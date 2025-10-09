Бабиш каза, че няма нищо против чешки предприятия да изнасят военна продукция за Украйна

Милиардерът и кандидат за премиер на Чехия Андрей Бабиш обяви, че няма намерение да оказва пряка бюджетна подкрепа за финансиране на оръжие за Украйна, но добави, че няма нищо против чешки предприятия да изнасят военна продукция за Киев, предаде Укринформ, като се позова на Радио Прага Интернационал, съобщи БТА.

В момента движението на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (АНО), което спечели парламентарните избори, води преговори за съставяне на правителство.

На пресконференция след заседание на парламентарната група на АНО той подчерта, че Чехия оказва помощ на Украйна през Европейския съюз.

Бабиш посочи, че Прага плаща ежегодна вноска в бюджета на ЕС в размер на 60 милиарда крони, а Съюзът, от своя страна, подкрепя Киев, и добави, че сега Чехия е останала без средства да покрие собствените си нужди. Същевременно той посочи, че няма проблем чешки предприятия да изнасят оръжие за Украйна.

По данни на Министерството на отбраната в Прага към края на 2024 г., Чехия е предоставила на Киев военна техника от складовете си за 7,3 млрд. крони (292 милиона евро), съобщи Радио Прага Интернационал.

По-рано чешкият президент Петър Павел подчерта, че прекратяването на доставките на боеприпаси за Украйна ще навреди преди всичко на Чехия.

Популистката партия АНО на Бабиш спечели парламентарните избори с 34,5% от гласовете.

Междувременно чешкият Генерален щаб обяви, че ще предостави на Украйна 30 модернизирани танка Т-72, съобщи отново Радио Прага Интернационал.

По думите на началника на генщаба в Прага ген. Карел Ржехка той ще отправи съответната препоръка за това към правителството.

По-конкретно става дума за танкове от модификацията T-72M4CZ, които в момента се ремонтират от чешкото държавно предприятие VOP CZ.

На сайта си чешкото Министерство на отбраната уточни, че решението за доставката е взето много преди да избухне пълномащабната руско-украинска война. Според договорката се е предвиждало танковете да бъдат използвани от Чехия до закупуването на нови, по-съвременни.

Сега чешката армия е въоръжена с германски танкове "Леопард А4" и е взето решение за ускоряване на покупката на "Леопард 2А8".

По думите на ген. Ржехка танковете ще бъдат дарени на Украйна, тъй като това е "в интерес на Чехия".

На 4 септември премиерът Петър Фиала каза, че Прага ще предостави на Киев най-малко 1,5 млн. едрокалибрени снаряда и ще продължи да обучава украински пилоти да летят на съвременни изтребители.