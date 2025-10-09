Бабиш каза, че няма нищо против чешки предприятия да изнасят военна продукция за Украйна

Милиардерът и кандидат за премиер на Чехия Андрей Бабиш обяви, че няма намерение да оказва пряка бюджетна подкрепа за финансиране на оръжие за Украйна, но добави, че няма нищо против чешки предприятия да изнасят военна продукция за Киев, предаде Укринформ, като се позова на Радио Прага Интернационал, съобщи БТА.
В момента движението на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (АНО), което спечели парламентарните избори, води преговори за съставяне на правителство.
На пресконференция след заседание на парламентарната група на АНО той подчерта, че Чехия оказва помощ на Украйна през Европейския съюз.
Бабиш посочи, че Прага плаща ежегодна вноска в бюджета на ЕС в размер на 60 милиарда крони, а Съюзът, от своя страна, подкрепя Киев, и добави, че сега Чехия е останала без средства да покрие собствените си нужди. Същевременно той посочи, че няма проблем чешки предприятия да изнасят оръжие за Украйна.
По данни на Министерството на отбраната в Прага към края на 2024 г., Чехия е предоставила на Киев военна техника от складовете си за 7,3 млрд. крони (292 милиона евро), съобщи Радио Прага Интернационал.
По-рано чешкият президент Петър Павел подчерта, че прекратяването на доставките на боеприпаси за Украйна ще навреди преди всичко на Чехия.
Популистката партия АНО на Бабиш спечели парламентарните избори с 34,5% от гласовете.
Междувременно чешкият Генерален щаб обяви, че ще предостави на Украйна 30 модернизирани танка Т-72, съобщи отново Радио Прага Интернационал.
По думите на началника на генщаба в Прага ген. Карел Ржехка той ще отправи съответната препоръка за това към правителството.
По-конкретно става дума за танкове от модификацията T-72M4CZ, които в момента се ремонтират от чешкото държавно предприятие VOP CZ.
На сайта си чешкото Министерство на отбраната уточни, че решението за доставката е взето много преди да избухне пълномащабната руско-украинска война. Според договорката се е предвиждало танковете да бъдат използвани от Чехия до закупуването на нови, по-съвременни.
Сега чешката армия е въоръжена с германски танкове "Леопард А4" и е взето решение за ускоряване на покупката на "Леопард 2А8".
По думите на ген. Ржехка танковете ще бъдат дарени на Украйна, тъй като това е "в интерес на Чехия".
На 4 септември премиерът Петър Фиала каза, че Прага ще предостави на Киев най-малко 1,5 млн. едрокалибрени снаряда и ще продължи да обучава украински пилоти да летят на съвременни изтребители.
1 Това е демокрацията ахаха
10:10 09.10.2025
2 Сорос
Коментиран от #3
10:10 09.10.2025
3 Румънец
До коментар #2 от "Сорос":И анулиране на изборите
10:11 09.10.2025
4 Луд с картечница
10:16 09.10.2025
5 Соваж бейби
Коментиран от #12
10:26 09.10.2025
6 хъхъ
10:26 09.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 професор Кучков
Тримата твърдят, че ЕС скоро се разпада, но не вадят страните си от съюза преди края, дори с референдум като в Британия. Що ли?
Коментиран от #10, #11
10:33 09.10.2025
9 Абе и този е
10:36 09.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соваж бейби
До коментар #8 от "професор Кучков":Мелони е същата лъжкиня като Тръмп, нито затвори врата за мигрантите ,нищо не прави слуша Тръмп какво казва.Всички от Европа праща пари и оръжие за Украйна, като ни скубят с пари от пенсионен фонд,данъци,даже са намалили помощите на инвалиди къде отива наливане на пари и още нови данъци .Ами до кога ?Трябва ли като в Сирия да се случи в всички държави в Европа за да разбе мисирите и мисирки с власт че не сме съгласни?
Коментиран от #14
10:41 09.10.2025
12 Глава
До коментар #5 от "Соваж бейби":Протеза се изказа.
Коментиран от #13
10:43 09.10.2025
13 Соваж бейби
До коментар #12 от "Глава":Ами имат нужда кой е останал жив 😂,не са се сетили.Вместо да произвеждате оръжие ,да отваряме заводи за протези за Украйна, на тройна цена докато им дойде акъла за край на тази драма.
Коментиран от #16
10:46 09.10.2025
14 Ами ясно е
До коментар #11 от "Соваж бейби":всичките са един отбор. Само играят, че имало някаква опозиция на основния наратив. Тези всичките стремително ни бутат в атомна война, тука в Европа.
САЩ се измъкват. Тръмп щял да даде ракети Тамохоук, които могат да са и с ядрени бойни глави, НО смятал, че ЕВРОПЕЙЦИТЕ щели да бъдат отговорни, ако зеленият шушумигар щял да удари с тях Русия? Тези за тъпи ли ни имат? Всичко е на САЩ: Ракетите, бойните глави, електронните карти, по които ракетета ще лети към целта в Русия, избирането и програмирането на целите, спътниците, от които те ще получават информация, ракетните установки МК-41 от които ще се изстрелват тези ракети и "САЩ нямали нищо общо"? А когато излети такава ракета към Русия, тя от къде да знае, с ядрена бойна глава ли са или с обикновенна? С какво тя да отговори веднага? С ядрени оржия ли? САЩ ни пращат в ада, но се правят на невинни!
Коментиран от #15
10:49 09.10.2025
15 Соваж бейби
До коментар #14 от "Ами ясно е":Сигурна съм че Америка ще ги даде ,цялата драма се разиграе в Европа заради Украйна и Америка. Нормално ли е ?Тези хора не мислят за нас,те не работят за интереса на народа си!Цял континент сме като заложници на един наркоман и лунатик с големи амбиции.
10:53 09.10.2025
16 На руснаците
До коментар #13 от "Соваж бейби":ли ще ги продават тези протези? Че за последните близо 4 години доста се вдигна там търсенето, стотици хиляди солдати имат нужда…
11:02 09.10.2025