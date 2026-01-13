Как изчезват 34 издания на „Българската Коледа“ с един подпис в МС…

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Държавата отново показа, че има безпогрешен усет към приоритетите. Ден преди да подаде оставка, правителството на Росен Желязков намира 126 милиона лева – не за нещо дребно, а за сигурност, системи, договори и ангажименти, които очевидно не търпят отлагане. Защото, както знаем, нищо не е по-стабилно от решения, взети в последния момент.

МВР ще може да харчи повече – за болница, за лекарства, за техника, за наблюдение по границата. Всичко е разумно, необходимо и „по договор“.



Парите не се молят, те се разпределят, те не се събират със SMS-и, а се гласуват с постановления.



И то в спокойна атмосфера – точно преди оставката, когато отговорността вече е почти символична.

На този фон „Българската Коледа“ продължава – вече 23 години. Сега се събраха малко над 3,7 милиона лева за хронично и тежко болни деца. Малко, но от сърце. С дарения, концерти, апели и надеждата, че хората ще дадат „колкото могат“. Разликата е тънка, но показателна: едните пари се „похарчват“, другите се „събират“. Ето как се харчат 34 издания на „Българската Коледа“ с един подпис… 126 милиона лева отиват по предназначение, а „Българската Коледа“ събира 3,7 млн. лева за болни ДЕЦА. Не за Националната детска болница, да не си помислите, че скоро ще е факт. Не, няма да е. Но това е друга тема.



„Българската Коледа“ събира пари за болни деца, за които бюджетът на България не намира пари.

За болницата на МВР има договори. За болните деца – кампания. За граничната сигурност има системи за наблюдение. За детското здраве – благотворителен спектакъл в Народния театър. Държавата гледа границите си с камери, а децата си – с прожектори и аплодисменти.

Иронията е, че и в двата случая става дума за живот и здраве. Само че едното е функция на бюджета, а другото – на милосърдието.



Едното се решава с подпис, другото – с човешка съвест. Едното е „разход“, другото – „кауза“.

Така живеем в държава, в която милионите се намират лесно, когато трябва да се изхарчат, и трудно, когато трябва да се спасява. И правим бюджет с дефицит, а дефицитът попълваме със заеми, защото „пари няма“ – и това ако не е сбъркана държава!?



А най-тъжното е, че вече сме свикнали – да броим успехите в системите за наблюдение и да се гордеем с това колко щедри сме били тази Коледа.

Защото, в крайна сметка, нищо не обединява обществото така, както мисълта, че ако държавата не може да помогне, ще помогнем ние. С SMS.