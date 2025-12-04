Победителят на чешките избори и лидер на популистката партия "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) Андрей Бабиш ще бъде назначен за премиер на 9 декември, съобщи президентът на страната Петър Павел, цитиран от Ройтерс, след като по-рано днес Бабиш заяви, че ще прехвърли бизнес групата си „Агроферт“ в структура на доверителен фонд с независимо управление, предаде БТА.

По-рано Павел каза, че е готов да назначи 71-годишния победител на изборите веднага, след като той обясни как ще се справи с конфликта на интереси, който би имал като ръководител на правителството и едновременно собственик на голям бизнес.

АНО, която е част от крайнодясната група "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, спечели парламентарните избори през октомври. Тя сформира правителство с крайнодясната, настроена срещу ЕС и проруска партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и партията "Автомобилисти за себе си", която водеше кампания срещу политиката на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

„Президентът прие решението, избрано от Андрей Бабиш, като публичен ангажимент не само към него, но към целия чешки народ“, се казва в изявление на канцеларията на държавния глава.

Новото правителство ще поеме управлението веднага, след като президентът назначи министрите, номинирани от новия премиер. Павел посочи, че е против един от кандидатите, но това няма непременно да забави процеса, отбелязва Ройтерс.

Бабиш възнамерява да поеме поста навреме, за да представлява страната на срещата на върха на ЕС на 18 и 19 декември.