Андрей Бабиш ще бъде назначен за премиер на 9 декември

4 Декември, 2025 23:09 566 6

  • андрей бабиш-
  • чехия-
  • действие на недоволните граждани

Новото правителство ще поеме управлението веднага, след като президентът назначи министрите, номинирани от новия премиер

Андрей Бабиш ще бъде назначен за премиер на 9 декември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителят на чешките избори и лидер на популистката партия "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) Андрей Бабиш ще бъде назначен за премиер на 9 декември, съобщи президентът на страната Петър Павел, цитиран от Ройтерс, след като по-рано днес Бабиш заяви, че ще прехвърли бизнес групата си „Агроферт“ в структура на доверителен фонд с независимо управление, предаде БТА.

По-рано Павел каза, че е готов да назначи 71-годишния победител на изборите веднага, след като той обясни как ще се справи с конфликта на интереси, който би имал като ръководител на правителството и едновременно собственик на голям бизнес.

АНО, която е част от крайнодясната група "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, спечели парламентарните избори през октомври. Тя сформира правителство с крайнодясната, настроена срещу ЕС и проруска партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и партията "Автомобилисти за себе си", която водеше кампания срещу политиката на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

„Президентът прие решението, избрано от Андрей Бабиш, като публичен ангажимент не само към него, но към целия чешки народ“, се казва в изявление на канцеларията на държавния глава.

Новото правителство ще поеме управлението веднага, след като президентът назначи министрите, номинирани от новия премиер. Павел посочи, че е против един от кандидатите, но това няма непременно да забави процеса, отбелязва Ройтерс.

Бабиш възнамерява да поеме поста навреме, за да представлява страната на срещата на върха на ЕС на 18 и 19 декември.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние

    2 3 Отговор
    Велик си Путине.Щастливи роби сме и ти служим вярно.

    23:15 04.12.2025

  • 2 Николай

    3 2 Отговор
    Още един към анти глобалистите и анти Украйна.
    Браво, дано Радев е следващия

    23:26 04.12.2025

  • 3 ЦИРК

    1 1 Отговор
    Слаба статия най-малкото заради това: "Андрей Бабиш ще бъде назначен за премиер..." Правите ли разлика между назначен и избран въобще ? За избрания са гласували хората (Бойко Борисов), а назначения (Урсула фон дер лаен) е спуснат с парашут щото е дружка на правилните хора.

    А на Павел скоро ще му спретнат един импийчмънт, и чехите тотално сменят отбора и почват да играят с унгарци и словаци. И като споменах Урсула, пуснахте ли изказването и от днес в което иска близо един трилион Евро помощи за Украйна от нас през 2026 и 2027 ? Само да ви светна че горе долу това са по 200 лева на месец от свеки един Българин, и от децата и от пенсионерите...

    Коментиран от #6

    23:27 04.12.2025

  • 4 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Атлантистите наричат победилите в избори инакомислещи - популисти, но ги имат за путинисти и ги ненавиждат, защото отклоняват и забавят атлантическата стратегия за световното господство и неоколониална хегемония. Така че, по-добе Популизъм докато съпротивата срещу унилатералния колониален Глобализъм се организира и развива.

    23:32 04.12.2025

  • 5 Крайнодесен центрист за социална държава

    0 0 Отговор
    Не им омръзна на журналистите да попържат нормалните хора на "крайно-десни" за да угодят на глобалните психари!, за подхвърлена коричка.

    23:38 04.12.2025

  • 6 Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦИРК":

    Формално е назначен според тяхната конституция от президента, друг е въпросът че е бивш офицер от тяхното ДС.

    23:40 04.12.2025

Новини по държави:
