донякъде и от самата Чехия.

След участието си в европейската среща на "Коалицията на желаещите" Бабиш каза, че програмата ще продължи, но Чехия повече няма да участва във финансирането. По време на предизборната кампания премиерът постоянно критикуваше инициативата като корумпирана и непрозрачна.

Остри антиукраински речи

След обрата Бабиш се противопостави на своите крайнодесни и проруски коалиционни партньори от "Свобода и пряка демокрация". Техният лидер Томио Окамура преди няколко дни предизвика първия голям скандал след смяната на правителството в Чехия. Окамура, който е от чешко-японски произход, от началото на ноември 2025 е начело на Долната камара на чешкия парламент. В това свое качество той държа на първи януари новогодишна реч, която представляваше остра антиукраинска и антиевропейска тирада.

Окамура говори за "крадците от хунтата на Зеленски", които с помощта на западните правителства щели да си построят "златни тоалетни". Не трябвало "за сметка на чешките пенсионери, хората с уврежданията и семействата с деца" да се оказват подкрепа за една "напълно безсмислена война". Чехия щяла да слезе от "брюкселския влак", който бил насочен към Трета световна война. С други думи: страната щяла да излезе от ЕС.

"Полезен идиот или агент на руските тайни служби?"

Речта предизвика трусове и възмущение сред чешките политици. Президентът Петър Павел написа в платформата Х, че изявленията на Окамура ще дадат повод за тревога "не само сред нашите граждани, а и на нашите съюзници и партньори в чужбина". Бившият премиер Петър Фиала написа също в Х, че речта звучала така, като че ли е била подготвена в Кремъл.

От Украйна също осъдиха остро изявленията. Посланикът в Прага Васил Сварич нарече думите на Окамура "обидни и пълни с омраза", а колегата на Окамура - председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук - коментира, че "трябва да се установи дали Окамура е полезен идиот или агент на руските тайни служби".

Дипломатическо напрежение между Украйна и Чехия

Украинските реакции на свой ред провокираха протеста на чешкия външен министър Петър Мацинка, който е председател на партията на автомобилистите. Той определи думите на посланик Сварич като "неуместни". Все пак в крайна сметка се стигна до деескалация - след разговор на Мацинка с украинския външен министър Андрий Сибига и поканата чешкият външен министър да посети Киев.

Андрей Бабиш изчака пет дни с реакцията си след речта на Окамура. Чак в понеделник премиерът написа в Инстаграм: "По отношение на много дискутираната реч на Томио Окамура мисля, че той е говорил от позицията си на партиен председател и е искал да се обърне към своите избиратели."

Поредната провокация на Окамура

Това не е единственият скандал, провокиран напоследък от Окамура и неговата партия. Председателят на "Свобода и пряка демокрация" още с встъпването си във власт нареди украинското знаме да бъде премахнато от сградата на чешкия парламент, където бе издигнато през 2022 година в знак на солидарност. За друга драма се погрижи депутат от партията на Окамура, който оспори руската следа в нападението срещу чешкия муниционен лагер "Врбетице" през 2014 година. Тогава при експлозия загинаха двама души, а обстоятелството, че зад нападението стоят руските военни тайни служби ГРУ, практически е без съмнение - през април 2021 Бабиш, който и тогава бе премиер, лично го потвърди.

Сегашните антиукраински провокации на "Свобода и пряка демокрация" се дължат на вътрешнопартийни борби за власт и както отбеляза премиерът - представляват призиви към избирателите. Окамура и някои от неговите съпартийци водят спорове за това кой е по-големият хардлайнер, след като на изборите през октомври 2025 година партията загуби почти пет процента от гласовете си.

"Заплаха за националната сигурност"

В речите на Окамура има и личен компонент: трагичното му детство. След развода на родителите си - японец и чехкиня, той прекарва години в чешки дом за деца, не се чувства у дома си в нито една от двете страни и е жертва на дискриминация. По-късно мъжът се превръща в десен екстремист. Брат му Хаято, който също е политик, но е част от чешките християндемократи, предупреди през ноември 2025 година в много емоционална реч в парламента, че Томио е "нестабилен човек" и "заплаха за националната сигурност".

След изявлението на Бабиш, че смята да продължи чешката муниционна иницатива, Окамура демонстира, че е склонен към компромис, щом Чехия вече не финансира инициативата. Но е спорно, че това ще сложи край на споровете в коалицията.

Парадоксът е, че аферата около речта на Окамура се оказа от полза за Украйна - тъй като тя доведе до увеличаване на даренията в частната чешка инициатива "Подарък за Путин", която събира средства за украинската армия и купува с тях оръжие.

Автор: Кено Ферзек